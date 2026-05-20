Обзор книги Евгения Жукова «История и философия монергизма. Том 1»

Книга Евгения Жукова «История и философия монергизма. Том 1» представляет собой не просто исторический очерк пелагианских споров, а программное богословское исследование о самом нерве христианской сотериологии: спасается ли человек Божьей благодатью от начала до конца или благодать лишь помогает человеческой воле осуществить собственный спасительный выбор. Автор сразу задаёт максимальную ставку дискуссии: пелагианский спор для него не частный конфликт V века, а кризис, в котором решается вопрос о природе Евангелия. Его формула предельно ясна: если спасение есть дар, то человек приходит к Богу с «пустыми руками»; если же благодать обусловлена человеческим вкладом, то верующий остаётся перед Богом с внутренней бухгалтерией заслуг, где «папка всегда тонковата». Именно поэтому Жуков читает историю не как архивный материал, а как богословскую драму, продолжающуюся в каждом поколении.

Метод книги можно назвать историко-догматическим с выраженной конфессиональной направленностью. Жуков не скрывает своей симпатии к августиновскому монергизму, но стремится обосновать его не декларативно, а через последовательное сопоставление источников: Тертуллиана, Оригена, Киприана, Илария, Амвросия, Амвросиаста, Златоуста, Пелагия, Целестия, Юлиана Экланского, Августина, Иеронима, Проспера и Кассиана. Существенная ценность книги состоит в том, что автор не ограничивается привычными вторичными пересказами, а вводит в русскоязычный оборот значительный массив фрагментов, часть которых ранее была мало доступна читателю. Уже издательская аннотация подчёркивает, что в книге представлены фрагменты Пелагия, Целестия, Юлиана Экланского, а также ранее не переводившиеся тексты Амвросия, Илария и Амвросиаста.

Первая крупная часть книги посвящена богословию первородного греха. Автор начинает не с Августина, а с предыстории, показывая, что августиновская система не возникла в пустоте. Важнейший ход Жукова — описание трёх базовых моделей: оригеновской, пелагианской и августиновской. Оригеновская модель сохраняет свободу воли как неотъемлемое свойство разумного творения и стремится удержать универсальность Божьего промысла; пелагианская модель защищает неповреждённость человеческой природы и понимает грех преимущественно как личный акт и дурной пример; августиновская модель утверждает всеобщее действие первородного греха, радикальную необходимость благодати и избрание из «массы погибели». Эта схема полезна тем, что показывает: спор Августина и Пелагия был не столкновением отдельных цитат, а конфликтом целостных антропологий.

Разбор Тертуллиана, Оригена и Киприана показывает, насколько разнообразной была доавгустиновская традиция. У Тертуллиана Жуков выделяет понятие «порока происхождения», связанное с традуционизмом и представлением о передаче душ от родителей к детям. У Оригена он видит не юридическое вменение вины, а онтологическое участие человечества в Адаме, «врождённую нечистоту» и повреждение, требующее исцеления. У Киприана ключевым становится крещение младенцев: младенец не имеет личных грехов, но нуждается в освобождении от древней смерти и чужих грехов. Особенно тонко автор показывает, что Киприан создаёт предпосылки августиновской доктрины, но ещё не тождествен ей: для Киприана грехи младенца остаются aliena, «чужими», тогда как Августин будет говорить о реальном участии всего человечества в Адамовом грехе.

В главах об Амвросии и Амвросиасте Жуков усиливает тезис о западной предыстории августинизма. Амвросий, по его оценке, стоит на границе онтологического и юридического понимания падения, а Амвросиаст особенно важен из-за толкования Рим. 5:12 в направлении, которое позднее усвоит Августин. Здесь книга выступает против популярного упрощения, будто Августин единолично «изобрёл» западное учение о первородном грехе. Автор старается показать, что Августин радикализировал и систематизировал уже существующие линии латинского богословия. В этом отношении исследование особенно полезно для тех, кто привык противопоставлять «юридический Запад» и «терапевтический Восток» слишком схематично.

Затем Жуков переходит к пелагианской системе. Он не карикатурирует Пелагия как грубого рационалиста, отрицающего благодать, а показывает, что пелагиане говорили о благодати постоянно, но понимали её иначе. Благодать для них — сотворённая добрая природа, свободная воля, Закон, Евангелие, пример Христа, прощение грехов в крещении. Проблема, по Жукову, в том, что такая благодать остаётся внешней: она наставляет, показывает, побуждает, но не производит внутреннего нового воления. Поэтому пелагианство в его реконструкции оказывается религией моральной возможности: Бог открывает путь, Христос показывает образец, человек должен осуществить праведность собственным выбором. В этом месте книга убедительно демонстрирует, почему спор о благодати не является словесным: обе стороны говорят «благодать», но вкладывают в это слово разные сотериологические миры.

Августиновская систематизация описывается как строгая антитеза пелагианству. Жуков показывает её внутреннюю архитектуру: всё человечество реально присутствовало в Адаме; грех Адама есть не только пример, но вина и повреждение; падшая воля находится в состоянии necessitas peccandi; смерть младенцев и практика их крещения свидетельствуют о всеобщей вине; спасительная благодать должна быть предваряющей, внутренней, действенной и суверенной. Автор формулирует это предельно жёстко: «Система замкнута». Это означает, что у Августина учение о первородном грехе, крещении, благодати, предопределении и Церкви взаимно поддерживают друг друга; удалить один элемент — значит разрушить всю сотериологическую конструкцию.

Раздел о благодати и свободной воле повторяет движение первой части, но уже вокруг другого центра. Ориген, Иларий, Амвросий и Златоуст рассматриваются как свидетели более раннего языка свободы, усилия, подвига и Божьей помощи. При этом Жуков постоянно задаёт вопрос: является ли человеческий отклик причиной благодати или её плодом? Пелагианство, в его изложении, делает добрую волю условием дальнейшей благодати; Августин же настаивает, что даже начало веры, страх Божий, молитва и желание обратиться уже являются действием Бога в человеке. Этот вопрос достигает особой ясности в сопоставлении толкований истории Корнилия: добродетель предшествует благодати или сама уже есть её следствие?

Историческая часть о соборах является одной из наиболее сильных в книге. Жуков последовательно описывает Диоспольский собор 415 года, африканские соборы 416–418 годов, римские колебания, окончательное осуждение Пелагия, Карфаген 418 года, Эфес 431 года, Оранж 529 года и Трулльский собор 692 года. Его главный тезис состоит в том, что церковное осуждение пелагианства касалось не только отдельных крайностей, но и богословского основания: идеи неповреждённой свободы воли и способности человека к спасительной инициативе. Особенно важно, что Оранжский собор интерпретируется как подтверждение предваряющей благодати, хотя и не как полное принятие позднего августиновского предопределения. Здесь автор движется уверенно, но его чтение соборов явно полемично: он стремится показать, что соборная традиция ближе к монергизму, чем это обычно признают синергистские интерпретации.

Раздел о предопределении логически завершает предыдущие части. Жуков показывает, что если падшая воля не способна первой обратиться к Богу, если спасительная вера сама является даром, если благодать действенно отличает спасаемых от погибающих, то учение о предопределении становится не произвольным добавлением, а логическим следствием учения о благодати. Автор разбирает доавгустиновские элементы темы, позицию Златоуста, пелагианскую альтернативу, а затем поздние августиновские кризисы — Гадруметский и Марсельский. В центре оказываются безусловное избрание, дар пребывания, определённое число избранных, сокрытость избрания, воля Божья о спасении всех и предузнание как знание собственных Божьих дел. Жуков явно читает Августина как богослова, который довёл евангельскую логику благодати до конца, даже если этот конец оказывается трудным для религиозного чувства.

Заключение о «логике благодати и неизбежности предопределения» является наиболее программной частью книги. Здесь автор утверждает, что безусловное предопределение не было августиновским изобретением, а содержится в Писании и становится неизбежным выводом из учения о спасении как даре. Он пишет, что пелагианская парадигма продолжила жить под разными именами, включая «синергию» и «содействие благодати». Это один из самых спорных и одновременно самых сильных тезисов книги: спорных — потому что он фактически ставит под подозрение значительную часть восточной и западной христианской традиции; сильных — потому что заставляет читателя перестать употреблять привычные термины без анализа их антропологических предпосылок.

Последний блок, посвящённый критике Августина, социальному измерению спора, монашеской гордыне, элитам пелагианского времени, Просперу и Кассиану, расширяет исследование от чистой догматики к церковной социологии. Жуков показывает, что пелагианство не было только системой идей; оно было связано с аскетическим идеалом, культурой моральной элиты, монашеским самосознанием и представлением о достижимой добродетели. В этом смысле пелагианство выглядит не как «слабое» богословие, а как богословие сильных, дисциплинированных, образованных и аскетически мотивированных людей. Именно поэтому августиновская критика звучала так оскорбительно: она обнажала не только ошибку мысли, но и духовный механизм религиозной самоуверенности. Здесь автор особенно убедителен как критик религиозной психологии заслуги.

Книга имеет очевидную пользу для нескольких групп читателей. Студенты богословия получат из неё насыщенное введение в пелагианские споры, причём не в виде учебникового конспекта, а через работу с источниками и логикой аргументации. Пастыри и проповедники найдут здесь материал для переосмысления языка благодати, обращения, молитвы и уверенности спасения. Для протестантского читателя книга станет апологией августиновско-реформационного понимания спасения. Для православного или католического читателя она будет, вероятно, более раздражающей, но именно поэтому полезной: Жуков заставляет заново спросить, что именно подразумевается под синергией, свободой и соработничеством. Специалистам по истории Церкви книга интересна прежде всего собранием источников и попыткой выстроить цельную линию от доавгустиновской традиции к соборным решениям и позднейшим спорам.

Сильная сторона труда — в ясности центрального вопроса. Автор не теряет фокуса и не растворяет проблему в деталях. Вся книга подчинена одному нерву: благодать как дар или благодать как условная помощь. Эта концентрация делает исследование цельным. Вторая сильная сторона — работа с первоисточниками и внимание к терминологии. Жуков различает вину, повреждение, смерть, нечистоту, осуждение, пример, подражание, внутреннюю силу благодати и внешнее наставление. Третья сильная сторона — готовность показать историческую неоднородность традиции: Киприан не равен Августину, Ориген не равен Пелагию, Оранж не равен полному кальвинизму. Даже когда автор делает жёсткие выводы, его материал часто богаче простой конфессиональной схемы.

Но именно здесь обнаруживаются и слабые стороны книги. Первая проблема — чрезмерная бинарность. Жуков часто формулирует выбор как «монергизм или пелагианство», «дар или сделка», «благодать или человеческий вклад». Такая риторика богословски выразительна, но исторически рискованна. Между Пелагием и зрелым Августином существовали не только компромиссы слабой мысли, но и реальные попытки сохранить одновременно суверенность Божьего действия и подлинность человеческого ответа. Можно спорить, удачны ли эти попытки, но их нельзя всегда сводить к скрытому пелагианству. Особенно это касается восточной традиции, где синергия часто мыслится не как автономный вклад падшей воли, а как участие исцелённой и предварённой благодатью человеческой личности в Божественной жизни.

Вторая проблема связана с оценкой Востока. Автор справедливо указывает, что восточное богословие не разработало столь же систематической полемики с августиновской сотериологией и что многие ключевые антипелагианские тексты Августина не были своевременно переведены на греческий. Однако вывод о стагнации восточной мысли в вопросе свободы и благодати звучит слишком резко. Восток действительно развивал иной язык: обожение, исцеление, энергия, аскеза, синергия, преображение воли. Этот язык не всегда отвечает на августиновские вопросы в августиновских категориях, но из этого ещё не следует, что он просто избегает проблемы. Скорее, он помещает проблему в другую догматическую архитектуру, где вина, природа, смерть и благодать связаны иначе.

Третья критическая точка — философская. Жуков справедливо стремится уточнить понятия свободы, причинности и ответственности, но иногда создаётся впечатление, что либертарианская свобода заранее отождествляется с пелагианством. Между утверждением реального человеческого ответа и тезисом о самоспасении существует пространство, которое требует более тонкого анализа. Если всякое невынужденное согласие человека с благодатью объявляется скрытым условием спасения и тем самым разрушением дара, то трудно объяснить библейский язык призыва, покаяния, веры, предупреждения и ответственности без сведения его к чистой риторике Божественного декрета.

Четвёртая слабость — риторическая резкость. Фразы вроде «естественное богословие падшей воли» ярки и запоминаются, но они заранее задают моральную оценку оппоненту. Для убеждённого монергиста это звучит как точная диагностика; для читателя иной традиции — как полемическое закрытие разговора. В академической рецензии следует признать: книга Жукова сильнее всего там, где она анализирует источники, и слабее там, где переходит от историко-богословской реконструкции к широким приговорам целым традициям.

Тем не менее общий итог остаётся весьма высоким. Перед нами труд, который не боится богословской ставки. Он возвращает спор о благодати из области школьных схем в область церковной жизни, молитвы, проповеди и уверенности спасения. Его главная заслуга в том, что он заставляет читателя увидеть: вопрос о свободе и благодати не является отвлечённой метафизикой. От него зависит, кем является Христос — помощником нравственного усилия или Спасителем мёртвых; чем является благодать — наставлением или воскресением; чем является вера — человеческим решением или дарованным Богом принятием дара. Даже несогласный читатель вынужден будет признать, что после этой книги невозможно легко и бездумно говорить о синергии, свободе, предопределении или крещении младенцев. Жуков написал книгу полемическую, местами чрезмерно категоричную, но серьёзную, источниковедчески насыщенную и богословски страстную. Её ценность именно в том, что она не оставляет читателя нейтральным: она требует ответа на тот же вопрос, с которого начинается пелагианский спор, — спасение есть Божий дар или человеческое достижение, даже если это достижение совершается при помощи благодати.