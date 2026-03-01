Обзор книги Ивана Бенгальского «Гримуар Царя Соломона»

Книга Ивана Бенгальского «Гримуар Царя Соломона» — это масштабный авторский проект, представляющий собой реконструкцию и систематизацию одной из версий «Ключа Соломона», связанной с так называемой редакцией раввина Абогназара и провансальской традицией XVII века. Уже с первых страниц становится ясно, что перед нами не просто перевод одного из классических гримуаров, а попытка создать цельную, многослойную систему соломоновой магии, собранную из разных источников и объединённую редакторской логикой автора.

Книга начинается с подробного предисловия, в котором Бенгальский объясняет замысел: первоначально планировался обобщающий апокрифический труд по иудейско-христианской магической традиции, но в итоге автор сосредоточился исключительно на соломоновой линии. Он критикует неточные переводы Папюса и Трояновского, указывает на особенности версии Макгрегора Мазерса и подчёркивает различия между различными «Ключами», отстаивая необходимость разделять системы, а не смешивать их в единую универсальную модель. Центральным источником для этой книги становится французская версия «Les Véritables Clavicules de Salomon», приписываемая раввину Абогназару, которую автор рассматривает как основу «провансальской школы».

В первой части основного текста приводится легендарное «Истинное слово Соломона» — повествование о передаче Завета сыну Ровоаму. Здесь излагается космологическая схема, характерная для позднесредневековых гримуаров: небесные сферы, ангелы, духи элементов, планетарные иерархии. Описывается система планетарных часов, соответствия металлов, цветов, трав, сторон света, а также имена ангелов и демонов, правящих каждым часом суток. Автор снабжает текст таблицами и иллюстрациями, сохраняя оригинальные формы и добавляя свои пояснения.

Особенно объёмной является структура книги, разделённая на девять параграфов. Во втором параграфе представлена расширенная греческая система 168 ангелов часов с соответствующими демонами. В третьем подробно описывается изготовление магических инструментов: шпаги, ножа, кинжала, чернильницы, чаши для крови, жезлов, одеяний мага, а также освящение пространства. Четвёртый параграф посвящён планетарным знакам, символам и дополнительным таблицам из других гримуаров, включая немецкие и английские источники. Пятый содержит список практических ритуалов из «Ключа» Абогназара — от поиска вора до любовных операций. Шестой параграф рассматривает операцию создания «камня» и даёт интерпретацию в духе големической традиции. Седьмой и девятый параграфы посвящены кольцам и пентаклям Соломона: здесь приводятся варианты из разных рукописей, включая «Alberti Magni», «Archidoxis Magicæ», немецкие «Секреты Соломона» и другие тексты. Восьмой параграф описывает метод освящения пентаклей.

Важной особенностью книги является обилие визуального материала: планетарные медали, пентакли, таблицы часов, символы, латинские, еврейские и греческие надписи. Автор стремится сохранить графику оригиналов, иногда помещая несколько вариантов одного и того же талисмана. Он подчёркивает, что дешифровка многих пентаклей затруднительна из-за повреждений рукописей и сознательно избегает спекулятивных интерпретаций.

Рецензируя книгу, следует отметить её сильные стороны. Прежде всего — это масштабность и трудоёмкость проекта. Бенгальский проделал значительную работу по сопоставлению источников, восстановлению таблиц и сбору различных вариантов пентаклей. Книга представляет интерес для исследователей западной эзотерической традиции, так как показывает разнообразие версий «Ключа Соломона» и демонстрирует, что соломоновская магия — это не единая система, а комплекс родственных, но отличающихся методик. Автор также честно предупреждает читателя о необходимости ручного изготовления талисманов, соблюдения планетарных часов и освящения инструментов, тем самым сохраняет традиционный ритуальный контекст.

Однако критические замечания неизбежны. Во-первых, книга представляет собой авторскую реконструкцию, а не академическое критическое издание. Тексты сокращены, перераспределены и дополнены, что затрудняет строгую филологическую атрибуцию. Читателю важно понимать, где заканчивается оригинал Абогназара и начинается редакторская интерпретация. Во-вторых, датировка и происхождение источников остаются во многом гипотетическими. Сам автор признаёт, что версия 1634 года могла сформироваться значительно позже, на основе «De Occulta Philosophia» и других ренессансных трудов. В-третьих, с научной точки зрения описанные магические операции не имеют эмпирического подтверждения; книга представляет ценность скорее как историко-культурный документ, чем как практическое руководство в современном научном смысле.

В оккультной среде книга получила положительные отклики как одна из наиболее подробных русскоязычных публикаций соломоновой традиции. Практикующие маги ценят её за полноту пентаклей и вариативность колец. Однако среди исследователей звучит осторожная критика за недостаток строгой источниковедческой методологии и за смешение разнородных традиций под общим названием «соломонова школа».

В целом «Гримуар Царя Соломона» — это амбициозная попытка представить соломоновскую магию в широком историческом и практическом контексте. Книга сочетает перевод, реконструкцию, компиляцию и авторский комментарий. Её сила — в богатстве материала и смелости замысла; её слабость — в ограниченной научной строгости и неизбежной субъективности редактора. Для историков эзотеризма и интересующихся гримуарной традицией она представляет значительный интерес, но требует критического и осознанного чтения.