Обзор книги Ивана Бенгальского «Гримуар. Телец фарфоровый. Практика»

Книга Ивана Бенгальского «Гримуар. Телец фарфоровый. Практика» представляет собой заметное отступление автора от его предыдущих переводческих проектов, связанных преимущественно с классическими гримуарами соломоновой традиции. Если ранние работы Бенгальского были в основном реконструкциями и переводами латинских, немецких или английских манускриптов, то «Телец фарфоровый» — это авторский практический трактат, сочетающий элементы церемониальной магии, народной магии, оккультной флористики, каббалистических отсылок и личного опыта.

Уже во вступлении автор откровенно заявляет о намерении соединить различные идеи и наработки, накопленные за годы практики. Он предупреждает о неоднородности текста, поскольку многие главы писались в разное время и отражают эволюцию его взглядов. Книга состоит из четырёх глав и пяти приложений, и её структура напоминает своеобразный учебник прикладной магии, в котором теория уступает место конкретным методикам.

Первая глава посвящена магии трав и оккультной парфюмерии. Автор делит травяную магию на несколько направлений: оккультную флористику (изменение энергетических потенциалов растений), галеновы препараты (в большей степени медицинский аспект) и оккультную парфюмерию, которая, по мнению автора, в современности сильно опошлена. Бенгальский подробно описывает метод «зарядки» травяных смесей — последовательное истолкование, визуализация, плетение энергии, добавление масел и минералов. Он предлагает систему создания фимиамов (обычных, горючих, тлеющих и водных), зелий (варева и настои), чернил для талисманологии, ванн, мыла, масел, мазей и амулетов. В книге приведён обширный каталог растений и их магических соответствий: планеты, стихии, способы сбора, силы, ангельские и демонические корреляции. Этот перечень занимает значительный объём текста и представляет собой практический справочник.

Вторая глава, озаглавленная «Дикий Бог», резко меняет тональность. Здесь автор обращается к образу рогатого божества дикой природы — Диониса, Сабазия и их хтонических проявлений. Глава построена на личных переживаниях автора, описаниях видений, ссылках на орфические гимны и древние культы. Это наиболее мистический и субъективный раздел книги, где церемониальная магия уступает место шаманским и архаическим мотивам.

Третья глава, «Практикум», возвращает читателя к прикладным методам. Здесь приводятся ритуалы на исполнение желаний, любовная магия, денежная магия, порчи и разрушительные операции. Автор подчёркивает, что некоторые методики создавались под влиянием разных периодов жизни и даже с определённой долей экспериментального интереса.

Четвёртая глава посвящена инструментарию. Бенгальский описывает жезлы, стрелы, лабрис, метлу, методы освящения инструментов и их систематизацию. Он стремится внести порядок в хаотичное представление об инструментах магии, накопившееся в современной эзотерической литературе.

Пять приложений дополняют основную часть: поэтапная методика создания заклинаний; авторские пентакли (гармонизация мужского и женского начала, устранение астральных блоков, защита от сущностей и «вампиризма»); раздел об идолах как материальных образах божеств; «Руны внемирья» (не авторства Бенгальского); и раздел о 32 путях мудрости в каббале как мост к будущей работе о христианском мистицизме.

Сильной стороной книги является её практическая направленность. Автор подробно описывает процессы приготовления смесей, принципы выбора трав, способы зарядки и освящения. В отличие от многих современных эзотерических публикаций, текст не ограничивается общими рассуждениями, а предлагает конкретные пошаговые методики. Также достоинством можно считать честность автора в признании субъективности части материала и эволюции собственных взглядов.

Однако критические замечания неизбежны. Во-первых, книга не является академическим исследованием и не претендует на строгую историческую реконструкцию. Соответствия растений планетам, ангелам и демонам часто основаны на личной интерпретации автора, что требует осторожного восприятия. Во-вторых, практики разрушительного характера (порчи, наведение вражды) вызывают серьёзные этические вопросы. В-третьих, смешение различных традиций — соломоновой, народной, каббалистической, дионисийской — придаёт тексту эклектичность, которая может восприниматься как богатство материала, но также как отсутствие единой философской основы.

Отзывы среди практикующих магов обычно положительные: ценится детальность рецептов, разнообразие методов, авторский подход. Однако с точки зрения научного религиоведения книга рассматривается как пример современной авторской магической системы, а не как достоверный исторический источник.

В целом «Телец фарфоровый» — это авторский практический гримуар, сочетающий традиционные элементы церемониальной магии с личными наработками. Он интересен как документ современной эзотерической культуры и как руководство для практиков, но требует критического и осознанного чтения, понимания культурного контекста и личной ответственности за применение описанных методов.