Обзор книги Лиз Грин "Нептун в Астрологии"

Труд автора представляет собой не просто узкоспециализированный психологический трактат, но беспрецедентно глубокое междисциплинарное исследование на стыке глубинной психологии, сравнительной мифологии, теологии и религиоведения, всецело посвященное одной из самых мучительных проблем человеческого бытия. Исторический и богословский контекст создания этой работы укоренен в попытке академического сознания осмыслить непреодолимое влечение человеческой души к трансцендентному единению, которое в нашу секулярную эпоху часто принимает деструктивные формы химических зависимостей, истерии или фанатичной одержимости политическими идеологиями. Главная экзистенциальная проблема, которую пытается концептуально решить автор, заключается в различении подлинного духовного опыта единения с Богом и инфантильной психологической регрессии, глубинного стремления раствориться в бессознательном океане ради избавления от тяжести индивидуального существования. Метод аргументации строится на виртуозном синтезе психоаналитических концепций Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга с тщательным, почти археологическим анализом древних космогонических мифов. Исследуя эту проблематику, автор убедительно демонстрирует, что жажда искупления — это древний, странный и многоликий даймон, который обитает даже в душах самых приземленных прозаиков. Этот неуловимый даймон погружает нас в сложный мир символов, где стремление к Богу переплетается с телесной тоской по до-родовому состоянию утробы, требуя от богословской мысли особой герменевтической осторожности. Логика развития мысли автора разворачивается удивительно последовательно, начинаясь с всеобъемлющего исследования мифологии сотворения мира из вод. Вода во всех архаичных и библейских традициях символизирует первичную субстанцию, из которой рождаются формы и к которой они возвращаются, что онтологически отражает опыт человеческого вынашивания и рождения, спроецированный на макрокосм. Автор скрупулезно рассматривает шумеро-вавилонский миф об эпосе «Энума Элиш», где творение мыслится как жестокое расчленение богом Мардуком материнского водного тела чудовища Тиамат, что символизирует сепарацию эго от коллективного бессознательного. Это первичное разделение порождает вечную меланхолию, ярко выраженную в эпосе о Гильгамеше, который теряет ветвь бессмертия, похищенную водяной змеей, и остается горько оплакивать свою смертность. Имя Тиамат этимологически связано с библейской бездной, над которой носился Дух Божий, а ее чудовищный аспект отразился в ханаанском Лотане и иудейском Левиафане, которого Господь должен поразить Своим мечом. Каббалистические тексты идут еще дальше, отождествляя Левиафана с демоницей Лилит, пожирательницей невинных душ, что лишь подчеркивает пугающую сторону водной стихии. Египетская мифология, тесно связанная с ежегодными циклами разливов Нила, предлагает более фаталистическое видение: из темных вод бога Нун мирно поднимается первозданный холм и цветок лилии, воплощающий солнечного бога Амона-Ра, в то время как богиня Нут непрерывно рождает и уничтожает своих детей. Образ рыбы здесь играет ключевую роль, особенно в мифе об Осирисе, чей фаллос был проглочен рыбой после расчленения темным богом Сетом, что навсегда делает его раненым, горько-сладким искупителем подземного мира. Кельтская мифология, с ее великой богиней Дану и магическими котлами возрождения, которые парадоксальным образом требовали кровавых человеческих жертвоприношений, подчеркивает завораживающую, но смертельно опасную красоту погружения в невидимый мир. Это блестяще проиллюстрировано в меланхоличных фольклорных историях о корнуэльских мелюзинах, забирающих жизни смертных мужчин в пучину океана в обмен на дар чудесного исцеления. Индуистская концепция доводит эту духовную амбивалентность до философского абсолюта, представляя весь проявленный материальный мир как майю — преходящую иллюзию или сон великой богини Маха-Кали, которая собирает в себе семена вселенной после каждой космической пралайи. Для индуистского сознания спасение заключается не в утверждении автономного эго, а в освобождении от привязанностей плоти через ритуальное омовение в священных водах Ганги, чтобы окончательно раствориться в божественном источнике. Греческие пеласгические мифы об Эвриноме и Офионе, а также гомеровские предания об Океане и Тефии, демонстрируют изначальную мощь водной праматери, которая со временем была безжалостно узурпирована земным, агрессивным Посейдоном. Однако первозданная пророческая магия бесформенной воды сохранилась в фигуре Протея, способного ускользать, менять форму и прозревать будущее. Вся эта грандиозная мифологическая панорама показывает глубоко двойственную природу первоисточника: он выступает как животворящая колыбель и одновременно как пожирающая бездна. Именно эта архетипическая амбивалентность наглядно объясняет ту пугающую истину, что всегда существовала удивительно подвижная граница между тем, что называют безумием, и тем, что называют единением с божественным. Богословски этот массив текстов ставит важнейший вопрос о необходимости спасительных границ, против которых бунтует регрессивная часть человеческой психики, вечно жаждущая до-родового покоя.

Органично переходя от космических масштабов изначальной космогонии к трагической человеческой драме, автор подробно и без сокращений рассматривает поиск тысячелетнего царства, райского сада и спасения от неподъемного бремени материального воплощения. Библейский Эдем, шумерский Дильмун и греческий Золотой век предстают в тексте как мощные мифологические выражения глубокой тоски по утраченной невинности, где человек пребывал в иллюзии полного, бесконфликтного слияния с божественным родителем. Грехопадение концептуализируется как необходимый, хотя и невыносимо болезненный процесс обретения индивидуального сознания, сексуальности и тяжелой моральной ответственности. В древнем шумерском мифе Адапа теряет вечную жизнь не из-за бунта, а парадоксальным образом из-за слепого послушания совету бога Энки отказаться от хлеба и воды бессмертия, тогда как библейские Адам и Ева изгоняются за своевольное вкушение плода древа познания. Греческий миф предлагает альтернативную фигуру титана Прометея, который дарует немощному человечеству спасительный огонь разума, за что жестоко наказывается мстительным Зевсом, насылающим на людей прекрасную Пандору с сокрытым сосудом всевозможных земных бедствий. Несмотря на культурные различия, психологическая суть остается неизменной: как необычайно тонко подмечает автор, с появлением полностью сформированного эго райская ситуация упраздняется; завершается младенческое состояние, в котором жизнь регулировалась чем-то более обширным и всеобъемлющим. Эта фатальная сепарационная потеря порождает в человечестве глубинную меланхолию, ярко и пронзительно описанную в литературе, например, в мистических кельтских видениях Артура Мейчена, считавшего земную материю омертвевшим хаосом, или в поэзии отчаяния Томаса Стернза Элиота. Неутолимое желание вернуться в рай трансформируется в эсхатологические чаяния, подробно описанные христианскими апологетами, такими как Лактанций, который предрекал, что в новом царстве скалы источат сладчайший мед, а дикие хищники станут мирно пастись рядом с беззащитными агнцами. Средневековые религиозные видения, от чувственных описаний Савонаролы до гениальной поэзии Данте, парадоксальным образом описывают высшее духовное блаженство через телесные образы вечной весны, целомудренной наготы, лишенной плотской похоти, и слияния с архетипической женственностью, сокрытой за сияющим троном Небесной Мадонны. Оборотной стороной этой нептунианской тоски выступает мифология ада, который в гностической мистической традиции приравнивается к самой текущей земной инкарнации, где бессмертная душа, являющаяся искрой небесного света, мучительно томится в отвратительной темнице физического тела, созданной злыми демоническими силами. Это пронзительно звучит в мандейском гимне, где плененная душа взывает к Свету Вечному с отчаянной мольбой о возвращении в Небесный Дом. Ожидание окончательного избавления часто принимает форму апокалиптического возмездия, архетипически выраженного в универсальных мифах о Всемирном потопе. Автор детально анализирует вавилонского мудреца Утнапиштима, египетское предание о кровожадной богине Хатхор, умиротворенной красным пивом вместо крови, греческого Девкалиона и индуистского Ману, чудесно спасенного великой рогатой рыбой. Потоп символизирует ужас божественного наказания и одновременно тайную, экстатическую радость смывания невыносимого бремени телесного существования, после которого избранные, плывущие в герметичном ковчеге своего закаленного эго, смогут унаследовать обновленную, омытую от грехов землю. В христианской парадигме это находит выражение в милленаризме — твердой вере в грядущее тысячелетнее царство Христа, которое наступит сразу после того, как многоглавый зверь, выходящий из бушующего моря, будет навечно низвергнут в огненное серное озеро. Этот апокалиптический зверь, как убедительно доказывает автор, есть не что иное, как наша собственная инстинктивная, плотская природа, пугающая пожирающая мать глубин, которую необходимо окончательно преодолеть на узком пути к бестелесному райскому блаженству.

Амбивалентность вины за первородное грехопадение и робкой надежды на апокалиптическое очищение органично подводит исследование к центральной фигуре божественного посредника, что подробно рассматривается в заключительных проанализированных главах, посвященных пришествию Искупителя. Автор глубоко опирается на латинскую этимологию, утверждая, что искупитель буквально платит этот долг, выкупает нас из ада изоляции, возвращая душе утраченную невинность и любовь. Рассматривая древние дохристианские фигуры бескорыстно страдающих спасителей, автор показывает, как человечество непрестанно проецирует свою внутреннюю, невыразимую потребность в спасении на совершенных посланников небес, добровольно принимающих муки физического воплощения ради исцеления чужих душ. Древнеегипетский фараон мыслился как законный земной сосуд для бессмертного бога Осириса, мистически оплодотворенный духом Ка-мутеф, неся на себе тяжелейшее кармическое бремя всего своего народа перед лицом вечности. Римский военный культ Митры, едва не ставший доминирующей мировой религией вместо раннего христианства, предлагал верующим ослепительный образ непобедимого солнечного героя, чудесно рожденного девой в самый темный день зимнего солнцестояния. Бог Митра приносит в кровавую жертву первозданного космического быка, чей яркий фаллический, инстинктивный символизм означает радикальную сублимацию плотских желаний ради того, чтобы человеческая душа могла очиститься, миновать страшные козни Аримана и триумфально взойти к вечному свету Ормузда. Схожим образом легендарный фракийский певец Орфей из архаичной дионисийской экстатической традиции постепенно трансформируется эллинистическим и римским сознанием в предельно аскетичного мученика, который отвергает оргиастическое безумие прошлого ради строгого метафизического пути освобождения бессмертной души из удушающей гробницы материального тела. В этом широчайшем историко-религиозном и мифологическом контексте абсолютно закономерным выглядит итоговый концептуальный вывод автора о том, что то, что святой спаситель столь часто мифологически связан с рыбой, с водами и с нептунианскими или рыбьими качествами, не должно удивлять. Формируя взвешенную аналитическую оценку целевой аудитории данного монументального труда, можно с академической уверенностью утверждать, что наибольшую интеллектуальную и пастырскую пользу от его вдумчивого прочтения получат практикующие священнослужители, религиозные психологи и студенты богословия, регулярно сталкивающиеся в своей пастырской практике с тяжелыми кризисами веры, феноменами духовной прелести и психологическим эскапизмом, маскирующимся под высокую святость. Для строгих специалистов по истории церкви и академическому религиоведению данный текст представляет собой бесценный компаративистский источник, блестяще иллюстрирующий интеллектуальную и духовную подготовку почвы для формирования раннехристианских сотериологических догматов древними языческими паттернами. Взыскательные миряне, обремененные интеллектуальным поиском, смогут благодаря этому глубокому исследованию обрести важнейший навык подлинного духовного различения между истинным теозисом и психической проективной иллюзией. Оценивая представленную книгу с консервативных позиций академического богословия, следует объективно выделить ее несомненные методологические сильные стороны: великолепную историческую эрудицию, феноменальную способность к масштабному концептуальному синтезу и редкое умение демистифицировать сложнейшие духовные феномены без пошлого редукционизма и девальвации самого присутствия священного в мире. Взвешенный критический анализ гностических исторических корней современных неодуховных эзотерических течений и безжалостное аналитическое вскрытие деструктивной стороны ложной идеализации обладают невероятно мощным терапевтическим потенциалом для оздоровления церковной мысли. Тем не менее, как православный теолог, я обязан представить и строгую конструктивную критику, выявив те слабые места, которые неизбежно проистекают из тотального применения юнгианского психоаналитического инструментария. Главная богословская проблема и очевидный изъян данной работы заключается в том, что объективная онтологическая реальность трансцендентного Живого Бога и абсолютная историческая уникальность искупительного крестного подвига Иисуса Христа рискуют оказаться полностью нивелированными, будучи без остатка сведенными исключительно к врожденным архетипам бессознательного и метафорическим психологическим проекциям пренатального травматического опыта. Раскрывая психологически скрытые мотивы формирования религиозных человеческих утопий, автор недостаточно убедительно и ясно проводит догматическую демаркационную линию между естественным человеческим мифотворчеством, полным тоски по утраченному покою, и объективным действием Спасителя в реальной истории, тем самым оставляя читателя в безвыходном замкнутом круге имманентной душевной жизни, что совершенно обходит стороной непостижимую тайну телесного воскресения и преображения ветхой плоти Животворящим Духом Божьим.