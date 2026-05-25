Обзор книги Мартіни Дюлей «Християнські символи: Катехиза та Біблія (I–VI століття)»

Дослідження герменевтичної спадщини ранньої Церкви, представлене у фундаментальній праці Мартіни Дюлей «Християнські символи: Катехиза та Біблія (I–VI століття)», відкриває перед сучасним дослідником Нового Завіту та церковної історії унікальну богословську перспективу, спрямовану на подолання глибокої кризи біблійних студій двадцятого століття. Історико-богословський контекст появи цієї роботи тісно пов'язаний із необхідністю подолання однобічності історико-критичного методу, який часто редукує живе біблійне об'явлення до статичної пам'ятки давньої літератури, повністю ігноруючи його преображаючий, таїнственний та містагогійний потенціал. Дюлей ставить перед собою амбітне завдання — реконструювати органічну цілісність ранньохристиянської системи освіти, в якій візуальний образ, літургійна дія та екзегетичне повчання складали єдиний нероздільний педагогічний простір, що формував віруючого від моменту його першого знайомства з Церквою до повноцінного входження в євхаристійне зібрання. Основний метод автора грунтується на класичному міждисциплінарному синтезі, де текстуальний аналіз святоотцівської спадщини поставляється у прямий діялогічний зв'язок із найдавнішими пам'ятками християнської іконографії, зафіксованими на стінах катакомб та барельєфах саркофагів, демонструючи, що ранній церковний символізм є не просто поступкою неписьменним масам, а самостійною, глибокою догматичною мовою. Дюлей будує своє дослідження у повній згоді зі знаменитим висловом Орігена, згідно з яким «душі насолоджуються прохолодою у тіні значень, які вони знаходять у Писаннях, і певним чином проходяться посеред них, немов по глибоких лісах», підкреслюючи тим самим, що осягнення біблійного тексту в давнину незмінно вимагало виходу за рамки вузького буквалізму заради віднайдення духовної реальности.

Логіческое разгортання думки автора розпочинається зі скрупулезного історичного аналізу еволюції церковного поучення від первісного спонтанного проголошення віри апостолами до інституційно оформленого катехуменату четвертого та п'ятого століть. Дюлей послідовно простежує, як рання Церква, розширюючи свої межі у просторі gреко-римського світу, вибудовувала систему дидактичної підготовки оглашенних, переходячи від простої проповіді (керігми) до поглибленого навчання, здійснюваного мандрівними та постійними вчителями — дидаскалами. Аналізуючи ранні свідчення, такі як Перша Апологія Юстина Філософа, дослідниця показує, що вже до середини другого століття прийняття хрещення вимагало від кандидата не просто інтелектуальної згоди, а й строгої моральної відповідальности, коли «ті, що вірують в істину наших навчань та нашої доктрини, обіцяють насамперед жити згідно з цією доктриною». Цей процес поглиблення катехитичної думки знаходить своє догматичне завершення у працях Іринея Ліонського, чий трактат «Доказ апостольської проповіді» запропонував спільноті чітке «правило віри», що виступало непорушним фундаментом християнської ідентичности, де проголошується: «Ось правило нашої віри, фундамент нашої будівлі та основа нашої поведінки. Один лише Отець несотворенний...». Кульмінаційним моментом цієї еволюції в післяконстантинівську епоху стає формування строгого сорокаденного катехуменату Великого посту, зафіксованого в повчаннях Кирила Єрусалимського, Амвросія Медіоланського та Августина Гіпонського, коли кандидати до просвітлення щоденно збиралися в базиліках, щоб засвоїти Символ віри та молитву Господню перед тим, як переступити поріг баптистерію та отримати подальше містагогійне роз'яснення прийнятих таїнств.

Переходячи до другої частини дослідження, Дюлей звертається до феномену функціонування Біблії в літургійному просторі та принципів символічної екзегези, розкриваючи глибоку внутрішню єдність між візуальним образом та святоотцівським богослов'ям. Вся система давньоцерковного тлумачення була пронизана ідеєю того, що, як лаконічно формулює Августин, «коли ти читаєш, до тебе промовляє сам Бог». Біблійний текст сприймався ранніми християнами як пророче ціле, де Ветхий Закон служив ескізом та моделлю майбутніх новозавітних реальностей, підпорядковуючись правилу Іринея Ліонського, згідно з яким «кожне пророчество до свого здійснення було для людини лише загадкою та двозначністю; але коли настав момент і передбачення сповнилося, тоді воно віднайшло свою правильну інтерпретацію». Цей христоцентричний характер герменевтики грунтувався на догматичному переконанні, що «всюди в Писаннях Мойсея посіяний Син Божий», з чого випливала необходимость прочитання кожного ветхозавітного сюжету в типологічній перспективі. Внутрішню гармонію та поліфонічність Божого Слова Оріген уподібнював звучанню струн єдиної кіфари, стверджуючи, що Писання — це «музичний інструмент Бога, єдиний, досконалий і злагоджений; за допомогою различных звуків він видає єдину мелодію спасіння». Автор детально розбирає три рівні духовного розуміння — історичний (буквальний), типологічний (христологічний та екклезіологічний) та моральний (аскетичний), демонструючи, що Божа сила, як проникливо зауважував Августин, «як людина виражається словами, так і Божа сила промовляє фактами», перетворюючи реальні події давньої історії Ізраїлю на вічні символи спасіння людини.

Послідовно розгортаючи догматичний зміст книги, Мартіна Дюлей присвячує наступні розділи детальному аналізу конкретних символічних сюжетів, серед яких образ Божественного Пастиря виступає найяскравішим свідченням ранньохристиянського христоцентризму. Досліджуючи іконографію Пастиря, що несе овечку на плечах, автор переконливо доводить, що цей сюжет у святоотцівську епоху сприймався не як проста дидактична ілюстрація етичного характеру, а як містке догматичне вираження таємниці воплочення, хресних страстей та визвольного зішестя Христа во ад. Сходження Пастиря з небесних гір у земну долину знаменує собою божественний кеносис, де Спаситель умаляє Себе, приймаючи вигляд слуги, щоб стяжати загибле в Адамі людство, представлене в образі цієї єдиної заблуканої овечки. Несення овечки на плечах у святоотцівських повчаннях Амвросія та Григорія Ниського символічно пов'язується з руками хреста, на які Господь покладає гріхи всього світу, та з подальшим тріумфальним вознесінням сприйнятої людської природи до престолу Отця Небесного. Додаткові пасторальні мотиви, такі як зображення пастиря-музиканта (зближуваного з образного істинного Орфея, що втихомирює звірячі пристрасті людського серця) або сцени доїння овець, розкривали перед оглашенними тему духовного вигодовування спільноти молоком божественної мудрости в лоні Церкви перед допущенням до євхаристійної трапези.

Цей глибокий сотеріологічний горизонт розширюється у главі, присвяченій знаку пророка Йони, який Дюлей інтерпретує как найважливіший екзегетичний вузол ранньохристиянської есхатології. Триденне перебування Йони во чреві морського чудовиська, ототожнюваного в святоотцівській традиції з пекельними безоднями та шеолом, служило для первісної спільноти головним прообразом хресної смерти та тріумфального воскресіння Спасителя. Скрупулезно простежуючи тричастинну структуру іконографічного циклу Йони — поглинання пророка морским драконом, його виверження на сушу та подальший відпочинок під кущем гарбуза — дослідниця оголює глибокий типологічний паралелізм між Йоною та Адамом. Гріховне людство, поглинуте смертю через первородний непослух, чудесно звільняється з челюстей пекельного монстра завдяки Христу, Котрий Своїм зішестям во ад зруйнував державу смерти, змусивши її, немов зцілюючий медикамент, виплюнути всіх раніше поглинутих в'язнів. У свою чергу, перебування пророка під швидко в'янучою рослиною в контексті катехези символізувало проминущий характер ветхозавітних законів та тварного буття перед лицем наступаючого Сонця правди, нагадуючи катехуменам про необхідність рішучого покаяння та духовного тверезіння перед грядущим днем Господнім.

Подальше розгортання сотеріологічної панорами здійснюється через образи Мойсеєвого циклу, де сюжети виведення води зі скелі в пустелі та переходу через Червоне море постають як фундаментальні основи ранньохристиянського вчення про таїнства. Видобування води зі скелі жезлом Мойсея одностайно трактується Кирилом Олександрійським та Орігеном як указівка на розп'ятого Христа, Чий пробитий копом бік виточив кров і воду, що стали джерелом живої води для усиновленого людства. Ця жива вода знаменує собою благодать Святого Духа та євхаристійну їжу, що преображає безплідну пустелю людського невідання на квітучий Божий сад. Паралельно з цим, перехід через Червоне море осмислюється як величний прообраз хрещального визволення: занурення єгипетського війська в пучину вод знаменує тотальне знищення минулих гріхів у хрещальній купелі та остаточне сокрушення тиранії диявола, тоді як неушкоджене шестя Ізраїлю під проводом вогненного та хмарового стовпа знаменує народження нового святого народу, захищаного сінню Духа та просвічуваного світлом Христової істини.

Центральне місце в структурі книги посідає глибокий богословський розбір жертвоприношення Авраама, відомого в єврейській традиції як Акеда, в якому автор вбачає пророчу вершину ветхозавітного предуготовлення Голгофської жертви. Ісаак, який послушно несе на своїх плечах дрова для всепалення, виступає досконалим типом Христа, який несе Свій хрест, а готовність патріарха віддати свого єдиного возлюбленого сина передрікає суверенну любов Бога Отця, Котрий віддав Сина Свого Єдинородного заради викуплення людства. Поява овна, який заплутався рогами в чагарнику і був принесений у жертву замість Ісаака, дозволяє отцям Церкви (особливо Орігену) провести тонке христологічне розрізнення між двумя природами Спасителя: принесений у жертву овен знаменує постраждалу в страстях людську плоть Слова, увінчану терням, тоді як залишений неушкодженим Ісаак символізує безсмертне божество Христа та Його славне воскресіння. Ця тема чудесного визволення праведника з челюстей смерти знаходить своє логічне продовження в главах, присвячених Книзі Даниїла, де сюжети про Даниїла в ямі з левами та трьох отроків у печі огненній служили для спільноти ключовими зразками вірности серед гонінь. Вверження Даниїла в яму, запечатану царською печаттю, прообразує погребення Господа та фарисейські печаті на Його гробі, тоді як неушкоджений вихід пророка знаменує тріумф над смертю, а поява четвертого мужа серед полум'я вавилонської печі являє присутність Самого Сина Божого, Котрий Своїм пришестям перетворює вогонь мучень на росистий вітер хрещальної благодати та грядущого есхатологічного оновлення, до чого також примикає історія целомудренної Сусанни, яка виступає типом гонимої Церкви, що уникає ложного суду єретиків завдяки божественній правді.

Завершуючи послідовний розбір біблійного символізму, Мартіна Дюлей звертається до сюжетів про Ноїв ковчег, прародителів Адама та його дружину, праведного Лота та переможні битви Давида, збираючи їх у єдину пророчу панораму. Потоп і ковчег осмислюються як глобальні символи хрещального очищення космосу та творення Церкви, де дерево ковчега знаменує хрест Христів, обмазаний смолою братської любови, а сам ковчег, що вміщує чистих і нечистих тварин, ілюструє змішану земну реальність Церкви, в лоні якої праведники співіснують зі слугами беззаконня аж до дня великої жатви. Образ Адама і Єви у древа пізнання оголює корінь людського падіння через гордість, яке зцілюється послухом Другого Адама та смиренням Нової Єви (Марії), перетворюючи древо прокляття на євхаристійне древо життя. Втеча Лота із Содому служить катехуменам суворим нагадуванням про необхідність радикального розриву з минулим гріховним світом, де перетворення його дружини на соляний стовп знаменує трагедію духовного навернення назад, одночасно вказуючи на Церкву як на сіль землі, що охороняє всесвіт від остаточного розпаду. Нарешті, юнацькі перемоги Давида над левом і ведмедем, а также його історичний тріумф над Голіафом постають як величні типы христологічної перемоги над сатаною: Давид, який відкидає важкі обладунки Саула (Ветхий Закон) і виходить на бій з простою пастушою палицею (хрестом) та каменем (Словом Божим), сокрушає гординю велетня, наочно демонструючи, як божественна благодать здійснюється в людській немочі, сокрушаючи державу греха та смерти.

Аналізуючи цільову авдиторію цього монументального дослідження, необхідно відзначити його поліфункціональний характер у просторі сучасного академічного, пастирського та мирянського богослов'я. У першу чергу книга Мартіни Дюлей принесе неоціненну практичну користь практикуючим пастирям, церковним проповідникам та катехизаторам, оскільки вона пропонує готову, текстуально та історично вивірену модель вияснення Писання, що дозволяє уникнути банального етизування та повернути проповіді її справжню святоотцівську, догматичну та містагогічну глибину. Для студентів теологічних факультетів, біблеїстів та фахівців з історії ранньої Церкви ця праця послужить чудовим академічним зразком послідовного застосування типологічного методу, що демонструє органічну єдність двох Завітів через призму христоцентричного об'явлення. Крім того, серйозні миряни, які шукають глибоких, інтелектуально чесних та духовно зрілих відповідей на складні питання есхатологии, природи Церкви та особистої відповідальности християнина перед Богом, знайдуть у цій роботі герменевтичний ключ до розуміння символічної мови давньохристиянського мистецтва, що дозволяє по-новому прочитати шедеври катакомбного живопису та рельєфів ранніх саркофагів.

Оцінюючи сильні сторони дослідження Мартіни Дюлей, не можна не відзначити його безкомпромісну вірність біблійному контексту, глибоку ерудицію автора та вражаючу здатність інтегрувати розрізнені свідчення патристичної літератури та археологічних знахідок у єдине, логічно струнке викладення. Автор демонструє бездоганне знання історико-культурного та побутового контексту античного світу, що дозволяє знаходити природні та переконливі пояснення символічним образам, розкриваючи їх христоцентричну природу. Разом з тим, представляючи зважений критичний аналіз, необхідно вказати на деякі слабкі місця та методологічні обмеження праці, зумовлені прагненням автора до максимальної систематизації матеріалу. Прагнення Дюлей понад усе вибудувати монолітну картину ранньохристиянської катехези іноді призводить до надмірної гармонізації святоотцівських текстів, через що суттєві розбіжності між богословськими школами давнини — наприклад, між строгим історизмом Антіохії та алегоризмом Олександрії — виявляються штучно згладженими. Екзегетичний акцент автора на західно-християнських, переважно августинівських, догматичних моделях первородного гріха та юридического викуплення часом механічно проектується на більш ранні та плюралістичні тексти другого та третього століть, де переважала концепція космічної рекапітуляції. Крім того, зосередженість на эсхатологічному та таїнственному шарі візуальних образів іноді залишає без належної уваги безпосередній контекст поганського мистецтва, з якого ранні художники запозичували свої моделі, що породжує певний ризик штучного одухотворення чисто декоративних елементів. Тим не менш, зазначені недоліки нітрохи не применшують фундаментальної цінности цього дослідження, яке по праву залишається класичним зразком консервативної теологічної думки, що закликає віруючих з глибоким трепетом та вірою вникати в неперехідні символи божественного об'явлення.