Обзор книги Мильтона Альберто Поттенджера «Символизм. Трактат о душе вещей»

Книга Мильтона Альберто Поттенджера «Символизм. Трактат о душе вещей» принадлежит к тому типу религиозно-эзотерической литературы рубежа XIX–XX веков, который невозможно корректно оценить, если читать его только как богословский трактат, только как оккультное руководство или только как литературный памятник американского метафизического движения. Перед нами текст, написанный в 1905 году, но несущий в себе целый комплекс более ранних идей: масонскую символику, спиритуалистическую космологию, герметическое толкование природы, элементы каббалистики, астрологические соответствия, тарологическую экзегезу, нумерологию, морализированный эволюционизм и своеобразную критику институционального христианства. Уже издательская аннотация задает общий масштаб притязаний книги: «Мир природы есть не что иное, как символ Реального мира», колода игральных карт объявляется «древней масонской Библией», каждая карта — выражением «Вселенского закона», а десять цифр — носителями тех же психических законов, что десять очковых карт . Это не просто книга о символах; это попытка построить универсальную герменевтику, в которой вся видимая реальность — тело, планеты, карты, числа, пол, государство, храм, масонские эмблемы, библейские выражения — читается как внешний шифр внутреннего закона.

Исторически труд Поттенджера следует понимать на фоне американской религиозной культуры конца XIX века, когда протестантское наследие уже активно сталкивалось с теософией, масонскими спекуляциями, оккультным возрождением, «новой мыслью», интересом к психическим силам, лечению верой, магнетизму, эзотерической анатомии и популярной сравнительной религии. Автор пишет в эпоху, когда многие образованные люди считали, что традиционная церковь утратила способность объяснять мир, наука подошла к границе материального, а религия будущего должна соединить веру, знание, символ и практический результат. В предисловии он прямо формулирует этот вызов: «Мирянин откладывает в сторону веру и требует от Божьего человека, чтобы тот подтверждал свое звание делами», а врач, священник и учитель, если хотят сохранить авторитет, должны открыть новые области мысли . Это важнейший ключ к книге: Поттенджер не считает себя просто толкователем старых знаков; он выступает как пророк новой синтетической религии знания, где символ должен заменить догму, а внутреннее видение — внешнее церковное подчинение.

Главный богословский вызов, который автор пытается решить, состоит в примирении видимого и невидимого миров. Для него проблема религии не в недостатке веры, а в неправильном чтении реальности. Человек видит камень, дерево, карту, число, тело, храм, но не понимает их внутреннего языка. Поэтому основная задача автора — научить читателя «читать душу вещей». В первой главе эта мысль появляется не в форме отвлеченного тезиса, а через почти романное повествование. Поттенджер рассказывает о своем пребывании в Айдахо, о случайной встрече с загадочным отшельником в хижине на реке Снейк, который становится для него учителем. Эта рамка напоминает посвященческий рассказ: герой покидает цивилизацию, оказывается в пограничном пространстве, встречает таинственного наставника и получает от него ключ к скрытому строению мира. На вопрос о названии реки незнакомец протягивает ему моховой агат и говорит: «Прочтите свой ответ на нем, если его язык неведом вам, обратите свой взор внутрь себя»; затем поясняет: «Внутри каждого из нас сокрыт ключ к процессу, с помощью которого можно узнать все, что нужно знать» . В этой сцене заложена вся эпистемология книги: истина не приходит извне как церковная доктрина, но пробуждается через внутренний ключ, когда человек созерцает природу как символ.

В автобиографической первой главе автор вводит свою космологию через речь этого загадочного наставника. Камень оказывается «целым миром», полным жизни; физическая вселенная понимается как тело, через которое выражает себя «вселенский разум или дух Бога»; миры и планетные системы уподобляются органам великого космического организма; человеческое тело отражает ментальное или духовное тело, а физическая вселенная отражает духовную или ментальную вселенную . В этом рассуждении легко увидеть герметический принцип соответствия: как вверху, так и внизу; как в человеке, так и во вселенной. Но Поттенджер развивает его в своеобразной форме духовного натурализма: материя для него не мертва, она есть «плененный свет», атомы наполнены жизнью, металлы «поют свою песню», каждый слой земной коры излучает свой свет. Бог здесь не столько личный Творец библейского откровения, сколько имманентный вселенский разум, проявляющийся через вибрации, формы, органы, полярности и эволюционные процессы.

Вторая глава, «Божественная истина», и связанный с ней раздел о красоте символизма развивают исходную интуицию первой главы. Автор противопоставляет мертвую буквальность живому символу. Для него божественная истина не может быть исчерпана догматической формулой; она открывается в природе, в телесности, в форме, в числе и в повторяющихся структурах. Здесь же становится ясно, почему он столь резко полемизирует с церковью. В длинном сравнении церкви и масонства он утверждает, что церковь помещает Бога вдали от человека и требует только веры, тогда как масонство добавляет к вере знание и разум, объясняет закон Божий каждому человеку и показывает, что человек «сам себе творец, сам себе хранитель, сам себе разрушитель» . С христианской точки зрения это место является одним из наиболее проблематичных во всей книге. Автор справедливо чувствует опасность религиозного формализма и злоупотребления духовной властью, но его критика церкви часто строится на карикатуре: христианское учение об искуплении он фактически сводит к уходу от ответственности, а веру — к отказу от знания. Такая постановка вопроса больше говорит о его полемике с определенными формами американского протестантизма, чем о сущности христианской догматики.

Третья глава, «Человечество как единица», продолжает мысль о единстве человеческого рода и о символической природе учения Христа. Уже подзаголовок «Он говорил с ними притчами (символами)» показывает, что Христос для Поттенджера прежде всего великий символист, учитель закона, скрытого под образами. Автор стремится прочитать библейский язык не историко-экзегетически, а эзотерически: притча, заповедь, храм, крест и воскресение становятся не столько событиями истории спасения, сколько знаками универсальных психокосмических процессов. Здесь его подход одновременно плодотворен и опасен. Плодотворен — потому что он напоминает, что библейский язык действительно насыщен символами, типологиями, телесными и космическими образами. Опасен — потому что символическое чтение у него почти полностью вытесняет историчность откровения. Христос становится не столько воплотившимся Сыном Божьим, сколько высшим примером закона души, молитвы, силы и преодоления страха.

Четвертая глава, «Предмет символизма», формулирует центральный принцип книги: символизм есть не украшение мысли, а ключ к строению мира. Автор исходит из того, что древние мудрецы скрывали истину в простых вещах, чтобы она пережила эпохи невежества и вандализма. Поэтому игральные карты, Таро, числа, масонские знаки и библейские выражения оказываются хранилищами утраченного знания. Это типичный мотив западного эзотеризма: истина древнее институций, она скрыта в символах, доступна посвященному и может быть восстановлена через синтетическое чтение. Но Поттенджер отличается тем, что ищет не только традиционные соответствия, но и «естественные» объяснения. Его символизм претендует быть не произвольной аллегорией, а чтением самого устройства природы.

Пятая глава, посвященная «Цыганскому Таро», фактически представляет собой последовательное толкование старших арканов через буквы еврейского алфавита, телесные органы, астрологические и моральные значения. Автор начинает с Жонглера-Алефа и заканчивает Миром-Тавом, показывая путь духа через материю, зарождение, власть, выбор, борьбу, правосудие, мудрость, смерть, обновление и возвращение к Богу. Особенно характерно его толкование Императрицы, где третья буква связывается с горлом, каналом, формированием слова и «материальной оболочкой духовных форм»; зарождение определяется как таинство, посредством которого дух соединяется с материей, а Божественное становится человеческим . В таких местах Поттенджер проявляет подлинную силу религиозного воображения: он умеет видеть в телесном не низшее, а сакраментальный знак воплощения. Но в то же время он постоянно смешивает библейские, каббалистические, тарологические и собственные ассоциации, не различая их исторического происхождения и богословского статуса.

В толковании аркана Силы автор говорит, что одиннадцатая буква соответствует «принципу Христа» в христианской религии, понимая этот принцип как душевную мощь, накопленную жизнью и молитвой. Он напоминает, что Назарянин в минуты беспокойства уединялся и молился, и именно молитва давала Ему силу выдержать испытание; отсюда вывод: избавившись от страха, человек может, подобно Даниилу, противостоять льву и ходить с Богом, не боясь зла . Это один из наиболее богословски выразительных фрагментов книги. В нем христианский читатель может узнать подлинную истину о молитве как источнике силы, но одновременно заметит характерное смещение: Христос здесь важен не как Искупитель, а как образец психодуховной техники преодоления страха. Поттенджер почти всегда переводит догмат в закон, благодать — в силу, спасение — в развитие.

Шестая глава, «Божественный язык колоды игральных карт», является одной из центральных и наиболее оригинальных частей книги. Обычная колода превращается у автора в «Книгу пятидесяти двух», где четыре масти соответствуют стихиям, придворные карты — трем вселенским правящим принципам, а очковые карты — числовым законам. Король, Дама и Валет выражают положительное, отрицательное и нейтральное начала; четыре масти — огонь, землю, воздух и воду, которые в конечном счете сводятся к огню как символу жизни . Особенно интересно толкование пиковой масти через желудь: Поттенджер отвергает поверхностное сходство пик с лопатой и видит в них изображение желудя. Желудь падает, умирает, уходит в землю, его оболочка разлагается, чтобы зародыш мог дать начало новому дереву; так человек должен умереть, чтобы душа и дух освободились и вернулись в лоно вселенского единства . Здесь символизм автора достигает большой литературной силы: смерть, погребение и воскресение выражены через природный образ, не требующий внешней догматики. Однако именно это и показывает отличие его системы от христианства: воскресение становится законом природы и души, а не уникальным событием победы Бога над смертью во Христе.

Главы о женщине, Дамах, Валетах и политическом Христе развивают антропологию Поттенджера. Он придает женскому началу фундаментальное значение, утверждая, что женщина управляет не хуже мужчины, а ее власть состоит в способности зачатия; если она задумает добро, то откроет человечеству секреты природы, ведущие к эволюции, а если зло — породит деградацию и инволюцию . В главах о четырех Дамах эта мысль усиливается: за каждым героем стоит мать, а великий принцип должен быть сначала зачат, прежде чем воплотиться . С одной стороны, для эпохи автора это звучит как попытка возвысить женское начало и увидеть в женщине не пассивный придаток мужчины, а космический принцип зачатия и воплощения. С другой стороны, современный читатель заметит, что женщина у Поттенджера возвышается прежде всего как функция природы, материнства, зачатия и передачи принципов. Его мысль не является социально-освободительной в современном смысле; она метафизически сакрализует женское, но одновременно закрепляет его в символической биологии.

Глава о тождестве храма царя Соломона и человеческого тела представляет собой типичный для масонско-герметической традиции ход: храм читается как образ человека, а человек — как микрокосм. Поттенджер разворачивает тему куба, креста материи и души как луча света, погруженного в кристалл соли. В одном из фрагментов он показывает, как куб, будучи раскрыт, образует крест, и называет этот раскрытый куб «крестом материи», который трудно нести и который Христос возложил на себя «боли и печали» . Здесь автор соединяет геометрию, христологический образ и эзотерическую антропологию. Для богословского анализа важно, что крест у него прежде всего символ воплощения души в материю, тяжести кристаллизации, а не орудие искупительной смерти Сына Божьего. Он не отрицает христианские образы, но переписывает их в космологический код.

Главы о Великом архетипическом Человеке, каббалистической диаграмме, четвертях природы, растительности, животной и минеральной сферах расширяют антропологию до универсальной схемы. Человек становится отражением вселенной, а вселенная — развернутым человеком. Автор стремится показать, что минералы, растения, животные и человек связаны единой цепью жизни, а духовное развитие есть восхождение через уровни опыта. В этих разделах заметно влияние эволюционных представлений XIX века, но они переосмыслены мистически. Эволюция у Поттенджера не случайный биологический процесс, а школа души. Земля, как говорит наставник в первой главе, является планетой эгоизма и печали, предназначенной для того, чтобы души встретили смерть и преодолели ее . Это одна из центральных идей книги: страдание не случайно, смерть педагогична, материя является испытанием, а человеческая жизнь — ареной борьбы за восстановление духовного господства.

В главах о цифрах и масонском кафельном поле автор делает попытку вывести форму чисел и геометрических символов из универсального закона полярности. Он рассуждает о лучах энергии, исходящих от Солнца или Души вселенной, об их встрече с равными противоположными силами, о повороте, квадрате, круговом движении и возникновении жизни . Затем он связывает числовые формы с планетными влияниями, душой, телом, духом и развитием человека. В этих главах наиболее заметна слабость Поттенджера как аргументатора. Его схемы часто выглядят не доказательством, а визуальной метафорой, которой он приписывает онтологический статус. Он легко переходит от линии к числу, от числа к планете, от планеты к телесному развитию, от телесного развития к духовному закону. Читатель, не разделяющий исходной эзотерической интуиции, едва ли будет убежден. Однако как литературно-религиозный феномен эти главы важны: они показывают, как модерная жажда математической строгости соединяется с архаическим желанием видеть в числе живой символ.

Последние главы, посвященные львиной хватке, Всевидящему оку и источнику жизни, возвращают книгу к масонским эмблемам и к теме зрения. Всевидящее око появляется уже на титульных образах издания и служит одним из главных символов труда. В толковании Таро автор пишет, что человек, где бы он ни находился и в каком бы состоянии ни пребывал, не может избежать Всевидящего Ока . Это око у Поттенджера одновременно божественное наблюдение, закон совести, космический разум и внутренний свидетель. В христианской традиции идея Божьего всеведения неотделима от личного Бога, суда, милости и покаяния; у Поттенджера же она становится частью универсального закона причинности. Бог видит, потому что закон видит; человек судим не столько личной волей Бога, сколько структурой реальности, в которой каждая мысль, страсть и действие имеют неизбежные последствия.

Кому может быть полезна эта книга? Прежде всего исследователям западного эзотеризма, масонской символики, американской религиозной культуры начала XX века и истории альтернативной духовности. Она дает богатый материал для понимания того, как масонство, Таро, нумерология, астрология и библейские мотивы были синтезированы в популярной метафизике. Студентам богословия книга может быть полезна как учебный пример того, как христианские понятия — Бог, Христос, крест, воскресение, молитва, грех, храм, Слово — могут быть радикально переинтерпретированы вне церковной догматики. Пастырям она поможет лучше понять мировоззрение людей, которые говорят о Боге, Христе и духовности, но вкладывают в эти слова герметический, оккультный или психологизированный смысл. Мирянам, ищущим интеллектуальных ответов, книга может быть интересна как образец символического мышления, но читать ее следует критически, не принимая ее утверждения о масонстве, картах, цифрах и «утраченном Слове» как доказанные факты. Специалистам по церковной истории труд важен как свидетельство той эпохи, когда многие образованные люди пытались заменить конфессиональное христианство универсальной религией символа.

Сильные стороны книги значительны. Поттенджер обладает редким даром видеть мир образно и целостно. Он умеет пробуждать в читателе внимание к вещам, которые обычно кажутся пустыми или случайными: камню, карте, цифре, геометрической линии, телу, полу, свету, дереву, металлу. Его центральная интуиция — мир не мертв, вещи имеют «душу», видимое указывает на невидимое — глубоко религиозна сама по себе. В этом смысле книга может служить противоядием против плоского материализма. Автор также справедливо критикует религиозное лицемерие, злоупотребление именем Бога, духовную власть без плода и веру, не подтвержденную жизнью. Его мысль о том, что символ требует не суеверного поклонения, а понимания закона, сохраняет ценность даже для читателя, не принимающего его эзотерическую систему.

Но критические замечания не менее существенны. Главная слабость книги — отсутствие строгого различения между историей, аналогией, догадкой и откровением. Поттенджер часто говорит так, будто его символические ассоциации являются установленными фактами. Он утверждает древность и масонский смысл игральных карт, тайное значение цифр, универсальность своих схем, но редко предлагает доказательства, удовлетворительные для историка или богослова. Его критика церкви во многих местах одностороння: она бьет по реальным слабостям религиозных институций, но почти не взаимодействует с лучшими образцами христианской мысли. Его христология редуцирует Христа до принципа, молитвенного образца или символа душевной силы; его сотериология заменяет благодать законом кармического воздаяния; его богословие растворяет личного Бога в космическом разуме и вибрационном порядке. Кроме того, его язык о «низших» народах, эволюционных ступенях человечества и различиях интеллектуального развития несет отпечаток своего времени и требует критического дистанцирования. Наконец, практические элементы книги, связанные с оккультной интерпретацией карт, астрологии и психических законов, не могут быть приняты христианским читателем как духовно нейтральные.

И все же итоговая оценка должна быть не пренебрежительной, а трезво-взвешенной. «Символизм. Трактат о душе вещей» — не академический труд в строгом смысле и не богословие, совместимое с ортодоксальным христианством. Это памятник религиозного воображения, где человек модерной эпохи пытается заново очаровать мир, вернуть природе глубину, числу — священность, телу — космическое значение, а повседневным предметам — тайный язык. Для богословского клуба эта книга ценна именно как предмет критического чтения: она показывает, насколько силен в человеке голод по символу, насколько опасно отделять символ от откровенной истины и насколько легко христианские слова могут быть сохранены внешне, но наполнены совершенно иным содержанием. Поттенджер хочет научить читателя читать душу вещей; христианский богослов, читая Поттенджера, должен научиться еще и различать духов. И тогда эта книга может принести пользу не как руководство к принятию ее системы, а как повод к более глубокому размышлению о символе, творении, воплощении, границах эзотерической мудрости и той полноте Слова, которую никакая колода карт, никакая диаграмма и никакая тайная система не способны заменить.