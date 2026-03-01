Обзор книги Мишеля Пастуро «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей»

Книга Мишеля Пастуро «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей» — это одно из самых ярких и концептуально цельных исследований в области истории повседневности и визуальной культуры. Уже само название — «дьявольская материя» — звучит как парадокс: каким образом столь простой орнамент, как полоска, мог оказаться наделённым почти демоническим значением? Однако Пастуро, один из крупнейших современных историков цвета и символики, показывает, что история полос — это не курьёзная деталь костюма, а мощный культурный феномен, который на протяжении веков маркировал социальные границы, религиозные запреты, моральные оценки и даже способы восприятия мира.

Книга открывается программной главой «Порядок и путаница в мире полосок», где автор задаёт основную проблематику. Он обращает внимание на современную рекламу, призывающую «отважиться на шик в полоску», и сразу указывает на парадокс: то, что сегодня ассоциируется со свободой и элегантностью, в Средневековье воспринималось как признак позора, нарушения нормы и даже связи с дьяволом (стр. 7–8). Уже здесь формулируется центральная идея: полоски в европейской культуре долгое время означали «разрыв порядка», «нарушение гармонии», «разнообразие» в отрицательном смысле.

Пастуро подробно анализирует библейский запрет на «одежду из разнородных нитей» (Лев. 19:19), показывая, как средневековые толкователи могли интерпретировать его не только как запрет смешения шерсти и льна, но и как запрет на двуцветную или полосатую ткань (стр. 8–9). Однако ключ к пониманию — не только в текстологии, но и в зрительном восприятии. По мысли автора, средневековый человек воспринимал изображение и поверхность «слоями», как структуру с фоном и фигурой. Полоска же разрушает эту иерархию: она лишает поверхность глубины, создаёт эффект двуцветной плоскости, где нет чёткого разделения между основным и второстепенным. Именно эта визуальная «аномалия» делала полосы подозрительными.

Во второй крупной части — «Дьявол в полосатых одеждах» — Пастуро переходит к конкретным историческим примерам. Один из самых известных эпизодов — скандал с кармелитами XIII века. Их полосатые плащи (бело-коричневые или черно-белые) вызвали возмущение в Париже и других городах. Полосатая одежда воспринималась как неподобающая для духовных лиц, и на протяжении десятилетий орден подвергался критике, вплоть до папских постановлений о смене одеяния (стр. 13–17). Этот случай показывает, что полоска была не просто эстетическим элементом, а социальным маркером, способным поставить под сомнение статус целого религиозного ордена.

Далее автор анализирует законы против роскоши и нормы, предписывающие определённым группам носить полосатую одежду: проституткам, жонглёрам, шутам, палачам, прокажённым, еретикам, иногда даже незаконнорождённым детям (стр. 19–21). Полоска становится инструментом сегрегации, визуальным знаком «инаковости». Это не просто цвет, а структура, которая «маркирует» тело, делая его видимым и отличным от нормы.

Особое внимание уделено иконографии. В средневековых миниатюрах и фресках полосатая одежда часто появляется на отрицательных персонажах: Каине, Иуде, предателях, лжецах (стр. 22–23). Однако со временем значение полос усложняется. В XV–XVI веках святой Иосиф нередко изображается в полосатых штанах (стр. 24–25), что подчёркивает его амбивалентный статус: он не предатель, но и не полностью реабилитированный святой. Полоска здесь уже не однозначно негативна, а выражает «двойственность», «инаковость».

Пастуро предлагает оригинальную классификацию поверхностей: однотонная, многоцветная, крапчатая и полосатая (стр. 25–28). Однотонная поверхность нейтральна; многоцветная — торжественна и связана с сакральным (королевские мантии, гербы); крапчатая ассоциируется с болезнью и нечистотой; полосатая — динамична, повествовательна, связана с движением и нарушением порядка. Эта схема позволяет автору рассматривать полоску не только как элемент костюма, но как универсальный культурный код.

В дальнейшем книга прослеживает эволюцию полос в Новое время. В эпоху Возрождения и романтизма появляются «правильные» полоски — морские тельняшки, праздничные ткани, символы свободы. Французская революция использует полосатый триколор как эмблему новой политической идентичности. В XIX–XX веках полоска становится частью униформ, спортивной одежды, детских игрушек. Однако «дьявольские» коннотации не исчезают: полосатая одежда узников концлагерей или сигнальные зебры на дорогах продолжают ассоциироваться с опасностью и маргинальностью.

Сильная сторона книги — в её методе. Пастуро соединяет историю костюма, иконографию, текстологию, социальную историю и семиотику. Он не ограничивается анализом тканей, а исследует «ментальные структуры», способы видеть и классифицировать. Полоска становится ключом к пониманию того, как общество визуально организует мир.

Ещё одно достоинство — ясный и образный стиль. Несмотря на научную глубину, текст читается как увлекательный рассказ. Автор не перегружает читателя терминологией, но при этом постоянно ссылается на источники — хроники, законы, миниатюры, бестиарии.

Однако есть и критические замечания. Во-первых, книга сравнительно кратка (128 страниц), и некоторые темы раскрыты лишь в общих чертах. Например, связь полоски с восточными традициями или с внеевропейскими культурами почти не рассматривается. Во-вторых, автор сознательно концентрируется на западноевропейском материале, что делает картину культурно ограниченной. В-третьих, его интерпретации, особенно касающиеся «зрительного восприятия средневекового человека», могут показаться гипотетическими и трудно проверяемыми.

Отзывы о книге в академической среде обычно положительные. Исследователи культуры отмечают её оригинальность и методологическую смелость. Для историков моды и искусства книга стала важным ориентиром, показав, что даже «мелкая» деталь может быть носителем сложного символического кода. В более широкой читательской аудитории книга воспринимается как увлекательный пример того, как история повседневности способна раскрыть неожиданные смыслы.

В целом «Дьявольская материя» — это исследование о том, как простейший визуальный элемент становится маркером добра и зла, порядка и хаоса, нормы и отклонения. Пастуро убедительно показывает, что полоска — не просто декоративный мотив, а структура, способная выражать социальную и моральную иерархию. Книга демонстрирует, что история вещей — это история смыслов, и даже самая обычная ткань может оказаться «дьявольской» в глазах общества.