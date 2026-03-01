Обзор книги преподобного Иустина (Поповича) «Толкование на Евангелие от Матфея»

Книга преподобного Иустина (Поповича) «Толкование на Евангелие от Матфея» — это один из наиболее масштабных и богословски насыщенных трудов сербского святого XX века, представляющий собой развернутый святоотеческий комментарий к первому Евангелию Нового Завета. Издание 2026 года, подготовленное Издательством Сретенского монастыря в переводе митрополита Берлинского и Германского Марка (Арндта), воспроизводит текст, основанный на сербском издании 1979 года («Тумачење Јеванђеља по Матеју»). Объем книги — более шестисот страниц — уже свидетельствует о её характере: перед читателем не краткий пастырский очерк, а обстоятельное, последовательное истолкование почти каждого стиха.

Книга открывается программным текстом «Зачем и как читать Священное Писание». Этот раздел задаёт духовный ключ ко всему последующему толкованию. Иустин не рассматривает Писание как предмет филологического анализа или исторической реконструкции. Он пишет: Священное Писание — «биография Бога в этом мире» (стр. 7), а Новый Завет — «биография воплощенного Бога». Уже в этих формулировках проявляется главная интонация книги: она глубоко христоцентрична. Писание — это не просто текст, это откровение Личности, и потому его чтение требует не только разума, но молитвы, веры и духовного опыта. Иустин подчёркивает необходимость молитвенного чтения, постепенного вхождения в текст, исполнения услышанного. Экзегеза здесь неотделима от аскетики.

Первая глава посвящена родословию Иисуса Христа (Мф. 1, 1–17). Уже здесь проявляется характерный метод автора: каждую деталь евангельского текста он рассматривает не изолированно, а в связи с догматикой, историей спасения и учением святых отцов. Родословие — это не просто перечень имён, а свидетельство подлинной человечности Христа, Его вхождения в историю. Иустин подчёркивает, что Христос — «истинный, совершенный, цельный человек» (стр. 14), Который связан кровным родством со всем человечеством. При этом он постоянно цитирует святителя Иоанна Златоуста и Блаженного Феофилакта Болгарского, опираясь на их комментарии как на богословский фундамент.

Особое внимание уделяется именам «Иисус» и «Христос». Имя Иисус раскрывается как «Спаситель», причём спасение понимается в строгом православном смысле: освобождение от греха, смерти и дьявола (стр. 15). Иустин подчёркивает, что только Бог может победить смерть, а значит, рождение Христа уже содержит в себе откровение Его божественности. Таким образом, даже историко-генеалогические детали становятся поводом для догматического размышления.

Раздел о Рождестве Христовом (Мф. 1, 18–25) раскрывает тайну боговоплощения. Иустин настойчиво повторяет мысль, заимствованную у святых отцов: тайна зачатия от Духа Святого превосходит человеческое разумение. Его язык здесь насыщен благоговением, и он сознательно предостерегает читателя от рационалистического подхода. Вся аргументация строится вокруг идеи: Христос — Богочеловек. Это ключевое понятие всей богословской системы Иустина Поповича, известной как «богочеловечество».

В дальнейшем толкование развивается стих за стихом. Нагорная проповедь (гл. 5–7) занимает центральное место. Автор подробно анализирует заповеди блаженств, видя в них программу христианской жизни. Каждое «блаженны» раскрывается как ступень восхождения от земного к небесному, от человеческого к богочеловеческому. Иустин интерпретирует их не как моральные советы, а как онтологические состояния — состояния, в которых человек становится причастником Божественной жизни.

Во всех главах прослеживаются несколько устойчивых линий. Первая — абсолютная христоцентричность: Христос есть центр истории, космоса, человеческой души. Вторая — антипелагианская установка: человек не может спастись собственными силами; спасение — дело Богочеловека. Третья — экклезиологический акцент: толкование постоянно соотносится с жизнью Церкви, таинствами, литургией. Четвёртая — аскетическая перспектива: текст читается как руководство к духовной борьбе.

Сильной стороной книги является её глубина и цельность. Это не набор разрозненных комментариев, а цельная богословская картина, в которой соединяются патристика, литургическое сознание и личный духовный опыт автора. Иустин пишет живым языком, избегая сухого академизма. Его текст насыщен образами, риторическими вопросами, духовными призывами. Он ведёт диалог с читателем, словно проповедует.

К достоинствам относится и богатство святоотеческих ссылок. Автор не ограничивается одним толкователем, а сопоставляет мнения Златоуста, Феофилакта, других отцов. Это придаёт тексту традиционную глубину.

Однако книга имеет и особенности, которые могут быть восприняты как ограничения. Во-первых, она не является академическим комментарием в историко-критическом смысле. В ней почти отсутствует анализ исторического контекста, языковых нюансов греческого текста или современных библеистических исследований. Для читателя, ожидающего научной экзегезы, это может показаться недостатком. Во-вторых, стиль Иустина иногда полемичен и максималистичен; он резко противопоставляет православную веру «мирскому» мышлению, что делает текст менее нейтральным.

Кроме того, объем книги требует серьёзной сосредоточенности. Это не текст для беглого чтения. Он предполагает постепенное, вдумчивое освоение.

Отзывы о книге в православной среде традиционно высоки. Иустин Попович почитается как один из крупнейших богословов XX века, и его толкования воспринимаются как продолжение святоотеческой традиции. Книгу рекомендуют как духовное руководство для мирян, студентов духовных школ, священнослужителей. Особенно ценится её глубина и верность Преданию.

Критические голоса, как правило, исходят из академической библеистики, где могут указать на отсутствие взаимодействия с современными научными методами. Однако в рамках православного богословия книга оценивается именно как богословско-аскетический труд, а не как научный комментарий.

В целом «Толкование на Евангелие от Матфея» — это крупное произведение православной экзегетики, в котором Евангелие раскрывается как живая реальность спасения. Это книга, требующая духовной вовлечённости, но способная стать для читателя не только источником знания, но и путеводителем в христианской жизни.