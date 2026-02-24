Обзор книги «Соломонова магия: Ключи царя Соломона»

Книга «Соломонова магия: Ключи царя Соломона» представляет собой русское издание одного из наиболее известных гримуаров западной магической традиции — Clavicula Salomonis («Ключа Соломона»). Это не современная реконструкция и не исследовательская монография, а публикация классического магического текста в редакции, близкой к версии С. Л. Макгрегора Мазерса (1888), с обширными примечаниями и иллюстрациями пентаклей.
Общее описание и структура
Судя по содержанию (см. оглавление на стр. 4), издание включает:
Предисловие (в том числе предисловие Макгрегора Мазерса 1888 года),
Основной текст «Ключа царя Соломона» (две книги),
Таблицы планетных часов,
Таблицы ангелов, архангелов, духов и их соответствий,
Пентакли планет (Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия, Луны),
Дополнения из различных рукописей (включая Harleian 3981 и другие),
Приложения с дополнительными пентаклями.
Текст начинается с легендарного вступления, где Соломон якобы передаёт своему сыну Ровоаму тайное знание о магическом искусстве (стр. 16–19). Это типичная псевдоэпиграфическая рамка, характерная для средневековых магических текстов.
Содержание первой книги
Первая книга посвящена подготовке мага и ритуальной дисциплине. Уже в главе I подчёркивается необходимость страха Божия и нравственной чистоты для обретения знания (стр. 29). Далее следуют главы о планетных часах (таблицы на стр. 20–26), о выборе времени для операций, о приготовлении круга и магических инструментов.
Большое внимание уделяется:
созданию магического круга (стр. 35–37),
написанию божественных имён на иврите,
исповедальной молитве заклинателя (стр. 44–46),
заклинаниям духов с использованием Тетраграмматона и других священных имён (стр. 48–53).
Значительную часть книги составляют практические операции:
опыт невидимости (гл. X),
любовный опыт (гл. XI),
операции по поиску украденных вещей (гл. IX),
обретение благосклонности и власти (гл. XIV),
операции по наведению вражды или осмению (гл. XVI).
Эти разделы демонстрируют типичный набор целей гримуарной магии: власть, защита, любовь, успех, знание.
Содержание второй книги
Вторая книга (начинается на стр. 140) посвящена уточнению условий операций, подготовке, очищению, дисциплине ученика и ассистентов. Здесь подчёркивается необходимость строгого соблюдения дней и часов, соответствующих планетам, а также описывается поведение мага во время ритуала.
Пентакли и символика
Одной из наиболее ценных частей издания являются иллюстрации пентаклей планет (стр. 112–136). Каждый пентакль сопровождается пояснением его функции: защита, вызов духов, получение богатства, обретение любви и т. д.
Например:
Пентакли Сатурна — для защиты и контроля духов (стр. 112–116).
Пентакли Юпитера — для богатства и благосклонности (стр. 117–120).
Пентакли Марса — для войны и подавления врагов (стр. 121–124).
Пентакли Венеры — для любви (стр. 129–131).
Пентакли Меркурия — для знаний и открытия путей (стр. 132–134).
Пентакли Луны — для путешествий и защиты (стр. 134–137).
Графический материал выполнен аккуратно и воспроизводит классические рукописные формы.
Рецензия
С исторической точки зрения книга представляет большой интерес. Это один из важнейших документов средневековой и ренессансной магической традиции, повлиявший на орден Золотой Зари, Телему, западный оккультизм XIX–XX веков.
Издание ценно тем, что:
сохраняет традиционный текст,
содержит иллюстрации пентаклей,
включает примечания Мазерса,
даёт читателю возможность познакомиться с аутентичным источником, а не пересказом.
Книга может быть полезна:
исследователям западной эзотерики,
историкам религии,
специалистам по герметической традиции,
интересующимся оккультной символикой.
Однако важно понимать жанр: это не академическое исследование, а публикация магического текста. Комментарий ограничен рамками традиции, а не критической науки.
Критические замечания
Историческая дистанция. Текст основан на рукописях XV–XVII веков. Он не является подлинным произведением царя Соломона, а отражает позднесредневековую магическую традицию.
Отсутствие критического аппарата в научном смысле. Хотя приведены ссылки на рукописи (Harleian, Lansdowne и др.), текст не сопровождается глубоким филологическим анализом или сравнением рукописных версий в полном объёме.
Этические и религиозные вопросы. Заклинания духов, принуждение демонов, манипуляция чужой волей (например, любовные операции) вызывают серьёзные моральные и богословские вопросы.
Практическая опасность. Для неподготовленного читателя текст может восприниматься буквально. Однако традиция гримуаров предполагает сложную систему символического мышления, дисциплины и эзотерической подготовки.
Мировоззренческий конфликт. С точки зрения традиционного христианского богословия, подобные тексты относятся к магической практике, которую церковь исторически осуждала.
Итог
«Соломонова магия: Ключи царя Соломона» — это классический гримуар, исторически важный для понимания западной магической традиции. Он ценен как культурный и исторический документ, как источник символики и представлений о мире позднего Средневековья и Ренессанса.
Однако воспринимать его следует с осознанием контекста и критической дистанцией. Это памятник эзотерической литературы, а не богословское или научное руководство.
Если рассматривать книгу как объект историко-культурного интереса — она заслуживает внимания. Если же воспринимать её как практическое руководство без критического анализа — это может привести к серьёзным заблуждениям.
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