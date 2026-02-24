Обзор книги «Соломонова магия: Ключи царя Соломона»

Книга «Соломонова магия: Ключи царя Соломона» представляет собой русское издание одного из наиболее известных гримуаров западной магической традиции — Clavicula Salomonis («Ключа Соломона»). Это не современная реконструкция и не исследовательская монография, а публикация классического магического текста в редакции, близкой к версии С. Л. Макгрегора Мазерса (1888), с обширными примечаниями и иллюстрациями пентаклей.

Общее описание и структура

Судя по содержанию (см. оглавление на стр. 4), издание включает:

Предисловие (в том числе предисловие Макгрегора Мазерса 1888 года),

Основной текст «Ключа царя Соломона» (две книги),

Таблицы планетных часов,

Таблицы ангелов, архангелов, духов и их соответствий,

Пентакли планет (Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия, Луны),

Дополнения из различных рукописей (включая Harleian 3981 и другие),

Приложения с дополнительными пентаклями.

Текст начинается с легендарного вступления, где Соломон якобы передаёт своему сыну Ровоаму тайное знание о магическом искусстве (стр. 16–19). Это типичная псевдоэпиграфическая рамка, характерная для средневековых магических текстов.

Содержание первой книги

Первая книга посвящена подготовке мага и ритуальной дисциплине. Уже в главе I подчёркивается необходимость страха Божия и нравственной чистоты для обретения знания (стр. 29). Далее следуют главы о планетных часах (таблицы на стр. 20–26), о выборе времени для операций, о приготовлении круга и магических инструментов.

Большое внимание уделяется:

созданию магического круга (стр. 35–37),

написанию божественных имён на иврите,

исповедальной молитве заклинателя (стр. 44–46),

заклинаниям духов с использованием Тетраграмматона и других священных имён (стр. 48–53).

Значительную часть книги составляют практические операции:

опыт невидимости (гл. X),

любовный опыт (гл. XI),

операции по поиску украденных вещей (гл. IX),

обретение благосклонности и власти (гл. XIV),

операции по наведению вражды или осмению (гл. XVI).

Эти разделы демонстрируют типичный набор целей гримуарной магии: власть, защита, любовь, успех, знание.

Содержание второй книги

Вторая книга (начинается на стр. 140) посвящена уточнению условий операций, подготовке, очищению, дисциплине ученика и ассистентов. Здесь подчёркивается необходимость строгого соблюдения дней и часов, соответствующих планетам, а также описывается поведение мага во время ритуала.

Пентакли и символика

Одной из наиболее ценных частей издания являются иллюстрации пентаклей планет (стр. 112–136). Каждый пентакль сопровождается пояснением его функции: защита, вызов духов, получение богатства, обретение любви и т. д.

Например:

Пентакли Сатурна — для защиты и контроля духов (стр. 112–116).

Пентакли Юпитера — для богатства и благосклонности (стр. 117–120).

Пентакли Марса — для войны и подавления врагов (стр. 121–124).

Пентакли Венеры — для любви (стр. 129–131).

Пентакли Меркурия — для знаний и открытия путей (стр. 132–134).

Пентакли Луны — для путешествий и защиты (стр. 134–137).

Графический материал выполнен аккуратно и воспроизводит классические рукописные формы.

Рецензия

С исторической точки зрения книга представляет большой интерес. Это один из важнейших документов средневековой и ренессансной магической традиции, повлиявший на орден Золотой Зари, Телему, западный оккультизм XIX–XX веков.

Издание ценно тем, что:

сохраняет традиционный текст,

содержит иллюстрации пентаклей,

включает примечания Мазерса,

даёт читателю возможность познакомиться с аутентичным источником, а не пересказом.

Книга может быть полезна:

исследователям западной эзотерики,

историкам религии,

специалистам по герметической традиции,

интересующимся оккультной символикой.

Однако важно понимать жанр: это не академическое исследование, а публикация магического текста. Комментарий ограничен рамками традиции, а не критической науки.

Критические замечания

Историческая дистанция. Текст основан на рукописях XV–XVII веков. Он не является подлинным произведением царя Соломона, а отражает позднесредневековую магическую традицию. Отсутствие критического аппарата в научном смысле. Хотя приведены ссылки на рукописи (Harleian, Lansdowne и др.), текст не сопровождается глубоким филологическим анализом или сравнением рукописных версий в полном объёме. Этические и религиозные вопросы. Заклинания духов, принуждение демонов, манипуляция чужой волей (например, любовные операции) вызывают серьёзные моральные и богословские вопросы. Практическая опасность. Для неподготовленного читателя текст может восприниматься буквально. Однако традиция гримуаров предполагает сложную систему символического мышления, дисциплины и эзотерической подготовки. Мировоззренческий конфликт. С точки зрения традиционного христианского богословия, подобные тексты относятся к магической практике, которую церковь исторически осуждала.

Итог

«Соломонова магия: Ключи царя Соломона» — это классический гримуар, исторически важный для понимания западной магической традиции. Он ценен как культурный и исторический документ, как источник символики и представлений о мире позднего Средневековья и Ренессанса.

Однако воспринимать его следует с осознанием контекста и критической дистанцией. Это памятник эзотерической литературы, а не богословское или научное руководство.

Если рассматривать книгу как объект историко-культурного интереса — она заслуживает внимания. Если же воспринимать её как практическое руководство без критического анализа — это может привести к серьёзным заблуждениям.