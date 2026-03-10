Обзор книги Всеволода Золотухина «Религиозное чувство»

Книга Всеволода Золотухина «Религиозное чувство. У истоков континентального религиоведения» — это редкий пример работы, которая одновременно является историко-философским исследованием, эпистемологическим разбором и попыткой критического самоосмысления современной гуманитарной науки. Перед нами монография, тщательно выстроенная и методологически выверенная, написанная на стыке истории идей, философии религии, теологии и дисциплинарной рефлексии. Это книга не о «религиозном чувстве» как психологическом феномене, а о том, как философия религиозного чувства стала интеллектуальной предпосылкой рождения религиоведения как науки.

Уже аннотация (с. 4) формулирует главный тезис: религиоведение как особая область знания в континентальной Европе XIX века стало возможным благодаря уникальному стечению обстоятельств XVIII века — капиталистической секуляризации, трансформации протестантской теологии и кантовской критике метафизики. Это утверждение задаёт историко-материалистическую рамку: религиоведение — не «естественный» этап развития мысли, а продукт конкретной эпохи.

Во введении (с. 8–16) автор честно раскрывает генезис собственного интереса к теме: от дискуссии о «религиозном чувстве» как апологетическом аргументе до лекций Кирилла Никонова о зарождении религиоведения. Уже здесь обозначается двойной фокус книги: философско-эпистемологический (может ли религиозное чувство быть аргументом?) и историко-дисциплинарный (как возникло религиоведение?). И ключевой вывод: эти вопросы исторически связаны.

Особенно важным представляется методологический ход Золотухина: он отказывается рассматривать религиоведение как универсальный феномен и подчёркивает его континентально-европейскую специфику (с. 9–10). Религиоведение — продукт западноевропейского XIX века, а не естественная стадия развития любой культуры. Это принципиальный отказ от наивного универсализма.

Первая глава (с. 44–204) посвящена интроспективно-сентименталистскому осмыслению религиозности в эпоху немецкого идеализма. Именно здесь вводится ключевое понятие книги — «религиозный сентиментализм». Автор реконструирует его как интеллектуальное течение, объединяющее Якоби, Шлейермахера, Фриза, де Ветте, Бутервека и других мыслителей, для которых религиозность — это прежде всего чувство, а не рациональная спекуляция.

Анализ начинается с кантовского поворота. Кант, проведя границы знания по опыту (с. 57), исключил религию из сферы теоретического знания. Это оставило теологам только «психологические» аргументы. Именно в этом вакууме и возникает философия религиозного чувства. Якоби противопоставляет «теистический инстинкт» спекуляциям об Абсолютном (с. 80–85). Шлейермахер формулирует своё знаменитое определение религии как «чувства абсолютной зависимости» (с. 100–109). Фриз говорит о «предчувствии» (Ahndung) как основе религиозного опыта (с. 120).

Золотухин тщательно прослеживает семантические трансформации ключевых понятий: Gefühl, Erfahrung, Erleben, Wert (с. 20–21). Это работа в духе истории понятий (Begriffsgeschichte) Райнхарта Козеллека, на которого автор сознательно опирается (с. 26–27). В этом и заключается одна из главных методологических заслуг книги: она не просто описывает идеи, а показывает, как меняются значения слов и как через это меняется сама структура дискурса.

Вторая глава (с. 209–343) демонстрирует, как религиозное переживание становится объектом изучения, соединяя историю и психологию религии. Здесь появляется Макс Мюллер (с. 209), К. П. Тиле (с. 237), Альбер и Жан Ревили (с. 255–265), а также немецкие теологи-психологи — Райшле, Форбродт, Воббермин, Трёльч (с. 281–326). Автор показывает, как сентиментализм постепенно трансформируется в аксиологию (ричлианство) и как религиозное чувство становится «ценностным суждением» (с. 19–20).

Особенно интересен анализ дисциплинарной эмансипации религиоведения. Золотухин убедительно демонстрирует, что религиоведение не возникло вопреки теологии, а во многом благодаря ей (с. 21–23). Либеральные протестантские теологи стремились модернизировать веру, опираясь на эмпирические данные истории и лингвистики. В этом процессе и сформировалось религиоведение как внеконфессиональная дисциплина.

Сильной стороной книги является её концептуальная ясность. Автор формулирует девять тезисов (с. 29–31), в которых суммирует результаты исследования. Особенно важен тезис о том, что религиозный сентиментализм создал эпистемологическую предпосылку для психологии религии и сравнительного религиоведения.

Однако книга не ограничивается историей XIX века. В заключительных разделах введения (с. 18–20) Золотухин выводит дискуссию на современность — к проблеме «оскорбления религиозных чувств» и к понятию «традиционных духовно-нравственных ценностей». Он задаёт вопрос: не наблюдаем ли мы сегодня попытку обратить вспять процессы секуляризации? Этот выход к современности придаёт исследованию актуальность.

Критически можно отметить, что книга требует от читателя серьёзной философской подготовки. Она насыщена именами, концепциями, немецкой терминологией. Для неспециалиста текст может показаться перегруженным. Кроме того, автор сознательно сосредотачивается на континентальной (немецкой и французской) традиции, оставляя в стороне англо-американский контекст.

Отзывы академического сообщества, вероятно, отметят новизну понятия «религиозный сентиментализм» как аналитической категории. Это действительно важный вклад: автор показывает, что между философией религии, либеральной теологией и религиоведением существует генетическая связь, которую ранее редко прослеживали столь последовательно.

В целом «Религиозное чувство» — это книга о том, как религиозность была «переведена» из сферы откровения в сферу переживания, а затем — в сферу науки. Это исследование о том, как аффект стал эпистемологическим фундаментом дисциплины. И, возможно, главный её вывод в том, что религиоведение родилось не из холодного рационализма, а из попытки защитить религию через обращение к внутреннему опыту человека.

Это серьёзная, глубокая и методологически зрелая работа, которая будет интересна философам, теологам и религиоведам — и, что важно, всем, кто задумывается о границах веры и науки.