Обзор книги Жан-Люка Мариона «В месте себя. Подступ к св. Августину»

Книга Жан-Люка Мариона «В месте себя. Подступ к св. Августину» — это не просто философское исследование, не историко-догматический комментарий к «Исповеди» и не ещё одна вариация на тему августиновской интроспекции. Это напряжённый, глубокий и одновременно рискованный интеллектуальный жест: попытка прочитать Августина вне метафизики, в горизонте феноменологии дарования, насыщенного феномена и «преданности» (adonné). Уже в предисловии Марион ясно формулирует, что его задача — не «присвоить» Августина, не встроить его в заранее заданную философскую систему, а позволить тексту «Исповеди» стать путеводителем к тому, что он называет «местом себя».

Книга выросла из курса лекций 2004 года, но это не ощущается как лекционный конспект. Скорее наоборот: перед нами результат длительной, почти аскетической работы, в которой Марион заново переводит Августина, отказывается от привычных метафизических переводов, дистанцируется от «по умолчанию» навязываемых категорий. Уже этот жест важен: автор сознательно избегает готовых философских клише, которые веками накладывались на текст «Исповеди», и стремится услышать Августина на его собственном языке — не только в латыни, но в структуре его мышления.

Первый параграф книги — «Апория св. Августина» — задаёт главный парадокс: от Августина нельзя уклониться, но к нему невозможно подступиться. Он одновременно центральная фигура западной мысли и непроницаемая загадка. Его использовали католики и протестанты, модернисты и антимодернисты, экзегеты и философы. Его делали предтечей субъективности, родоначальником интроспекции, вдохновителем благодати, символом онтотеологии и её критики. Но всякий раз Августин оказывался втянутым в чужую игру. Именно это и создаёт апорию: как найти точку зрения самого Августина, а не дисциплины, которая его интерпретирует?

Марион последовательно разбирает возможные «позиции» — историческую, философскую, теологическую — и показывает их ограниченность. Исторический подход необходим, но он расщепляет текст на фрагменты и теряет центр. Философский подход — в привычном, метафизическом смысле — и вовсе, по мнению Мариона, неприменим: Августин не мыслит философию как metaphysica. Он понимает philosophia буквально — как amor sapientiae, любовь к Богу. Следовательно, Августин не стоит на философской точке зрения в нашем смысле. Но и «теологическая» позиция в модерном понимании — как систематическая рационализация откровения — не совпадает с тем, что делает Августин.

Здесь становится ясно, что Марион готовит радикальный ход: Августина нельзя читать изнутри метафизики, потому что сама его мысль ускользает от метафизического захвата. Она обращена к Богу, но не в форме системы, а в форме исповеди. Confessio — это не жанр самораскрытия, а акт, происходящий «in conspectu Dei». Исповедь совершается перед Богом и в Боге. Марион многократно возвращается к латинскому тексту, подчеркивая, что даже сама структура фраз Августина сопротивляется объективирующему анализу.

Одним из ключевых понятий, через которые Марион читает Августина, становится «дар». В предыдущих своих работах Марион разработал феноменологию дарования и «насыщенного феномена» — такого феномена, который превосходит условия возможности субъекта и не редуцируется к объекту. Теперь он испытывает эти понятия на тексте «Исповеди». Бог в «Исповеди» — не объект знания и не сущее среди других сущих. Он — дарующий, дающий себя. А человек — не автономный субъект, а adonné — «преданный», тот, кто получен и дан себе через дар.

В этом свете знаменитая августиновская интроспекция — «познай самого себя» — получает новый смысл. Марион показывает, что Августин не находит «я» внутри себя как некий центр сознания. Напротив, чем глубже он ищет, тем больше обнаруживает, что его «я» расщеплено, ускользает, не совпадает с собой. В книге многократно подчёркивается: у Августина «я» не является метафизическим субъектом. Оно не владеет собой. Оно находится в поиске. И только Бог, который ближе к человеку, чем он сам к себе («interior intimo meo»), способен дать человеку его «место себя».

Название книги — «В месте себя» — именно об этом. Это не психологическая локализация идентичности и не философское утверждение автономии. Это указание на парадокс: я нахожу себя не в себе, а в Боге. Моё место — не центр автономного сознания, а ответ на дар.

Особенно ярко это проявляется в анализе памяти (memoria). Марион показывает, что память у Августина — не просто склад воспоминаний, а бездонное пространство, где человек теряется. Память — это лабиринт, в котором «я» не владеет собой. Но именно в этом лабиринте звучит голос Бога. Таким образом, даже внутренняя глубина человека оказывается не автономной, а открытой к трансцендентному.

Большое внимание уделено теме времени. Марион полемизирует с традиционными философскими прочтениями XI книги «Исповеди», где анализ времени рассматривался как предвосхищение феноменологии сознания. Он не отрицает глубину августиновского анализа, но подчёркивает: речь идёт не о философии времени как таковой, а о времени, переживаемом в исповеди перед Богом. Время здесь — не категория сознания, а измерение ожидания, покаяния, надежды.

Стиль Мариона — напряжённый, насыщенный, иногда почти аскетический. Он не упрощает. Он требует от читателя усилия. Книга предполагает знакомство с феноменологией, с историей метафизики, с корпусом августиновских текстов. Это не популярное введение в Августина, а серьёзная философская работа. Но при всей сложности язык остаётся прозрачным. Марион не играет в туманную мистику; он аккуратно, почти хирургически отделяет метафизические наложения от феноменологического ядра.

Сильной стороной книги является её методологическая честность. Марион не скрывает, что читает Августина через свои понятия. Но он стремится проверить их на прочность, а не навязать. Он допускает риск — риск того, что Августин разрушит его собственные схемы. И именно это придаёт тексту живость.

Однако книга не лишена спорных моментов. Во-первых, феноменологический аппарат Мариона может показаться чрезмерно сложным. Читатель, не знакомый с его работами «Бог без бытия» или «Дар», может испытывать трудности. Во-вторых, радикальное противопоставление Августина метафизике может вызвать возражения у тех, кто видит в нём одного из основателей западной метафизической традиции. Некоторые исследователи могут считать, что Марион чрезмерно «очищает» Августина от философских структур, которые в нём действительно присутствуют.

Тем не менее «В месте себя» — это важнейший вклад в современную августиновскую герменевтику. Это книга, которая не просто комментирует «Исповедь», а заново ставит вопрос о субъекте, о даре, о месте человека перед Богом. Она заставляет пересмотреть привычные схемы и увидеть Августина не как предтечу модерна, а как мыслителя, который уже тогда разрывал метафизическую замкнутость субъекта.

Отзывы о книге в академической среде, как правило, подчёркивают её оригинальность и смелость. Марион рассматривается как один из ведущих представителей «теологического поворота» во французской феноменологии, и этот труд — закономерный этап его пути от Декарта к Августину. Для богословов книга ценна тем, что возвращает к сердцу христианской антропологии — к опыту исповеди и дарования.

Для меня эта книга — опыт медленного чтения. Её нельзя проглотить за вечер. Она требует остановок, возвращений, перечитываний. Но именно в этом и заключается её сила. Она не предлагает быстрых решений, не упрощает Августина, не превращает его в цитатник. Она предлагает путь — подступ. И этот подступ ведёт не только к Августину, но и к вопросу о том, где находится моё собственное «я».

И если подводить итог, я бы сказал так: «В месте себя» — это книга о том, что себя невозможно найти в замкнутом круге собственного сознания. Себя можно получить только как дар. И в этом Марион остаётся верен Августину: исповедь — это не самоанализ, а встреча. И именно в этой встрече человек впервые оказывается «в месте себя».