Огляд книги Клайва Стейплза Люїса «Мерзенна сила»

Перед нами один із найскладніших і водночас найамбітніших творів Клайва Стейплза Люїса — роман «Мерзенна сила», завершальна частина його «Космічної трилогії», яка на відміну від попередніх книг переносить дію з інших планет назад на Землю, у знайоме, майже буденне англійське середовище університетського життя. Уже з перших сторінок автор відверто попереджає читача, що це казка, і тим самим задає особливий режим сприйняття: перед нами не реалістичний роман і не чиста наукова фантастика, а своєрідна притча, де фантастичне й буденне співіснують і взаємно підсилюють одне одного.

Ця подвійність — одна з ключових особливостей твору. Люїс свідомо починає оповідь із цілком звичайних сцен подружнього життя Джейн і Марка Стадоків, описуючи їхні буденні турботи, внутрішні сумніви, психологічні напруження. І лише поступово в цю реальність починають проникати елементи чогось значно більшого — темного, незрозумілого і загрозливого. Саме в цьому повільному зсуві від повсякденності до метафізичної драми й полягає одна з найбільших художніх сил роману.

Особливо цікаво, що Люїс обирає місцем дії університетське середовище — простір, який традиційно асоціюється з розумом, наукою, раціональністю. Однак у його інтерпретації цей світ виявляється не менш уразливим до спокуси, ніж будь-який інший. Навпаки, саме тут, серед інтелектуалів і науковців, зароджується нова форма зла — холодна, раціоналізована, позбавлена очевидної демонічності, але від того не менш небезпечна.

Центральним конфліктом роману стає протистояння між силами добра і зла, але це протистояння подається не у спрощеній, маніхейській формі. Люїс показує, що зло може маскуватися під прогрес, під науку, під прагнення до вдосконалення світу. Інститут НІКЕ — Національний інститут координованих експериментів — є одним із найсильніших символів цього роману. Він уособлює віру в технічний прогрес, у можливість контролю над природою і навіть над людиною.

Саме тут Люїс виходить на рівень філософського осмислення сучасності. Його роман — це не лише історія про боротьбу добра і зла, а й глибока критика технократичного мислення, яке прагне підпорядкувати собі все — включно з людською природою. У цьому сенсі «Мерзенна сила» перегукується з його філософською працею «Людина скасовується», про що автор прямо говорить у передмові.

Особливо важливим є те, як у романі розкривається тема свободи. Герої постійно опиняються перед вибором — часто неочевидним, часто замаскованим під щось буденне. І саме через ці дрібні, на перший погляд, рішення визначається їхня доля. Люїс показує, що зло не завжди приходить у вигляді очевидного насильства; часто воно починається з компромісу, з бажання «вписатися», «стати своїм».

Лінія Марка Стадока є в цьому плані особливо показовою. Його прагнення бути частиною «прогресивної» групи, його поступове втягування в систему НІКЕ — це не різкий поворот, а повільне, майже непомітне ковзання. І саме ця поступовість робить історію переконливою і навіть тривожною.

Не менш важливою є лінія Джейн, яка, на відміну від Марка, переживає внутрішню кризу іншого типу — кризу сенсу, самотності, втрати ідентичності. Її сни, її страхи, її пошуки — це вже не соціальна, а екзистенційна площина роману. Через неї Люїс показує, що боротьба між добром і злом відбувається не лише в зовнішньому світі, а й у глибині людської душі.

Особливу атмосферу роману створює поєднання реалістичних деталей із міфологічними та символічними елементами. Наприклад, Бреґдонський ліс і джерело Мерліна постають як місця, де стирається межа між історією і міфом, між реальністю і легендою. Це надає тексту глибини і водночас створює відчуття тривожної загадковості.

Стиль Люїса в цьому романі заслуговує окремої уваги. Він поєднує іронію, точність спостереження і глибоку символічність. Автор не нав’язує читачеві свої висновки, але водночас чітко вибудовує систему смислів, яка поступово розкривається в процесі читання.

Сильною стороною книги є її багатошаровість. Її можна читати як фантастичний роман, як сатиру на академічне середовище, як філософський трактат або як богословську притчу.

Однак ця ж багатошаровість може стати і перешкодою. Для читача, який очікує динамічного сюжету або легкого читання, книга може здатися надто повільною і складною.

Крім того, її ідейна насиченість іноді переважає над художньою динамікою.

Щодо відгуків, «Мерзенна сила» традиційно сприймається як один із найскладніших творів Люїса. У літературних колах її цінують за глибину і сміливість.

Водночас вона викликає і критику — за надмірну дидактичність і складність.

Для одних це шедевр християнської фантастики, для інших — надто важкий і перевантажений ідеями текст.

У підсумку «Мерзенна сила» — це книга, яка виходить далеко за межі жанру.

Це не просто роман, а спроба осмислити сучасність, науку, владу і людину в їхньому найглибшому вимірі.

І, мабуть, її головна цінність полягає в тому, що вона змушує читача поставити собі незручні питання: що є справжнім прогресом, де проходить межа між знанням і владою, і чи не втрачаємо ми, прагнучи змінити світ, самих себе.