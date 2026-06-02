Огляд книги Пітера Померанцева «Як виграти інформаційну війну»

У сучасному богословському та філософському дискурсі проблема істини та її спотворення дедалі частіше виходить за межі суто гносеологічних категорій, перетворюючись на радикальний екзистенційний та метафізичний виклик. Книга Пітера Померанцева «Як виграти інформаційну війну: Пропагандист, який перехитрив Гітлера» є надзвичайно актуальним дослідженням, яке крізь призму біографії генія британської дезінформації Сефтона Делмера порушує фундаментальні питання про природу людської ідентичності, свободи волі та маніпуляції словом. З погляду академічного богослов’я, тоталітарна пропаганда постає не просто як сукупність політичних маніпуляцій, а як своєрідна сурогатна релігія, яка експлуатує глибоку духовну вразливість людини, її страх перед екзистенційною самотністю та прагнення знайти квазісакральну спільноту. Автор прагне розв'язати проблему того, як протидіяти деструктивним інформаційним бункерам, коли раціональний фактчекінг виявляється безсилим проти ідолопоклонницької віри в міфи. Головний метод аргументації Померанцева полягає в глибокому психологічному та історичному аналізі, який показує, що для подолання чарів тоталітарної брехні необхідно не просто пропонувати абстрактні факти, а проникати всередину свідомості ворога, розділяти його ідентичність і руйнувати пропагандистський міф його ж власною мовою.

Аналізуючи логіку розвитку думки автора від початку до кінця, перша частина праці фокусується на дитинстві Сефтона Делмера в Берліні під час Першої світової війни, де закладалися основи його розуміння психологічних механізмів маніпуляції. Будучи єдиним британським хлопчиком у німецькій школі, Делмер на власному досвіді відчув, як тоталітарний міф миттєво руйнує звичні людські зв’язки, перетворюючи колишніх друзів на агресивний натовп, що таврує його як зрадника. Цей досвід виявив глибинну духовну закономірність: масова пропаганда діє як темне навіювання, залучаючи людину до колективного екстазу, якому неймовірно важко чинити опір, через що навіть сам юний Делмер відчував спокусу підспівувати німецьким воєнним пісням. Посилаючись на соціологічні та філософські концепції Жака Еллюля, автор формулює ключову тезу про те, що «пропаганда — це справжні ліки від самотності», оскільки вона задовольняє гостру потребу індивіда інтегруватися в суспільство та позбутися відчуття власної неважливості. Богословський аналіз цього явища показує, що коли традиційні інституції та духовні зв’язки руйнуються, виникають громадянські пустелі, де людина прагне заповнити внутрішню порожнечу ідолом колективної величі. Водночас автор демонструє, що в цієї монолітної системи завжди існують лазівки мовної непокори, як-от випадок із німецьким учителем, який іронічно заявив: «Я краще збережу свій хребет, ніж отримаю Залізний хрест», що свідчить про перформативну, хитку природу тоталітарного конформізму.

Подальше розгортання змісту книги переносить читача у Ваймарську Німеччину кінця 1920-х та початку 1930-х років, яку Делмер досліджує як зірковий кореспондент газети «Daily Express». Ваймарський Берлін постає як хаотичне політичне кабаре, де старий суспільний лад розвалився, а межі між реальністю та театральною виставою остаточно розмилися. У цьому середовищі нацистська пропаганда на чолі з Гітлером та Геббельсом запропонувала ілюзію чистої расової ідентичності як панацею від глибокого суспільного розпачу та економічного колапсу. Спираючись на психоаналітичні концепції Ле Бона та Фройда, книга описує, як масові нацистські мітинги перетворювали індивідів на єдиного ірраціонального монстра, що рухався від глибокого жалю до себе та параної до маніакального блаженства відчуття власної всемогутності. Цей емоційний маятник тоталітарного культу завершувався псевдорелігійним закликом до самопожертви: «Німеччина повинна жити, навіть якщо нам доведеться за неї померти». Делмер, який зумів увійти до найближчого оточення Ернста Рема та Гітлера, виявив, що за лаштунками цей міф є ретельно сконструйованою виставою, де лідери симулюють свою непогрішність, а послідовники папугаподібно повторюють гасла, щоб легітимізувати власні садистські імпульси. Померанцев проводить прямі паралелі між нацистським інструментарієм та сучасною Росією, де культура приниження трансформується у виправдання зовнішньої агресії та прагнення завдавати болю іншим, що яскраво ілюструється цитатою російського лідера щодо України: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».

Заключна частина змістовного розбору присвячена діяльності Делмера під час Другої світової війни, коли його глибоке розуміння перформативної природи нацизму отримало практичне застосування в межах британського Управління політичної війни. Після того як у 1940 році Делмер в ефірі німецької служби ВВС дав різку емоційну відповідь на мирні пропозиції Гітлера, заявивши, що британці кидають їх «прямо у ваші смердючі зуби», він усвідомив неефективність офіційного раціонального мовлення проти загіпнотизованого ворога. Традиційна британська пропаганда намагалася апелювати до образу хороші німці за допомогою логічних аргументів та ліберальних ідеалів, що, на думку Делмера, було марною тратою часу. Його власна позиція була непохитною: «Я був переконаний, що німці почнуть слухати і реагувати на подібні речі лише тоді, коли зрозуміють, що війна програна і для них краще зректися Гітлера, ніж воювати далі». Це призвело до створення мережі таємного чорного радіомовлення, яскравим прикладом якого стала станція «Gustav Siegfried Eins», де актори-втікачі вдавали з себе радикальних нацистів-генералів, які лаяли партійну верхівку за корупцію та зраду фронтовиків. Таким чином Делмер руйнував ворожу систему зсередини, експлуатуючи реальні внутрішні розколи, травми та страхи німецького суспільства, змушуючи слухачів сумніватися в офіційній версії реальності.

Даючи аналітичну оцінку цільовій аудиторії цього праці, слід зазначити, що вона може принести конкретну користь кільком ключовим категоріям християнської спільноти. Пастирі та церковні служителі знайдуть у книзі глибокий діагностичний інструмент для розуміння того, чому сучасні віряни часто стають жертвами теорій змови, політичного радикалізму та деструктивних ідеологічних маніпуляцій, які пропонують ерзац-спільноту замість справжньої єдності. Студенти богослов’я та фахівці з історії церкви отримають можливість дослідити структурні паралелі між механізмами тоталітарної пропаганди та виникненням історичних єресей чи церковних розколів, які завжди паразитують на людській потребі в спрощеній ідентичності та пошуку зовнішнього ворога. Для мирян, які шукають інтелектуальних і духовних відповідей на виклики епохи постправди, ця праця стане важливим орієнтиром, що демонструє: боротьба за істину є не просто інформаційним протистоянням, а глибокою битвою за людську гідність і свободу від поневолення брехнею.

Критичний аналіз книги дозволяє виділити її безсумнівні сильні сторони, за які праця заслуговує на високу оцінку в богословському середовищі. Померанцев блискуче виходить за рамки поверхневого політичного аналізу, пропонуючи глибоку екзистенційну деконструкцію пропаганди як метафізичного феномену, що спотворює Богом дану здатність людини розрізняти добро і зло. Автор переконливо доводить, що тоталітарні режими тримаються не на зовнішньому насильстві, а на добровільній згоді індивідів брати участь у колективній виставі, де брехня приймається заради психологічного комфорту та уникнення самотності. Викриття театральності тоталітаризму допомагає християнському мислителю побачити в цих явищах класичну структуру ідолопоклонства, де людські конструкції наділяються божественними атрибутами непогрішності.

Проте, з академічної богословської та догматичної точки зору, праця має суттєві слабкі місця та концептуальні лакуни, які потребують конструктивної критики. Головна проблема полягає в етичному релятивізмі самого методу Сефтона Делмера, який автор описує з певним захопленням, але не піддає належній моральній оцінці. Створення чорної пропаганди, яка бореться з тоталітарною брехнею за допомогою ще витонченішої дезінформації, симуляції та використання найнижчих людських пристрастей, як-от ксенофобії чи люті, ставить под загрозу саму онтологічну відмінність між захисниками правди та її руйнівниками. З погляду християнської етики, неможливо подолати демонічний вплив брехні, стаючи дзеркальним відображенням ворога та використовуючи його ж аморальний інструментарій, оскільки це суперечить євангельському принципу перемоги над злом виключно добром та істиною. Крім того, автор часом схиляється до надмірного психологізму, трактуючи комунікацію виключно як поле битви між різними маніпулятивними технологіями та ідентичностями, залишаючи поза увагою існування об’єктивної, трансцедентної Істини — Логосу, Який єдиний здатний по-справжньому визволити людину з інформаційного бункера ілюзій.