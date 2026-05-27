Огляд книги Януша (Іоанікія) Черського «Методологія досліджень Нового Завіту»

Контекст появи та методологічна основа праці

Поява на світ фундаментальної монографічної праці отця професора Януша (Іоанікія) Черського «Методологія досліджень Нового Завіту», випущеної видавництвом Українського католицького університету, ознаменувала собою найважливішу віху в розвитку сучасної східноєвропейської біблеїстики. Щоб повною мірою осмислити богословський та академічний контекст виникнення цієї книги, необхідно звернутися до середини дев'яностих років двадцятого століття, коли після півстолітньої вимушеної перерви відродилася Львівська богословська академія. У той період вітчизняні дослідники та студенти зіткнулися з повною відсутністю спеціалізованої біблійної літератури рідною мовою, що спонукало автора випустити спочатку «Вступ до Нового Завіту», а згодом, узагальнивши багаторічний досвід викладання в Опольському університеті, Папському богословському відділі у Вроцлаве та Люблінському католицькому університеті, представити цей всеосяжний методологічний посібник. Головний богословський виклик, на який відповідає книга, полягає в подоланні небезпечного розриву між довільною, суб'єктивною інтерпретацією Святого Письма та суворим науковим підходом, оскільки, як справедливо констатує дослідник, наукова екзегеза Святого Письма не може базуватися на вільній інтерпретації текстів, вона повинна послуговуватися відповідними науковими методами. Як основний метод аргументації автор обирає інтегральний синтез, поділяючи дослідницький інструментарій на діахронічні методи, що вивчають генезис тексту та його історичний шлях від першоджерела до фінальної редакції, і синхронічні методи, які розглядають текст як готову, суверенну літературну одиницю поза генетичним процесом текстотворення.

Розділ 1. Текстологічний та контекстуальний аналіз

Логіка розвитку авторської думки розгортається послідовно, починаючись із першого розділу, присвяченого критичному аналізу та підготовці тексту до екзегези. Автор детально відтворює історико-лінгвістичне середовище виникнення новозавітних писань, підкреслюючи, що їхній оригінальний текст був відредагований еліністичною мовою койнé, яка являла собою специфічну норму, що зазнала потужного семітського впливу Септуагінти, вираженого в численних ідіомах та цитатах. Розглядаючи матеріальні носії, дослідник спирається на революційні висновки Курта та Барбари Аланд, які довели, що відмінною рисою ранньохристиянської літератури від самого початку була форма кодексу, а не сувою, що підтверджується навіть термінологічним аналізом дієслів відкриття книг в Об'явленні Івана Богослова. Описуючи текстологічне дерево рукописів, що складається з папірусів, маюскульних і мінускульних кодексів, а також візантійських лекціонаріїв, Черський класифікує давні типи тексту на александрійський, єгипетський, кесарійський, західний та антіохійський, показуючи їхнє значення для реконструкції первісного звучання Письма. Особливу увагу тут приділено таксономії помилок переписувачів, що виникали через суцільне письмо без пробілів та розділових знаків, фонетичні викривлення, явища ітацизму, дитографії, гаплографії та гомеотелевтона, для виправлення яких текстологія виробила суворі зовнішні та внутрішні критерії, включаючи правила пріоритету важчих і коротших читань. Заверється цей підготовчий етап концепцією контекстуального аналізу, що вимагає чіткого відмежування досліджуваного фрагмента від макро- та мікроконтексту на основі текстових маркерів зміни дійових осіб, часу, місця дії або літературного жанру.

Розділ 2. Синхронічний лінгвістичний аналіз

Другий розділ монографії повністю присвячений синхронічному лінгвістичному аналізу, який досліджує текст як замкнену систему в межах процесу комунікації між автором і адресатом. Цей метод послідовно реалізується через синтаксичний, семантичний та прагматичний етапи. На етапі синтаксичного аналізу екзегет укладає інвентар слів і граматичних форм, виявляючи домінування тих чи інших частин мови, таких як імперативи, що виражають директиви, або використання пасивного стану для приховування Імені Бога, відомого як божественний пасив. Автор переконливо доводить, що вчення Христа є виконанням старозавітної заповіді; моральні вимоги Христа вирізняються радикалізмом, і ця думка синтаксично вкорінена в струкруті висловлювань, пов'язаних за допомогою повторів, займенників або сполучників. Семантичний аналіз переносить дослідження на рівень морфем і богословських мотивів, де такі поняття, як гора чи пустеля, переростають свої лексичні значення географічних об'єктів, стаючи символами одкровення, спокуси та зустрічі з Богом. У межах семантики тексту Черський пропонує використовувати метод виділення опозицій та семантичних полів, ілюструючи це глибоким розбором притчі про немилосердного боржника. Примітно, що розглядаючи христологичеське іменування Спасителя, дослідник підкреслює репрезентативний характер біблійної мови, вказуючи, що Христос у людській подобі як ікона Бога є не «портретом» Бога, а Його репрезентантом перед людьми, являючи також Його славу у світі. Завершальний прагматичний крок досліджує динамічну функцію тексту та його інтенцію, спираючись на класифікації мовних функцій Габермаса і Фатера, що дозволяє побачити, як євангельські розповіді, наприклад, про екзорцизм у Геразі, формують модель поведінки читача, змушуючи його ототожнювати себе або з зціленим грішником, або з прагматичними свідками дива, які обрали матеріальні блага замість Христа.

Розділ 3. Історико-критичний аналіз та критика форм

Переходячи до третього розділу, книга занурює читача в класичний історико-критичний аналіз, що досліджує долітературну та усну передісторію Нового Завіту. На етапі літературної критики виявляються сліди використання письмових джерел через фіксацію тематичних розривів думки, глос, дублетів та лексичної неоднорідності. Найважливіший внесок автора в цьому розділі пов'язаний із критикою форм, що класифікує жанрові структури. Аналізуючи природу Євангелій, Черський послідовно зіставляє їх зі старозавітними ідеальними життєписами пророків, історіями дитинства та пророчими циклами Іллі та Єлисея, а також з еліністичними ареталогіями та енкоміями, доходячи висновку, що євангельський жанр найближче стоїть до еліністичної біографії, але принципово відрізняється інтеграцією історії з повчальною керигмою. У свою чергу, характеризуючи книгу Діянь Апостолів, дослідник визначає її унікальний жанр як богослов'я на ґрунті історичних фактів, де історичні події інтерпретуються як безпосередня дія Святого Духа. Жанр послань досліджується крізь призму греко-римської та орієнтальної епістолографії, а книга Об'явлення постає як оригінальний синтез пророцтва та апокаліптики, підпорядкований епістолярній формі окружного листа. Усередині цих великих макрожанрів автор віртуозно розбирає малі жанри: синоптичні промови, діалоги Євангелія від Івана, що розвиваються за концентричною спіраллю, структуру блаженств, розповіді про чуда та притчі, що будуються за драматургічним принципом трикутника дійових осіб. Завершують розділ критика традицій, яка вивчає еволюцію усних переказів, та критика редакції, що виявляє богословське обличчя остаточного укладача тексту, що наочно демонструється при синоптичному порівнянні описів Хрещення Господнього у Марка, Матвія та Луки.

Розділ 4. Наративний аналіз

Четвертий розділ пропонує детальне освоєння наративного аналізу, що виник на межі біблеїстики та англо-американського літературознавства. Черський знайомить дослідника зі складними багаторівневими моделями розповідного простору, розмежовуючи поняття історії, що оповідає про те, що відбулося, і дискурсу, який вказує на сам спосіб розповіді. Наратологічний підхід вимагає сувого розрізнення між реальним історичним автором, фіктивним або імпліцитним автором, якого читач реконструює за тканиною розповіді, та безпосереднім наратором. Як приклад Черський наводить Євангеліе від Луки, де імпліцитний автор сприймається як делікатна, милосердна особистість завдяки свідомому опущенню брутальних деталей бичування Христа. У цьому розділі детально розкриваються категорії наративного часу, включаючи хронологічний порядок та анахронію, що поділяється на аналепсис і пролепсис, а також просторова архітектоніка тексту. Особливий інтерес викликає адаптація структуралістських методів Володимира Проппа, Клода Бремона та актантної моделі Альгірдаса Греймаса до біблійного матеріалу, де дійові особи розподіляються по осях комунікації, бажання та боротьби, поділяючись на суб'єктів, об'єктів, помічників та супротивників, що дозволяє виявити глибокі семіотичні структури чудес та притч Нового Завіту.

Розділ 5. Риторичний аналіз

П'ятий розділ звертається до риторичного аналізу, що розкриває механізми переконання та эстетичного впливу біблійного слова. Унікальність позиції автора полягає в паритетному розгляді двох риторичних систем: єврейської біблійної риторики та класичної греко-римської традиції. Єврейська риторика характеризується конкретністю, паратаксисом, укоріненістю в поетичних паралелізмах, використанням концентричних композицій, інклюзій та складних хіазмів, що визначають структуру пророчих промов та Іванових монологів. Класична ж риторика аналізується через традиційний поділ ораторського тексту на вступ, розповідь, доказ, що оперує ентимемами та епіхейремами, і висновок. Автор детально каталогізує риторичні тропи та фігури, від метафори та синекдохи до анафори, парономазії та зевгми, показуючи їхнє функціонування в посланнях апостола Павла як потужних інструментів теологічної полеміки.

Розділ 6. Інтертекстуальний аналіз

Шостий розділ вводить читача у простір інтертекстуального аналізу, що сягає концепцій діалогічності Михайла Бахтіна та інтертекстуальності Юлії Кристєвої. Спираючись на структуралістську класифікацію Жерара Женетта, Черський виділяє інтертекстуальність, паратекстуальність, метатекстуальність, гіпертекстуальність та архітекстуальність, пропонуючи оцінювати інтенсивність міжтекстових зв'язків за якісними критеріями Манфреда Пфістера. У біблійному контексті інтертекстуальність базується на принципах єдності двох Завітів, наступності історії спасіння та спільності центральних богословських тем. Блискучим прикладом такого аналізу в книзі є дослідження поняття Божого притягування в логіонах шостої та дванадцятої глав Євангелія від Івана, де грецьке дієслово притягування пов'язується з пророчими текстами Осії та Єремії про милосердну любов Отця, рабиністичними мідрашами на Пісню Пісень, платонівськими алегоріями та герметичним корпусом, розкриваючи в результаті вселенський, сотеріологічний характер христової жертви на хресті.

Розділ 7. Історія впливу тексту (Wirkungsgeschichte)

Сьомий, абсолютно новий розділ монографії присвячений історії впливу тексту, вкоріненій у герменевтичній філософії Ганса-Ґеорґа Ґадамера та екзистенційній теології Ебелінґа, які стверджували, що історія Церкви є історією інтерпретації Біблії. Черський підкреслює, що цей метод досліджує рецепцію та актуалізацію біблійного слова в літургії, проповіді, літературі та мистецтві різних епох, застерігаючи екзегета від наївного модернізованого прочитання давнього тексту. Як масштабні ілюстрації наводяться три приклади рецепції: історія осмислення блаженств, що розділилася на благодатне протестантське та ступінчасте (драбинне) католицьке тлумачення, суперечки навколо динарія кесаря та монументальний аналіз історії воскресіння Лазаря. Аналізуючи історію Лазаря, автор, слідом за Якобом Кремером, простежує шлях тексту від святоотцівського символізма поховальних пелен як прообразу гріхів, що сковують людину, та літургійного встановлення Лазаревої суботи до середньовічних містерій, реформаційних алегорій Лютера та раціоналістичних спроб Просвітництва звести чудо до летаргічного сну, доводячи нерозривний зв'язок біблійного слова з розвитком усієї європейської культури.

Цільова аудиторія

Аналітична оцінка цільової аудиторії цієї праці свідчить про її надзвичайно високу дидактичну та науково-практичну цінність для найрізноманітніших категорій читачів біблеїстики. Найбільшу користь від монографії отримають студенти богословських факультетів, духовних семінарій та академічні дослідники, оскільки книга надає їм суворо систематизований, методологічно вивірений інструментарій для написання дисертаційних та дипломних робіт. Пастирі Церкви та проповідники знайдуть у цій книзі неоціненну допомогу для підготовки глибоких, екзегетично обґрунтованих біблійних проповідей, особливо в розділах, присвячених прагматичному, риторичному та контекстуальному аналізу розповідей. Крім того, ця праця стане настільною книгою для філологів-класиків, істориків релігії та християнських інтелектуалів, які прагнуть вийти за межі поверхневого, буквалістського сприйняття Нового Завіту і бажають навчитися читати священні тексти з академічною суворістю, простежуючи їхні глибокі семантичні та культурні зв'язки.

Сильні сторони та конструктивна критика

Оцінюючи сильні сторони монографії Януша Черського, необхідно підкреслити її бездоганну дидактичну архітектоніку, де кожен складний теоретичний блок синхронічного чи діахронічного аналізу незмінно увінчується детальними практичними прикладами з новозавітного тексту. Автору вдалося створити унікальний синтетичний міст між західними структуралістськими, семіотичними методиками та традиційною християнською екзегезою, не втративши при цьому глибокого богословського виміру Письма. Книга демонструє найвищу наукову ерудицію, про що свідчить колосальний бібліографічний апарат, і пропонує читачеві ясну, структуровану мову, очищену від надмірної термінологічної схоластики.

Конструктивна критика цієї монументальної праці дозволяє зазначити, що в деяких розділах, особливо присвячених класичній топіці та риторичним фігурам, лавиноподібний надмір латинських та грецьких класифікацій може здатися надто перевантаженим для дослідника-початківця. З богословського погляду, деякі складні питання перетину єврейської біблійної риторики та еліністичних епістолярних формул у корпусі Павлових послань заслуговували б на розлогіше концептуальне розгортання. Крім того, фінальний розділ про історію впливу тексту, попри чудовий вибір прикладів, виглядає дещо лаконічним, залишаючи у читача незадоволене бажання побачити детальніший аналіз літургійної та іконографічної рецепції новозавітних розповідей саме в контексті східнохристиянської традиції Київської митрополії, що збагатило б і без того видатне академічне дослідження.