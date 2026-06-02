Огляд коментаря Галини Теслюк на Книгу Рути

У сучасному академічному богослов'ї та біблієзнавстві екзегетичний аналіз старозавітних текстів вимагає не лише скрупульозної лінгвістичної роботи, але й глибокого занурення в історичний, соціокультурний та релігійний контексти епохи, що блискуче демонструє Галина Теслюк у своїй праці, присвяченій одній із найбільш зворушливих та теологічно насичених книг Святого Письма. Розглядаючи цю наукову працю, слід одразу відзначити, що авторка ставить перед собою амбітне завдання розкрити багатовимірність біблійного наративу, який на перший погляд здається простою пасторальною ідилією, але насправді приховує в собі потужний полемічний та сотеріологічний потенціал. Головна богословська проблема, яку підіймає та намагається вирішити дослідниця, зосереджена навколо питання інклюзивності Божого спасіння та можливості інтеграції іноземців, зокрема представників ворожих Ізраїлю народів, до спільноти вибраного народу. Авторка переконливо доводить, що історія жінки-чужинки, яка походила з Моаву, є своєрідною богословською антитезою до ексклюзивістської та жорсткої політики Езри й Неємії, котрі, прагнучи зберегти релігійну та етнічну чистоту після повернення з вавилонського полону, вимагали радикального відторгнення іноземних дружин та їхніх дітей. На противагу такій сегрегації, коментар розкриває, що справжня приналежність до народу Божого визначається не кровним походженням, а свідомим, добровільним прийняттям віри в єдиного Бога Ягве та практичним виконанням Закону Мойсея, основою якого є непохитна любов і милосердя до ближнього. Основний метод аргументації Галини Теслюк базується на синтезі історико-критичного підходу, ретельного філологічного розбору єврейського тексту та наративного аналізу, що дозволяє їй висвітлити голоси тих персонажів, які зазвичай залишаються на маргінесі великої історії, зокрема жінок-вдів, сиріт та іммігрантів. Дослідниця наголошує, що цей текст є унікальним свідченням того, як звичайні люди у своєму повсякденному житті, не маючи ні політичної влади, ні військової сили, здатні формувати суспільні відносини та ставати знаряддям Божого провидіння.

Розгортаючи свій аналіз, авторка послідовно та надзвичайно глибоко занурюється у зміст першого розділу біблійної новели, майстерно відтворюючи трагічне тло, на якому розгортатимуться подальші події. Вона звертає увагу на те, що історія розпочинається в темні часи епохи суддів, коли в Ізраїлі панували анархія та духовний занепад, що підсилюється екологічною катастрофою голодом, який змушує родину Елімелеха шукати притулку у ворожій моавській землі. Теслюк детально аналізує етимологію імен персонажів, зазначаючи, що ім'я Елімелех, яке перекладається як «царем є мій Бог», містить у собі імпліцитну критику монархічного устрою, нагадуючи читачам про істинну теократію. Водночас імена його синів, Махлона та Кілйона, які означають хворобливість та передчасний кінець, наче передвіщають їхню трагічну долю, оскільки після смерті батька обидва сини також помирають у молодому віці, залишаючи своїх моавських дружин удовами. Залишившись без жодної опори, Ноема ухвалює рішення повернутися до Юди, дізнавшись про закінчення голоду, що стає відправною точкою для серії глибоко емоційних та теологічно значущих діалогів з її невістками. Дослідниця скрупульозно препарує ці розмови, показуючи, як Ноема, керуючись патріархальними нормами та турботою про майбутнє молодих жінок, намагається переконати їх повернутися до «дому матері», що є досить незвичним висловом для біблійного тексту і підкреслює жіночу солідарність. Аргументація Ноеми базується на абсолютній безнадії щодо можливості левіратського шлюбу, оскільки вона вже не здатна народити нових синів, що робить її долю, на її ж думку, значно гіршою за долю невісток, адже вона вважає своє становище прямим покаранням від Бога, стверджуючи, що рука Господня спрямована проти неї. Проте саме в цей момент безнадії звучить вражаюча декларація молодої моавитянки, яка, як зазначає авторка коментаря, радикально відкидає всі суспільні очікування та заявляє про свою готовність розділити долю свекрухи аж до самої смерті. Цитуючи цей визначальний момент, Теслюк наводить слова молодої жінки, які стали класичним виразом відданості в усій світовій літературі, де та благає не змушувати її залишати свекруху, запевняючи: не силуй мене покидати тебе й не йти за тобою: куди бо підеш, туди й я, і де житимеш ти, там і я; твій народ буде моїм народом, і твій Бог моїм Богом. Це відважне визнання, за глибоким переконанням дослідниці, є не просто емоційним поривом, а свідомим релігійним та екзистенційним вибором, актом навернення чужинки, яка добровільно інтегрується у спільноту Ягве, долаючи багатовікову ворожнечу між двома народами. Прибуття двох знедолених жінок до Вифлеєму викликає резонанс серед місцевих жительок, перед якими Ноема відверто виливає свій біль, просячи називати її не іменем, що означає приємність, а іменем Мара, що символізує гіркоту, звинувачуючи Всемогутнього у своїх стражданнях. Однак дослідниця майстерно підмічає тонку іронію провидіння: жінки повертаються на початку ячмінних жнив, що в контексті соціального законодавства Ізраїля, яке зобов'язувало залишати частину врожаю для вдів та сиріт, є проблиском надії на порятунок та Божу опіку.

Аналізуючи другий розділ біблійного тексту, дослідниця переносить увагу читача на поле, де відбувається практична реалізація соціальних законів Тори та невидима, але дієва режисура Божого провидіння. Вона описує ініціативу молодої моавитянки, яка не залишається пасивною жертвою обставин, а рішуче бере на себе відповідальність за фізичне виживання своє та своєї свекрухи, вирушаючи збирати колоски. Потрапляння на поле заможного родича Бооза, який описується як чоловік значний та заможний, котрий має добру репутацію та владу, інтерпретується не як випадковість, а як безпосереднє втручання Бога в їхню історію. Розмова між Боозом та чужинкою стає центральним елементом цього розділу, де авторка коментаря докладно розглядає феномен хеседу непохитної, милостивої любові, яка виходить далеко за межі формальних юридичних приписів. Замість того, щоб ставитися до моавитянки з підозрою чи зневагою, що було б цілком очікувано з огляду на негативні етнічні стереотипи, Бооз виявляє до неї надзвичайну турботу, захищаючи від можливого насильства з боку наймитів та надаючи їй привілей збирати збіжжя разом із його власними робітницями. Ця несподівана щедрість викликає глибоке здивування у молодої жінки, і Теслюк звертає увагу на її запитання, яке тонко підкреслює її соціальну маргіналізованість, коли та падає ниць і питає, чим вона заслужила таку ласку, будучи лише чужинкою. Відповідь Бооза є визнанням високої моральної гідності цієї жінки: він відзначає її жертовність заради свекрухи, полишення батьківщини та звернення до істинного Бога, проголошуючи над нею благословення, щоби Господь відплатив їй повною нагородою, під захист крил якого вона прибула шукати притулку. Повернення з багатим урожаєм додому кардинально змінює емоційний стан Ноеми, яка від гіркоти та відчаю переходить до активного планування майбутнього, вперше впізнаючи в особі Бооза не просто родича, а гоела викупителя, який згідно з ізраїльським правом має обов'язок захистити та відновити їхню соціальну та економічну гідність.

Третій розділ розглядається у коментарі як найбільш ризикований та теологічно напружений момент усієї історії, де переплітаються людська ініціатива, моральні виклики та Божа благодать. Дослідниця скрупульозно аналізує хитромудрий план Ноеми, яка, усвідомлюючи швидке наближення кінця жнив і небезпеку залишитися без засобів до існування взимку, радить невістці вночі піти на тік, де спатиме Бооз, і таємно лягти біля його ніг. Теслюк не оминає увагою той факт, що ця пропозиція мала очевидний сексуальний підтекст і межувала з порушенням суворих моральних норм, нагадуючи історію зваблення дочками Лота чи відчайдушний вчинок Тамари, проте авторка наголошує на тому, як головні герої піднімаються над цими неоднозначними обставинами. Коли Бооз прокидається посеред ночі та виявляє жінку біля своїх ніг, вона не вдається до спокус, а натомість прямо і відкрито апелює до його юридичного та морального обов'язку, просячи простягнути крила свого плаща над своєю слугинею, оскільки він є гоелом. Авторка коментаря глибоко досліджує метафорику цього прохання, вказуючи, що простягання плаща символізує укладання шлюбного союзу та прийняття під захист, що є прямим продовженням попередніх слів самого Бооза про Божі крила. Реакція Бооза знову ламає стереотипи: замість того, щоб скористатися вразливим становищем самотньої жінки вночі, він благословляє її, відзначаючи, що її нинішній вчинок відданості, коли вона шукає шлюбу з ним заради відновлення роду свого покійного чоловіка, а не женеться за молодими юнаками, є ще величнішим за перший. Він публічно визнає її високий моральний статус, заявляючи, що всі знають, якою вона є гідною, адже, за словами дослідниці, він називає її жінкою сильною, ешет хаїль, чесноти якої визнані всією громадою біля міських воріт. Водночас Бооз діє виключно в правовому полі, нагадуючи про існування ближчого родича, право якого на викуп потрібно задовільнити першим, і щедро обдаровує жінку ячменем, щоб вона не поверталася до свекрухи з порожніми руками, що символічно заповнює ту екзистенційну порожнечу, на яку раніше скаржилася Ноема.

Розгляд четвертого розділу книги являє собою віртуозний аналіз правової, соціальної та теологічної розв'язки цієї безпрецедентної історії. Авторка переміщує читача до міської брами, де відбувалися всі важливі судові та адміністративні засідання, детально реконструюючи процес викупу в присутності десяти старійшин. Бооз публічно пропонує ближчому родичу, чиє ім'я свідомо не згадується в тексті через його небажання виконати обов'язок, викупити поле покійного Елімелеха. Коли той спочатку погоджується, Бооз майстерно застосовує правовий маневр, об'єднуючи закон про викуп землі з левіратським обов'язком, наголошуючи, що разом із полем необхідно взяти за дружину й моавитянку, аби зберегти ім'я померлого в його спадщині. Злякавшись за власне майно, безіменний родич відмовляється, передаючи своє право Боозу через стародавній ритуал зняття взуття, що стає публічною ратифікацією угоди. Дослідниця блискуче пояснює значення цього акту: Бооз привселюдно бере на себе відповідальність за жінку з ворожого народу, долаючи ексклюзивістські заборони та демонструючи, що закон милосердя вищий за етнічні упередження. Громада та старійшини не лише схвалюють цей крок, але й виголошують урочисте благословення, ставлячи чужинку в один ряд із великими праматерями Ізраїля Рахиллю та Лією, які розбудували дім Якова, а також згадуючи історію Тамари та Переца. Кульмінацією оповіді є народження сина Овида, який стає для Ноеми тим, хто повертає життя і підтримуватиме її в старості, що остаточно зцілює її душевні рани. Вифлеємські жінки, вітаючи Ноему, проголошують, що її невістка, яка так щиро її любить, є для неї кращою від сімох синів, що в контексті патріархального суспільства, як тонко зауважує авторка, є найвищим ступенем похвали та визнанням досконалості жіночої жертовності. Завершальний генеалогічний список від Переца до царя Давида остаточно легітимізує включення моавитянки до священної історії спасіння, демонструючи, що її акт непохитної любові проклав шлях до появи найвидатнішого монарха Ізраїля.

Оцінюючи аудиторію, до якої звернена ця праця, можна з упевненістю стверджувати, що науково-популярний формат коментаря робить його безцінним джерелом знань для надзвичайно широкого кола зацікавлених осіб. Насамперед цей труд стане незамінним помічником для пастирів, священнослужителів та проповідників, які зможуть черпати з нього багатий екзегетичний матеріал для своїх проповідей, знаходячи натхнення в глибокому розкритті тем Божого провидіння, милосердя та турботи про маргіналізовані верстви населення. Студенти богословських факультетів та семінарій отримають чудовий взірець того, як слід застосовувати історико-критичний метод, лінгвістичний аналіз та наративну теологію до стародавнього тексту, не втрачаючи при цьому його духовної сутності. Крім того, звичайні миряни та учасники богословських клубів, які шукають глибоких інтелектуальних відповідей на складні питання віри, знайдуть у цій книзі надзвичайно доступний, але водночас академічно строгий виклад біблійної історії, який допомагає побачити, як Бог діє в повсякденних обставинах життя звичайних людей. Фахівці з історії церкви та біблієзнавці також гідно оцінять зусилля дослідниці щодо актуалізації стародавнього наративу, зокрема через проведення паралелей із сучасними соціальними явищами, такими як трудова міграція, вимушене переселення та проблеми інтеграції іноземців, що робить цей коментар не просто історичним екскурсом, а живим інструментом для осмислення сучасних суспільних викликів.

Переходячи до критичного аналізу цього богословського дослідження, необхідно насамперед відзначити його численні сильні сторони, за які працю можна справедливо високо оцінити. Однією з найбільших переваг коментаря є надзвичайно глибоке та нюансоване розкриття концепту хеседу непохитної, милосердної любові, яка трансформує не лише міжособистісні стосунки, але й долає жорсткі етнічні та соціальні бар'єри. Дослідниця віртуозно володіє оригінальним текстом, збагачуючи свій виклад філологічними екскурсами, які пояснюють семантику єврейських термінів, таких як гоел, гіббор хаїль чи ешет хаїль, роблячи ці складні концепти абсолютно зрозумілими для читача без попередньої спеціальної підготовки. Не менш вагомим здобутком є послідовне висвітлення жіночої перспективи в біблійному наративі, де авторка успішно руйнує стереотип про виняткову пасивність жінок у стародавньому світі, демонструючи на прикладі головних героїнь високий рівень їхньої суб'єктності, солідарності та здатності до відважних стратегічних рішень у кризових ситуаціях. Вплетення проблематики сучасної міграції, як зовнішньої, так і внутрішньої, створює потужний герменевтичний міст між біблійною епохою та сучасністю, перетворюючи стародавній текст на гостроактуальне етичне послання. Водночас конструктивна критика може бути спрямована на певні аспекти аргументації, які могли б бути розкриті більш всебічно та зважено з точки зору глобального богословського контексту. Звертає на себе увагу певна категоричність у протиставленні інклюзивного послання даної книги та суворої ексклюзивістської політики Езри й Неємії, оскільки таке бачення іноді ігнорує складність історичного моменту після вавилонського полону, коли жорсткі заходи були продиктовані нагальною необхідністю збереження релігійної ідентичності юдейської спільноти в умовах загрози повної асиміляції та синкретизму. Крім того, намагання авторки максимально облагородити мотиви та дії персонажів, зокрема в досить неоднозначній сцені на току, подекуди виглядає як спроба згладити гострі кути стародавнього тексту, який у своїй оригінальній формі міг бути значно відвертішим і прагматичнішим у питаннях виживання та продовження роду. Також можна було б очікувати більш розлогого екскурсу в історію формування біблійного канону та текстологічні відмінності між масоретським текстом і Септуагінтою в контексті цієї конкретної новели. Незважаючи на ці дрібні зауваження, які залишають простір для подальших наукових дискусій, книга є надзвичайно успішним, глибоким та надихаючим дослідженням, яке значно збагачує сучасне україномовне біблієзнавство та пропонує свіжий, теологічно вивірений погляд на класичний старозавітний текст.