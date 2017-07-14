Петибская Елена - Кто такой христианин

Елена Петибская - Кто такой христианин

«…и ученики в Антиохии в первый раз

стали называться христианами»

(Деян. 11:26).

Начало

После казни Иисуса Христа многие верующие в то, что Иисус Христос — Мессия, находились в Иудее, и у них не было потребности обозначать себя как какую-то отдельную религиозную группу, они себя считали наиболее верными из иудеев, которые смогли в Иисусе Христе узнать Спасителя. В своем кругу, друг для друга они были братья; в общем отношении к Иисусу Христу они были учениками; для иудеев и раввинов, не признавших Христа — они были еретиками, отщепенцами (евр. миним). Но когда ученики Христа стали распространять учение на севере и дошли до г. Оронта (Антиохия — Антакия на территории современной Турции), то понадобилось название для них, которое бы выражало их место среди людей других вероисповеданий, среди чужих, не только в Иудее, но и в мире. Так и появилось слово «христианин».

Кто такие христиане (несколько аспектов внутренней жизни христиан)

• Христианин — это человек с призванием и личным стремлением выполнять уникальную миссию и предназначение в жизни; поступать как Авраам, а потом и ученики Иисуса Христа; воспринять Божий призыв и согласно этому побуждению оставить все и идти за Богом. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). При этом Иисус Христос не говорит, что укажет всем путь. Он говорит, что Он и есть путь. «Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; …тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:13, 14).

• Христианин — это тот, кто покаялся в грехах, сожалеет о содеянном грехе, признает свою полную ответственность за последствия своих поступков, желаний, мыслей и при этом не перекладывает вину на обстоятельства, сатану, других людей, тяжелое детство, общество и государство. Он оставляет старый путь и следует новому образу жизни.

• Христианин — это тот, кто принял жертву Иисуса Христа и ступил на путь праведности. На кресте Иисусом Христом грех был побежден, но это не значит, что христианину не надо бороться с собственным грехом и соблазнами мира, возложить все на Бога и ждать вознесения и забронированного места в раю. Если человек продолжает грешить, вести себя безнравственно, воровать, лгать, значит, путь жизни ему еще не открыт. Да и искренне уверовавший не сразу ощутит себя чистым и безгрешным, но Бог дает силу осознать свои недостатки и бороться с ними, жить праведной жизнью.

• Христианин — это тот, кто откликнулся на призыв к вере и послушанию. Один из учеников Иисуса Андрей объяснил, почему он последовал за Иисусом: «Мы нашли Мессию» (Ин. 1:41). Христианин верит, поэтому и повинуется. Лишь дьявол может нашептать в ответ на затруднения: «продолжай выдумывать проблемы, выискивать причины, и можно избежать необходимости повиноваться». Иисус назван Господом господствующих и Царем царей (Откр. 17:14). И христианин должен жить так, чтобы Иисус стал центром его жизни. Христианин идет туда, куда укажет Бог, и делает, что он повелит, и его не должно волновать какую цену он за это заплатит, что скажут люди, какие неудобства он испытывает.

• Христианин — это тот, кто свят, но в понимании отделения от греха, а не в понимании, что он свят только покаявшись и приобретя веру, что Иисус взял грехи на себя. Святость — атрибут Бога — и эта святость, отделяет Его от творения (Исх. 3:5; 19:18, 24; Ос. 11:9). А призыв к святости — это только приглашение к жизни, которая отделена от страстей, греховных путей, веяний моды. Святость — это избегание плохих влияний мира, призыв выйти и отделиться (Ис. 52:11; 2 Кор. 6:14-18).

В своей молитве Иисус упоминает о необходимом разделении, которое должно существовать между Церковью и миром: «Они не от мира, как и Я не от мира» (Ин. 17:16). И лучше не вступать в компромиссы, не имея сил и мудрости. «Да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем», — заявили Седрах, Мисах и Авденаго (Дан. 3:18).

Святость — это нравственная чистота и жизнь в добре. «Блаженны чистые сердцем». Греховное существо с греховным разумумом может стать святым только при преобразовании свыше (Ин. 3:1-15). Апостол Павел говорит об этом как о новом творении (2 Кор. 5:7). Но возникновение нового человека — это исключительно дело Бога, только он по своей любви может разорвать порочный круг жизни человека и направить его на путь получения Духовных даров. Бог запускает в человеке процесс возрастания и благодати, «доколе достигнем зрелого возраста Христова» (Еф. 4:13, 14). Апостол Павел назвал Ефесян святыми только в контексте, что они избраны быть святыми и непорочными (Еф. 1:4), но потом он умолял их вести жизнь достойную призвания (Еф. 4:1). Да, Бог усыновляет и удочеряет людей, называя святыми, но потом он просит следовать новому состоянию в поведении, мыслях, намерениях. Поэтому святая жизнь оправданного грешника — это не его самомнение о собственной святости и в убеждении, что у него вырос нимб (венец?), над головой, а проявление святости в речи, образе жизни, поведении, питании, поступках, выборе друзей, внутренней жизни. И необходимо всегда помнить, что ни один святой человек не скажет о своей святости другим людям, следуя заповедям быть кроткими и смиренными, а значит, и скромными.

Если вся жизнь отделена от греховных ценностей, если христианин верен Богу — тогда он может быть назван святым. А окружающие люди узнают, как правило, кто свят, а кто не свят «по плодам», то есть по поступкам человека.

Бог не призывает нас претендовать на собственную святость или хвалиться своей безгрешностью, чтобы не упасть, когда нам кажется, что мы стоим (1 Кор. 10:12). Павел говорит: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13, 14).

• Христианин — это тот, кто способен подняться над врожденным эгоизмом, заботой о себе, потому что главной целью каждого поступка христианина явлется послушание Богу и бескорыстное служение людям (Ин. 14:15), а в основе этого лежит любовь. Любовь — это не внутренний настрой, эмоции, чувства с примесью страсти, но это, прежде всего, деятельность. Любовь мотивирует, контролирует все личностные, межличностные и общественные отношения. В плане личности христианская любовь вдохновляет человека быть смиренным, но не терять самоуважения; побуждает к самоотречению, но не ведет к самоуничтожению. Христианин не только заботится о своем теле, разуме, душе, обогащая собственную индивидуальность, но и с любовью относится к личностным особенностям каждого, независимо от возраста, расы, пола или статуса (Гал. 3:28, 29).

Любовь есть высший плод Святого Духа (Кол. 3:14; Гал. 5:22) и конечный результат искупительного действия Бога. Ее истоки и причину следует искать в Нем (1 Ин. 4:10, 11, 19). Следовательно, отправным пунктом для человеческой любви служит любовь Бога, которая разрывает порочный круг эгоизма, уничтожает отвержение и ненависть и предлагает себя в живую жертву людям, не вызывающим симпатии. Тогда и эти люди ощутят потребность откликнуться на нее аналогичным образом. Любовь Божья «изливается в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). Согласно посланию галатам, Павел проповедует, что любовь есть исполнение закона.

Любовь категорична не только потому, что она явно просматривается в жизни и нормах поведения Христа; она также категорична в том смысле, что безусловна и абсолютна (1 Кор. 13:1-13). Любовь абсолютна, и природа Божьего закона есть любовь. Библейская любовь является повелением: «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего» — это не предложение, но указание. Об этом говорил пророк Моисей (Лев. 19:18; Втор. 6:5), и проповедовал Иисус (Мф. 22:39). «По тому узнáют все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою», — сказал Иисус (Ин. 13:35). Кроме того, Библия учит: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев» (1 Ин. 3:14).

• Христианин — это тот, кто не думает о себе, своей пользе, о выгоде, а больше думает о нуждах людей, старается им помочь. Христианство — это служение, как в духовном так и в земном (Рим. 15:2, 7).

• Христианин — это тот, кто свободен от греха, вредных привычек, зависимостей, эгоизма, навязанных обществом потребления стереотипов — всего того, что делает из человека раба собственных желаний и плоти. «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12; 10:23). «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1). «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал. 5:13).

• Христианин — это тот, кто познал вечную жизнь, ощутил, что смерть на земле, это еще не конец, а начало другой жизни. Поэтому христианин не боится смерти и уверен, что его ждет рай: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28).

• Христианин — это тот, кто идет по пути Христа, тогда мир Божий и покой всегда пребывают в сердце человека. Иисус сказал ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27). Мир Божий — это дар, доступный каждому.

• Христианин — это тот, кто родился заново и свыше. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божья» (Ин. 3:3). Второе духовное рождение — это такой же важный момент, как и физическое рождение на земле. Да, Бог — Творец всех людей, но не каждому Он Отец. Отец он тому, кто рожден свыше. При этом Бог поселяет своего Святого Духа в каждом христианине: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). Рождение свыше состоит из оправдания, освящения и принятия Духа Святого. Оно может произойти сразу, а может через некоторое время, и происходит оно лишь с теми людьми, которые решили умереть для себя и своего «Я» и начали исполнять учение Иисуса Христа.

Оправдание происходит тогда, когда человек осознает себя грешником, раскаивается и отворачивается от своего греха. Освящение происходит тогда, когда уверовавший во Христа человек, начинает вникать в учение Иисуса Христа и жить в согласии с ним. «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам» (Ин. 15:3). А крещение Святым Духом происходит тогда, когда Он сходит на человека, внутренне преображает его, наделяя силой свыше.

• Христианин — это тот, кто следует правильному учению и пониманию Слова Бога (Библии). «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16). «… кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Ин. 7:17).

• Христианин — это тот, кто живет в полной гармонии со Словом Бога и его волей. Он поступает справедливо, вопреки правилам мира; он терпелив, когда все чего-то хотят; он трудолюбив, когда другие ленивы; он говорит правду, когда другие могут трусливо промолчать или пойти на компромисс; он проявляет смелость в отстаиваниие веры, авторитета Писания, когда многие могут направиться покорно за «волками в овечьей шкуре».

• Христианин — это тот, кто посвящает себя Богу, а не решению своих проблем за счет Бога и его милости. Необходимо до конца быть посвященным Христу. Нельзя быть чуть-чуть христианином, как нельзя быть чуть-чуть рожденным на Земле.

• Христианин — это тот, кто верит, что Иисус Христос — это Бог, причем эта вера заключается не только в знании этого, но и в действиях. Когда вера становится действием, только тогда мы можем называть себя христианами. Стремиться говорить, думать и делать подобно Иисусу Христу, это и значит быть христианином.

• Христианин — это тот, кто никогда не пребывает в раздвоенности. Бог не терпит такой раздвоенности. Когда Бог сказал пророку Моисею: «Уставы Мои соблюдайте; скота твоего не своди с иною породою; поля твоего не засевай двумя родами семян; в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся» (Лев. 19:19). Это было сказано не только о материальном, не о правилах посева зерен и пошива одежды. Это сказано о духовном. Бог хочет полного и окончательного посвящения.

Иногда человек в своей жизни, будучи уверен, что он христианин, поступает не совсем правильно, ошибается, падает. Он не «рыцарь без страха и упрека».

Христианин — это человек, который хочет быть до конца посвященным Господу, у которого в сердце желания, направленные к Иисусу, к Царству Небесному. И это важно, потому что человек — это не то, что мы представляем собой в глазах окружающих, но то, кем мы хотим быть. Иногда только намерение идти по пути Христа является показателем того, что человек христианин.

• Христианин — это тот, кто пребывает в постоянном развитии. Никто из людей и никогда не одерживал победу сразу. У многих были поражения, отступления, периоды падения, но если человек не теряет мужества, поднимается, продолжает жить, надеясь и веря, Бог всегда помогает ему через Духа Святого. И такой человек все равно христианин, потому что не стал безразличным, ленивым и потерявшим цель в жизни. Стремление к победе — это всегда следование за своим пастырем — Иисусом Христом. «…а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира» (1 Ин. 2:1-2).

«Если ты знаешь, что Бог есть, покажи это своей жизнью»

Ложные мифы о том, кто христианин