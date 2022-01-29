Рыжков - Поставления на служение в современной Церкви

«Нет в Церкви Христовой простых зрителей, а все – действующие лица». 1

Церковное служение начинается уже с вступления в Церковь как в единый организм Тела Христова, в котором его члены объединены вокруг Евхаристической Чаши. При вхождении в Церковь ее членам дается особая благодать Святого Духа, все члены Церкви Христовой призваны к служению лаиков2. Также, помимо общего, некоторые из членов церковного организма избираются на отдельное служение и для этого для них испрашивается особый дар. «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:12-13).

Рыжков Алексей - Поставления на служение в современной Церкви

Данная работа затрагивает тему экклезиологии и места в церкви каждого христианина, независимо от его пола и иерархического статуса. Мы знаем, что в церкви существует иерархия: священнослужители, церковнослужители и лаики. Горнее звание христианина мы получаем через Таинство Крещения и Миропомазания. Приступая к Таинству Крещения, мы исповедуем Святую Троицу, погребаемся со Христом и рождаемся в жизнь вечную, обещанную нам Господом. После Таинства Крещения, сейчас сразу после него, следует Миропомазание, через которое мы получаем благодать св. Духа. Об этом и будет идти речь в этой статье: начиная с вступления в Церковь Христову, принятия св. Духа и Его Даров на различное служение в церкви.

К сожалению, не все христиане, принимая св. Крещение подходят к этому осознанно, институт катехизации не везде работает, а если и есть беседы, то не везде они раскрывают суть Православной Веры и жизни в Церкви. Но мы не должны забывать кто мы, каковы наша роль и участие в церковном организме несмотря на то, что Народ Божий превратился в мирян отделенных от своих Пастырей и оказавшийся обычным наблюдателем при совершении Евхаристии и жизни общины. Да и не редко сами пастыри выступают в роли не только предстоятелей, но и активных администраторов, что не всегда сказывается благоприятно на пастырском служении. Все мы, крещеные водою и Духом есть народ Божий, взятый в удел... «Все же, составляют одну Церковь, одно Тело и являются Народом Божьим. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди...» (1 Пет.2:9).

Вхождение в Церковь (Крещение и Миропомазание)

Жизнь христианина, то есть уже осознанная церковная жизнь начинается с вступления в Церковь. Вступая в Церковь Христову, мы исповедуем Триединого Бога - Отца, Сына и Святого Духа. Но чтоб стать членом церкви, нам необходимо креститься водою и получить благодать Св. Духа. Через Таинство Миропомазания мы получаем благодать и потенциал жизни со Христом. Крещение - есть отказ от греховной жизни, покаяние и жизнь во Христе. «Истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие» (Ин. 3:5). От воды - то есть само крещение (греч. Βάπτισμα – погружение), и от Духа – Миропомазание (греч. Χρίσμα τού μύρου – помазание миром). В апостольские времена благодать Св. Духа сообщалась вновь крещенным через возложение рук апостолов или епископов, и лишь позднее, на Востоке, когда пресвитеры стали принимать в церковь самостоятельно, это перешло в помазание освященным миром епископом.3 (может быть, в помазание «освященным миром», а не освященным епископом? Может, переставить слова?) В Западной церкви до сих пор сохранилась это древняя традиция возложения рук и помазания, которое совершается епископом (в крайнем случае, пресвитером), над теми, кто старше 12 лет. В Древней Церкви это вступление не оканчивалось крещением, а было действительно вхождением в храм и его общину. Оно заканчивалось рецепцией всей церкви через поцелуй мира и Трапезой Господней.4

Перед самим Крещением происходит подготовка к нему. Надо сказать, что эта подготовка не сразу вошла в Церковь, так мы знаем, например, в Пятидесятницу апостолы крестили множество народа без предварительных огласительных бесед. Так нам повествует книга Деяний: «Итак, приняв слово его, они были крещены. И присоединилось в день тот душ около трех тысяч. И пребывали они постоянно в учении апостолов и в общении, в преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:41-42). А начиная уже с II-III-вв. эта подготовка длилась значительное время. Оглашенные изучали основы православной веры и могли присутствовать только на литургии слова (литургия оглашенных), слушая Св. Писание, а потом удалялись из храма. Крещение совершалось в Великую Субботу, а также в Великие праздники как Рождество Христово и Крещение Господне. Отголоски этого мы видим и в наше время, в последовании (заменила «когда» на «в последовании»), а то в этом предложении слов «когда» уже много) Литургии Василия Великого в Великую Субботу перед Пасхой, когда читаются 15 паремий, также во все праздники, когда перед апостольским чтением вместо трисвятого поется: «Елицы во Христа крестистеся во Христа облекостеся. Аллилуйя!»5

Само же Таинство Крещения состоит из оглашения, запрещения (экзорцизм), сочетания Христу, помазания елеем, погружением, помазанием св. Миром, пострижением волос.6 Чин Крещения и Миропомазания есть посвящение в лаика (возможно, лучше маленькая буква, т.к. это не имя собственное?), в царственное священство, а после погружения христианин получает благодать Св. Духа и дары на свое служение. Само чинопоследование напоминает нам рукоположение. Откроем требник и посмотрим комментарий к молитве «Во еже сотворити оглашенного»: «Знаменует чело его и перси трижды, и налагает руку на главу его, глаголя»7. Уже оглашение начинается с руковозложения.

В Новом Завете исполняется пророчество: «Вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19:6). Все молитвы этого Таинства обращены к Богу о прощении грехов пришедшего к Просвещению, о даровании ему благодати Св. Духа. Далее крещаемый произносит Никео- Цареградский Символ Веры.8 Также священник помазывает воду в купели и крещаемого елеем и после погружает в купель, окуная его трижды, со словами: «Крещается раб божий (имя), во имя Отца, аминь. И сына, аминь. И святого Духа, аминь».9 Далее следует облачение крестившегося со словами: «Облачается раб Божий (имя), в ризу правды, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь».10

По окончании погружения и облачения, следует Таинство Миропомазания.

Миропомазание - второй благодатный момент после Погружения в воду при вступлении в Церковь. В апостольские времена вместо помазания миром апостолы, а позднее и епископы, возлагали свои руки на уже крестившихся и призывали Божественную благодать, тем самым поставляя их в Горнее звание. «Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить языками и пророчествовать. (Деян. 19;3-6). В молитве перед помазанием, епископ или пресвитер произносит молитву, которая содержит такие слова: «Ты, кто нам даровал, недостойным, блаженное очищение и Божественное освящение в воде святой и в животворным помазании. Ты, который ныне водою и Святым своим Духом даруешь рождение с выше своему новопросвещенному рабу, даруешь ему прощенье вольных грехов и не вольных, - даруй же ему, о милосердный Царь Царей и Владыка, также печать дара Духа Святого, чтимого и всемогущего, и приобщение святому Телу и святой Крови Христа Твоего».11 При самом помазании совершающий Таинство произносит: «Печать дара Духа Святого. Аминь».

Далее совершается малый крестный ход вокруг купели и чтение Св. Писания. Это напоминает нам о вводе крестившихся в сам храм во время литургии к Божественной Евхаристии. Миропомазание - есть личная Пятидесятница. Через эти Таинства мы омываемся от грехов прежней жизни, получаем благодать Св. Духа и должны блюсти ее в течении всей нашей земной жизни.

«Несмотря на то, что чин крещения и миропомазания претерпели значительные изменения, тем не менее он сохранил след поставления крещаемого в «горнее звание». В древних чинах это поставление выступало гораздо яснее: в них во всех имелось помазание с возложением рук епископа. Это последнее выпало из современного чина, но осталось помазание. Вы имеете помазание от Святого и знаете все (1Ин.2:20). Помазание в Ветхом Завете имели цари и священники, а в Новом Завете его имеют все. Все облекаются в Таинстве крещения в белую одежду, подобно тому, как в Ветхом Завете в белую одежду облекались первосвященники и цари. Все постригаются в знак полной отдачи Богу. Наконец, современный чин говорит в «молитве на измовение» о возложении державной руки. Поставленный в это горнее звание новокрещенный вступает в Евхаристическое собрание, как свой и близкий Богу» (Еф.2:19). 12

И так, рассмотрев первые шаги вступления в Церковь Христову, мы заключаем, что, приняв Таинства св. Крещения и Миропомазания, мы принимаем Благодать св. Духа и принимаем Горнее Звание – Христианина (Лаика). Лаик - есть первая степень общественного служения в Церкви. Все христиане являются царственным священством и имеют общее священническое служение, которое мы видим на литургии, когда все собираемся в επί τό αυτό.13

Избрание

Мы знаем, что в Древней Церкви избрание происходило всем народом, местной церковной общиной. При избрании кандидатов народ протягивал руки, от этого и берет свое начало термин Хиротонии, что поставление начиналось с избрания, то есть голосования через протягивание рук голосующей общины. Как уже было сказано выше, хиротония - происходит от греческого слова χειροτονία (χείρ – рука и τεινω – тянуть, протягивать. Сейчас эти действия выбора общины ограничены, народ подтверждает свое согласие только во время самого поставления. (В большинстве случаев, хиротония совершается не местной общине, а в кафедральном соборе или другом приходе и не всегда, община для которой поставляется тот или иной служитель присутствует на рукоположении). Обычно избирает приходской настоятель кого-нибудь из своих прихожан. К принятию священства готовят в духовных семинариях. Любой православный может стать священно или церковнослужителем, не имеющий канонических препятствий к вступлению в клир. Примеры препятствий мы находим в правилах Вселенских Соборов, Апостольских постановлениях и правилах св. Отцов. Препятствием может быть: убийство, добровольное оскопление и т.д. Ставленник должен быть непорочен и целомудрен. На практике все происходит индивидуально и зависит от качеств ставленника. Православная церковь имеет такое понятие как «Οίκονομία».14

В практике Русской церкви перед рукоположением ставленник исповедуется у епархиального духовника (возможно и у благочинного), проходит допрос и дает ставленническую присягу, в которой будущий священнослужитель обещает быть верным Матери Церкви, и послушным правящему архиерею, пребывая под его омофором.

Апостол Павел говорит: «Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». (Евр.7:26). Далее смотрим послание к Тимофею: «Если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью». (1 Тим. 3:1-4). Те же слова мы относим и к иерею, диакону и церковнослужителям. Собственно говоря, весь клир, причт и лаики, должны являться примером для окружающих.

Современное избрание не соответствует древней практики, как и сама экклезиология далека от апостольской модели. Конечно, Церковь Христова жива, развивается (или изменяется? См. статью прот. Георгия Ашкова)15 в соответствии своему времени, но мы должны опираться на апостольскую модель живой общины, ведь для каждой местной церкви и поставляются пастыри. Нам известно, что раньше избрание в епископа могло произойти из мирян, что такое избрание приводило к конфликтам и интригам. Яркий пример этому, избрание патриарха Фотия, что Римская церковь использовала это обвинение в своих интересах, чтоб не признавать это поставление, когда это было выгодно. Хотя нам известно, что и свт. Амвросий Миланский был избран из мирян и бегал от архиерейства, но в итоге был посвящен. Но нет указаний, что он прошел все степени посвящения начиная от чтеца. Если брать пример свт. Фотия, то еще в IX веке, хоть и редко, были такие избрания не из числа клириков. 16 Также уместно привести пример избрания на архиерейство святителя Петра митрополита Крутицкого (уже XX в.), ставшего местоблюстителем Патриаршего Престола после патриарха Тихона (Белавина):

«Во время начавшихся гонений на святую Церковь, в 1920 году Святейший Патриарх Тихон предложил ему принять постриг, священство и стать его помощником в делах церковного управления. Рассказывая об этом предложении брату, он сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то буду предателем Церкви, но, когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор».

Сразу после архиерейской хиротонии в 1920 году во епископа Подольского, Владыка Пётр был сослан в Великий Устюг, но после освобождения из-под ареста Святейшего Патриарха Тихона — вернулся в Москву, став ближайшим помощником Российского Первосвятителя»17.

Остатки народного избрания ставленника мы находим в самом чине хиротонии. Приведем текст из чина диаконской хиротонии: «По еже рещи архиерею: И да будут милости: приносят иподиакони кафедру и поставляют пред святою трапезою, мало ко стране левой, яко да не будут Святая созади. 18 И седает архиерей на ней, и вземлют имущаго хиротонисатися от среды церкве два иподиакони, имущее его между собою и пологающе кийждо их едину руку на выю его, и второю рукою держат за руки, и приклоняют его ничуща, елико мощно. И глаголет един диакон во олтари: Повели19. Таже поступившее мало, приклоняют его якоже и первее. Глаголет иный диакон: Повелите. Таже идут близ святых олтарных врат, преклоньшего пред архиереом».20

Слова, произносимые иподиаконами: «Повели» и «Повелите» как раз подчеркивают согласие избранного и народа. «Повели» относится к самому ставленнику, а «Повелите» к присутствующим лаикам.

Хиротонии архиерея также предшествует избрание, которое на практике проходит Священным Синодом. Но если мы обратимся к древней практике, то увидим, что предстоятель церкви избирался из своей же общины: «Достаточно посмотреть диптихи древних церквей, и мы поймем, что предстоятели менялись часто, но их никто не переводил из одного города в другой, это была эпоха мучеников, и этим все сказано. Члены Местной Церкви выбирали нового предстоятеля как правило из числа своих пресвитеров или своих членов общины. Выборы кандидата – это согласие народа Божьего, то рецепция Местной Церкви»21. Чин наречения обычно бывает на кануне Божественной литургии, за которой будет совершена хиротония. Вот некоторый порядок избрания и хиротонии из архиерейского чиновника: (по чину, изданному Святейшим Синодом в 1910 г. И по ныне используемом в РПЦ). «Егда время случится избрати архиереа на кий-либо архиерейский престол, тогда во Священном Синоде рассуждают, кто доволен на таковое достоинство. И определенному во архиереа бывает наречение сицевым образом.

Времени наставшу, призываеми бывают архиерее во Священный Синод или во храм, и, собравшимся им, первенствуяй архиерей возлагает на ся мантию, епитрахиль, поручи и малый омофор, прочии же архиерее в мантии. Поставляется же столец, на немже полагается Святое Евангелие. Два иеромонаха в фелонех держат, един убо Святый Крест на блюде с воздухом, другий – сосуд со святою водою и кропилом. Приводят же архимандрити два в мантиях избранного пред архиереи.

По сих бывает избранному объявление тако:

Честный отец архимандрит (или иеромонах), имярек, Святейший Патриарх Московский и всея Руси и Священный Синод Русской Православной Церкви благословляют твою святыню быть епископом богоспасаемого (ых) града (ов), имярек.

Избранный же на сие отвечает:

Благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода Русской Православной Церкви быть мне епископом богоспасаемого (ых) града (ов), имярек, со благодарением приемлю и нимало вопреки глаголю».22

Далее совершается чин наречения с молитвословиями. По отпусте, нареченный во епископа произносит речь. На следующий день во время литургии совершается сама хиротония.

Хиротесия

Каждый христианин имеет горнее звание, но есть лица, которые поставлены для различного служения. Такими лицами мы называем церковнослужителей и священнослужителей. Все эти лица поставляются на свое служение через руковозложение.

Церковь разделяет поставление в должности церковнослужителя и поставление в священнослужители. «Таинство Священства, совершаемое через рукоположение, еще называется хиротонией (слово это происходит от греческого χείρ – рука и τείνω – распростираю). Хиротония всегда совершается епископом во время литургии, и притом в алтаре.

Посвящение в низшие степени клира: чтеца, певца (свещеносца) и иподиакона совершается чрез благословение епископа – чрез обряд руковозложения, называемый хиротесией (от греческого χείρ – рука и τίθημι – возлагаю, назначаю). Хиротесия совершается епископом вне алтаря, на середине храма и не на литургии (обычно пред литургией)».23

Хиротесия - посвящение в степени церковнослужителя (Χειροθεσία- греч. рука и возложение). Сейчас в Русской Православной Церкви (РПЦ) мы знаем два чина хиротесии: посвящение в степень чтеца и иподиакона. В современной практике обычно происходит непосредственно перед рукоположением в диаконский сан, хотя институт церковнослужителей начинает восстанавливаться в РПЦ. Некоторые правящие архиереи поставляют в чтецов приходских пономарей. Также есть и посвященные иподиакона, которые служат с архиереями и в приходских храмах. Конечно, сейчас в основном иподиаконы - это семинаристы без хиротесии, просто имеющие архиерейское благословение на это послушание и ношение ораря. Посвященный иподиакон уже не имеет права вступать в брак. VI правило Шестого Вселенского Собора, Трулльского, или иначе Пято-Шестого Собора гласит: «Понеже речено в Апостольских правилах, яко из производимых в клир безбрачных, токмо чтецы и певцы могут вступати в брак: тол и мы, соблюдая сие, определяем: да отныне ни иподиакон, ни диакон, ни пресвитер не имеет позволения, по совершении над ними рукоположения, вступати в брачное сожительство: аще же дерзнет сие учинити, да будет извержен. Но аще кто из поступающих в клир восхощет сочетаться с женою, по закону брака: таковый да творит сие прежде рукоположения во иподиакона, или в диакона, или во пресвитера». Поэтому в основном иподиакона сейчас не посвященные, а благословленные. Некоторые имеют степень чтеца, так как на 4 курсе духовных школ, имеется практика посвящать семинаристов в эту степень.

Хиротесия происходит посередине храма, этим подчеркивается, что поставляемый не священнослужитель, а церковнослужитель.24 Обычно на практике в Русской церкви хиротесия совершается в алтаре за вечерним богослужением. При посвящении в степень чтеца, архиерей постригает главу посвящаемого, читает молитву и на чтеца надевается малая фелонь, в знак того, что он служитель церкви. В современной практике Константинопольского патриархата фелонь не одевается. Пономари, певцы и остальные причетники облачаются в греческую рясу. В поучении от архиерея говорится: «Чадо, первый степень священства - чтеца есть». То есть, чтец – первая, приуготовительная степень священства.25 После, его облачают в стихарь. Несправедливо мнение, что институт церковнослужителей есть мирской институт, а посвящение вовсе не нужно. Так в современной практике выбираются люди из прихожан для алтарного служения, а приходской священник благословляет на ношение стихаря.

В древней Церкви к чтецу было особое отношение, ведь он имел место евангелиста, читая и истолковывая Священное Писание. Христианский писатель III века Коммодиан обращался к чтецам: «вы цветы в народе, вы светильники Христовы, помните о своем достоинстве и не забывайте о своей власти». Еще в одном древнем памятнике Canonea ecclesiastici – чтец упоминается после пресвитера, а потом уже диакон.26 Также обращаясь к Священному Писанию, мы можем констатировать, что институт чтецов был уже в первом веке. «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего» (Апок. 1:3). «Подобное различение чтеца от слушателей было бы пустым педантизмом, если бы при этом не шло речи о чтеце, занимающем известное видное место в церковной общине».27 Подчеркивает профессор А.П. Лебедев.

При совершении хиротесии в иподиакона архиереем читается молитва на поставление в иподиаконский чин, надевается орарь, вручается лохань для омовения рук архиерея и прочее по чину. Должно вспомнить, что в Восточной Ромейской Империи церковнослужители числились клириками, входящими в канон. Отец Николай Афанасьев пишет о хиротесии следующее: «На Востоке, по-видимому, если не с самого начала, то очень рано, хиротесия в священнодействии поставления стала признаком служения священства. Поставленными на священство считались те, над которыми была совершена хиротесия, т.е. руковозложение с молитвой о ниспослании Даров Духа для служения. Хиротесия входила в поставление не только епископов, пресвитеров и диаконов, но и чтецов и иподиаконов. Во всяком случае, IV или начале V века, согласно свидетельству «Апостольских постановлений». На этом основании мы можем считать, что весь клир на Востоке являлся облеченным служения священства, но, конечно, в разных степенях. Мы уже знаем, что иподиаконы в Византии долгое время причислялись к священнослужителям, а не к церковнослужителям. Что касается чтеца, то он рассматривался, как носитель первой, самой низшей степени священства. На Западе, в первой половине III века, как свидетельствует «Апостольское предание» Ипполита Римского, руковозложение входило только в поставление епископа, пресвитера и диакона. Чтец и иподиакон, по Ипполиту, поставлялись без руковозложения. Они, как и остальные низшие члены клира, никогда на Западе не рассматривались как носители степени священства».

На сегодняшний день существует чин поставления в звонаря, утвержденный Синодом РПЦ МП в 2012 году. Интересно, что совершать его имеет право и пресвитер. 28

В Московской духовной академии над воспитанниками иконописного отделения совершается чин посвящения в иконописцы. «Чин посвящения занимает около часа. Студенты, во главе с заведующим иконописной школой игуменом Лукой, совершили молебен преподобному Сергию Радонежскому. После этого над каждым студентом игуменом Лукой была прочитана, с возложением епитрахили, молитва о призвании на иконописца благодати и помощи Божией для несения нелегкого послушания иконописания на благо Церкви Христовой». 29

Также сейчас в каждой епархии создаются сестричества милосердия, которые имеют особый чин посвящения.

Так РПЦЗ (Русская Православная Церковь заграницей) – избранный на должность церковного старосты утверждается епархиальным архиереем и приводится к присяге.30

Из древних чинов мы знаем поставление в диаконису, певца и свещеносца (сейчас, он совмещен с чином чтеца), экзорциста, околуфа, заклинателя, привратника, герменефта, церковного переводчика. Сейчас все совмещают экклесиархи (пономари). Также мы знаем, что в греческих церквях сохранилась традиция посвящения в духовника.31 Помимо духовнической степени, сохранилась и посвящение в Протопсалта. 32 К церковным должностям также можно отнести и такие должности в Константинопольском патриархате как Великий экклесиарх (архимандрит, служба протокола Патриарха) и Великий проповедник (титул у архимандрита). В Русской практике при архиерейском богослужение на малом входе, бывают поставления в игумена или архимандрита, что сейчас также называют хиротесией.33 Помимо хиротесий, связанных именно с богослужебной деятельностью, есть поставления для общественной деятельности, таковыми являются Архонты в Константинопольском патриархате.34

В Русской церкви мы знаем, что так называемые алтарники исполняют обязанности и чтецов, и свещеносцев. Часто это послушание они исполняют по благословению настоятеля храма, а не архиерея. Облачение алтарника - это стихарь и, если есть благословение, подрясник.35 За достойное служение архиерей может благословить ношение ораря поверх стихаря, крестообразно. Также есть такое понятие как стихарный пономарь, которого благословляет архиерей с вручением соответствующей грамоты, в которой говорится, что по испытанию и представлению духовника данный человек посвящен в причетника (пономаря) при такой-то церкви, получил наставление по образу жизни церковнослужителя, с подписью и печатью епархиального епископа.

В заключение о хиротесии мы можем сказать, что этот литургический акт в академическом богословии потерял свое значение (сейчас воспринимается как благословение на служение, не рукоположение), но в литургическом богословии осталось тем же, так как чины не менялись и при возложении рук епископа испрашиваются дары Св. Духа.

Как указывал о. Николай Афанасьев: «Современное учение о хиротесии как о церковном обряде, не сообщающем благодатных даров Священства, до некоторой степени соответствует византийскому учению о «Προβάλάι» как выдвижению или назначению на служение».

«Προβάλάι»-этот термин, в современной практике можно отнести как раз к таким поставлениям как: иконописец, звонарь, Архонт, игумен, архимандрит и т.д.

Диаконисы в Древней Церкви

Стоит немного остановится на служении диаконис в древней Церкви.

«Впервые существительное, διάκονος в древнегреческом языке употреблявшееся как в мужском, так и в женском роде (конкретный род маркируется выбором артикля), в христианской письменности употреблено в женском роде в Рим 16. 1–2, где ап. Павел упоминает Фиву, «служительницу (τὴν... διάκονον) церкви Кенхрейской»; в русском синодальном переводе греческое τὴν... διάκονον передано как «диакониса».36

Мы знаем, что у свт. Григория Богослова, его мать была диаконисой, а отец епископом. Также известна сотрудница свт. Иоанна Златоуста, диакониса Олимпиада. Известны и различные древние чины их посвящения. Посвящались они в алтаре, надевался на служительницу и орарь, и причащалась она от престола, но дальнейшее служение ее было при женщинах в храме и вне его стен. Первый дошедший до нашего времени текст поставления диаконисы находится в апостольских постановлениях, относящихся к IV в. Служение диаконис схоже с служением иподиакона (в западной традиции субдиакона), так как они есть по сути помощники диаконов. Каждые исполняли свои служения, одни в женской части храма, другие в мужской. Служение диаконис требует отдельного исследования. Известно, что на Московском Соборе 1917-18 гг. была такая повестка, но, к сожалению, Собор не успел дойти до рассмотрения этого вопроса. Также в Александрийской Церкви в наше время восстановлен институт диаконис.37

Хиротония

Хиротония - происходит от греческого слова χειροτονία (χείρ – рука и τεινω – тянуть, протягивать).

Хиротонию может совершить только епископ в пределах своей канонической территории того члена церкви, который входит в его юрисдикцию. 35 Апостольское правило гласит:

«Епископ да не дерзает вне пределов своей епархии творити рукоположения во градех и в селех, ему не подчиненных. Аще же обличен буде, яко сотвори сие без согласия имеющих в подчинении грады оные или села: да будет извержен и он, и поставленнии от него».

Хиротонией или рукоположением мы называем Таинство Священства.

Школьное богословие указывает нам на три степени:

1) диакон; 2) пресвитер; 3) епископ.

Рукоположение совершается в алтаре. Во время Таинства, епископ молит Господа, чтобы Он ниспослал благодатные Дары избранному на то служение, на которое он поставляется.

«При совершении самого акта хиротонии требуется, чтобы, во-первых, он осуществлялся в храме, в алтаре, в собрании молящегося народа, который призван свидетельствовать о рукополагаемом при самом его поставлении. Ныне это свидетельство выражается символически-пением слова «Аксиос»38 хором от лица народа».39 Также условием действительности хиротонии является поставление поочередно, от низшей до высшей степени (10-е правило Сардикийского собора и 17 правило Двукратного).

«Решительно никого, ни во пресвитера, ни во диакона, ниже в какую степень церковного чина, не рукополагати иначе, как с назначением рукополагаемого именно к церкви градской, или сельской, или к мученическому храму, или к монастырю. О рукополагаемых же без точного назначения Святый Собор определил: поставления их почитати недействительным, и нигде не допускати их до служения, к посрамлению поставившего их» (6-е правило Халкидонского Собора).

Поставление в диакона

При рукоположении архиерей возглашает молитву: «Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, пророчествует, (имя ставленника) благоговейнешего иподиакона во диакона: помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа».40

В этой молитве архиерей молится и призывает к молитве всех присутствующих. Чтобы снизошла на поставляемого Божественная благодать, которая врачующая, оскудевающая и восполняющая, которую должен сохранить священнослужитель в течении всей своей жизни. Далее архиерей произносит молитву, а протодиакон говорит ектенью с прошениями о посвящаемом. Далее следует еще одна святительская молитва. При чтении молитв рука епископа возложена на голову посвящаемого. Далее происходит облачение диакона в его служебные одежды. При облачении архиерей возглашает «Аксиос» и так на каждый предмет облачения, включая служебник и рипиду. Все присутствующие в алтаре поют трижды «Аксиос», далее подхватывает хор. С хором должен отвечать и народ, тем самым показывая свое согласие с рукоположением.

Поставление в пресвитера

Пресвитерская хиротония бывает также подобным образом, но уже после Великого входа. Приводится диакон ко св. Престолу и сидящему возле него Архиерею и также обходят трижды св. Престол с тропарями «Исайя ликуй...» и т.д. Возглас: «Божественная благодать...» возложение рук и молитва на рукоположение, облачение в священническое облачение. Возглас: «Аксиос», ответ духовенства и народа, как рецепция согласия этого посвящения. После, архиерей вручает вновь-посвященному священнику Агнец со словами: «Прими залог сей и сохрани его цел и невредим до последнего твоего издыхания, о нем же имаши истязан быти во второе и страшное пришествие Великого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.» Эти слова сказанные архиереем, должны в течении всей жизни, напоминать священнику о его пастырском служении и ответственности перед общиной и Господом.

Поставление в епископа

Хиротония во епископа совершается не одним епископом, но собором.

Протоиерей Владислав Цыпин так пишет о избрании и поставлении епископов: «Со временем, в после апостольскую эпоху, было установлено, что в избрании епископов участвуют епископы ближайших общин, а также клир и народ, как свидетели добропорядочности ставленника».41

Епископ Никодим Милаш, говоря о поставлении епископа ссылается на свт. Киприана: «Киприан, епископ Карфагенский III века, говорит о поставлении епископа следующее: «Должно усердно хранить и соблюдать божественное предание и апостольское постановление, сохраняющееся у нас почти во всех областях, по которому для законного постановления известному народу предстоятеля должны собраться епископы ближайших областей и произвести избрание в присутствии народа, которому вполне известна жизнь избираемых лиц и который видел все их деяния». 42 Также гласит и первое правило святых апостолов: «епископа да поставляют два или три епископа».43

Обратимся к мнению известного канониста, протопресвитера Николая Афанасьева, изложенного в его книге «Экклесиология. Вступления в клир»: «Основываясь на 1-м Апостольском правиле, современное богословие считает, что рукоположение епископа должно совершаться тремя или двумя епископами. Это ограничение власти епископа совершать единолично епископские рукоположения мотивируется тем, что все епископы равны по власти и по своему достоинству» и далее: «Поставление епископа в Древней Церкви должно быть засвидетельствовано и принято той местной церковью, для которой он поставляется, а затем – возможно большим количеством местных церквей (в принципе – всеми церквами). В силу этого, чтобы сразу обеспечить рецепцию поставления, местная церковь приглашала соседних епископов на поставление. Их участие в поставлении естественно предполагало рецепцию тех церквей, которые они возглавляли. Чем больше соседних епископов участвовало в поставлении, тем меньше сомнений вызывал вопрос о рецепции поставления. Съехавшиеся епископы являлись свидетелями того, что избрание кандидата в епископы было совершено с общего согласия всей местной церкви».44 Таково мнение известных канонистов.

Текст из чиновника: «Архиерей первенствуяй повелевает протопресвитеру и протодиакону призвати имущаго хиротонисатися. Они же, поклоньшеся и целовавше руки архиереа, вземлют имущаго хиротонисатися во олтари, одеяна во священныя одежды, проводят до нижняго края орла, и поклоняется той трижды».

«Протодиакон же творит первое приведение избранного, проповедая и глаголя ясным гласом:

Приводится боголюбезнейший, избранный и утвержденный архимандрит (или иеромонах), имярек, хиротонисатися во епископа богоспасаемого (ых) града (ов), имярек.45

Избранный же держит в руках своих священно написания православныя веры, и глаголет ему первенствуяй архиерей:

Чесого ради пришел еси и от нашея мерности чесого просиши?

Отвечает избранный, глаголя:

Хиротонию архиерейския благодати Преосвященнейший.

И вопрошает его первенствуяй архиерей, глаголя:

И како вериши?

Избранный же глаголет велегласно Святый символ».46

Иерархия

Церковь, как собрание Народа Божьего, имеет организованность в отличие от хаотичной толпы, которая не имеет порядка. Эта организованность состоит в церковной иерархии. Церковь есть богочеловеческий организм, Тело Христово, которое состоит из многих членов. Все вместе мы и есть Церковь - Земная и Небесная. Каждый христианин имеет свое служение, но есть и особые служения, для которых испрашиваются особые Дары. Так весь церковный организм состоит из Царственного Священства и священства особого, для предстоятельства, Благодарения47, учительства, руководства и т.д. Так церковная иерархия состоит из священнослужителей - диаконов, пресвитеров, епископов. Указания на иерархию мы видим в Священном Писании. Апостол Павел указывает, каков должен быть епископ, также мы читаем и о поставлении семи диаконов (Деян. 6.1-6.7). Апостол языков говорит о порядке, который должен быть в церквах: «Все должно быть благопристойно и чинно» (1Кор. 14:40). Также о церковной иерархии мы видет четкое изложение у Игнатия Антиохийского. Так святой говорит, что все епископы, священники и диаконы: «изволением Иисуса Христа, которых по благоволению Своему Он утвердил непоколебимо Святым Духом Своим»48.

Служение

Служение христианина есть служение Богу, Церкви и людям. Поэтому Лаик и священнослужитель должен сохранять ту веру, любовь и благодать, данную ему при поставлении. Служение, как и вся жизнь Церкви, происходит благодаря действу Св. Духа и Его Даров. Благодаря свидетельствам Нового Завета мы знаем, что Дух действовал через апостолов и они совершали чудеса: исцеление хромого апостолами Петром и Иоанном, исцеление Савла ап. Ананией и т.д. Дары Духа проявлялись и проявляются не только чудесами и знамениями, но и имеют различные свои излияния (1Кор. 12:4-11). В первые века были распространены такие дары как пророческий, дар гласолания, учительства и т.д. как уже было указано, что перечисляет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. «Все дары Святого Духа приводили к внутреннему обогащению человека и к проявлению чудесной силы в мире, как свидетельство искренности их веры. Святая и чистая жизнь первых христиан приводила к тому, что они знали волю Божию и в соответствии с этой волей поступали. В соответствии с повелениями Святаго Духа апостолы управляли жизнью Церкви».49 Как пример можно привести служение апостолов, пророков и дидаскалов. Эти служения были харизматичными и литургийными. Из учения 12-ти мы знаем, что носители этих даров могли быть совершителями литургии. «Пророкам», «Учение 12» апостолов позволяет за литургией «говорить благодарения (εύχαριστείν), сколько они хотят, тогда как для обычных совершителей литургии уже начали устанавливаться формулы молитв. По тому же памятнику, пророк «в духе» может «назначать трапезу», т.е. требовать совершение агапы в неустановленный день».50

Вся жизнь Церкви строится вокруг Христа и Его Чаши, в принятии Тела и Крови нашего Спасителя. В этом происходит совместное священнодействие Народа Божьего и предстоятеля. «Но быть «во Христе» значит священнодействовать Богу и Отцу Своему. Как в Ветхом Завете «всякий священник ежедневно стоит в служении» (Евр.10:11), так и в Новом Завете каждый верный в Евхаристическом собрании стоит перед Богом, как священнослужитель. Вся жизнь верного есть непрекращающееся служение Богу, а особенным образом служение (литургии) на Евхаристическом собрании, на котором все начинается и все кончается, и с которым, поэтому, связано всякое служение в Церкви».51 Кроме служения всех верных, в церкви есть иерархия - для предстояния в общине. Священство дано нам для совершения богослужения и Церковных Таинств. Епископ или пресвитер, предстоят перед совершением Бескровной Жертвы, при совершении Таинства Евхаристии. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26-28). «Истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин.6:53). Επή τό αύτό – этим греческим выражением в Новом Завете определяется общее церковное собрание. По словам отца Иоанна Мейендорфа, это было техническим термином для обозначения Евхаристии.52 Это собрание возглавлялось епископом. Впоследствии епископы поставляют на приходы своих доверенных пресвитеров. Прямые обязанности Епископа и пресвитера - служение Литургии, за которой мы приобщаемся Самому Христу, и пастырская забота о своей общине. Мы видим, что церковь апостольских времен не была хаотичной, у каждого ее члена был свой дар, которым он и служил, и был на это поставлен.

Заключение

В заключение мы подчеркиваем, что хиротония и хиротесия - это неотъемлемое Таинство нашей Церкви, как и само Крещение, что есть вступление в Церковь и поставление в царственное священство. Через все Таинства и поставления испрашиваются и ниспосылаются Дары Св. Духа. Пастырь является образом Христа! Важно заметить, что «образом», а не викарием с какой-то особой властью и силой. Пастырям необходимо помнить, что благодать одна, дары различны, и не создавать вокруг себя ореол особой касты священства, на примере Ветхого Завета. Ведь вся Церковь, весь Народ Божий (лаики) – есть народ царей и священников. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет.2:9).

К сожалению, сейчас народ больше отделен от духовенства и не участвует в Божественной Евхаристии. Редко в каких храмах совершается воцерковление вновь крещаемого. А ведь если углубиться в смысл крещальных молитв и чин воцерковления, мы поймем, что Таинство крещения напоминает нам рукоположение, посвящение в звание христианина и активного члена церковной общины. Об этом напоминает и древнее воцерковление. Вот что говорит об этом проф. Дмитриевский: «В древней же практике воцерковляемое дитя даже обносилось около престола – мальчик со всех сторон, а девочка с трех, а иногда тот и другая обносились безразлично со всех четырех сторон».53 Об этом напоминают также все евхаристические молитвы в которых священник молится от лица всего народа. «Он привлек нас к себе как род избранный, царственное священство, святой народ. Очистив водою и Духом Святым освятив, отдал себя выкупом смерти, в плену у которой мы были, проданы ей грехом...» говорится в молитве литургии Василия Великого.54 А мученик Иустин в своей "Первой апологии", уже говорит о действиях предстоятеля и со служащих и подчеркивает, что в литургии участвовала вся община: «По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю братий приносится хлеб и чаша воды и вина: он, взявши это, воссылает именем Сына и Духа Святого хвалу и Славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того как он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает: «аминь».55 К сожалению и глубокому литургическому кризису, сейчас литургии в Русской традиции служатся с закрытыми Царскими Вратами, молитвы священники читают про себя и народ не ответствует на возгласы, а поцелуй мира - только среди священнослужителей в алтаре. Так и получается, что лаики стали не посвященными мирянами и не участвуют в богослужении, а духовенство обособилось. Народ своих пастырей воспринимает жрецами и не видит своего служения в Церкви Христовой. Нынешняя пандемия показала, что народ чувствует себя далеким от церкви, появились диссиденты, которые были против карантинных мер, которым надо обязательно, чтоб священник освятил вербу или отслужил заупокойную литию. Люди не знают ничего, кроме «вычитки» утреннего и вечернего правила и благословения священника. Не научены суточному кругу богослужения и совершению его келейно, не говоря уже и о молитве своими словами – живым разговором с Небесным Отцом. Категорически против высказалась и большая часть духовенства во время карантина выдавать на руки своим верным Святые Дары, хотя мы знаем эту древнюю практику.

Относительно пастырства, Апостольские постановления гласят: «Епископ должен любить мирян, как детей, согревая и любя их страстно, как яйца, из которых должны вывестись цыплята, или держа их в недрах, как птенцов, из которых должны вывестись куры, - всех научая, всех, кого только нужно наказывать, бия, но не поражая. Кто из мирян вследствие бес чувствия и оцепенения погрузился в глубокий (нравственный ) сон, и так далеко ушел от собственного стада, что может быть пожран волками, того отыскивай, и вразумляя обращай и убеждай трезвиться и вселяй в него надежду».56

Любой священно или церковнослужитель и любой христианин должны сверять свою жизнь с Евангельской правдой и свободой, которую даровал нам Господь. К иерархии должно относиться с почтением, но и пастыреначальники не должны забывать о любви к пасомым и быть отцами, а не обычными требо-исполнителями и людьми, отпускающими грехи своих прихожан. Каждый должен помнить, что он в первую очередь призван в Горнее звание христианина. Как сказал апостол Петр: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1Пет. 4:10).

2 Греч. λαϊκός – народ. В данном случае народ Божий. Я осознано и принципиально не называю членов Церкви мирянами. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет.2:9).

3 Сейчас св. Миро варит патриарх в Четверг Страстной седмицы. Далее это Миро раздается по всем епархиям и приходам.

4 Евхаристией-причащением св. Таин. Смотрите Афанасьев Н. прот. Трапеза Господня.

5 Раньше во время чтения паремий патриарх совершал крещение в баптистерии, а во время пения: «Елицы...» вводил вновь крещёных в собрание верных.

6 По требнику, пострижение происходит на 8-й день после крещения, чин измовения. На практике совершается сразу после миропомазания.

7 Требник. Издательский Совет Русской Православной Церкви,2002. С. 23.

8 В апостольские времена в каждой местной общине существовали свои крещальные символы, лишь позже, на первом В соборе 325 г. Был составлен Никейский символ. А в 381 г. На втором В. Соборе в Константинополе дополнен. От этого и называется Никео-Цареградским.

9 Требник. Издательский Совет Русской Православной Церкви,2002. С. 51.

10 Там же. с.53.

11 Чинопоследование Таинства Крещения и Венчания. В переводе на русский язык Анри Волохонского. Содружество «Артос». Нью-Йорк-Москва. 2018. С. 36.

12 Афанасьев. Протоиерей. Вступление в Церковь. С. 14.

13 В одно и тоже место. Под этим выражением понимается Таинство Евхаристии.

14 «Οίκονομία» - греч. Икономия – Домостроительство: принцип решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства. Икономия имеет определенные границы. Смотрите : «Οίκονομία» - греч. Икономия – Домостроительство: принцип решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства. Икономия имеет определенные границы. Смотрите : http://azbyka.ru/m-ikonomiya

16 Смотрите книгу А.П. Лебедева. История разделения церквей в IX-м, веках.

18 В греческих церквях кафедра ставится прямо у престола.

19 В современной практике говорят иподиакона. А протодиакон в алтаре произносит: «Повели Преосвященнейший Владыко».

20 Архиерейский чиновник. Книга1. Чин, бываемый на хиротонию диакона.

22 Чиновник. Чин наречения во архиерея.

23 Шиманский Г.И. Таинство и обряды. Шиманский Г.И. Таинство и обряды. https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shimanskij/liturgika-tainstva-i- obrjady/1_5_4

24 Все это поздние практики, которые появились в церкви из-за отделения клира от народа. Ведь нам известно, что и решетка иконостаса появилась не сразу.

25 К сожалению, в наше время институт церковнослужителей умаляется, есть архиереи, которые считают хиротесии без дальнейшего рукоположения изжитками прошлого, так же, как и Лаики-Царственное Священство.

26 Лебедев А.П. Духовенство в древней церкви. с. 10

27 Там же.с.113

28 «Представленный «Чин поставления звонаря», совершаемый архиереем или, по его благословению, иереем – утвердить и рекомендовать к общецерковному богослужебному употреблению». «Представленный «Чин поставления звонаря», совершаемый архиереем или, по его благословению, иереем – утвердить и рекомендовать к общецерковному богослужебному употреблению». http://www.patriarhia.ru/db/text/2507811.html

31 В Греческих церквях не каждый священник имеет право совершать Таинство исповеди, должен получить хиротесию или бумагу от своего предстоятеля.

32 Протопсалт- греч. первый певчий. Обычно посвящаются регенты патриаршего хора.

33 Галака. А. Архиерейское богослужение. С.6 электронная библиотека студента Saint-Serge.

34 Хиротесию совершает Вселенский патриарх, при посвящении на поставляемого возлагается крест и мантия. Хиротесию совершает Вселенский патриарх, при посвящении на поставляемого возлагается крест и мантия. https://www.tovima.gr/2021/08/31/society/sotiris-tsiodras-xeirothetithike-arxon-offikialios-epistimi- ekklisia-synodoiporoi-stin-anazitisi-tis- alitheias/?fbclid=IwAR0nrC41h2xjGg3sI9M6RngD38W9TWOh3k4Dq_Y7u_HRj8JKwjCWPe7k1B0

35 В некоторых епархиях существует практика награждения подрясником, после благословения на ношение стихаря. В принципе подрясник не может быть наградой, так как, он является повседневной одеждой, а стихарь – богослужебной.

38 Аксиос- греч. Достоин.

39 Прот. Владислав Цыпин Прот. Владислав Цыпин https://azbuka.ru/otechnik/VladislavTsypin/tserkovnoe-pravo/153

40 Архиерейский Чиновник. Книга 1. Чин, бываемый на хиротонию диакона.

41 Церковное право В.А. Цыпин. С. 214.

42 Еп. Никодим Милаш. С. 362.о

43 Правила святых апостолов, святых Соборов и Поместных и святых отцов. Библиотека святоотеческой литературы. Правила святых апостолов, святых Соборов и Поместных и святых отцов. Библиотека святоотеческой литературы. http://orthlib.ru с.11.

44 Протопресвитер Николай Афанасьев. Екклезиология. Вступление в клир.

45 Видимо это остаток от древней хиротесии, так как диакон был первым помощником епископа из диаконского чина и избирались оныя.

46 Чиновник. Архиерейская хиротония.

47 Евхаристии.

48 См. лекцци по пастырскому богословию Схиархимандрит Иоанн (Маслов): См. лекцци по пастырскому богословию Схиархимандрит Иоанн (Маслов): https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/lektsii-po-pastyrskomu-bogosloviyu/4_2

49 Розанов В.Е. Новый Завет. Лекции для 3-го класса Духовной Семинарии. С.60.

50 Скабаланович М. Толковый Типикон. С.31

51 Афанасьев Н. прот. «Церковь Духа Святаго». электронное издание с. 38.

52 Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие.с.10.

53 Дмитриевский А.А. Лекции по литургике с.305-306.

54 Богослужебные тексты и псалмы на русском языке. В переводе Анри Волохонского. с.67.

55 Иустин Философ "Первая апология", 65-67. Цитируется по Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Минск. "Лучи Софии". 2007. гл. 3, с. 44-45.

56 Апостольские постановления, книга ΙΙ, гл. 20.

Список Литературы

Электронные ресурсы

1. Статья о восстановлении института диаконис в Александрийской Церкви http://www.patriarchateofalexandria.com/index/php?module=news&action =details&id=1207

7. Правила святых Апостолов, святых Соборов Вселенских и поместных и святых отцов Библиотека свято-отеческой литературы http://orthlib.ru

11.Сайт Екатеринбургской епархии http://ekaterinburg- eparhia.ru/news/2020/10/10/24058/

Печатные издания

1. Архиерейский чиновник. Книга 2 Чиновник архиерейского служения Издание Московской Патриархии Москва 1983.

2. Афанасьев Н. протопресвитер. Экклезиология. вступления в клир.

3. Афанасьев Н. прот. Трапеза Господня //Киев: Quo Vadis. – 2011. – Т. 160.

4. Галака. А. Архиерейское богослужение. С.6 электронная библиотека студента Saint-Serge.

5. Дмитриевский А.А. Лекции по Литургике Ч.1: курсы лекций, прочитанные студентам Казанской духовной Академии в 1882- 1884гг.// Екатеринбург, 2017

6. Каноны или книга правил. //Минск: Братство в честь святого Архистратига Михаила. – 2016

7. Лебедев А. П. Духовенство древней Вселенской церкви. – DirectMEDIA, 1997

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9. Милаш Никодим, еп. Православное Церковное право. // изд. В.В. Комарова. Санкт-Петербург - 1897

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11.Скабалланович М. Толковый Типикон.-3-е изд. – 2011.