Праведность христианина по Евангелию

(попытка кратко порассуждать о том, о чём кратко рассуждать, наверное, на самом деле невозможно)

В Нагорной Проповеди Господь Бог Иисус Христос сказал своим ученикам (читаем Евангелие от Матфея):

«…Мф.5:20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное…»

Каждому христианину известно о том, что стяжание Царствия Божиего (Царства Небесного) есть основная цель духовного развития человека в земной жизни (Мф.6:31-33). Но почему Господь, говоря о Царстве Небесном, упоминает в данном случае не только праведность своих учеников, но и праведность книжников и фарисеев? Какая связь?

Вообще, если обратиться к истокам Христианского Учения, к Евангелию, и заострить внимание на самых основополагающих призывах и высказываниях Господа, вдумчиво проанализировать многие Его притчи, а также поразмышлять о том, о чём Он говорит в общении с людьми того времени, – то нельзя не отметить тот факт, что весьма значительное место в словах Господа занимает яростная критика так называемых «книжников» и «фарисеев». И, кроме всего прочего, неизбежно возникает вопрос: а в чём же, собственно, заключалась праведность этих книжников и фарисеев? И каким образом ученикам и последователям Господа необходимо было «превзойти» в своей праведности праведность этих самых книжников и фарисеев?

Но прежде всего, кратко определимся – что это за понятие такое, «праведность»? И кто были такие, книжники и фарисеи?

Для верующего в Бога человека, праведность, по сути, – это строгое соблюдение духовно-религиозных заповедей, законов и различных морально-нравственных установок, которые предписаны человеку для исполнения ради богоугодной, благочестивой и безгрешной жизни.

А книжниками и фарисеями назывались религиозные деятели Иудейской Церкви того времени, которые окормляли обычных людей в части их религиозного бытия. Я думаю, не будет большой ошибкой для простоты охарактеризовать их следующим образом. Книжники (или, по-другому говоря, законники) были хранителями и толкователями религиозных знаний, содержащихся в священных книгах Религии Иудаизма, и также были переписчиками этих книг. А фарисеи были своего рода священнослужителями, адаптировавшими знания из священных книг для понимания простого народа – в форме религиозных законов, предписаний и наставлений, – и также фарисеи следили за тем, как простые люди соблюдали эти законы и предписания в своей практической жизни.

Заповедей и законов у книжников и фарисеев было неисчислимое множество ещё со времён главного древнееврейского законодателя, ветхозаветного пророка Моисея. Прежде всего это, конечно, Заповеди Десятословия, более известные в наше время как «Десять Заповедей». К ним прилагалось огромное количество религиозных законов и предписаний, большинство из которых было напрямую взято из книг пророка Моисея, а что-то было придумано от себя духовными последователями Моисея (например, Мф.15:1-9; Мк.7:1-13). Во всём этом многообразии разбираться долго и весьма сложно. И потому, на мой взгляд – в свете простоты понимания, – для того, чтобы осознать суть и основу праведности книжников и фарисеев, необходимо прежде всего вспомнить следующие слова Господа из Евангелия, которые Он произносит в ответ на вопрос одного из законников:

«…Мф.22:36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?

Мф.22:37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:

Мф.22:38 сия есть первая и наибольшая заповедь;

Мф.22:39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;

Мф.22:40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки…»

Именно слова Господа о том, что на этих двух заповедях «утверждается весь закон и пророки», и позволяют, на мой взгляд, взять за основу убеждение, что праведность книжников и фарисеев — это прежде всего есть любовь к Богу и любовь к ближнему. Ведь в этой краткой формулировке содержится вся религиозная суть Церкви Иудаизма.

Несколько расширяя религиозный контекст, можно уточнить сказанное Господом: со времён пророка Моисея древним евреям полагалось любить невидимого, но вездесущего и всесильного Бога Иегову – Сущего Бога (так прописано Имя Бога в Ветхом Завете), – а любить ближнего предписывалось как самого себя.

И, вроде бы, всё чётко и правильно сказано – ни один христианин, читая об этом в Слове Божием (Библии), не возразит против подобной духовной установки. Но зачем-же тогда необходимо христианину ещё куда-то возвышать свою праведность над праведностью книжников и фарисеев?..

Попутно отметим, что Господь Иисус Христос неоднократно критикует книжников и фарисеев за то, что они сами очень часто не исполняют ими же декларируемые законы и наставления (читаем Евангелие от Матфея):

«…Мф.23:2 … на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;

Мф.23:3 итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают…»

То есть, они говорят, вроде бы, правильно – но сами так не живут. Также Господь критикует их за бездуховность и приземлённый образ жизни, за их материализм и любовь к богатству – сребролюбие (читаем Евангелие от Матфея и от Луки):

«…Мф.23:16 Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен.

Мф.23:17 Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?..»

«…Мф.23:23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять…»

«…Лк.16:13 Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

Лк.16:14 Слышали всё это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним.

Лк.16:15 Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом…»

Также нещадно Господь критикует фарисеев и книжников за то, что они, несмотря на всю свою религиозность, фактически закрыли для простого человека истинный Путь духовного развития в земной жизни:

«…Мф.23:13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете…»

В то время как для нас, для христиан, неимоверно важным Божественным Посылом в земной жизни являются следующе слова Господа из Нагорной Проповеди:

«…Мф.6:31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?

Мф.6:32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом.

Мф.6:33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам…»

Но всё выше обозначенное в словах Господа к фарисеям и книжникам – кроме, пожалуй, бескомпромиссного стремления к Царству Небесному, – не является принципиальным отличием в праведном поведении. По сути, критика Господа книжников и фарисеев сводится к тому, что они «говорят, но не делают». На словах призывают людей к духовности, но сами радеют только о земном. И может даже возникнуть ощущение, что праведность христианина, по сравнению с праведностью книжников и фарисеев, – это должно быть просто некое педантичное, более тщательное и более усиленное, вплоть до фанатизма, исполнение всё тех же Заповедей Десятословия и законов Моисея.

Но на самом деле – разница есть, и разница огромная. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА. И в Евангелие, в итоге, раскрывается эта принципиальная суть отличия любви к Богу и любви к ближнему у книжников и фарисеев от любви к Богу и любви к ближнему у христиан…

Для того, чтобы духовное развитие человека было гармоничным, ему крайне важно обращаться в своих молитвах к Господу Богу (Лк.18:1-7; Мф.6:9-13; Мф.7:7-11; Мф.21:22; Мф.26:41; Мк.11:17; Мк.11:24; Ин.14:13,14; Ин.16:24 и в других местах). Без этого не будет у верующего человека ни ясного понимания своего духовного развития, ни благодати на душе, ни поддержки со стороны Господа.

В Евангелие от Иоанна Господь Бог Иисус Христос сказал своим ученикам:

«…Ин.16:24 Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна…»

А также сказал:

«…Ин.6:35 … Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда…»

А также, в разговоре с апостолом Фомой, присутствуют такие слова Господа:

«…Ин.14:5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?

Ин.14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

…

Ин.14:8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.

Ин.14:9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца…»

Раскрывая для земных людей суть Своей Божественной Взаимосвязи со Своим Небесным Отцом, Господь говорит:

«…Ин.10:30 Я и Отец – одно…»

А ещё в Евангелие от Иоанна об этом говорится следующим образом:

«…Ин.1:1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

…

Ин.1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

…

Ин.1:18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил…»

А ещё в Евангелие от Марка и в Евангелие от Иоанна сказано об этом следующее:

«…Мк.9:37 … кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня...»

«…Ин.14:10 …Я в Отце и Отец во Мне… Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела…»

Все приведённые выше цитаты из Евангелия, без всякого сомнения, гласят о том, что невидимый для древних евреев Бог Иегова вошёл в земное тело и явил Себя людям в Человеческом Облике Господа Бога Иисуса Христа. И с этого момента людям было предписано в молитвах своих обращаться именно к Нему – к Господу Богу Иисусу Христу, который есть видимое земное воплощение невидимого Бога Иеговы.

В Евангелие много говорится о том, что религиозные наставники древних евреев, фарисеи и книжники, не поверили в то, что Господь Иисус Христос – земное воплощение Бога Иеговы. И сами не поверили, и других на это пытались настраивать. И даже распяли Господа Иисуса Христа, прежде всего обвиняя Его в том, что Он приравнял Себя Богу (Ин.10:33, Ин.19:7). Но те из людей, кто поверил в Божественность Иисуса Христа, и кто назвал себя Его учеником – стали первыми христианами, обладающими истинной духовной праведностью, дающей человеку возможность правильно прожить и гармонично закончить своё земное бытие, – а затем продолжить посмертное развитие в Небесном Царстве Господа Бога Иисуса Христа.

Поэтому крайне важно верить в то, что Господь Бог Иисус Христос – это Истинный Христианский Бог, который есть Земное Воплощение Бога Иеговы. А также очень важно понимать, что именно к Нему, к Господу Богу Иисусу Христу, необходимо обращаться в молитвах за духовной помощью. Потому что в этом заключается принципиальная разница любви к Богу у христиан от любви к Богу у фарисеев и книжников. И потому что это первое, и самое главное, что отличает праведность христианина от праведности книжников и фарисеев.

Но есть и второе, что необходимо знать и понимать. И без чего также не происходит духовного просветления человека на его земном Пути к Небу. Это – правильное соблюдение Господних Заповедей. И вот тут, прежде всего, необходимо разобраться в том, какие Заповеди соблюдали древние евреи до прихода Господа, и какие необходимо соблюдать христианину. И ещё – необходимо понять, как именно человеку соблюдать Заповеди Господа.

Вспомним ещё раз о том, что пророк Моисей, первый и главный законоучитель древнееврейского народа, от Бога дал евреям две основные духовно-религиозные установки. В первую очередь это Заповеди Десятословия, более известные как «Десять Заповедей». И во-вторых, помимо этого, пророк Моисей написал для евреев неисчислимое количество законов для жизни в земле обетованной, которые объясняли, как нужно было жить евреям, начиная от соблюдения религиозного культа и заканчивая мелкими бытовыми вопросами.

Заповеди Десятословия были начертаны на каменных скрижалях Перстом Божиим и переданы Моисею Самим Богом Иеговой на горе Синай – и поэтому Заповеди Десятословия можно без всякого сомнения назвать Божественными Заповедями. Это был изначальный Завет человека с Богом и потому исполнение Заповедей Десятословия было есть и будет для человека неукоснительным во все времена (далее читаем Книгу Ветхого завета «Второзаконие», где Моисей говорит, обращаясь к соплеменникам):

«…Втор.5:22 Слова сии изрёк Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне…»

И сам Бог говорит:

«…Втор.5:29 … чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!..»

А в более ранней Книге Ветхого Завета, в «Бытие», Бог говорит патриарху Аврааму, праотцу всех евреев, от которого и начал свой исторический путь еврейский народ, давший миру религию Иудаизма, предваряющую Христианство:

«…Быт.18:17 И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!

Быт.18:18 От Авраама точно произойдёт народ великий и сильный, и благословятся в нём все народы земли…»

И этим самым утверждением – что через древних евреев «благословятся все народы земли», – я убеждён, Слово Божие (Библия) однозначно подтверждает тот факт, что посредством Религии Иудаизма человечество на все времена обрело Завет с Богом – Божественные Заповеди Десятословия, – о которых Бог и сказал пророку Моисею: «…чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек…» (Втор.5:29)

Итак, Заповеди Завета – Заповеди Десятословия – это основа-основ Религии Иудаизма, откуда они перешли затем и в Христианство. И тоже стали для христиан основой-основ.

Но помимо Десятословия, древним евреям Моисей дал ещё и многочисленные законы, о которых в Евангелие кратко и в общем говорится: «закон и пророки». И законы эти были написаны уже рукой человека – пророка Моисея, – хотя и под диктовку Бога. И предназначены были только для соблюдения древними евреями в определённое время и в определённом месте – в так называемой «земле обетованной» и на пути в эту землю после того, как древние евреи ушли из египетского рабства (далее опять читаем ветхозаветную Книги «Второзаконие», где Бог говорит Моисею на горе Синай):

«…Втор.5:31 а ты здесь останься со Мною, и Я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они [так] поступали на той земле, которую Я даю им во владение.

Втор.5:32 Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево;

Втор.5:33 ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение…»

Для большего понимания принципиальной разницы между Заповедями Десятословия и законами Моисея, осмелюсь высказать такую мысль: законы Моисея объясняли древним евреям каким образом необходимо было соблюдать Завет с Богом. А также законы Моисея безжалостно карали тех, кто не исполнял Завет с Богом.

Завет с Богом – Заповеди Десятословия – это на века и тысячелетия. На всю дальнейшую жизнь человеческого общества, неважно, в каком царстве-государстве и в какой части земли человек существует. А законы пророка Моисея – только для древних евреев и только для жизни в земле обетованной того времени.

Наверное, можно ещё добавить к этому следующую мысль: в каждой последующей временной эпохе и на каждой последующей стадии развития человеческого общества, был есть и будет свой «пророк Моисей», разъясняющий под диктовку Самого Бога, – как необходимо людям на данный момент времени в данном месте соблюдать Заповеди Десятословия. И новые законы нового «пророка Моисея» могут весьма отличаться от законов ветхозаветного Моисея. Но при этом, Заповеди Завета с Богом – Заповеди Десятословия – по духовной сути своей и по основным формулировкам, я убеждён, всегда будут оставаться неизменными, особенно такие как «Не убивай», «Не кради», «Не прелюбодействуй».

Поэтому и получается, что для нас, христиан, во все времена наиважнейшим является прежде всего соблюдение Заповедей Десятословия, но никак не соблюдение законов Моисея, данных древним евреям в книгах Ветхого Завета. Вот как об этом в Нагорной проповеди говорит Господь Бог Иисус Христос на примере двух Заповедей Десятословия:

«…Мф.5:21 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.

Мф.5:22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: <рака>, подлежит синедриону; а кто скажет: <безумный>, подлежит геенне огненной…»

«…Мф.5:27 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.

Мф.5:28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём…»

В этих двух евангельских высказываниях Господь не только подтверждает необходимость исполнения Заповедей Десятословия, но даже метафизически углубляет их исполнение. По сути, Он призывает человека не только жить своими практическими делами по Десятословию, но и духом своим, и сердцем жить по этим Заповедям – то есть, гнать даже из своих мыслей и чувств любой греховный соблазн.

В то время как о законах Моисея в Нагорной Проповеди Господь говорит следующим образом (на примере некоторых из этих законов):

«…Мф.5:33 Ещё слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои.

Мф.5:34 А Я говорю вам: не клянись вовсе…»

«…Мф.5:38 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.

Мф.5:39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую…»

А также Господь критикует фарисеев и книжников за то, что в каких-то случаях они и вовсе отрицают Заповеди Десятословия в угоду надуманным человеческим предписаниям, выдаваемым за религиозные законы, например:

«…Мф.15:1 Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:

Мф.15:2 зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб.

Мф.15:3 Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?

Мф.15:4 Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрёт.

Мф.15:5 А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался,

Мф.15:6 тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим…»

Но вернёмся к Заповедям Завета человека с Богом. О том, что для христианина – последователя Господа Бога Иисуса Христа – крайне необходимо обязательное соблюдение Божественных Заповедей Десятословия, Господь говорит также в следующем примечательном диалоге (читаем Евангелие от Марка):

«…Мк.10:17 Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Мк.10:18 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог.

Мк.10:19 Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать.

Мк.10:20 Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей.

Мк.10:21 Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест…»

Добавим к этому ещё такие строки из Евангелия от Матфея:

«…Мф.16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,

Мф.16:25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет её…»

Итак, Господь говорит в вышеупомянутом диалоге: чтобы заслужить вечную жизнь (другими словами – чтобы стяжать Царство Небесное), необходимо соблюдать Десятословие. Человек, который общается с Господом, в ответ на это говорит: с юности соблюдаю эти Заповеди. И тут же получает от Господа ответ, в котором говорится, что, оказывается, одного только соблюдения мало. Необходимо ещё «потерять душу» и «взяв свой крест», пойти вслед за Господом.

Это явно перекликается с недавно процитированными высказываниями Господа из Нагорной Проповеди, где Он говорит, что не просто делами своими, но даже и мыслями своими, и чувствами не должен грешить человек. Потому что чувства и мысли – это и есть не что иное как явственное первичное проявление деятельности человеческой души. И именно это прежде всего необходимо человеку поменять самым кардинальным образом. И даже не просто поменять, а, образно говоря, – «отвергнуться себя» и «душу потерять» !..

И вот здесь, во всём этом сочетании и пересечении духовно-религиозных символов и понятий, по моему убеждению, и начинает проявлять себя ещё одно принципиальное отличие праведности христианина от праведности древнего еврея. Или, говоря по-иному – начинает проявляться ещё одно отличие праведности учеников-последователей Господа Бога Иисуса Христа от праведности фарисеев и книжников, которые были законодателями правильной жизни в Иудейской Церкви того времени, и от которых простые люди получали знания и наставления о том, как им необходимо жить, чтобы быть безгрешными перед Богом.

Вдумаемся ещё раз в слова Господа «отвергнись себя» Это очень важный и определяющий момент для осмысления праведности христианина. Да, во все времена христианину полагается верить в Господа Бога Иисуса Христа, соблюдать Его Заповеди Десятословия и следовать за Ним в направлении Его Царства Небесного. Но при этом, не просто осознанно следовать за Ним – а даже «отвергнуться себя» и свою «душу потерять».

Господь в Евангелие неоднократно образно говорит о том, что человек должен «потерять душу». Например, в Евангелие от Матфея:

«…Мф.10:39 Сберегший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня сбережет её…»

В Евангелие от Луки:

«…Лк.17:33 Кто станет сберегать душу свою, тот погубит её; а кто погубит её, тот оживит её…»

А в Евангелие от Марке ещё и добавляет:

«…Мк.8:35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет её…»

Но что же означает это весьма суровое и бескомпромиссное для человека наставление о необходимости «потерять», и даже «погубить» свою душу ради Господа Бога и ради Евангелия (Благой Вести)?

По моему убеждению, лучше всего глубокий смысл этого Божественного Посыла раскрывается в Евангелие от Иоанна, когда происходит последнее земное общение Господа Бога Иисуса Христа с апостолами. Перед уходом из земного мира, Господь напутствует своих учеников-последователей:

«…Ин.13:34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.

Ин.13:35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою…»

И чуть позже повторяет:

«…Ин.15:12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас…»

Вот!.. Именно эти слова Господа являются самыми главными для нас! Вот где начинается настоящее духовное преобразование человека-христианина! И именно с соблюдения этой Новой, истинно Христианской Заповеди, начинается для христианина истинная праведность, духовно возвышающая его над «книжниками и фарисеями», у которых такой заповеди ещё не было.

Вспомним ещё раз, как звучит подобное религиозно-законодательное утверждение Господа для книжников и фарисеев – и, следовательно, для всех тех, кого они духовно окормляли в те времена:

«…Мф.22:37 Иисус сказал ему [законнику]: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:

Мф.22:38 сия есть первая и наибольшая заповедь;

Мф.22:39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;

Мф.22:40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки…»

Возлюби ближнего твоего «как самого себя». То есть, любовь к ближнему через своё «я». Какой ты сам, каким ты ощущаешь себя как духовную личность – со всеми своими греховностями и слабостями человеческими – такая же у тебя и любовь к ближнему своему.

Потому что не мог ещё человек той, дохристианской эпохи, осознать и прочувствовать поступки другого человека, пока умозрительно не сравнит его с самим собой. В этом же контексте Господь утверждает:

«…Лк.6:31 И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними…»

Да, это было правильно и полезно для человека того времени – но это был предел духовности для тех, кого в Евангелие называют «книжники и фарисеи», а вслед за ними, это был потолок духовного развития и для подавляющего большинства простых древних евреев. Вот как об этом говорит Господь в Евангелие от Иоанна, повторяя слова пророка Исайи из Книги Ветхого Завета «Книга Пророка Исайи»:

«…Ин.12:40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их…»

Но для христиан – для последователей Господа Бога Иисуса Христа – это стало только самым началом духовного развития. Это стало ступенью, от которой нужно было оттолкнуться, чтобы перейти на качественно иной уровень самосознания.

Для них Господь принёс в этот земной мир Новую Заповедь, и Заповедь эта гласила о том, что истинно духовный человек должен возлюбить ближнего своего не «как самого себя», а именно так, как возлюбил человека Сам Бог, спустившийся на землю! Ни много, ни мало. А для этого человеку необходимо «отвергнуться себя», «потерять душу свою ради Господа», «взять свой крест» и «следовать за Ним».

А что всё это означает по сути своей?.. Как к этому духовному состоянию человеку можно прийти и как это осуществить?..

Есть ответы и на эти вопросы. Там же, в Евангелие от Иоанна, на последней вечере Господа с апостолами – перед Своими крёстными страданиями и перед Вознесением, – Господь разъясняет ученикам, как осуществляется истинное духовное преобразование человека. И также Он говорит, почему, оказывается, мало для человека просто соблюдать Его Заповеди Десятословия.

Вот какую смысловую цепочку – для понимания этого – можно составить из Его слов:

«…Ин.14:15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди…»

Отметим – всё начинается с любви к Господу.

«…Ин.14:21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам…»

«…Ин.14:23 … кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим…»

Да, Сам Господь Бог поселяется в душе человека, который духовно живёт по Его Заповедям. С одной стороны, это воспринимается как простое образное выражение, однако, на самом деле, здесь кроется очень важное сакральное событие.

«…Ин.15:4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь [виноградная] не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.

Ин.15:5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего…»

«…Ин.15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам…»

Господь Бог не просто поселяется в душе человека, но человек уже чувствует и мыслит по Присутствию Бога в своей душе. И, соответственно – богоугодными становятся сами жизненные дела и поступки такого просветлённого человека.

И именно таким образом происходит истинное духовное преобразование человека-христианина. Ведь он уже живёт не сам по себе, не своим «я», а по Богу в себе.

То есть, рассуждая метафизически, можно сказать, что человек становится своего рода духовным сосудом, передающим через себя в этот земной мир Небесное Влияние от Бога. Это проявляется через возвышенные, наполненные Светом и Теплом, чувства и мысли человека, и через его конкретные, гармоничные дела.

И, соответственно, и ближнего своего человек любит уже не сам по себе, не по своему «я», а по Божественному Наитию, протекающему через его обновлённую душу – то есть, он любит именно так, как Бог любит человека (Ин.13:34; Ин.15:12)

А по-другому уже и не получится. Потому что истинный христианин, с Помощью Божией, сознательно отказывается от своего прошлого, греховного самосознания («отвергнись себя»), и живёт не по своим человеческим хотеньям и помыслам, а по тому, что наитствует в его душу Сам Небесный Бог («потеряет душу свою ради Меня и Евангелия»).

Проговорим ещё раз, просто и схематично, этот крайне важный для каждого христианина религиозно-организующий момент: истинная любовь человека к Богу (духовное исполнение Его Заповедей Десятословия) приводит к тому, что Бог «поселяется» в душе человека – и уже не человек любит ближнего как самого себя, а Сам Бог любит через этого человека другого человека. И в этом заключается самая суть связи любви к Богу с любовью к ближнему…

Разумеется, полного, всепоглощающего слияния земного человека с Небесным Богом быть в принципе не может. Конечное не может вместить в себя Бесконечное. В своей реальной земной жизни человек всегда будет ощущать свою мирскую обособленность от Божественного Присутствия – независимо от уровня своего духовного развития. Человеку всегда будет казаться, что это именно его «я» совершает именно «свои» добрые дела. Но принципиальный смысл христианской праведности как раз и заключается в том, что истинно праведный человек сознательно не присваивает себе – своему грешному человеческому «я» – никакой заслуги в якобы «своих» благих чувствах, мыслях и делах. Истинно праведный христианин прекрасно понимает своим просветлённым рассудком, что это Сам Господь Бог привнёс гармонию в его душу, и что это Сам Господь Бог через него чувствует, мыслит и действует в его человеческом бытие.

Такой человек делает добро КАК БЫ «от себя», но при этом, разумом своим, прекрасно осознаёт и постоянно напоминает себе и, при необходимости, окружающим его людям, что это не он, а это Сам Господь несёт Своё Добро в земную жизнь через чувства, мысли и поступки человека-христианина.

Божественное Влияние на душу человека происходит посредством Святого Духа. И вот как говорит Господь об этом в Евангелие от Иоанна:

«…Ин.3:8 Дух [Святой] дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от [Святого] Духа…»

Подытожим-же всё вышесказанное в контексте того, с чего начинались все мои предыдущие, весьма витиеватые рассуждения, – со сравнения праведности христиан с праведностью «книжников и фарисеев».

До явления в наш земной мир Господа Бога в Человеческом Теле Иисуса Христа, людям было предписано любить невидимого Сущего Бога (жить по Его Заповедям) прежде всего своими человеческими делами. Да, можно в Евангелие найти слова Господа о том, что не только делами своими человек может любить Бога, но и всем сердцем и, всею душою, и всем разумением своим (Мф.22:37, Мк.12:30, Лк.10:27). Но уровень духовного развития человека того времени ещё не позволял ему жить полноценной духовной жизнью – и об этом говорится, например, в следующих местах Евангелия: Мф.13:15; Мф.15:8; Мк.6:52; Мк.7:6; Мк.8:17; Лк.24:25; Ин.5:37-47; Ин.8:23-49; Ин.12:40. Поэтому толкование ветхозаветных Заповедей Завета с Богом (Заповедей Десятословия) сводилось к оценке правильности прежде всего самих действий человека – его реальных дел и поступков. «Не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй» и остальные Заповеди – всё это выглядело как ограничение по конкретным действиям человека. И религиозные священнослужители того времени, так называемые «книжники и фарисеи», должны были настраивать простых людей именно на такую практическую жизнь, и должны были следить, чтобы люди это исполняли. Хотя во многом – сами же и не следовали в своих делах Божественным Заповедям.

Но когда Господь Бог в человеческом обличии пришёл к людям, Он сказал, что отныне именно к Нему – к Господу Богу Иисусу Христу – человек должен обращаться в своих молитвах за духовной помощью. Это первое – и это главное, что нужно знать и понимать христианину!

А второе, не менее важное: Он призвал людей к тому, что необходимо не только жить делами своими по Его Заповедям, но даже и в мыслях, и в чувствах своих необходимо запрещать себе соблазняться на грех:

«…Мф.5:22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду…»

«…Мф.5:28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём…»

И эти два Духовных Правила, разъяснённых людям Самим Господом Богом, по моему глубочайшему убеждению и являются той чертой, которая отделяет праведность Нового Завета Христианской Церкви от праведности Ветхого Завета Иудейской Церкви.

Когда человек соблюдает эти два Духовных Правила – тогда Сам Бог неощутимо «поселяется» в душе человека и просветляет его чувства, мысли и дела:

«…Ин.15:4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь [виноградная] не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.

Ин.15:5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего…»

И всё это – не ради земного, материального благополучия человека, а ради достижения духом человеческим Царствия Небесного:

«…Мф.6:31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?

Мф.6:32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом.

Мф.6:33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам…»

Причём, Царствие это, благодаря духовному слиянию человека с Богом, уже здесь, в земной жизни, проникает душу человека и готовит его к посмертному существованию:

«…Лк.17:20 Быв же спрошен фарисеями, когда придёт Царствие Божие, отвечал им: не придёт Царствие Божие приметным образом,

Лк.17:21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть…»

И туда-же, в Небеса – к Господу Богу, – и уходит такой человек после окончания своего земного пути:

«…Ин.12:26 Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой…»

«…Ин.12:32 И когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе…»

Те, кто истинно любят Господа Бога Иисуса Христа и духовно живут по Его Заповедям – живут в Боге, хотя и не могут в этой своей земной жизни полноценно ощутить и осознать Божественное Проявление в своей душе. Но, наверное, в этом и нет особой необходимости. Человеку достаточно в мыслях своих регулярно настраивать себя своим просветлённым рассудком на то, что нет никакой его человеческой заслуги в его милосердных проявлениях к окружающему миру. И ещё необходимо человеку неустанно благодарить Господа Бога за то, что Он избрал его для посредничества между землёй и Небесами. А также благодарить Господа за то, что Он дал человеку понимание этой своей миссии – нести через себя в земной мир Небесные Тепло и Свет.

И получит человек за это мир и покой на душе. А когда закончится его земной путь – ждёт его счастливое посмертное бытие на Небесах среди ангелов…

Ну а закончить, наконец, своё повествование, мне бы хотелось следующими словами Господа Бога Иисуса Христа, сказанными Им в обращении к своим ученикам и последователям во время Нагорной Проповеди:

«…Мф.5:48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный…»