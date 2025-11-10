Тер-Григорян- Демьянюк - Царь Содомский и царь Салимский

Цари Содомский и Салимский считаются одними из самых загадочных фигур Священного Писания. Вместе они упоминается в 14 главе Бытия, где речь идёт о возникшей в Ханаане войне между царём Содомским и его союзниками, с одной стороны, и царём Еламским Кедорлаомером с его союзниками - с другой, – войне, характерной для Ханаанского (или иначе проклятого смертностью) мира, 1 где кипят страсти, подстёгиваемые злобой и высокомерием, где плоть убивает плоть, а дух Творца не слышен.

В отличие от Адама первозданного, который, будучи обманут, избрал землю, что привело его к проклятию смерти, Аврам избрал Небо, получив благословение вечной жизни. И этот выбор стал знаком его божественного достоинства, потому что простого смертного в войне интересует лишь возможность собственного материального обогащения, и он без зазрения совести грабит побеждённых, отнимая у них всё, что они имели. Аврам же отказывается от всякой вещи, могущей обеспечить ему благополучие во временной жизни, и делает это, потому что не ложью и иллюзией материального благополучия живёт его душа, а Словом Божиим, - единственной твердыней и опорой бессмертной Жизни, или живущим в нём Святым Божиим Духом, не имеющим никакого отношения к временным земным благам.

Буэнос-Айрес: Editorial electrónica "Credo" 2025

Цари Содомский и Салимский считаются одними из самых загадочных фигур Священного Писания. Вместе они упоминается в 14 главе Бытия, где речь идёт о возникшей в Ханаане войне между царём Содомским и его союзниками, с одной стороны, и царём Еламским Кедорлаомером с его союзниками - с другой, – войне, характерной для Ханаанского (или иначе проклятого смертностью) мира, 1 где кипят страсти, подстёгиваемые злобой и высокомерием, где плоть убивает плоть, а дух Творца неслышен. Подробно о нём я писала в моём труде «Ханаан».

Так, согласно 10-ой строфе названной главы, царь Содомский Бера вместе с царём Гоморским погибают в смоляных ямах, после чего их союзники разбегаются. А победившие цари, взяв в плен племянника Аврама Лота вместе со всем его имуществом, уходят. Однако их догоняет Аврам, узнавший о случившемся, и вступив в войну с ними, побеждает их и освобождает Лота и весь народ его. Но тут навстречу победившему Авраму выходят с приветствием царь Содомский, казалось бы, погибший в смоляных ямах, и царь Салимский Мелхиседек.

Богословие, руководствующееся свойственным смертному человеку мышлением и земной историей, теряясь в предположениях, не даёт объяснения их личностям, ибо, как я многократно писала во всех моих трудах, исторический, или материально-вещественный, то есть земной подход к толкованию Слова Божиего, приводит только к замешательствам, свидетельствуя одновременно, что составители его мыслят не духовно, а как сыны Агари, рождающей в рабство смерти (Гал 4: 22-31), которые, по словам пророка, ищут знание на земле и не постигают путей премудрости. (Варух 3: 23)

В моём труде «Библейский ключ к сути Богочеловека и Земли Божьей, или ещё раз о пророчестве Ноя», как это видно из заглавия, я говорила о «ключе» к пониманию сути Богочеловека, или Триединого Бога. Но тот же «ключ» открывает и любой другой загадочный «ларчик» Священного Писания. Суть его в том, что, как я неоднократно писала, сыновья Ноя представляют собой не основоположников трёх плотских рас, как принято считать, а три разные сути, участвующие в становлении человека как образа и подорбия Отца Небесного. В лице Сима представлен человек (тот же Адам), - один единственный сосуд, созданный именно для проявления образа и подобия Отца Небесного, тогда как Иафет и Хам определяют двух противоположных духов, борющихся за наполнение этого сосуда человеческого, почему и Всевышний считается не только Отцом человеческим, но и «Отцом духов» (Евр 12: 9), или «Богом духов всякой плоти» (Чис 16: 22; 27: 16). В названном моём труде, а также в другом, озаглавленном мною «Каков библейский Бог и каково Его творение», я показала, что человек как образ и подобие Божие проявляется лишь тогда, когда сосуд, созданный Богом, или живая душа человека, исполнен, или соединён в «браке» с Иафетом, или Вечным чистейшим и альтруистичным Святым Духом Божиим, Который есть Господь-Создатель, а не в браке с Хамом, олицетворяющим нечистый, эгоистичный дух созданной плоти, - он же библейский змей или, по словам апостола Павла, «князь мира сего», который есть « господствующий в воздухе дух, действующий в сынах противления». (Еф 2: 2).

Таким образом, в указанных трудах я показала, что Иафет и Хам на самом деле представляют собой две действующие в человеке и определяющие его силы: одна - ратующая за его становление и жизнь в вечности, а другая путём создания иллюзии временной жизни ведущая его к смерти. Всё творение Божие основано на этих противостоящих силах, представляющих собой, с одной стороны, праведных властей небесных, а с другой, по словам апостола, - «мироправителей тьмы века сего, (...) духов злобы поднебесной .» (Еф 6: 12), ибо становление и жизнь человека в вечности зависят от того, какую из этих невидимых для смертных глаз духовных сил он изберёт. Именно их имеет в виду Господь, когда говорит устами Сираха: «Как напротив зла - добро и напротив смерти - жизнь, так напротив благочестивого - грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего: их по два, одно напротив другого ». (Сирах 33: 14)

Ясно, что это в первую очередь касается духов добра и зла, или правды и лжи, стремящихся заполнить человеческий сосуд и управлять им. Дух Добра и Правды опорой своей имеет твердыню Святого Духа Божиего, а опорой духа зла и лжи является иллюзорная «твердыня» созданной временной, то есть разрушающейся плоти, или грубой материи земли, оказавшейся вследствие греха Адама проклятой временностью.

Именно олицетворением этих двух духов и являются ангелы двух царей, вышедшиех с приветствием навстречу Авраму, когда он возвращался с победой . Умы смертных, ориентированных лишь на видимую плоть и поиски земного знания, их не видят, не понимая также сути их духовного, а не плотского потомства.

Первым вышел царь Содомский - ангельский дух Хама (Каина - Ханаана), или Змея, укоренившегося у Древа познания добра и зла, спровоцировавшего появление принадлежащего Хаму временного мира, называемого Ханааном, куда с целью спасения попавших в него по ошибке заблудших сынов Божиих и был послан Аврам как восстановленный Адам, а вслед за ним – Царь Салимский Мелхиседек - ангельский дух Иафета (Вечного), представляющего Собой Древо Жизни, доступное лишь для сынов Сарры как восстановленной Евы.

О царе Салимском Мелхиседеке как образе Иафета - Святого Божиего духа, Творца и Господа, (в иной деривации Яхве 2 ), предназначенного для вселения в душу Сима (Адама) и благословлённого символизирующим Отца творения праведным Ноем, я писала, в посвящённой Ему статье под названием «Мелхиседек». Поэтому с Него же начну теперь, как с образа, уже проявленного в указанной статье, хотя эпизод, связанный с Аврамом, в ней был лишь упомянут, но не рассмотрен подробно. Коротко я сделаю это сейчас.

В этом эпизоде явление Мелхиседека ознаменовалось поднесением Авраму «хлеба и вина» и следующим произнесённым Им благословением:

«благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои.» (Быт 14: 19-20)

Так, благословляя Аврама и Всевышнего, давшего ему победу, Мелхиседек, фактически, констатирует «брак» Аврама с Всевышним, вследствие которого в плоти Аврама проявляется Бог как свершившееся древнее пророчество, которое гласило: «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть », (Быт 2: 24) и которое в свою очередь означает, что свершилось и другое пророчество, объясняющее это единство плоти человека и Духа Божиего, произнесённое некогда устами Ноя, сказавшего: «благословен Господь Бог Симов; (...); да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых» (Быт 9: 26-27), - то есть «да вселится Дух Святой в души сынов человеческих, всецело заполнив их». Иными словами, в Авраме проявились образ Отца небесного как Царя и подобие Его как Священника (Мелхиседека) обетованного Царствия Его.

То же самое означают преподнесённые Авраму Мелхиседеком «хлеб и вино», которые соответствуют плоти и крови человеческой -= плоти как сосуду человека, созданного Творцом, и крови как живущему в нём Духу Святому. Ясно , что речь здесь не о хлебе земном, который питает лишь временное тело человека, обречённое на исчезновение, а о «хлебе жизни», которым является «Слово, исходящее из уст Божиих», «поедая» 3 которое, человек приобретает вечную жизнь через познание Единственной Истины. Именно это «Слово» подразумевал Иисус, когда говорил Своим ученикам, что «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». (Мф 4: 4)

Прямо связывая «Слово Божие» с «хлебом жизни», Он определял его также как «плоть» Свою, говоря: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира . » (Ин 6: 51) и « Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. » (Ин 6: 54)

Этот процесс насыщения Словом Божиим и имеется в виду под понятием евхаристии, смысл которой христианские богословы, к сожалению, понимают чуть ли не буквально, видя в ней некое мистическое «таинство, в котором хлеб и вино чудесным образом прелагаются в Истинное Тело и Кровь Иисуса Христа». При этом они не замечают, что принятое толкование представляет собой набор ничего не значащих слов, которые только мистифицируют то, суть чего они не постигают. На самом же деле Евхаристия заключает призыв проявить в себе Бога, исполнив сосуд свой Словом, да, именно Словом Святого Духа Божиего, чтобы самим стать этим «Словом» как проявленным Богом, Который есть «дух животворящий» (1 Кор 15: 45), ибо сказано: «И Слово было Бог». (Ин 1: 1)

Царь и Священник Салимский Мельхиседек вышел навстречу Авраму как альтернатива предложению царя Содомского, который явился ему первым.

Исследователи Библии, не найдя в земной истории никого, с кем можно было бы его отождествить, в разговоре о нём просто повторяют библейский рассказ без какой-либо интерпретации его, или толкуют его, исходя из логики земного человека, упускающего суть понятия «священность текста». Например, один из них факт того, что, казалось бы, погибший в смоляных ямах царь Содомский вдруг является живым перед Аврамом, пытается объснить, исходя из мировоззрения земного человека, тем, что, якобы, в смоляных ямах погиб не царь Содомский, а царство его . Он же остался жив и потом вышел навстречу Авраму.4

Другой автор 5 уверяет в своём труде, что царь Содомский и Царь Салимский Мелхиседек представляют собой одно и то же лицо. В качесте одного из аргументов он приводит тот факт, что при первом упоминании о царе Содомском, который потом утонул в смоляных ямах, Слово называет его имя – Бера. А уже в эпизоде с Аврамом царь Содомский выступает без имени, что, по мнению автора, свидетельствует о том, что имя Мелхиседек относится к обоим явившимся Авраму царям.

Абсурдность обоих утвержденицй, особенно последнего, очевидна уже, исходя из предложения, сделанного царём Содомским Авраму: «отдай мне людей, а имение возьми себе». (стф.21)

Слова эти заключают в себе его отчаянное желание соблазнить Аврама и вместе с ним всех его соратников материальным благополучием, чтобы, отстранив их таким образом от Создателя, погубить их души. Совершенно очевидно, что это уже не определённый земной царь из плоти и крови по имени Бера, а есть дух Князя мира сего, живущего, как уже было сказано, в воздухе и определяемого в слове как Змей, почему и нет у него земного имени. Заинтересованный, как и Царь Салимский, лишь в душах человеческих, хотя с иной целью, он пытается обмануть Аврама так же, как он старался обманом соблазнить пришедшего во плоти Иисуса Христа, когда, подняв Его на высокую гору и показав Ему «все царства мира и славу их», сказал: «всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне». (Мф 4: 8-9), - то есть если отдашь мне свою душу. Но Иисус, будучи Самим Словом Отца небесного, ответил ему тогда: «отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.» (Мф 4: 8-10)

Аналогичным образом поступил и Аврам, ответив царю Содомскому: «поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама.» (стф. 22-23).

Таким образом, рассматриваемый эпизод отражает не что иное, как внутренний выбор Аврама, сделанный им между этими двумя царями, ибо царь Салимский (Иафет) и царь Содомский (Хам) олицетворяют внутреннюю борьбу, которую ведут в нём (как в Симе/Адаме) эти два духа за овладение им, - один, как уже было сказано, во имя его жизни в вечности, обусловленной отказом от обманчивых благ иллюзорного материрального мира, а другой – из желания разрушить Образ Отца небесного, заставив человека предпочесть благополучие как раз в этом сиюминутном, временном мире.

Надо отметить здесь, что такая борьба свойственна лишь тем смертным, кто был рождён от духовного семени Господа Иафета, но подобно Адаму, пал, поддавшись обману Хама, тогда как рождённые от семени Хама, или Змея, борьбы этой не знают, ибо им чуждо понятие совести, а отсюда чужда и всякая нравственность, - чем они, впрочем, и отличаются от падших сынов Божиих, в которых эти понятия всё ещё присутствуют. Так что борьбу Свою Иафет/Яхве ведёт лишь за спасение последних. Ради них же, воплотившись в Иисусе Христе, Он пришёл на землю как Пастырь в поисках Своих заблудших овец, состоящих исключительно из «сынов Израиля», то есть сынов Бога-Отца. 6 Поэтому можно сказать, что отмеченная борьба идёт за выбор образа, который примет человек, – и это или образ Иафета (Вечного), или образ Хама, почему и место выбора называется «долиной царской», то есть долиной выбора царствующих миров - мира Благословения или мира Проклятия, или просто мира Жизни и мира смерти, - выбора, перед которым Господь с самого начала поставил Адама, сказав ему: « Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю : - жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Вт 30: 19)

В отличие от Адама первозданного, который, будучи обманут, избрал землю , что привело его к проклятию смерти, Аврам избрал Небо, получив благословение вечной жизни. И этот выбор стал знаком его божественного достоинства, потому что простого смертного в войне интересует лишь возможность собственного материального обогащения, и он без зазрения совести грабит побеждённых, отнимая у них всё, что они имели. Аврам же отказывается от всякой вещи, могущей обеспечить ему благополучие во временной жизни, и делает это, потому что не ложью и иллюзией материального благополучия живёт его душа, а Словом Божиим, - единственной твердыней и опорой бессмертной Жизни, или живущим в нём Святым Божиим Духом, не имеющим никакого отношения к временным земным благам.

Итак, в данном рассказе перед Аврамом в лице Мелхиседека, Царя Иерусалимского, предстаёт Сам Иафет, Творец и Господь, а в лице царя Содомского - сам Хам, князь мира сего, почему он и появляется первым, как временный мир смертных, который является раньше мира духовного и вечного, или мира освобождённой от тленных одежд души. Причём кажется, будто Царь Содомский спешит, надеясь, воспользовавшись отсутствием Творца, навсегда овладеть душой Аврама и таким образом не допустить установление в творении Царства Божиего.

Но душа Аврама оказалась неприступной, и выбор, сделанный им в пользу Иафета, - то есть Вечного Духа Божиего, - был выбором сознания, который показал, кто именно является Богом Аврама, чем он и обеспечил себе и обетованному потомству своему от Сары , то есть Самого Иафета, 7 - жизнь истинную и вечную. Именно поэтому Господь и говорит о нём: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». (Мф 22: 32, см. также Исх 3: 6) Подтекстом этих слов является следующее: мёртв опирающийся на временное и иллюзорное, то есть на материю, которая создана, - и жив, опирающийся на Слово Отца Небесного, Которое оживляет и поддерживает всё строение Божие, - а оно в целом составляет «плоть» души Сима (Адама), 8 преобразованную Святым Духом Отца в Духа Животворящего, или в образ Его и подобие.

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1. В Священном Писании под Ханааном подразумевается не одна определённая страна, как принято думать, а весь враждебный Господу временный, или смертный мир, как бы он ни назывался, - Египтом, Вавилоном, Содомом и пр. Подрорбно о нём см. в моём труде «Ханаан».

2. К сожалению, современное богословие, не вникая в суть благословения Ноя и следуя земному, а не духовному толкованию Слова Божиего, не видит тождественности Иафета и Яхве (или Еговы), считая Иафета основоположником одной из земных рас (то есть рас по плоти), тогда как именно в словах Ноя кроется суть и происхождение лица, более известного как Яхве (Егова). См. главу «Загадка сыновей Ноя» в моём труде «Шесть дней творения и Седьмой День» или в указанном «Библейском ключе к сути Богочеловека и Земли Божьей, или ещё раз о пророчестве Ноя».

3. Говоря «поедание» Слова Божиего, я имею в виду поглощение знания, заключённого в нём, как насыщение жизнью и становление Человека, - именно то, что подразумевает под ним и само Слово, в котором мы читаем, например: «Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим». (Пс 118: 103) или «И сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; и сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И Он сказал мне: сын человеческий! встань и иди к дому Израилеву, и говори им Моими словами» (Иезек 3: 1-4);

4. См. https://www,youtube.com/watch?v=KYfn2riEjHQ - Смоляные ямы и Царь Содома. Бытие 14: 10,17 – Виталий Оленников

5. См. https://www.biblicalstudy.ru/OT/69.html - Правда, статья, или книга (?) эта были потом изъяты из указанного сайта, видимо, кто-то понял абсолютную несуразность её и удалил. Других следов её я не нашла.

6. См. мой труд «Армения и Израиль. Библейские корни арийства».

7. Господь и прямо раскрывает смысл такого супружества, говоря устами пророка Исайи: «твой Творец есть супруг твой» (Ис 54: 5) См. главу «Сара, сестра моя, невеста» моего труда «Шесть дней творения и Седьмой День», а также относящиеся к Саре и Израилю эпизоды главы «Арийские корни библейского Израиля» моего труда «Армения и Израиль. Библейские истоки арийства».

8. О плоти души Сима (Адама) см. в части «Человек» моей книги «Человек и животный мир».