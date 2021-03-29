Вестель Юрий - Псалом 51/50 в истолковании рава Гирша

Одна из весьма необычных и неожиданных книжных новинок последних месяцев — выход в свет украинского и русского переводов комментария к Псалмам раввина Шимшона Рафаэля Гирша «Теѓилим – Псалмы». Перевод с иврита на русский язык осуществил известный израильский писатель и переводчик раввин Гедалия Спинадель, но инициатива издания, редактура и оформление принадлежит Центру иудаики Киево-Могилянской академии совместно с издательством «Дух і літера». [1]

а им-дэрэх эрэц» — «Тора с земным путём», Что может заинтересовать в этом иудейском комментарии украино- и русскоязычных любителей подобного чтения, в большинстве своём христиан или интеллектуалов, выросших в христианской культуре? То, что один из самых трудных, загадочных и вместе с тем самых живых и ярких текстов Библии — Псалмы — истолкован одним из самых интересных и своеобразных экзегетов в иудаизме последних столетий. Шимшон бар Рафаэль Гирш (1808–1888), немецкий раввин, мыслитель, писатель и педагог, известен своей непримиримой борьбой с «духом времени» — движением реформизма в иудаизме, которое вело к постепенному отказу от раввинистической традиции в пользу ассимиляции евреев и растворения иудаизма в господствующей культуре. Для актуализации наследия отцов рав Гирш выдвинул педагогический принцип «Торим-дрэхрэц» — «Тора с земным путём», [2] требующий сочетать воспитание в духе традиции (Торы и Талмуда) с усвоением всех необходимых для жизни и профессиональной деятельности светских наук и навыков. Национальное и универсальное, традиционное и новаторское, религиозное и светское не противопоставлены, а взаимодополнительны в этом мудром подходе. Как пишет Гирш в одном из своих полемических писем,

«Чем в большей мере еврей является евреем, тем универсальней его взгляды и склонности, и сам он ближе ко всему доброму и прекрасному, открытому и истинному: в искусствах и науках, в культуре и образовании. Он приветствует и воздаёт хвалу всякому проявлению истины, справедливости, миролюбия, радуется любому проявлению благородства. Более того: он сам торит ко всему этому пути, чтобы исполнить своё предназначение и предназначение иудаизма за новыми горизонтами, которых не достигали отцы его. С искренним усердием он движет прогресс культуры и образования — при том единственном условии, что прогресс этот будет истинным, то есть не потребует от еврея пожертвовать своим еврейским предназначением, а, наоборот, позволит с небывалой прежде полнотой реализовать его». [3]

Именно в духе этой актуализации Гирш и толковал Библию, обращаясь не только к верующим иудеям и даже не только вообще к верующим, но и к ищущим, сомневающимся и просто думающим людям. И как раз этот, подлинно творческий подход может быть интересен тем, кто любит читать библейский текст в его актуальности — так, будто читаемое написано именно для меня и как раз в этот вот момент моей жизни, а вместе с тем — читать в согласии с достигнутым на сегодня уровнем развития наук, философии, искусства и всей вообще культуры.

Однако, при всей обращённости комментариев Гирша к широким читательским кругам, они носят порой, так сказать, «эзотерический» характер, поскольку часто подразумевают читателя, уже хорошо знакомого с иудаизмом и даже с языком иврит, а потому его комментарии тоже нуждаются в комментарии — вполне в духе иудейской традиции.

Здесь я рискну предложить любопытствующим любителям Псалмов комментарий к комментарию Гирша на самый популярный среди православных христиан псалом — 50-й по счёту русской Синодальной Библии, 51-й по счёту ТаНаХа — еврейской Библии, т. е. библейского текста, отредактированного масоретами — хранителями раввинистического предания (ниже я даю нумерацию псалмов по масоретскому счёту, который принят и в западных переводах Библии).

Надписание этого Давидова псалма [4] сообщает нам исторические обстоятельства его создания: «Когда явился к нему пророк Натан после того, что он вошёл к Бат-Шеве». [5] В самом деле, история появления этого псалма известна лучше, чем любого другого. В 11-й и 12-й главах Второй книги Самуила (в Синодальной Библии Второй книги Царств) мы читаем о прелюбодеянии царя Давида с замужней красавицей Бат-Шевой (Вирсавией) и о том, как он послал её мужа, Урию, на верную смерть. Все детали этого библейского рассказа словно выписаны специально для того, чтобы усугубить вину Давида: дело происходит во время войны, когда Урия был на фронте; узнав, что Бат-Шева беременна, Давид даёт распоряжение прислать его домой в надежде, быть может, скрыть свой грех; но Урия выказывает крайне благородный характер, отказываясь идти в свой дом и утешаться с женой, пока идёт война; наконец, этого преданного служителя и воина Давид убивает с дьявольской хитростью: приказывает послать в самую гущу сражения на верную гибель. Когда родился ребёнок от этого греха, Бог посылает к Давиду пророка Натана, и он обличает царя через притчу: бедняк имел одну горячо любимую овечку, но и ту забирает богач, владевший многочисленными стадами. Когда Давид произнёс гневный суд над богачом: «Достоин смерти человек, сделавший это», пророк ответил: «Ты — тот человек». Тут Давид мгновенно осознаёт свой грех: «Согрешил я пред Господом».

Рав Гирш поясняет: согласно словам Натана, Бог прощает Давида, но «так как его проступок дал повод врагам Божьего дела на земле насмехаться над Богом, ему остаётся устранить и искупить вину внешним, очевидным несчастьем. С этого момента вступает в силу наш псалом». [6] То есть речь псалма логически следует поместить после слов Натана: «…но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрёт родившийся у тебя сын» (2 Цар. 12:14, русский Синодальный перевод, ниже СП).

Первое слово собственно псалма (начало стиха 3) — חנני <ханн э ни>, [7] — которое во всех переводах передаётся «помилуй меня» или «смилуйся (сжалься, умилосердись) надо мною», [8] рав Гирш понимает иначе: « Одари меня снова внутренней духовной силой ». [9] В самом деле, глагол חנן <хан а н> имеет два значения: «жалеть, щадить, миловать, быть милостивым» и «дарить, одаривать». [10] В нашем случае Гирш, вопреки общепринятому мнению, выбирает второе значение, [11] ссылаясь на то место Писания с этим глаголом, где Господь наставляет Моисея о том, как священники должны благословлять народ, в переводе Гирша: « Да воссияет Бог своим лицом тебе и да одарит тебя » (Чис. 6:25). [12] В комментарии к этому месту Гирш поясняет это слово: Одари меня снова внутренней духовной силойДа воссияет Бог своим лицом тебе и датебя

одарив духовными и умственными способностями, чтобы понять откровения, которые даны вам в Законе и пророчестве, и чтобы постичь из них Его деяние в истории и ваши собственные жизненные задачи...» «Пусть Он соблаговолит к вам,духовными и умственными способностями, чтобы понять откровения, которые даны вам в Законе и пророчестве, и чтобы постичь из них Его деяние в истории и ваши собственные жизненные задачи...» [13]

Надо ещё заметить, что соответствующее отглагольное (от глагола חנן <ханан>) существительное חן <хен> часто в Септуагинте, древнейшем греческом переводе ТаНаХа, передаётся как χάρις = милость, дар, благодать — термин, ставший одним из ключевых понятий Нового Завета. В переводах Нового Завета на иврит χάρις обычно переводится חן <хен>.

В следующем, 4-м стихе — СП: « Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня », — рав Гирш различает два слова, обозначающие грех: первое ( עון <‘ав о н>, в СП «беззаконие») — «отклонение от праведного пути», прегрешение против внешнего окружения, явленное вовне; второе ( חטאת <хатта’т>, в СП «грех») — прегрешение против собственной внутренней и нравственной чистоты, отпадение от «очищающей и возрождающей силы Божественного огня». Такое различение имеет некоторое основание в употреблении обоих слов, особенно в том, что עון <‘ав о н> часто означает «вина» и может означать «кара, наказание», хотя в общем они оба означают «грех» как извращение верного пути, кривду, неправое и неправедное поведение.

ив ( כתיב , «написано») и кере или кери ( קרי , «следует читать»). Первый вариант написания слова — тот, который масореты обнаружили в доступных им списках ТаНаХа, а второй — их исправление первого. В нашем случае первый вариант первого слова стиха: הרבה <ѓарбэ>, второй: הרב <ѓэрэв>. По смыслу эти варианты дают в итоге один и тот же или очень близкий смысл: «много», «многократно», «тщательно», «старательно», как и передают древние и новые переводы. הרב <ѓэрэв>, а в Писании осталась запись в удлинённой форме: הרבה <ѓарбэ>. Удлинённая форма «соответствует умонастроению Давида, однако он произносит мягкое הרב [<ѓэрэв>] чтобы הרבה [<ѓарбэ>] ни в коем случае не могло быть понято как усилие выставить покаяние на показ». В начале этого стиха есть текстологическая трудность, в которой Гирш усматривает глубокий смысл. Трудность эта состоит в том, что первое слово имеет два варианта написания, называемые кетв (, «написано») и керили кер, «следует читать»). Первый вариант написания слова — тот, который масореты обнаружили в доступных им списках ТаНаХа, а второй — их исправление первого. В нашем случае первый вариант первого слова стиха:<ѓарб>, второй:<ѓэрв>. По смыслу эти варианты дают в итоге один и тот же или очень близкий смысл: «много», «многократно», «тщательно», «старательно», как и передают древние и новые переводы. [14] Так вот, Гирш полагает, что Давид сказал в укороченной форме:<ѓэрв>, а в Писании осталась запись в удлинённой форме:<ѓарб>. Удлинённая форма «соответствует умонастроению Давида, однако он произносит мягкое[<ѓэрв>] чтобы[<ѓарб>] ни в коем случае не могло быть понято как усилие выставить покаяние на показ». [15] Весьма своеобразное истолкование текстологических тонкостей!

Мольба Давида «многократно омыть» [16] его от греха в истолковании Гирша означает, что Давид просит Господа, чтобы Он «дал ему столь долго и в столь большой мере испытывать горькие страдания, чтобы даже окружающие сказали, что он достаточно искупил свою вину». [17]

Первая половина 6-го стиха — « Против Тебя одного я согрешил и совершил злое в Твоих глазах, поэтому Ты прав в Своей речи и чист в Твоём суждении », — согласно раву Гиршу, неопровержимо доказывает, что поступки Давида по отношению к Бат-Шеве и Урии были внешне законны, но всё же это были преступления пред Богом. В подтверждение их внешней законности Гирш ссылается на трактат Вавилонского Талмуда Шаббат 56а-б, где обсуждается греховность и праведность библейских персонажей, в частности, Давида. Однако там все попытки оправдать проступки Давида выглядят искусственно и казуистически, противореча духу и букве написанного во 2 Сам.(Цар.) 12 и других библейских местах о случае с Давидом. Так, рабби Шмуэль бар Нахмани, ссылаясь на рабби Йонатана, доказывает, что Бат-Шева была разведена, основываясь на невероятном истолковании 1 Сам. 17:17-18, а Урия был повинен смерти, т. к. стал бунтовщиком против царя из-за того, что назвал военачальника Йоава, а не Давида, господином (2 Сам. 11:11)! [18] Поэтому ссылка Гирша на это место Талмуда для объяснения действительно странного заявления Давида, что он согрешил исключительно против Бога, мне представляется несостоятельной. Позволю себе краткое отступление от комментария к его комментарию для беглого обзора мнений по этому поводу. Против Тебя одного я согрешил и совершил злое в Твоих глазах, поэтому Ты прав в Своей речи и чист в Твоём сужденииШаббат

чтобы Ты был прав в Своей речи и чист в Своём суде». Что имел в виду Давид, утверждая: «Тебе, только Тебе согрешил я…» (так дословно с иврита)? Раввинистическая экзегеза основана на другом прочтении всего этого стиха, чем то, как его прочитывают обычно, в том числе и Гирш: «Тебе, только Тебе согрешил я и злое в Твоих глазах сделал,Ты был прав в Своей речи и чист в Своём суде». [19] Таким образом, Давид согрешил с той целью, чтобы Господь оказался прав в Своём приговоре. Как это понимать? Древнее иудейское толкование Псалмов, Мидраш Теѓиллим, поясняет:

«С кем можно сравнить Давида? С человеком, который сломал [руку] и пришёл к врачу. Врач удивился и сказал: “Какой тяжёлый перелом! Мне очень жаль тебя”. Пострадавший сказал: “Тебе жаль меня? Не ради себя сломал я [руку], но ради платы тебе”. Так [Давид] сказал Святому, благословен Он: “Тебе, только Тебе согрешил я. Когда Ты скажешь грешникам: почему вы не творите покаяния? — если примешь меня, то все грешники примирятся с Тобой и взглянут на меня, и я непременно засвидетельствую всем приходящим в мір, что Ты принимаешь кающихся”». [20]

Сложнее и хитроумнее развита подобная мысль в Вавилонском Талмуде. Давид спросил у Господа: почему говорят: «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова», но не говорят: «Бог Давида»? Ответ был: «Они выдержали испытание ради Меня, а ты не выдержал испытания ради Меня». Ведь Давид просил испытать его (Пс. 26:2), и Господь послал ему испытание с Бат-Шевой, а он не устоял. Тогда Давид сказал: «Открыто и известно пред Тобою, что если бы я хотел подавить своё побуждение [к Бат-Шеве], я бы подавил его. Но я сказал: [согрешил я,] чтобы не говорили: раб победил господина». [21]

Раши (Шломо Ицхаки, XI в.) пересказывает талмудическое толкование:

«В моих силах было победить соблазн, но [я не сделал этого] дабы не сказали, что раб победил царя. Ведь я сказал перед Тобою: “Проверь меня... испытай меня” (Теѓилим 26:2),— и Ты испытал меня, и я оказался несовершенным, “...чтобы Ты оказался прав, а не я”». [22]

В толкованиях отцов Церкви и средневековых экзегетов фигурировало мнение, что Давид говорит это потому, что как царь был неподсуден человеческому суду (Афанасий Александрийский, Дидим Слепец, Иоанн Златоуст или кто-то из его учеников, Арнобий, Кассиодор, Евфимий Зигабен, Николай де Лира).

Согласно другому мнению, слова Давида подразумевают, что его проступки были скрыты от людей, будучи известны одному Богу (Афанасий, Хуан Мальдонадо, Мартин Гайер).

Августин, наоборот, риторически восклицает:

«Разве его прелюбодеяние с чужой женой и убийство мужа совершены были не на глазах у людей? Разве не знали все, что сделал Давид? Что же [означает]: Тебе одному согрешил я и зло пред Тобою сделал? — Что Ты единственный без греха. Тот справедливо наказывает, кто не имеет в себе ничего, за что его можно было бы наказать. Тот справедливо упрекает, кто не имеет в себе ничего, за что его можно было бы упрекнуть». [23]

Августин представлял себе, что Давид пророчески обращается ко Христу (это ясно из дальнейшего текста этой беседы Августина) и этими словами исповедует будущий христианский догмат безгрешности Христа.

В антиохийской (сирийской) традиции бытовало мнение, что этот псалом создан евреями в Вавилонском плену в качестве покаянной молитвы за грехи народа, приведшие к плену, так что этими словами молящийся народ подчёркивает, что он виновен только перед Богом, а не перед вавилонянами, которым евреи не сделали ничего плохого, но были наказаны теми за грехи, потому что Бог избрал вавилонян орудием Своего гнева (Диодор Тарсийский и Феодорит Кирский). [24]

исповедаюсь и говорю, что я согрешил и дурное в Твоих глазах содеял…». Раввин Давид Кимхи (РаДаК, XII-XIII вв.), как и Афанасий и вопреки Августину, понимал ситуацию так, что всё, произошедшее с Бат-Шевой и Урией было скрыто от людей, об этом знал только Бог. Он приводит ещё мнение Саадии Гаона (раввин IX в.), что здесь надо добавить слово «исповедаюсь»: «Тебе одномуя согрешил и дурное в Твоих глазах содеял…». [25]

Современные учёные указывают на то, что грех перед людьми понимается в Библии как грех пред Богом (ср. Быт. 39:9; Лев. 5:21[6:2]; Иис.Нав. 7:19; 2 Сам. 12:13; Прит. 14:31; Прит. 17:5):

«В древние времена люди, безусловно, имели представление о том, что один человек грешит против другого […]. Но и этот грех всегда подлежит Божьему суду, выше которого нет иного. Поэтому, когда что-либо говорится о грехе против другого человека, внимание обращается на Бога […]. Таким образом, не стоит удивляться тому, что позднее девтерономическая и особенно послепленная литература не знает “согрешения” против человека. Можно причинить вред другому человеку (напр., Пс. 105:15), но грешить возможно только против Бога, […] грех как богословское измерение может быть направлен только против Яѓвэ». [26]

עוון <‘авон>, написанное в масоретском тексте на этот раз (в отличие от стиха 4, см. выше) полностью, т. е. с буквой вав ( ו ) в качестве гласной «о», Гирш толкует уже не как «грех», а как отглагольное существительное «грешение» или «способность ко греху». יחם <йахам> имеет первоначальное непереходное (интранзитивное) значение «становиться тёплым», «разгорячаться», но здесь, по Гиршу, его значение — переходное (транзитивное), а именно «согревать, нянчить». עוון <‘авон> в обоих написаниях — полном и неполном — имеет одно и то же значение «грех, вина», а глагол יחם <йахам> здесь обычно переводится «зачинать», חיל или חול в породе Polal) означает «рождать, порождать, производить». בחטא <бехэт’> — в интерпретирующем переводе Гирша «склонный ко греху» Однако вернёмся к рассмотрению комментария Гирша. В трудном для истолкования стихе 7 — «Я зачат был способным грешить, и склонным к греху меня вскормила мать» — он объясняет только два слова. Существительное<‘авн>, написанное в масоретском тексте на этот раз (в отличие от стиха 4, см. выше) полностью, т. е. с буквой вав () в качестве гласной «о», Гирш толкует уже не как «грех», а как отглагольное существительное «грешение» или «способность ко греху». [27] Глагол<йахм> имеет первоначальное непереходное (интранзитивное) значение «становиться тёплым», «разгорячаться», но здесь, по Гиршу, его значение — переходное (транзитивное), а именно «согревать, нянчить». [28] Обе интерпретации этих двух слов здесь — яркие примеры особых мнений Гирша, расходящихся с принятыми филологическими и экзегетическими прочтениями этих слов. Существительное<‘авн> в обоих написаниях — полном и неполном — имеет одно и то же значение «грех, вина», а глагол<йахм> здесь обычно переводится «зачинать», [29] тогда как глагол в первой половине стиха (илив породе Polal) означает «рождать, порождать, производить». [30] Кроме того, существительное с предлогом<бехт’> — в интерпретирующем переводе Гирша «склонный ко греху» [31] — дословно означает «во грехе». Общепринятый перевод всего этого стиха: «Вот, я порождён (или произведён, сформирован, т. е. возник, получил бытие) в неправде (или с виной) и во грехе зачала меня моя мать».

Интерпретация Гирша находится в русле раввинистической традиции, согласно которой человек рождается лишь со склонностью ко злу (талмудический термин יצר הרע йецер ѓа-ра ), с каковой каждый призван бороться и побеждать её, — но не во грехе , как гласит христианская традиция, для которой рассматриваемый стих является одним из главных «доказательств от Писания» учения о первородном грехе. [32] цер ѓа-рво грехе

Многие современные экзегеты и переводчики понимают стих 7 существенно иначе, чем обе традиции (хотя ближе к иудейской, чем к христианской) — так, как это выражено в переводе российского библеиста Михаила Селезнёва: «Едва я родился, на мне был грех, едва мать меня зачала». [33] При таком прочтении грех относится не к матери псалмопевца (и тем более не к прародительнице Еве, как гласят некоторые раввинистические и патристические толкования), но к нему самому, а вся фраза объясняется в смысле метафорического преувеличения (ср. Пс. 58:4; Ис. 48:8; Иез. 16:3):

«Здесь нет ни отговорки, ни возражений, ни объяснения, отсутствует попытка приуменьшить серьёзность греха. Даже наоборот, в этом стихе тяжесть греха выражена с особой силой, личная ответственность не затушёвывается, а подчёркивается. Так что слова “беззаконие” и “грех” относятся не к родителям автора, а к его собственному греху. [...] Он так сильно переживает своё преступление, тяжесть своего греха, что ему представляется, будто не только с рождения, но уже с момента зачатия, когда он был всего лишь семенем, грех уже пребывал с ним». [34]

Если принять это современное прочтение, Гирш «вчитал» иудейское толкование в псаломский стих, пользуясь многозначностью библейского иврита, хотя, надо признать, что и традиционное христианское толкование неправомерно «вчитывает» сюда идею первородного греха.

Перевод Гиршем первой половины следующего, 8-го, стиха — « Вот, верно, что Ты направляешь Свою волю на то, что скрыто телом, учишь меня мудрости в том, что скрыто » — отличается от большинства других прочтений этого самого трудного в филологическом отношении стиха в псалме (и одного из труднейших в Псалтири). В подтверждение своего понимания существительного טחות <тух о т> как «того, что скрыто (телом)», Гирш приводит два места: Лев. 14:42, где соответствующий глагол ( טוח ), означающий «обмазывать, штукатурить, покрывать», употреблён в контексте ремонта дома при его очищении от проказы, и Иов 38:36, в переводе Гирша: « Кто вложил мудрость в скрытое телом? ». Чуть ниже в комментарии Гирш поясняет это слово как сокрытые от чувств «духовные и нравственные способности и силы». [35] Толкование Гирша продолжает линию раввинистической экзегезы: таргум (арамейский парафраз ТаНаХа), Раши, Авраам ибн Эзра (раввин XI–XII вв.) и Давид Кимхи толкуют здесь это слово как «почки», а ибн Эзра уточняет значение слова как «сокрытые места, которые являются основами сердца». [36] «Почки» в ТаНаХе часто обозначают «нутро» человека, «душу» (Пс. 7:10; 26:2; 73:21; Иер. 11:20; 12:2; 17:10; 20:12) или даже «совесть» (Пс. 16:7). Вот, верно, что Ты направляешь Свою волю на то, что скрыто телом, учишь меня мудрости в том, что скрытоКто вложил мудрость в скрытое телом?

טחות <тухот> встречается только в этих двух местах (Пс. 51:8 и Иов 38:36) и представляет собой проблему. Современные экзегеты обычно переводят его как «нечто сокрытое», а некоторые принимают раввинистическую интерпретацию как «почек» или «внутренности» в смысле душевных глубин. Существительное<тухт> встречается только в этих двух местах (Пс. 51:8 и Иов 38:36) и представляет собой проблему. Современные экзегеты обычно переводят его как «нечто сокрытое», а некоторые принимают раввинистическую интерпретацию как «почек» или «внутренности» в смысле душевных глубин. [37]

Для истолкования стиха 9 — « Потому очисть меня иссопом, чтобы был я чист, омой меня — и стану белее снега » — рав Гирш привлекает закон о красной (или рыжей) корове, предписанный для очищения нечистоты от прикосновения к трупу (Чис. 19). Эта связь восходит, вероятно, к таргуму, который парафразирует этот стих так: «Окропи меня, как священник, который окропляет иссопом нечистого водою кропления из пепла коровы, и очищусь; омой меня, и более снега убелюсь». [38] В праздник Песах наш псалом читается вместе с отрывком о красной корове. Бросается в глаза и близость терминологии Пс. 51:9 и Чис. 19, в которых фигурируют одни и те же ритуальные термины: «очистить от греха», «иссоп», «чистый», «омывать». [39] Потому очисть меня иссопом, чтобы был я чист, омой меня — и стану белее снега

חטא <хата’> (в породе Piel) = очищать (или освобождать) от греха (тогда как этот же глагол в породе Qal означает «грешить»), с которого начинается и наш псаломский стих ( תחטאני <техатте’эни> = очисть [от греха] меня). Следовательно, по Гиршу, в законе о красной корове, как и в псалме, речь идёт о нравственности, грехе и свободной воле — сердцевине законов о нечистоте и очищении, равно как и всей Торы вообще. А так как учению о нравственной свободе — этой «первой и самой необходимой основной предпосылке всего освящения жизни» и «первейшей основоистине», Закон о красной корове занимает особое место в иудаизме и до сих пор вызывает споры, исследования и даже научные эксперименты. [40] Это его особое место объясняется отчасти тем, что нечистота прикосновения к трупу считается высшей степенью нечистоты. Но для Гирша, как он объясняет это в комментарии к Чис. 19, не только это делает закон о красной корове одним из «существенных основоположений» всей Торы. [41] Гирш указывает на то, что в Чис. 19:19, в конце изложения этого закона, сказано: «…и пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день…» (СП). Здесь употреблён глагол<хат’> (в породе Piel) = очищать (или освобождать) от греха (тогда как этот же глагол в породе Qal означает «грешить»), с которого начинается и наш псаломский стих (<техатте’ни> = очисть [от греха] меня). Следовательно, по Гиршу, в законе о красной корове, как и в псалме, речь идёт о нравственности, грехе и свободной воле — сердцевине законов о нечистоте и очищении, равно как и всей Торы вообще. А так как учению о нравственной свободе — этой «первой и самой необходимой основной предпосылке всего освящения жизни» и «первейшей основоистине», [42] по Гиршу, — угрожает факт смертности всех людей, порабощая их физической необходимости, то закон о красной корове, стоящий особняком от других законов о чистоте и нечистоте (изложенных в Книге Левит) и очищающий от нечистоты трупа, утверждает основополагающую истину о том, что человек может освободиться от греха. При этом, однако, данный закон не оставляет без внимания и области, неподвластные свободной воле человека:

«Он [= закон] демонстрирует ему [= человеку] его свободу в вопросах нравственности внутри контекста тех физических аспектов жизни, в которых всякая свобода отсутствует. Он не учит его оставаться слепым к тому аспекту человеческой природы, который связан с физическими элементами. Он показывает человека со всеми контрастными сторонами его натуры: смертным и вечным, закрепощённым и свободным, физическим и нравственным. Ставя его, во всей этой двойственности его натуры, перед одним единственным Святилищем Закона Одного единственного Б-га, единственного абсолютно свободного Существа, Закон возносит человека со всей его природой, физически преходящего и нравственно бессмертного, в свободное, вечное царство этого Одного единственного Существа и говорит ему: “Пусть не вводит тебя в заблуждение образ смерти и вид трупов; стань свободным, стань бессмертным, не вопреки, но в согласии со всеми теми аспектами твоего существования, которые смертны и физически несвободны. Оставайся бессмертным хозяином твоего смертного тела; оставайся чистым, и среди нечистоты сохрани свою собственную чистоту...”». [43]

Так рав Гирш раскрывает поистине вселенское измерение той строки, которая обычно считается просто молитвой об очищении от индивидуального греха.

Для понимания стиха 10 — «Дай мне снова услышать веселье и радость, и кости мои, которые Ты лишил сил, будут радоваться снова» — Гирш привлекает стихи 13 и 14, где Давид просит не отнимать у него «святого духа» и вернуть ему веселье. Как сказано в комментарии Гирша к стиху 13, Господь послал Давиду Свой «святой дух» с целью сделать Давида посланцем и служителем Божьим в еврейском народе и во всём человечестве. Толкуя стих 10, Гирш «вчитывает» «святого духа» в молитву Давида о возвращении веселья и радости, считая, очевидно, этот посланный Давиду «святой дух» от Господа главным источником радости всей жизни Давида:

הקדש רוח [<руах ѓакодэш> = святом духе] мысленные слова, слышание которых образует высшее блаженство и радость духа». «Если поэтому Ты позволишь мне снова обрести внутреннюю и внешнюю чистоту, Ты также снова дашь услышать мне в[<рах ѓакдэш> = святом духе] мысленные слова, слышание которых образует высшее блаженство и радость духа». [44]

Отцы Церкви толковали «святой дух» в стихе 13 как Третью Ипостась Пресвятой Троицы, но, безусловно, понятие הקדש רוח <руах ѓакодэш> в псалме далеко от представления о самостоятельном Лице Божества. «Дух» на иврите ( רוח <руах>), как и на греческом (πνεῦμα) и латыни (spiritus), означает «ветер, дуновение, дыхание»; «святой» на библейском языке — синоним понятий «священный» (сакральный), принадлежащий исключительно Богу, изъятый из мірского употребления. В ТаНаХе «святой дух», или, быть может, точнее, «дух святыни», — некая незримая, но могучая и властная сила, исходящая от Бога и наделяющая людей различными дарованиями, прежде всего, харизмами служения в качестве пророка, священника и царя. Впрочем, христианину ничто не мешает верить, что эта сила, в Ветхом Завете сокрытая и таинственная, открылась в Новом Завете как Божественная Личность, явившись лично каждому апостолу в день Пятидесятницы, и с тех пор через них даруется лично каждому члену Церкви в таинстве миропомазания, руководит верующими в их духовной жизни, а в её «стяжании», по преподобному Серафиму Саровскому, состоит весь смысл жизни христианина.

В комментарии к стиху 12 — СП: « Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня » — Гирш опять подчёркивает уже высказанную выше мысль: еврейское мировоззрение ставит в центр нравственную свободу человека, или свободу воли, и именно в ней видит качественное отличие человека от других творений, тогда как разумность отличает его от животных лишь в степени. Надо заметить, что здесь лежит существенное отличие библейского мировоззрения от эллинско-римского: для первого воля выше разума, для второго наоборот. С высказанным Гиршем взглядом наверняка согласились бы многие отцы Церкви и все христианские подвижники, так как, если некоторые из христианских учителей и отцов, а именно представители эллинистической, так называемой александрийской, школы (Ориген, Климент, Григорий Нисский) и были «интеллектуалистами», т. е. ставили разум выше воли, то для большинства отцов и всей христианской аскетики свобода воли имеет центральное значение.

רוח נכון <руах нахон> = дух верный, которое в комментарии развёртывает как «дух, безошибочно направленный на познание истинного и благого», Лингвистически в применении к этому стиху Гирш основывается на словосочетании<рах нахн> = дух верный, которое в комментарии развёртывает как «дух, безошибочно направленный на познание истинного и благого», [45] отсюда обращая мысль к учению о свободе воли, т. е. возможности различать добро и зло и выбирать между ними. «Сердце чистое» Гирш поясняет как «восприимчивое ко всему хорошему и чистому», тем самым уподобляя это выражение «духу верному». [46]

ברא <бара’> во фразе «Сердце чистое сотвори во мне». Гирш говорит о нём мимоходом, Надо сказать несколько слов о замечательном глаголе<бар’> во фразе «Сердце чистое сотвори во мне». Гирш говорит о нём мимоходом, [47] тогда как он заслуживает хотя бы краткого комментария. Это уникальный «богословский» глагол: его субъектом в Библии выступает только Бог, и никто иной. Ничего подобного в других языках нет. Мы встречаем этот глагол там, где описывается творческое Божье действие, сотворение чего-то абсолютно нового, чрезвычайного, «творение из ничего»: міра (Быт. 1:1; 2:3–4), жизни (Быт. 1:21), особенно человека (Быт. 1:27; 5:1–2; 6:7, Втор. 4:32), народа Божьего (Ис. 43:1; 7, 15), чудес (Чис. 16:30); у пророков, особенно во второй половине Книги Исайи, оно служит для изображения спасающих деяний Бога, носящих мессианский характер (Ис. 4:5; 41:20; 45:8; 54:16; 65:17–18; Иер. 31:22). В масоретском тексте Пс. 51:12 помета масоретов указывает, что в повелительном наклонении это слово больше не встречается в ТаНаХе: никто из библейских персонажей больше не просил Бога: «сотвори». Можно подумать, что в этой дерзновенной молитве Давид просит как бы пересотворить его, как бы повторить то первоначальное вдуновение духа или дыхания Божия, которым человек был создан из праха земного (Быт. 2:7).

Здесь же Гирш подчёркивает значение покаяния, одного из важнейших понятий иудаизма, на иврите тшува, что значит «возвращение»: оно «творит новое, чистое от грехов сердце», а «дух обретает способность снова отличить хорошее от плохого». И опять же в этом пункте — полное единодушие между иудаизмом и христианством, которое тоже считает покаяние началом духовной жизни, а аскетическая христианская традиция — не только началом, но и одним из постоянных центральных нервов подвижничества.

В стихе 14 — « Верни мне веселье спасения Твоего и поддержи во мне дух чистой преданности » — рав Гирш поясняет « веселье спасения Твоего » как «духовную радость от мысли о том, что цель спасения на земле будет достигнута через Божье правление и содействие людей и от сознания сотрудничества ради той же цели». [48] Верни мне веселье спасения Твоего и поддержи во мне дух чистой преданностивеселье спасения Твоего

רוח נדיבה <руах недива> Гирш переводит как «свободно посвящающий себя дух», подразумевая здесь дух Давида (а не Божий дух), а всю вторую половину стиха перефразирует так: «Пусть мой дух, свободно посвящающий себя этой задаче [т. е. вышеуказанной цели достижения спасения на земле], поддержит меня в этом стремлении и деятельности». נדב <надав> = побуждать, располагать, склонять к чему-то хорошему и полезному, откуда употреблённое в нашем стихе прилагательное נדיב <надив> = щедрый, охотно (добровольно, доброхотно) дающий, собственно доброволец, волонтёр. Но это слово может означать и «доблестный, знатный, благородный, вельможный», «вельможа, князь» (так как глагол указывает в направлении лидерства, активного начинания и, следовательно, руководства, власти и уже отсюда — благородного происхождения, знатности, вельможности). Отсюда другая традиция перевода-понимания выражения רוח נדיבה <руах недива> — «дух вельможный», «дух владычественный». Выражение<рах недив> Гирш переводит как «свободно посвящающий себя дух», подразумевая здесь дух Давида (а не Божий дух), а всю вторую половину стиха перефразирует так: «Пусть мой дух, свободно посвящающий себя этой задаче [т. е. вышеуказанной цели достижения спасения на земле], поддержит меня в этом стремлении и деятельности». [49] Перевод Гирша исходит из основного значения глагола<надав> = побуждать, располагать, склонять к чему-то хорошему и полезному, откуда употреблённое в нашем стихе прилагательное<надв> = щедрый, охотно (добровольно, доброхотно) дающий, собственно доброволец, волонтёр. Но это слово может означать и «доблестный, знатный, благородный, вельможный», «вельможа, князь» (так как глагол указывает в направлении лидерства, активного начинания и, следовательно, руководства, власти и уже отсюда — благородного происхождения, знатности, вельможности). Отсюда другая традиция перевода-понимания выражения<рах недив> — «дух вельможный», «дух владычественный». [50]

Поскольку в стихе 17 Давид впервые обращается к Богу «Господи» ( אדני <’адон а й> = господин мой ), тогда как до этого обращался к Нему «Боже» ( אלהים <’элоѓ и м>), рав Гирш видит в этом обращении подразумеваемую просьбу: « Будь моим Господином опять », связывая её с просьбой «отрыть уста»: тогда «я смогу называть Тебя моим Господином и называться слугою Твоим». Это тонкое и оригинальное наблюдение (мне неизвестны комментаторы, которые обратили бы внимание на этот сдвиг в обращении Давида к Богу), вполне объяснимое тем, что из всех Божьих имён «Господь» — самое «отношенческое»: только это имя в явном виде выражает отношение между Богом и человеком, и при том, учитывая покаянное состояние псалмопевца и весь характер этого псалма, отношение господина и слуги здесь далеко от внешне-юридического, но напротив — полноценно любовное, свободное и преданное.

Толкование Гиршем стиха 18 — СП: « ибо жертвы Ты не желаешь,— я дал бы её; к всесожжению не благоволишь » — существенно отличается от христианского. Христианские апологеты и отцы Церкви, читавшие Библию в свете Нового Завета, видели в этих словах одно из прозрений Ветхого Завета в Новый, когда Бог в лице Иисуса Христа заменил все храмовые жертвы одной вселенской искупительной Жертвой, тем самым показав, что хотя Он в Пятикнижии и предписал приносить жертвы, но на самом деле Он не желает их (ср. Пс. 40:7; 50:8–15, 23; 69:31–32; Ис. 1:11; Иер. 6:20; 7:21-23; Ос. 6:6; Ам. 5:21-24; Мих. 6:6–8). В противовес такого рода пониманию рав Гирш утверждает, что Давид здесь констатирует невозможность в его случае принести жертву по Закону, и в доказательство перечисляет виды жертв, предписанные Торой, с разъяснением, почему они не подходят к ситуации Давида. Таким образом, слова « Ты не желаешь… не благоволишь » истолкованы как «Ты не предписал жертв для моего случая». И действительно, Закон предусматривает принесение жертв за неумышленные грехи, но прелюбодеяние и преднамеренное убийство подлежат не искуплению жертвами, а смертной казни. Современные комментаторы не склонны понимать этот стих (и подобные в ТаНаХе, см. ссылки выше), как отцы Церкви, в абсолютном смысле — что псалмопевец начисто отвергает жертвенный культ вообще, но в относительном: сознание греха и честное его исповедание пред Богом, сердце сокрушённое и смиренное, как гласит стих 19, — выше всех всесожжений и жертв. [51] ибо жертвы Ты не желаешь,— я дал бы её; к всесожжению не благоволишьна самом делеТы не желаешь… не благоволишь

В последнем, 21-м стихе — « Тогда пожелаешь жертв праведности, возношений и всесожжений, и взойдут быки всесожжений на жертвенник Твой » — рав Гирш обращает внимание на выражение זבחי־צדק <зивх е й ц э дэк> = жертвы праведности . Он поясняет, что это жертвы, предписанные в Пятикнижии как всесожжение ( עולה <'ол а >), хлебное приношение ( מנחה <минх а >) и мирные жертвы ( שלמים <шелам и м>), но их принесение имеет ценность только в том случае, если они «предполагают жизнь и поведение, отмеченные праведностью и верностью долгу в постоянном стремлении к совершенствованию». Отцы Церкви видели в « жертве праведности » (в Септуагинте и Вульгате «жертва» здесь в единственном числе) пророчество о единой истинной жертве Иисуса Христа: только она создаст возможность жить праведной жизнью, которую также можно назвать « жертвой праведности ». Феодорит Кирский в толковании этих слов цитирует апостола Павла: « Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего » (Рим. 12:1, СП), что, по сути, совпадает с толкованием Гирша. [52] Тогда пожелаешь жертв праведности, возношений и всесожжений, и взойдут быки всесожжений на жертвенник Твойжертвы праведностижертве праведностижертвой праведностиИтак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего

Итак, надеюсь, мне удалось показать, что комментарий рава Гирша заслуживает внимания не только верующих иудеев, но и христиан и выросших в христианской культуре интеллектуалов, хотя, признаемся, чтение и усвоение текста Гирша требует труда. В частности, достойно восхищения, как внимательно автор вчитывается в каждое слово Писания и с каким мастерством пользуется возможностями иврита (включая текстологические вариации) для «откапывания» новых смыслов и направлений мысли, что вообще характерно для более чем двухтысячелетней раввинистической экзегезы. В случае Гирша этот подход особенно ценен в сочетании с его способностью актуализировать библейское слово применительно к своему времени и его нуждам.