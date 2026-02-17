Этот справочник — идеальный мост между простыми детскими пересказами и сложными академическими комментариями. Издание построено по принципу «максимум информации в наглядной форме», что делает его незаменимым для подростков, студентов и всех, кто только начинает свое глубокое знакомство с Библией.

Книга содержит сотни карт, хронологических таблиц, графиков и иллюстраций, которые помогают буквально «увидеть» библейскую историю. Справочник дает четкие ответы на вопросы: кто написал ту или иную книгу, в какое время происходили события и как они связаны с мировой историей. Предисловие Билли и Руфи Грэхем придает книге особую теплоту и вдохновляющий пастырский тон.

Библейский справочник для юных исследователей

Автор и главный редактор Франкс Бланкенбейкер. – Предисловие Билли и Руфи Грехем. – Александрия: Издательство «Ездра», 2005. – 370 с.

ISBN 966-8182-19-7

Библейский справочник для юных исследователей – Содержание

Предисловие

Список сокращений

Путешествие начинается!

Что значит быть дитём Божьим

Библия-это целая библиотека!

Книги Закона

Бытие

Исход

Левит

Числа

Второзаконие

Исторические книги Библии Книга Иисуса Навина

Книга Судей

Книга Руфь

Первая книга Царств

Вторая книга Царств

Третья книга Царств

Четвертая книга Царств

Первая книга Паралипоменон

Вторая книга Паралипоменон

Книга Ездры

Книга Неемии

Книга Есфирь

Поэтичекие книги Библии Книга Иова

Псалтирь

Книга притчей Соломоновых

Книга Екклесиаста, или Проповедника

Книга Песни песней Соломона

Книги пророков

Книга пророка Исаии

Книга пророка Иеремии.:

Книга плач Иеремии

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книга пророка Осип

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдия

Книга пророка Ионы

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

А что же было между Ветхим и Новым Заветами

Евангелия

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

История

Деяния святых апостолов

Послания Павла и других апостолов Иисуса

Послание Иакова

Первое послание Петра

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Послание Иуды

Послание к римлянам

Первое послание к коринфянам

Второе послание к коринфянам

Послание к галатам

Послание к ефесянам

Послание к филиппийцам

Послание к колоссянам

Первое послание к фессалоникийцам

Второе послание к фессалоникийцам

Первое послание к Тимофею

Второе послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к евреям

Пророчество

Откровение Иоанна Богослова

Библейский словарь

Дополнительная информация Библейские земли

География Ханаана

География ветхозаветных городов

Города, представленные в Евангелиях

Линия времени Ветхого Завета

Линия времени Нового Завета