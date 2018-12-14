Реформация XVI века — величайшее событие в истории после учреждения христианства. Она знаменует конец средних веков и начало современного периода. По происхождению это явление было религиозным, но оно затронуло, прямо или косвенно, практически все движения, сделав протестантизм главной движущей силой в истории современной цивилизации. Век Реформации весьма похож на I век. Они оба, как никакой другой период, богаты на великих и благочестивых людей, на важные события и на долгосрочные следствия. Оба несут в себе зрелые плоды предыдущих и плодотворные зародыши последующих эпох. Это поворотные моменты истории человечества. Их воздействие ощущается по сей день и будет ощущаться до конца времен. Они изменили мир начиная с глубин человеческой души, соприкасающейся с вечным Бытием. Провидение предварило эти периоды определенным стечением обстоятельств и тенденций мысли. Путь к христианству подготовили Моисей и пророки, рассеяние иудеев, завоевания Александра Македонского, язык и литература Греции, оружие и законы Рима, упадок идолопоклонства, распространение скептицизма, жажда нового откровения, надежда на приход Мессии. Реформации предшествовали и сделали ее необходимой развращенность папства, упадок монашества и схоластического богословия, развитие мистики, пробуждение литературы, воскрешение греческой и римской классики, изобретение книгопечатания, открытие Нового Света, публикация греческого Нового Завета, общий дух исследования, жажда национальной независимости и личной свободы. В оба века мы слышим творческий голос Всевышнего, вызывающего свет из тьмы. XVI век — это век возрождения в религии, литературе и искусстве. Его атмосфера была проникнута духом прогресса и свободы. Снег долгой зимы быстро таял под лучами летнего солнца. Казалось, вернулась молодость мира. Старое уходило. Всё становилось новым. Пессимисты и робкие консерваторы весьма тревожились, наблюдая это угрожающее ниспровержение любимых ими понятий и установлений. Они жаловались, искали виноватых и приходили в отчаяние, как обычно, совершенно бесполезное. Мыслящие наблюдатели знамений времени с надеждой и радостью смотрели в будущее. «Какой век! — восклицал Ульрих фон Гуттен. — Исследования процветают, души пробуждаются. Как прекрасно жить в нем!» А Лютер писал в 1522 г.: «Если вы почитаете хроники прошлых лет, вы не найдете ни одного века, подобного этому, с момента рождения Христа. Такого строительства и созидания нового, такого благочестия, такой предприимчивости в торговле, такого расцвета всех искусств не было с тех пор, как Христос пришел в мир. А сколько вокруг проницательных и умных людей, для которых ничто не остается скрытым и неизученным! Даже двадцатилетний юноша сегодня знает больше, чем раньше знали двадцать докторов богословия».

Филип Шафф. История христианской Церкви. Том VII. Современное Христианство. Реформация в Германии (1517 — 1648)

«Библия для всех», Санкт–Петербург, 2009

ISBN 978–5-7454–1189–2

Перевод: Рыбакова Ο. Α.

Филип Шафф - История христианской Церкви. Том VII. Современное Христианство. Реформация в Германии - Содержание

ГЛАВА I ОБЩИЙ ОБЗОР

ГЛАВА II. ПОДГОТОВКА ЛЮТЕРА К РЕФОРМАЦИИ. 1483 — 1517

ГЛАВА III. НЕМЕЦКАЯ РЕФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ ЛЮТЕРА ДО ВОРМССКОГО РЕЙХСТАГА. 1517 — 1521

ГЛАВА IV. НЕМЕЦКАЯ РЕФОРМАЦИЯ ОТ ВОРМСКОГО РЕЙХСТАГА ДО КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ. 1521 — 1525

ГЛАВА V. Внутреннее развитие реформации от Крестьянской войны до Аугсбургского рейхстага. 1525 — 1530

ГЛАВА VI. Распространение протестантизма в Германии и «гонения на него до 1530 г.

ГЛАВА VII. СПОРЫ О ТАИНСТВАХ

ГЛАВА VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ МЕЖДУ 1526 И 1529 г

ГЛАВА IX. АУГСБУРГСКИЙ РЕЙХСТАГ И АУГСБУРГСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ. 1530 Г.

Филип Шафф - История христианской Церкви. Том VII. Современное Христианство. Реформация в Германии - Предисловие

Реформация была образом первоначального христианства и началом христианства современного, поэтому она, после апостольского века, — самая важная и интересная часть церковной истории. Празднества в честь Лютера и Цвингли в 1883 и 1884 г. пробудили память о ней, после чего количество трудов об этом периоде существенно возросло, тогда как ученые Римской Католической церкви постарались, причем весьма умело, создать ультрамонтанскую реконструкцию истории Германии и Европы в период Реформации, и Cultur Kampf еще продолжается. Богословские битвы XVI века идут по сей день, и мы медленно, но верно приближаемся к лучшему пониманию и лучшей формулировке истины. Протестантизм с его свободой может позволить себе честное и справедливое отношение к католицизму, который скован своей традицией. Догмат о папской непогрешимости губителен для свободного исследования. Факты должны управлять догмой, а не наоборот. Истина, истина полная, и ничто, кроме нее, — вот цель историка. Но при этом истину следует говорить с любовью (Еф. 4:15).

Веяния времени знаменуют новую эпоху, в которую мы еще ближе подходим к царству Христа. Только Бог знает будущее, и Он видит, с самого начала, чем все закончится. Мы, бедные смертные, знаем все лишь «отчасти», видим «как бы сквозь тусклое стекло». Но по мере того, как Провидение осуществляет свои замыслы, перспектива расширяется, старые предрассудки исчезают, надежда и милосердие облагораживают наш кругозор. Историк должен быть беспристрастным, но не нейтральным и равнодушным. Он должен идти по стопам Божьего Провидения, которое формирует наши задачи и обращает на благо истины, правды и мира все человеческие события.

В библиотеках Европы, во время нескольких летних посещений (в общей сложности тринадцати), я собрал достаточно материала для составления объемной истории Реформации и обработал этот материал дома. Я изучал литературу о Лютере в Берлине, о Цвингли — в Цюрихе, о Кальвине — в Женеве и Париже, об английской и шотландской Реформации — в Лондоне, Оксфорде и Эдинбурге. Два года тому назад я вновь посетил, с великим удовольствием, классические памятные места Реформации: Виттенберг, Эйслебен, Эйзенах, Вартбург, Халле, Лейпциг, Йену, Веймар, Эрфурт, Готу, Гейдельберг, Цюрих, Женеву — и повсюду встретил добрых друзей и собратьев–христиан. В Марбурге, Кобурге, Аугсбурге я был раньше. Для сопоставления я в тот же год совершил интересную поездку по римско–католической Испании, стране Фердинанда и Изабеллы, Карла V, Филиппа II и Игнатия Лойолы, и сравнил ее бывшее и нынешнее государство с протестантским севером. В Италии я был трижды, в том числе три месяца прожил в Риме. Посещение мест, где происходили события, делает исследователя ближе к их действующим лицам и ставит его почти что на место очевидца.

В этом томе, помимо общего вступления к современной истории церкви, говорится о продуктивном периоде немецкой Реформации, от ее начала до Аугсбургского рейхстага (1530) и смерти Лютера (1546), а в заключение дается оценка характера и заслуг этого выдающегося человека. Я использовал веймарское издание трудов Лютера по мере выхода его томов, а в недостающих случаях издание Уолша и Эрлангенское издание. Из современных протестантских историков я в основном консультировался у Ранке (моего учителя) и Кестлина (моего друга), со взглядами которых на Лютера и Реформацию я вполне согласен. Я также постоянно обращался к академическим католическим трудам Доллингера и Янссена, а также к многочисленным монографиям. Читатель найдет распределенные по группам списки источников и литературы в каждом разделе, а также отдельные экскурсы в область философии церковной истории (например, во вступительной главе, в §49, 56, 63, 79, 87, 99 и т. д.). Я попытался интерпретировать прошлое в свете настоящего и сделать движения XVI века более понятными, указав на их последствия в XIX веке, ибо мы должны судить о дереве по его плодам. «Мельница Бога мелет медленно, но удивительно тонко».

Я сознаю, что в этой новой попытке рассказать историю Реформации есть недостатки. Об этом мне говорили друзья и враги, но весьма часто они руководствовались духом противоречия. Я сделал все, что мог. Бог ждет от Своих служителей лишь преданного использования их способностей и возможностей.

Автор

Нью–Йорк, сентябрь 1888 г.

7 томов Шаффа приобретены на пожертвования Максима