Библия - Новая Женевская Учебная

Женевская Библия увидела свет в 1560 г; ее текст точно соответствовал оригиналу и был доступным для понимания. Это была первая английская Библия, в которой использовалось деление текста на стихи, что «весьма полезно для запоминания» и для поиска и сравнения фрагментов Писания На полях она содержала комментарии, основанные на реформатских принципах.

Во времена правления Марии Тюдор реформатское движение было подавлено. Людей принуждали к участию в католической мессе, богослужения на английском языке проводить запрещалось, от священников требовался обет безбрачия На кострах было сожженочеловек, в том числе и архиепископ Яентерберийский Томас Яранмер. Эти преследования заставили многих бежать из Британии на материк. Самые одаренные библеисты из числа переселенцев направились в Женеву Там они приступили к осуществлению нового перевода Библии на английский язык.

Свет Реформации был по сути библейским светом Лютер перевел Библию, которая до этого была доступна для чтения лишь специалистам, на разговорный немецкий язык На английский язык Библия была переведена Виклифом, а затем Вильямом Тиндэйлом. Однако переводчики подверглись жестоким преследованиям: Тиндэйла сожгли на костре.

под ред. Цорна В.А.

Издательство: Свет на Востоке, 1998 г.

Новая Женевская учебная Библия - New Geneva Study Bible - Содержание

Почему христиане верят, что Библия является Словом Божьим и что ее шестьдесят шесть книг — единое откровение Божье об искуплении, совершенном Спасителем Иисусом Христом? Дело в том, что Бог Сам подтвердил это посредством того, что называют внутренним свидетельством Святого Духа. В Вестминстерском исповедании читаем:

«Свидетельство церкви побуждает и заставляет нас с глубочайшим почтением относиться к Священному Писанию. Божественность предмета изложения, действенность учения, великолепие стиля, согласованность всех частей, возвышенная цель, заключающаяся в воздании всей славы Богу, предлагаемое полное описание единственно возможного пути спасения человека, множество других несравненно превосходных качеств и вытекающее отсюда полное совершенство — вот доводы, с помощью которых Писание более чем убедительно доказывает, что оно воистину является Словом Божьим, и тем не менее наша полнейшая убежденность и уверенность в его непогрешимой истинности и божественном авторитете основана прежде всего на внутреннем действии Святого Духа, свидетельствующего через Слово и посредством Слова в наших сердцах» (1 5).

Свидетельство Духа о Писании подобно Его свидетельству об Иисусе приведенному в Ин 15:26, 1 Ин 5:7 (ср. 1 Ин 2:20,27). Это не сообщение новой информации а просвещение прежде затемненных умов, наделение их способностью воспринимать божественное и ощущать его ни с чем не сравнимое воздействие — в одних случаях воздействие евангельского Иисуса, в других — воздействие слов Священного Писания. Дух сияет в наших сердцах, даруя нам свет познания славы Божьей не только в лице Иисуса Христа (2 Кор 4:6), но и в учении Священного Писания. Результатом этого свидетельства является такое состояние ума, при котором мы со всей очевидностью воспринимаем Божественность Спасителя и Божественность Писания (Иисуса — как Божественной Личности, Писания — как Божественного слова) с такой полнотой, непосредственностью и убедительностью, с какой мы ощущаем вкус и цвет, и уже не сомневаемся ни в Божественности Христа, ни в Божественности Библии.

Бог удостоверяет, что Священное Писание — Его Слово, не силой человеческих аргументов (как бы сильны они ни были), не одним только свидетельством Церкви (убедительным и впечатляющим). Бог делает это посредством всепроникающего света и преображающей силы, которыми Писание само свидетельствует о своей Божественности. Это воздействие и есть свидетельство Духа «через Слово и посредством Слова». Доводы и свидетельства других людей, как и наш личный опыт, могут подготовить нас к принятию этого свидетельства, но приобщение к нему, как и приобщение к вере в божественную спасительность Христа является исключительной прерогативой суверенного Святого Духа.

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