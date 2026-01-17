Библия - Новая Женевская Учебная
Данная учебная Библия названа Женевской, так как она продолжает традицию первой Женевской Библии В Швейцарии, Женеве, возведена мемориальная стена в честь деятелей Реформации ХVI в Этот памятник включает статуи великих вождей — Яальвина, Беза, Фареля и Нокса Их фигуры обрамлены надписью «Post tenebras, lux» — «После тьмы — свет».
Свет Реформации был по сути библейским светом Лютер перевел Библию, которая до этого была доступна для чтения лишь специалистам, на разговорный немецкий язык На английский язык Библия была переведена Виклифом, а затем Вильямом Тиндэйлом. Однако переводчики подверглись жестоким преследованиям: Тиндэйла сожгли на костре.
Во времена правления Марии Тюдор реформатское движение было подавлено. Людей принуждали к участию в католической мессе, богослужения на английском языке проводить запрещалось, от священников требовался обет безбрачия На кострах было сожженочеловек, в том числе и архиепископ Яентерберийский Томас Яранмер. Эти преследования заставили многих бежать из Британии на материк. Самые одаренные библеисты из числа переселенцев направились в Женеву Там они приступили к осуществлению нового перевода Библии на английский язык.
Женевская Библия увидела свет в 1560 г; ее текст точно соответствовал оригиналу и был доступным для понимания. Это была первая английская Библия, в которой использовалось деление текста на стихи, что «весьма полезно для запоминания» и для поиска и сравнения фрагментов Писания На полях она содержала комментарии, основанные на реформатских принципах.
В издании:
- комментарии, способствующие пониманию Писания и применению его в жизни;
- статьи, углубляющие познание богословия, ключевых доктрин и библейских тем;
- карты и таблицы, иллюстрирующие общий историко-социальный контекст;
- краткая Симфония
- статьи, углубляющие познание богословия, ключевых доктрин и библейских тем;
- карты и таблицы, иллюстрирующие общий историко-социальный контекст;
- краткая Симфония
Новая Женевская учебная Библия - New Geneva Study Bible
под ред. Цорна В.А.
Издательство: Свет на Востоке, 1998 г.
Издательство: Свет на Востоке, 1998 г.
Новая Женевская учебная Библия - New Geneva Study Bible - Содержание
- Введение
- Перекрестные ссылки
- Предисловие
- Список сокращений
- Богословские статьи
- Список карт и таблиц
- Сокращения книг Священного Писания
Ветхий Завет
- Введение в Пятикнижие
- Введение к историческим книгам
- Введение к поэтическим книгам
- Введение к книгам мудрости
- Введение к книгам пророков
- На грани двух заветов
Новый Завет
- Введение к Евангелиям и Деяниям святых апостолов
- Введение к посланиям
Статьи
- О чем говорит Библия?
- Реформатское богословие
- Толкование Библии
- Высокая критика
- Благовествование и миссия
- Краткая Симфония
Новая Женевская учебная Библия - New Geneva Study Bible - Достоверность Писания
Почему христиане верят, что Библия является Словом Божьим и что ее шестьдесят шесть книг — единое откровение Божье об искуплении, совершенном Спасителем Иисусом Христом? Дело в том, что Бог Сам подтвердил это посредством того, что называют внутренним свидетельством Святого Духа. В Вестминстерском исповедании читаем:
«Свидетельство церкви побуждает и заставляет нас с глубочайшим почтением относиться к Священному Писанию. Божественность предмета изложения, действенность учения, великолепие стиля, согласованность всех частей, возвышенная цель, заключающаяся в воздании всей славы Богу, предлагаемое полное описание единственно возможного пути спасения человека, множество других несравненно превосходных качеств и вытекающее отсюда полное совершенство — вот доводы, с помощью которых Писание более чем убедительно доказывает, что оно воистину является Словом Божьим, и тем не менее наша полнейшая убежденность и уверенность в его непогрешимой истинности и божественном авторитете основана прежде всего на внутреннем действии Святого Духа, свидетельствующего через Слово и посредством Слова в наших сердцах» (1 5).
Свидетельство Духа о Писании подобно Его свидетельству об Иисусе приведенному в Ин 15:26, 1 Ин 5:7 (ср. 1 Ин 2:20,27). Это не сообщение новой информации а просвещение прежде затемненных умов, наделение их способностью воспринимать божественное и ощущать его ни с чем не сравнимое воздействие — в одних случаях воздействие евангельского Иисуса, в других — воздействие слов Священного Писания. Дух сияет в наших сердцах, даруя нам свет познания славы Божьей не только в лице Иисуса Христа (2 Кор 4:6), но и в учении Священного Писания. Результатом этого свидетельства является такое состояние ума, при котором мы со всей очевидностью воспринимаем Божественность Спасителя и Божественность Писания (Иисуса — как Божественной Личности, Писания — как Божественного слова) с такой полнотой, непосредственностью и убедительностью, с какой мы ощущаем вкус и цвет, и уже не сомневаемся ни в Божественности Христа, ни в Божественности Библии.
Бог удостоверяет, что Священное Писание — Его Слово, не силой человеческих аргументов (как бы сильны они ни были), не одним только свидетельством Церкви (убедительным и впечатляющим). Бог делает это посредством всепроникающего света и преображающей силы, которыми Писание само свидетельствует о своей Божественности. Это воздействие и есть свидетельство Духа «через Слово и посредством Слова». Доводы и свидетельства других людей, как и наш личный опыт, могут подготовить нас к принятию этого свидетельства, но приобщение к нему, как и приобщение к вере в божественную спасительность Христа является исключительной прерогативой суверенного Святого Духа.
Наши читатели могут воспользоваться файлами:
- Книга в формате PDF
- Комментарий к Новой Женевской Библии - Модуль к Цитате из Библии
- Богословские статьи Женевской Библии
Благодарю
Спасибо
Спасибо!
Thank you
Большое спасибо!