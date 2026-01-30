Цезарь и Христос - Вил Дюрант

История цивилизации Вила Дюранта

Наше восточное наследие

Жизнь Греции

Цезарь и Христос

Эпоха веры

Возрождение

Реформация

Начало эры разума

Век Людовика XTV

Век Вольтера

Руссо и Революция

Век Наполеона

Метод синтетической истории позволил Вилу Дюранту во всех проявлениях показать величайшую драму восхождения Рима к величию его падения. Завершилась эпоха Цезаря, и началась эпоха Христа.

Вил Дюрант - Цезарь и Христос

Серия: Академия

Издательство: Крон-Пресс, 1995 г. - 736 с.

ISBN 5-8317-0136-0

Вил Дюрант - Цезарь и Христос - Содержание

Предисловие

НАЧАЛА

Глава 1. Этрусская прелюдия: 800-508 гг. до н.э

КНИГА I. РЕСПУБЛИКА: 508-30 гг. до н.э.

Глава 2. Борьба за демократию: 508-264 гг. до н.э

Глава 3. Ганнибал против Рима: 264-202 гг. до н.э

Глава 4. Стоический Рим: 508-202 гг. до н.э

Глава 5. Завоевание Греции: 201-146 гг. до н.э

КНИГА II. РЕВОЛЮЦИЯ: 145-30 гг. до н.э.

Глава 6. Аграрная революция: 145-78 гг. до н.э

Глава 7. Олигархическая реакция: 77-60 гг. до н.э

Глава 8. Литература в эпоху революции: 145-30 гг. до н.э

Глава 9. Цезарь: 100-44 гг. до н.э

Глава 10. Антоний: 44-30 гг. до н.э

КНИГА III. ПРИНЦИПАТ: 30 г. до н.э. - 192 г. н.э.

Глава 11. Правление Августа: 30 г. до н.э. - 14 г. н.э

Глава 12. Золотой век: 30 г. до н.э. - 128 г. н.э

Глава 13. Оборотная сторона монархии: 14-96 гг. н.э

Глава 14. Серебряный век: 14-96 гг

Глава 15. Рим за работой: 14-96 гг

Глава 16. Рим и его искусство: 30 г. до н.э. - 96 г. н.э

Глава 17. Эпикурейский Рим: 30 г. до н.э. - 96 г. н.э

Глава 18. Римское право: 146 г. до н.э. - 192 г. н.э

Глава 19. Цари-философы: 96-180 гг

Глава 20. Жизнь и мысль во втором столетии: 96-192 гг

КНИГА IV. ИМПЕРИЯ: 146 г. до н.э. - 192 г. н.э.

Глава 21. Италия

Глава 22. Обустройство Запада

Глава 23. Римская Греция

Глава 24. Эллинистическое возрождение

Глава 25. Рим и Иудея: 132 г. до н.э. - 135 г. н.э

КНИГА V. ЮНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА: 4 г. до н.э. - 325 г. н.э.

Глава 26. Иисус: 4 г. до н.э. - 30 г. н.э

Глава 27. Апостолы: 30-95 гг.

Глава 28. Рост Церкви: 96-305 гг

Глава 29. Крушение Империи: 193-305 гг.

Глава 30. Триумф христианства: 306-325 гг

Эпилог

Указатель личных имен и литературных источников

Вил Дюрант - Цезарь и Христос - Предисловие



НАСТОЯЩИЙ том представляет собой независимое целое, являясь в то же время третьей частью Истории цивилизации. Ее первой частью была книга «Наше восточное наследие», а второй — «Жизнь Греции». Если этому не воспрепятствуют война и здоровье, четвертая часть — «Эпоха веры» — будет окончена к 1950 году.



Метод, используемый мной,—это метод синтетической истории, которая изучает важнейшие фазы человеческой жизни, работы, культуры в их одновременном проявлении. Ее необходимой научной предпосылкой служит история аналитическая, которая столь же важна, однако изучает лишь некоторые отдельные аспекты человеческой деятельности, такие, как политика, экономика, мораль, религия, наука, философия, литература, искусство, в одной цивилизации или всех вместе взятых.



Главный недостаток аналитического метода заключается в искажающей общую картину изоляции части от целого; главная слабость синтетического метода — в невозможности для единственного исследователя располагать сведениями из первых рук относительно каждого аспекта сложной цивилизации, простирающейся на тысячелетие. Ошибки в деталях неизбежны; но только таким способом ум, очарованный философией (которая есть не что иное, как поиск понимания при помощи перспективы), может найти удовлетворение, погружаясь в прошлое.

Мы можем открывать для себя перспективу при помощи науки, то есть изучения соотнесенности вещей в пространстве, или при помощи истории, то есть изучения соотнесенности событий во времени. Наблюдая поведение человека на протяжении шестидесяти столетий, мы узнаем о нем больше, чем из книг Платона и Аристотеля, Спинозы и Канта. «История лишила ныне любую философию всех ее прав»,— сказал Ницше.



Собственно говоря, исследование античности, неспособное ни запечатлеть живую драму истории, ни помочь пониманию современного мира, лишено всякой ценности.



Возвышение Рима из лежащего на перепутье городка к вершинам мирового господства, достижение им двухсотлетнего периода безопасности и мира на пространстве от Крыма до Гибралтара и от Евфрата до Адрианова Вала, распространение им классической цивилизации по всему Средиземноморью и Западной Европе, его борьба за сохранение упорядоченной державы против бушующего со всех сторон моря варварства, его долгое, постепенное умирание и завершающее падение во мрак и хаос — это поистине величайшая драма из всех когда-либо разыгрывавшихся человеком; с ней может сравниться лишь та, что начиналась при дворе Пилата, когда Цезарь и Христос стояли друг против друга лицом к лицу, и продолжалась до тех пор, пока горсточка преследуемых христиан, которая — несмотря на гонения и запугивание - постепенно и терпеливо росла, не стала сначала союзником, затем господином и наконец наследником величайшей империи в истории человечества.



Но эта многоплановая панорама приковывает к себе наше внимание не только своим размахом и величием. Еще важнее другое: она чрезвычайно напоминает, иногда с пугающей ясностью, цивилизацию и проблемы наших дней. В том и состоит преимущество изучения полного жизненного охвата некоторой цивилизации, что здесь появляется возможность сравнить каждую стадию или каждый аспект ее деятельности с соответствующим моментом или элементом нашей собственной культурной траектории; развитие в древности ситуации, которая аналогична нашей, может ободрять нас или служить предостережением.



Здесь, в борьбе римской цивилизации с внешним и внутренним варварством, мы видим нашу собственную борьбу; римские трудности, связанные с биологическим и моральным упадком,— это указательные знаки на нашем сегодняшнем пути; классовая война между Гракхами и сенатом, Марием и Суллой, Цезарем и Помпеем, Антонием и Октавианом — это та же война, в которой сгорают силы, накопленные нами в краткие промежутки мира. Наконец, отчаянное усилие средиземноморской души отстоять хоть малую долю свободы в борьбе с деспотическим государством — это предзнаменование наших насущных задач. De nobis fabula narratur: эта история о Риме рассказывается о нас.



Вил Дюрант

Hодился 5 ноября 1885 года в Норт-Адамсе (штат Массачусетс).



Учился в приходских школах Норт-Адамса и Керни (штат Нью-Джерси), затем в принадлежащем ордену иезуитов колледже Святого Петра в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) и Колумбийском университете. Летом 1907 года в качестве начинающего репортера служил в нью-йоркском «Journal», однако, найдя, что эта работа требует от него слишком больших усилий, обосновался в Сетон Холл колледже в Саут Ориндж (штат Нью-Джерси), где с 1907 по 1911 год преподавал латынь, французский, английский и геометрию.

В 1909 году поступил в семинарию Сетон Холла, но в 1911-м оставил ее по причинам, о которых рассказывает в своей книге «Переход» (Transition»). Из тишины семинарии он переходит в самые радикальные круги Нью-Йорка и становится преподавателем экспериментальной Современной школы Феррера, исповедовавшей принципы свободолюбивого воспитания (1911—1913). В 1912 году он совершает путешествие по Европе по приглашению и за счет Олдена Фридмана, который стал его другом и решил расширить его кругозор.



Вернувшись в школу Феррера, он влюбляется в одну из своих учениц — Иду Кауфман, родившуюся 10 мая 1898 года в России. Он уходит в отставку и женится на ней (1913). В течение четырех лет занимается в Колумбийском университете, специализируясь в области биологии под руководством таких ученых, как Морган и Колкинс, слушая лекции по философии Дьюи. В 1917 году получает степень доктора философии. В 1914 году в одной из пресвитерианских церквей Нью-Йорка он приступает к чтению лекций по истории, литературе и философии. На протяжении тринадцати лет он проводит их два раза в неделю, собирая материал для будущих произведений.



Неожиданный успех «Истории философии» («The Story of Philosophy», 1926) позволил ему в 1927 году оставить преподавание. С этого времени, если не считать нескольких очерков, Дюранты посвящают практически все свое рабочее время (от восьми до четырнадцати часов ежедневно) «Истории цивилизации» («The Story of Civilization».



Чтобы лучше подготовиться к своему начинанию, они путешествуют в 1927 году по Европе, в 1930-м посещают Египет, Ближний Восток, Индию, Китай и Японию, а в 1932-м вновь объезжают земной шар, побывав в Японии, Маньчжурии, Сибири, европейской части России и Польше. Эти путешествия позволили им собрать материал для «Нашего восточного наследия» (1935) — первого тома «Истории 2цивилизации». Несколько новых посещений Европы помогли подготовить том II — «Жизнь Греции» (1939) и том III —«Цезарь и Христос» (1944).



В 1948 году они проводят шесть месяцев в Турции, Ираке, Иране, Египте и Европе, и в 1950-м выходит том IV —«Эпоха веры». В 1951 году Дюранты снова путешествуют по Италии, чтобы после целой жизни кропотливых изысканий опубликовать том V — «Возрождение» (1953); в 1954 году новые исследования в Италии, Швейцарии, Германии, Франции и Англии открывают новые горизонты для тома VI — «Реформация» (1957).



Участие госпожи Дюрант в подготовке этих трудов становилось все более и более существенным, а при составлении тома VII —«Начало века разума» (1961) оно было уже столь велико, что справедливость требовала поместить на титульном листе тома и ее имя. Так же обстояло дело и с последующими томами: «Век Людовика XTV» (1963), «Век Вольтера» (1965), «Руссо и Революция» (1968, Пулитцеровская премия). Публикация в 1975 году тома XI —«Век Наполеона» подвела итог пяти десятилетиям достижений.

Ариэль Дюрант умерла 25 октября 1981 года в возрасте 83 лет. А через 13 дней, 7 ноября, скончался 96-летний Вил Дюрант.

Последней из обнародованных ими работ была «Двойная автобиография» (1977).

Стоик 12.08.2011

Если кому надо, у меня есть ссылки на все тома оригинала до "Age of Napoleon" (Эпоха Наполеона) включительно (есть и сами тома, и аудиофайлы к ним). Конечно, работа Дюранта (а позже Дюрантов) не может быть каким-то исчерпывающим источником по специальным проблемам. Но вполне подходит в качестве Введения в вопросы истории, культуры, политики.

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv02_LifeOfGreece

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv01_OurOrientalHeritage

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv11_AgeOfNapoleon

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv10_RousseauAndRevolution

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv09_AgeOfVoltaire

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv08_AgeOfLouisXIV

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv07_AgeOfReason

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv06_TheReformation

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv05_TheRenaissance

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv04_AgeOfFaith

http://www.archive.org/details/StoryOfCiv03_CeasarAndChrist