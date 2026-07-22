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Хансен - Трикстер и паранормальное – Том II

Хансен - Трикстер и паранормальное – Том II
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, **Persecution Secret Services, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Occultism Paganism Witchcraft, Эзотеризм

Издание представляет второй том исследования Джорджа П. Хансена о трикстере как ключевой фигуре для понимания паранормального, сверхъестественного, обмана, лиминальности, анти-структуры и кризиса рациональных классификаций. В центре книги находится мысль о том, что паранормальные явления нельзя адекватно объяснить только в терминах ошибки, мошенничества, психопатологии или недостаточной научной строгости: они постоянно возникают на границах культурных, социальных, epistemологических и религиозных порядков.

Второй том развивает эту концепцию через анализ правительственной дезинформации, уфологических мистификаций, рефлексивности, лабораторных исследований пси, тотемизма, литературной теории, воображения, паранойи и финального вопроса о пределах западной рациональности. Книга особенно важна для читателей, интересующихся религиоведением, антропологией, парапсихологией, философией науки, культурологией и тем, как современная секулярная культура вытесняет, маргинализирует и одновременно воспроизводит представления о сверхъестественном.

Джордж П. Хансен – Трикстер и паранормальное – Том II

Пер. с англ. Светлана Кабанова; ред. Никита Миронов. – «Касталия», 2026. – 358 с.
ISBN 978-5-908110-80-8

Джордж П. Хансен – Трикстер и паранормальное – Том II – Содержание

  1. Глава 18. Правительственная дезинформация

  2. Глава 19. Мистификации и паранормальные явления

  3. Часть 5

    1. Глава 20. Рефлексивность и Трикстер

    2. Глава 21. Лабораторные исследования пси

    3. Глава 22. Тотемизм и первобытное мышление

    4. Глава 23. Литературная критика, смысл и трикстер

  4. Часть 6

    1. Глава 24. Воображение

    2. Глава 25. Паранойя

    3. Глава 26. Выводы

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Added 22.07.2026
Author brat Vadim
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