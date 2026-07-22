Издание представляет второй том исследования Джорджа П. Хансена о трикстере как ключевой фигуре для понимания паранормального, сверхъестественного, обмана, лиминальности, анти-структуры и кризиса рациональных классификаций. В центре книги находится мысль о том, что паранормальные явления нельзя адекватно объяснить только в терминах ошибки, мошенничества, психопатологии или недостаточной научной строгости: они постоянно возникают на границах культурных, социальных, epistemологических и религиозных порядков.

Второй том развивает эту концепцию через анализ правительственной дезинформации, уфологических мистификаций, рефлексивности, лабораторных исследований пси, тотемизма, литературной теории, воображения, паранойи и финального вопроса о пределах западной рациональности. Книга особенно важна для читателей, интересующихся религиоведением, антропологией, парапсихологией, философией науки, культурологией и тем, как современная секулярная культура вытесняет, маргинализирует и одновременно воспроизводит представления о сверхъестественном.

Джордж П. Хансен – Трикстер и паранормальное – Том II

Пер. с англ. Светлана Кабанова; ред. Никита Миронов. – «Касталия», 2026. – 358 с.

ISBN 978-5-908110-80-8

Джордж П. Хансен – Трикстер и паранормальное – Том II – Содержание