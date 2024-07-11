Евангельский словарь библейского богословия написан большой группой ученых-богословов с евангельско-христианских позиций и охватывает практически все термины и понятия библейского богословия. Предназначен для пасторов, студентов, преподавателей и всех желающих упорядочить свои познания Слова Божия.

Евангельский словарь библейского богословия - под редакцией Уолтера Элуэлла

Издательство Библия для всех, 2000.

ISBN 5-7454-0400-0

Признавая, что в последнее время ясное содержание Библии в ходе богословских дискуссий несколько затуманивается, так что иногда бывает трудно в разнообразии богословских терминов разглядеть, что именно говорит само Слово Божие, авторы словаря направили свои усилия на то, чтобы в первую очередь обращать внимание читателей на богословский смысл содержащегося в Библии послания людям и не вдаваться в ученые споры.



Авторы понимали, что темы богословских дебатов быстро устаревают, и потому решили обращаться к Писанию в первую очередь как к истинному и полноценному слову Бога, которое богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности.



Издание снабжено обширным справочным аппаратом, большим количеством перекрестных ссылок и опирается на Синодальный перевод Библии.

Евангельский словарь библейского богословия - под редакцией Уолтера Элуэлла - МИР: ВСЕЛЕННАЯ; ВЕК (ЭТОТ И БУДУЩИЙ) - (WORLD)

Библейская концепция мира подразделяется на пять категорий: физический мир, мир людей, этический мир, преходящий мир и мир грядущий.

Физический мир

Физический мир в своем самом широком смысле включает в себя всю вселенную, космос (Ин. 1:9; Деян. 17:24) или творение (Рим. 8:20). Однако, когда библейские священнописатели говорят о мире, они обычно имеют в виду землю как таковую, не объединяя с ней солнце, луну и звезды. В Ветхом Завете нет явных ссылок на землю как планету, хотя в выражении из Ис. 40:22, «круг земли», некоторые подозревают именно такую ссылку. Во многих случаях упоминания в Ветхом Завете мира или земли Veres\ в поэтическом словоупотреблении иногда tebel) речь может идти как о планете, так и о ее поверхности. Когда ветхозаветные священнописатели хотят назвать вселенную в целом, они используют обороты типа «небо и земля» (Быт. 1:1) или их расширения (Исх. 20:11; Неем. 9:6).

Писание прежде всего утверждает, что мир сотворен Богом (Быт. 1:1 — 2:4; Деян. 4:24; 14:15; Отк. 10:6). Поскольку Он его сотворил, Он им владеет и может называться его Господом (Мф. 11:25; Лк. 10:21; Деян. 17:24). Вся земля полна славы своего Творца (Ис. 6:3). Поскольку Творцом и Господом земли является Бог, она имеет лишь второстепенное значение; верующий не должен ни клясться ею (Мф. 5:34-35), ни собирать на ней сокровища (Мф. 6:19).

Бог сотворил землю так, чтобы она была плодородна. В Его творении обеспечивается существование как для животных, так и для людей (Пс. 103:10-22).

Суд Божий охватывает весь физический мир. Мир был уничтожен потопом, а ныне сберегается для Божьего суда в конце века (2 Пет. 3:7, 10). Постоянство мира лишь относительное. В конце Божьи Ангелы соберут избранных Божьих «от края земли до края неба» (Мк. 13:27). До того времени земля остается ареной дел Божьих, совершаемых через Его народ. Христиане должны свидетельствовать о Иисусе «до края земли» (Деян. 1:8).

Мир людей

Мир людей включает в себя сушу, где люди могут жить, обитаемые земли, где они действительно живут, и, по метонимии, самих живущих на земле людей.

Суша упоминается в противопоставлении морю в Быт. 1:9-10 и Отк. 10:2. Значительную часть суши занимают обитаемые территории. При сотворении обитаемых земель персонифицированная Божья мудрость «была радостию» (Пр. 8:27-31). Незадолго до рождения Христа кесарь Август вознамерился провести перепись «по всей земле» (фактически только в Римской империи; Лк. 2:1). Искуситель предлагал Иисусу «все царства вселенной» (Лк. 4:5; ср. Мф. 4:8). Иисус предрекает, что Евангелие будет проповедано по всей вселенной (Мф.

24:14; 26:13; ср. Рим. 10:18); это предсказание сбылось настолько успешно, что ранняя Церковь, по словам ее врагов, возмутила весь свет (Деян. 17:6). Диавол обольщает всю вселенную (Отк. 12:9), а перед концом ее ждут великие бедствия и искушения (Лк. 21:26; Отк. 3:10).

Люди мира называются просто «мир» или «земля» — в Ветхом Завете иногда, а в Новом Завете часто. Фраза «Яхве будет судить вселенную» или сходные обороты означают, что Он будет судить обитателей вселенной (Пс. 9:9; 95:13; Ис. 13:11; 26:9). В Новом Завете встречаются аналогичные ссылки на власть Христа или Его апостолов. Сын Человеческий «имеет власть на земле», власть над всеми людьми мира (Мф. 9:6; параллельные Мк. 2:10; Лк. 5:24). Апостолам дается вторичная власть, власть над тем, что «связано» и «разрешено» (Мф. 16:19; 18:18).

В писаниях Иоанна слово мир зачастую обозначает людей мира. Мир не познал Слово (Ин. 1:10), Агнца, Который берет на Себя его грех (Ин. 1:29). Бог, возлюбив мир, послал в него Своего Сына, чтобы спасти мир, а не судить его (Ин. 3:16-17; ср. Ин. 12:47; 1 Ин. 4:9). Сын Божий — это «Спаситель мира» (Ин. 4:42; 1 Ин. 4:14), дающий ему жизнь в виде «хлеба живого» (Ин. 6:33, 51).

Этический мир

Мир в этическом смысле — это люди, враждебные или безразличные к Богу, враждебное Богу окружение в целом, а в самом широком понимании — испорченность и зло, объединяемые общим термином мир.

Хотя живущие на земле люди могут быть названы «миром» в нейтральном смысле, «мир» также обозначает категорию враждебных и безразличных людей, которые отвергают Боги и Его пути. Перед потопом почти все люди на земле растлились (Быт. 6:11). Во времена Иисуса мир ненавидит Его (Ин. 7:7) и возненавидит Его последователей (Ин. 15:18-19). Мир, нечестивые люди, не способен принять ничего Божьего (Ин. 14:17, 22; 16:8-9; ср. 1 Ин. 3:1) и даже не достоин живущих в нем людей веры (Евр. 11:38).

В Новом Завете мир также предстает враждебным окружением. Из-за этой ненависти мира Иисус молится Отцу, чтобы Он сохранил Его последователей от зла, хотя и не взял бы их из этого чужого им мира (Ин. 17:14-16). Павел выражает свою отстраненность от мира, говоря, что для всего мирского он «распят» (Гал. 6:14). В главах 1 Кор. 1 — 3 Павел семь раз упоминает о незнании миром Бога и о его бессилии найти Бога, не узнав распятия Христа.

Из-за враждебности мира к Богу в нем господствует растление (2 Пет. 1:4), символом которого он может служить. Невозможно дружить с миром и одновременно любить Бога (Иак. 4:4; 1 Ин. 2:15-17). Верующий «побеждает мир» (1 Ин. 5:4-5) своею верою, умерщвляя все, что суть «земные члены» (Кол. 3:5), и отвергая «мирские похоти» (Тит. 2:12).

Мир преходящий и грядущий

Хотя в Ветхом Завете присутствует идея о том, что нынешний мир не вечен (Пс. 101:26-28), различие между этим миром/веком и грядущим получает явно сформулированное определение не раньше, чем перед началом или в самом начале новозаветного периода. В новозаветный период это различие ясно установлено и часто упоминается.

Сатана правит только в этом мире (Ин. 12:31; 14:30; 16:11; 2 Кор. 4:4), а не в грядущем, в то время как Царство Иисуса «не от мира сего» (Ин. 18:36), но принадлежит грядущему веку. Иисус предостерегает, что человек может приобрести «весь мир» (материальные блага этого бренного века), но лишиться жизни в грядущем (Мф. 16:26; параллельные Мк. 8:36; Лк. 9:25). Павел озабочен тем, что верующие, чересчур обременяя себя мирскими делами, могут отвлечься от того, чтобы жить для Христа (1 Кор. 7:29-35).

Нынешний мир проходит уже сейчас (1 Ин. 2:17). Живя в этом преходящем мире, верующий должен не любить его (2 Тим. 4:10), не сообразовываться с веком сим (Рим. 12:2) и не тянуться к его безбожной «мудрости» (1 Кор. 2:6; ср. Иак. 3:15; 1 Кор. 3:18-19). Вместо этого верующий должен жить благочестиво (Тит. 2:12), избегая силков «настоящего лукавого века», от которых смерть Христа избавила Его народ (Гал. 1:4). Верующий должен жить в ожидании нового мира, «нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3:13; ср. Отк. 21:1-5).

Карл Б. Бриджесмл.

См. также: ВЕК; ПОБЕДА.

Литература: H.Sasse, TDNT, 1:197-209; 3:867-98.

МИР: СПОКОЙСТВИЕ, МОЛЧАНИЕ, СЧАСТЬЕ - (PEACE)

Значение понятия мир

В английском языке слово peace, «мир», «порядок», ассоциируется так или иначе с состоянием пассивности, будь то отсутствие гражданских волнений и беспорядков или покой в личной жизни, протекающей без внутренних и внешних потрясений. Библейская концепция «мира» значительно шире, она тесно связана с еврейским корнем slm, который означает «быть совершенным» или «быть здравым». Глагол соединяет в себе и динамический, и статический оттенки смысла — «быть совершенным, целым» и «жить хорошо».

Существительное имеет множество смысловых оттенков, которые можно разбить на четыре категории: 1) salom как целостность жизни и тела (то есть здоровье); 2) salom как правильные, гармоничные взаимоотношения между двумя индивидами или иными сторонами, зачастую установленные с помощью завета (см. «завет мира» в Чис. 25:12-13; Ис. 54:10; Иез. 34:25-26), который в случае установления его с Яхве обновляется или подтверждается посредством «жертвы мирной»; 3) salom как благополучие, процветание, преуспеяние и исполнение (см. Лев. 26:3-9); 4) salom как победа над врагами или отсутствие войны. Слово salom использовалось и как приветственное, и как прощальное.

Подразумевалось, что оно играет роль благословения для того, к кому обращено: «пусть твоя жизнь будет исполнена здоровья, преуспеяния и побед». В форме прилагательного это слово выражает совершенство и безопасность. В Новом Завете словом peace («мир») чаще всего переводится греческое слово елгёпё. И хотя в ряде значений два эти слова совпадают, еврейское salom имеет более широкий смысловой диапазон и, по сути дела, существенно повлияло на новозаветное словоупотребление eirene.

Бог как основа мира

Один только Бог есть основа мира, ведь Он — «Иегова Шалом» (см. Суд. 6:24). Господь пришел к греховному человечеству, исторически — сначала к евреям, затем к язычникам, намереваясь вступить с ними во взаимоотношения. Бог установил с ними завет мира, который был запечатлен Его присутствием (см. Чис. 6:24-26). Участники завета могли рассчитывать на совершенный мир {salom salom) до тех пор, пока они находились в правильных взаимоотношениях с Господом (см. Ис. 26:3; 2 Фес. 3:16).

Ветхий Завет предвосхищал, а Новый Завет подтвердил, что посредником в установлении мира Божиего будет Мессия (см. Ис. 9:6-7; Мих. 5:4-5). Мир с Богом пришел через смерть и воскресение Иисуса Христа (Рим. 5:1; Еф. 2:14-17; Кол. 1:19-20; см. Евр. 13:20). Петр проповедует Корнилию: «Он послал сынам Израилевым слово, бла-говествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех» (Деян. 10:36).

Соотношение между праведностью и миром. Господь установил завет, приведший к тому, что на его участников Божий salom излился в изобилии, «как река» (см. Ис. 48:18). Однако этот мир может быть нарушен, коль скоро человек не живет в праведности перед Господом и другими людьми; собственно говоря, мир — один из плодов праведного суда или правосудия (Ис. 32:17-18). Псалмопевец поэтически описывает отношение между правдой и миром как взаимное лобзание (Пс. 84:11). Бог мира и мир Божий освящают детей Божиих (см. 1 Фес. 5:23). С другой стороны, в Писании особо указано, что для нечестивых мира быть не может (Ис. 48:22; 57:21). Павел описывает это различие следующим образом: «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых Иудея, потом и Еллина! Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!» (Рим. 2:9-10).

Одним из ключевых вопросов, связанных с пророками, выступает учение о «мире». Лжепророки твердят «мир! мир!» {Иер. 6:14; 8:11} и надеются тем самым сотворить мир для своих слушателей. Истинные же пророки указывают, что без праведности и справедливости никакого мира быть не может. Это помогает нам лучше понять, что подразумевает Иисус, когда провозглашает: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34). А Павел пишет: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» (Рим. 16:20). Суд над грехом, и в историческом, и в эсхатологическом плане, должен произойти раньше, нежели придет мир.

Мир в грядущем веке. В грядущем веке в животном царстве будет восстановлена райская безмятежность. Картина, нарисованная в Ис. 11:6-11, одна из самых живописных в Библии. Животные перечислены в странных и чарующих сочетаниях: волк и ягненок, барс и козленок, теленок и лев, корова и медведица, лев и вол. И малое дитя будет водить их. Здесь подчеркивается гармония, salom между животными и между животным царством и человеком. В этот день дети будут играть со змеями, и те не причинят им вреда.

Кроме этого, с земли будет снято проклятие, и на ней снова воцарится salom, что означает одновременно гармонию и процветание (Ам. 9:13-15). Пустыня сделается густым, как лес, садом (Ис. 32:15), и даже горы будут «капать вином», и «все русла Иудейские наполнятся водою» (Иоиль 3:18).

Все народы соберутся под владычество «Князя мира» {Ис. 9:6} и при этом «перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы» (Ис. 2:4; Мих. 4:3). Исайя поэтически характеризует это время так: «вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам» (Ис. 55:12).

Не следует упускать из виду, что эта гармония никогда не наступит, пока у человека не возникнут правильные взаимоотношения (salom) с Яхве; она установится в итоге праведного правления Того, Кто есть «отрасль от корня Иессеева», на Ком почиет Дух Господень {Ис. 11:1-2}, Кто «Князь мира» (Ис. 9:6; см. Иер. 33:8-9).

Гленн Э. Шефер

См. также: ПЛОД ДУХА.

Литература: Н. Beck and С. Brown, DNTT, 2:776-83; J.I.Durham, Proclamation and Presence: Old Testament Essays in Honor of Gwynne Henton Davies; W. Eichrodt, Theology of the Old Testament; W.Foerster, TDNT, 2:400-420; D.J.Harris, Shalom!: The Biblical Concept of Peace; P.B.Yoder, Shalom: The Bible's Word for Salvation, Justice, and Peace.