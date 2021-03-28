Философия религии, понимаемая как возможность нового и более аутентичного провозглашения Евангельской Вести Иисуса Христа, Господа мира, принимает вызов современного секуляризованного мира и смотрит в будущее уверенно и оптимистично.

В XX веке Католическая Церковь пережила великое событие — II Ватиканский Собор. Оно привело к глубокому обновлению нашей Церкви и сделало ее способной адекватно отвечать на вызов современной культуры.



Накануне Собора Папа Иоанн XXIII провозгласил в Риме ключевой принцип церковной реформы, принцип, который, несомненно, можно назвать «герменевтическим»: он сказал, что «необходимо изложить древние непреходящие истины христианской веры на новом языке, более понятном совре­менному человеку». Этот же принцип вдохновлял создание данной книги, привносящей в сферу традиционной католической филосо­фии религии много нового и опирающейся на строго фило­софский метод.

Я многому научился от одного из направлений современной философии, именуемого «герменевтической онтологией», основоположниками которого были Мартин Хайдеггер и Георг Гадамер. Эти известные теперь во всем мире философы дали глубокое и ясное истолкование явления «ослабления света» в некоторых традиционных религиозных убеждениях и связанного с этим быстро и повсеместно распространяю­ щегося социально-культурного феномена секуляризации. Я убежден, что именно используя ключевые понятия и язык герменевтической философии, можно ответить на вызов секуляризации и переформулировать понятными современному секуляризованному человеку словами вечные истины христианской веры.

Подобное было осуществлено св. Фомой Аквинским в XIII веке: вызвав скандал среди тогдашних церковных влас­тей, он имел мужество применить философию Аристотеля, «philosophia nova», для формулировки христианских истин на новом языке и на уровне, отвечавшем его времени. Таким образом, я считаю, что следуя в этой книге не букве, но духу томизма, я остаюсь верным учеником св. Фомы и добрым католическим философом.

Книга прослеживает путь развития философии религии от Канта, первого подлинного философа религии Нового времени, через Хайдеггера к Гадамеру, трактующему философию религии как герменевтику религиозного факта. Она не обещает легкого чтения и предназначена для философски образованных верующих и неверующих, способ­ных «достигать истины через труд понятия» (Гегель). Неве­рующим эта книга покажет, что религия продолжает питать и благотворно воздействовать и на нынешнюю, более секулярную по сравнению с прошлым, философию, а верующим поможет «дать разумное изъяснение их веры» (Св. Павел) современному секуляризованному человеку.