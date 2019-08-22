Книга францисканского монаха, священника, живущего в России уже 14 лет. Он преподает философию в католической семинарии "Мария – Царица Апостолов” и в Русской христианской гуманитарной академии в Санкт-Петербурге, а также историю богословия в некоторых православных учебных заведениях.

По сути, эту работу можно было бы назвать кратким содержанием всех основных тенденций в западной (как протестанской, так и католической) теологии XX века. Ф.Е. Реати постарался кратко и одновременно ёмко рассказать о таких крупных фигурах как К. Барт, Р. Бультман... а также о сути обновленческой теологии на примере II Ватиканского Собора и о многих других важных персонах и событиях.

Одно из немногих изданий на русском языке, которое можно было бы уверено порекомендовать для введения в проблемный круг западного богословия двадцатого века.



Пер. с итальянского Ю.А.Ромашева

СПб.: Европейский Дом, 2002. - 187 с.

ISBN 5-8015-0135-5

ЛЮТЕРАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

1. ПРИМАТ БОГА: БОГ КАК ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ТАЙНА ЧЕЛОВЕКА (К.БАРТ)

2. БОГОСЛОВИЕ и АНТРОПОЛОГИЯ: БОГ КАК ГАРАНТ ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА (Р.БУЛЬТМАН)

2.1. Бультман: человек, внимающий Слову

2.2. Бультман: человек в «эсхатологическом» решении

2.3. Бультмаи: разрешение теологии в антропологии?

3. БОГОСЛОВИЕ и СОВРЕМЕННОСТЬ (Д.БОНХЁФФЕР)

КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

4. От МОДЕРНИЗМА к АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМУ ПОВОРОТУ

НОВЕЙШЕЕ ЛЮТЕРАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

5.ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

НОВЕЙШЕЕ КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. (БОГОСЛОВИЕ В ОБЩЕСТВЕ: «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА» В ДЕЙСТВИИ)

6. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

7. «БОГОСЛОВИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ»

8. ФЕМИНИСТСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

Фьоренцо Эмилио Реати - Бог в XX веке: Человек - путь к пониманию Бога - Западное богословие XX века - Предварительные замечания

Западные историки нередко называют XX век «коротким веком». Они имеют в виду главным образом философию и литературу, но думаю, что эта характеристика верна и для богословия XX столетия. Для него также «историческое начало не совпадает с хронологическим»[1].

«Своеобразие нового века выявилось, начиная с первой мировой войны: до этого сохранялся еще мир «долгого» - XIX века, века великих идеологий и мифов либеральной буржуазии, преобладавшего на общественной сцене и формировавшего души людей»[2].

Первая мировая война стала не только выражением глубокого политического кризиса. Она разрушила мечту о «непрерывном прогрессе» человечества и «преемственности культуры», показав иллюзорность царства всеобщего примирения, о котором либеральное протестантское богословие пророчествовало как о чем-то неминуемом.

Адольф фон Гарнак, выдающийся учитель последних поколений либеральных теологов, в своих знаменитых Лекциях о сущности христианства, прочитанных в Берлине на рубеже нового столетия, в зимний семестр 1899-1900 гг., с чрезмерным пророческим пылом провозгласил неминуемый приход на землю «христианского общества, воплощающего в себе нравственные идеалы Иисуса из Назарета»:

«Иисус открывает перспективу человеческих отношений, определяемых не юридическими предписаниями, но внушаемых любовью и побеждающей врага кротостью. Это достойный евангельский идеал, с которым мы связаны со времени основания нашей религии и который должен присутствовать во всем нашем историческом развитии как цель и путеводная звезда. Кто может с определенностью сказать, что человечество его когда-нибудь достигнет? Но мы можем и должны приближаться к нему. И в этом смысле сегодня (в отличие от того, что было двести или триста лет тому назад) мы осознаем нашу нравственную задачу. Те из нас, кто наделен более острым, а значит и более пророческим чувством, не считает больше царство мира и любви чистой утопией»[3].

Духовный кризис, явившийся следствием первой мировой войны, ознаменовал начало двадцатого века и для мысли о Боге. Важным свидетельством этого послужила опубликованная лютеранским теологом Фридрихом Гогартеном (F.Gogarten) в 1920 г. в журнале Christliche Welt («Христианский мир») статья, озаглавленная Zwischen den Zeiten («Между временами»).

Гогартен пишет: «Судьба нашего поколения — жить между временами. Мы никогда не принадлежали к завершающейся ныне эпохе (имеется в виду эпоха либеральной протестантской теологии — прим. Э.Р.). Будем ли мы принадлежать будущему? Пока что мы посередине и в великом молчании. Но именно поэтому мы в состоянии,наконец, услышать слово Божие... Сегодня — время упадка. Со всей серьезностью мы ставим перед собой тревожный вопрос о том, способны ли мы реально мыслить Бога. Мы так заняты всем человеческим — обществом, моралью, что утратили Бога. Да, мы Его потеряли. У нас больше нет ни одной мысли, способной достичь Его. Но зато появилась возможность нового вопроса о Боге»[4].

Заголовок статьи Гогартена стал в 1922 г. названием журнала, пропагандирующего новое богословское течение. В нем сотрудничали Карл Барт, Фридрих Гогартен, Эдвард Турнайзен, Георг Мерц, Эмиль Бруннер и Рудольф Бультман.

В заключении своей статьи Гогартен окончательно расходится со своими учителями: «Разве вы не учили нас видеть во всем дело рук человеческих? Разве сами не заостряли наше внимание на человеческом, побуждая искать объяснение всего в историческом развитии? Мы благодарны вам за это. Вы дали нам ценный инструмент, и теперь мы хотим им пользоваться. Мы видим, что все, связанное с человеческой деятельностью, возникнув, умирает»[5].

Названием этой статьи Гогартен выразил ситуацию европейского сознания двадцатых годов, оказавшегося между уходящей эпохой либеральной буржуазной идеологии, определявшей характер богословия и философии XIX века, и новым временем, пока еще смутным и неясным, но уже тревожным и грозным, атмосферу которого определяла война.

Статья «Между временами» не только обозначила определенный временной рубеж, но и предвосхитила так называемую «теологию кризиса» (именуемую также диалектической теологией) и «философию тоски», ознаменовавшую собой рождение экзистенциализма.

Ушедшее время — время идеологий, «успокаивающей идентичности» (Э.Левинас). Именно оно породило буржуазные революции, первой в ряду которых стала французская, нашедшая свое философское «обоснование» в системе Гегеля. Гогартен пишет, что современная эпоха — эпоха кризиса и проблема состоит в том, как действовать в ситуации поразительного вторжения так называемого «онтологического различия», предсказанного поздним Шеллингом (периода работы над «Философией Откровения») и тревожной философией Ницше.

В 1922 г. Карл Барт напишет свой знаменитый «Комментарий на Послание к Римлянам», центральной темой которого станет «пришествие совершенно Иного (ganz Anderes)» — продолжение старой, восходящей к Лютеру, богословской темы «чистого Объекта во всей мощи Его инаковости и трансцендентности по отношению к миру человека».

Реакция Барта на положение в богословии была излишне резкой и односторонней. Для восстановления равновесия понадобится «антропологический поворот», связанный с именами Рудольфа Бультмана и Дитриха Бонхёффера в лютеранстве и Карла Ранера и Анри де Любака в католичестве.

XX век привнес в философскую и богословскую проблематику Бога позитивную новизну: между чисто трансцендентным Объектом и вопрошающим человеческим субъектом зреет ситуация «герменевтического круга», лежащая в основании многих ярких современных богословских подходов (теологии надежды, теологии практики, теологии освобождения) и многообещающего нового диалога философии с богословием, эмблемой которого стали философии М.Хайдеггера и Г.Гадамера.

Примечания

[1]Ср. E.Hobsbaum, Il secolo breve, Rizzoli, Milano 1955.

[2]Op.cit., p.385.

[3]A.von Harnack, Das Wesen des Christentums, Berlin, 1901, S. 23.

[4]Статья была опубликована в сборнике: J.Moltmann, Die Ursprung der Dialektische Theologie, Berlin 1966, S. 543.

[5]Op.cit., S. 549.