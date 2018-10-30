Жизнь Греции - Вил Дюрант

Написанная живым и остроумным языком грандиозная панорама жизни Эллады - от политики и морали до искусства и философии - может послужить и первоклассным учебником, и справочным пособием, и просто увлекательным чтением для всех интересующихся античностью.

Вил Дюрант - Жизнь Греции - История греческой цивилизации от самых ее истоков и ближневосточной цивилизации, от смерти Александра до римского завоевания, предваряемая введением в доисторическую культуру Крита

Перевод с англ. Федорина В.

М., Крон-Пресс, 1997 г. - 704 с.

Серия: Академия

ISBN 5-232-00347-Х

"Жизнь Греции" входит в одиннадцатитомную "Историю цивилизации" Вила Дюранта.

Используя синтетический метод, американский ученый заставляет читателя ощутить себя современником древних греков.

Вил Дюрант - Жизнь Греции - История греческой цивилизации от самых ее истоков и ближневосточной цивилизации, от смерти Александра до римского завоевания, предваряемая введением в доисторическую культуру Крита - Содержание

Об авторе Предисловие Книга I: ЭГЕЙСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ Глава I. КРИТ

Глава II. ДО АГАМЕМНОНА

Глава III. ГЕРОИЧЕСКИЙ ВЕК Книга II: РОСТ ГРЕЦИИ Глава IV. СПАРТА

Глава V. АФИНЫ

Глава VI. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Глава VII. ГРЕКИ НА ЗАПАДЕ

Глава VIII. БОГИ ГРЕЦИИ

Глава IX. ОБЩАЯ КУЛЬТУРА РАННЕЙ ГРЕЦИИ

Глава X. ВОЙНА ЗА СВОБОДУ Книга III: ЗОЛОТОЙ ВЕК: 480-399 гг. до н.э. Глава XI. ПЕРИКЛ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Глава XII. ТРУД И БОГАТСТВО В АФИНАХ

Глава XIII. НРАВЫ И МАНЕРЫ АФИНЯН

Глава XIV. ИСКУССТВО ПЕРИКЛОВОЙ ГРЕЦИИ

Глава XV. УСПЕХИ НАУКИ

Глава XVI. СТОЛКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ

Глава XVII. ЛИТЕРАТУРА ЗОЛОТОГО ВЕКА

Глава XVIII. САМОУБИЙСТВО ГРЕЦИИ Книга IV: ЗАКАТ И УПАДОК ГРЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ: 399-322 гг. до н.э. Глава XIX. ФИЛИПП

Глава XX. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО В ЧЕТВЕРТОМ СТОЛЕТИИ

Глава XXI. АПОГЕЙ ФИЛОСОФИИ'

Глава XXII. АЛЕКСАНДР Книга V: ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ РАССЕЯНИЕ: 322-146 гг. до н.э. Глава XXIII. ГРЕЦИЯ И МАКЕДОНИЯ

Глава XXIV. ЭЛЛИНИЗМ И ВОСТОК

Глава XXV. ЕГИПЕТ И ЗАПАД

Глава XXVI. КНИГИ

Глава XXVII. ИСКУССТВО ПЕРИОДА РАССЕЯНИЯ

Глава XXVIII. ВЕРШИНЫ ГРЕЧЕСКОЙ НАУКИ

Глава XXIX. КАПИТУЛЯЦИЯ ФИЛОСОФИИ

Глава XXX. ПРИХОД РИМА Эпилог: наше греческое наследие Библиография Алфавитный указатель имен и географических названий

Вил Дюрант - Жизнь Греции - История греческой цивилизации от самых ее истоков и ближневосточной цивилизации, от смерти Александра до римского завоевания, предваряемая введением в доисторическую культуру Крита - Предисловие

Моя задача — запечатлеть и рассмотреть рождение, рост, зрелость и упадок греческой цивилизации, начиная с древнейшего наследия Крита и Трои до завоевания Греции Римом. Я хочу обозреть и прочувствовать эту сложную культуру не только в трудно уловимом и безличном ритме ее возвышения и падения, но в богатстве и разнообразии составляющих ее элементов, к которым относятся: способы возделывания земли и организация промышленности и торговли; эксперименты с монархией, аристократией, демократией, диктатурой и революцией; манеры и нравы, религиозные обряды и верования; воспитание детей и регулирование половых и семейных отношений; дома и храмы, рынки, театры и атлетические арены; поэзия и драма, живопись, скульптура, архитектура и музыка; науки и изобретения, суеверия и философии.

Я хочу обозреть и прочувствовать эти элементы не в их теоретической и схоластической изоляции, но в живом взаимопереплетении синхронных движений единого большого культурного организма с сотнями органов и сотней миллионов клеток, но с одним телом и одной душой.



За вычетом машин, едва ли найдется в нашей культуре что-либо светское, что происходило бы не из Греции. Школы, гимназии, арифметика, геометрия, история, риторика, физика, биология, анатомия, гигиена, терапия, косметика, поэзия, музыка, трагедия, комедия, философия, теология, агностицизм, скептицизм, стоицизм, эпикуреизм, этика, политика, идеализм, филантропия, цинизм, тирания, плутократия, демократия — все это греческие слова, обозначающие культурные формы, редкие из которых родились, но многие впервые созрели — во благо, во зло ли — благодаря бьющей ключом энергии греков.



Все те проблемы, что тревожат нас сегодня: вырубка лесов и эрозия почвы; эмансипация женщины и (регулирование рождаемости; консерватизм истеблишмента и экспериментаторство аутсайдеров в морали, музыке и политике; политическая коррупция и нравственная извращенность; конфликт религии и науки, ослабление имеющих сверхъестественное происхождение опор нравственности; война классов, народов и континентов; революции бедноты против экономического засилья богатых и богатых против политического засилья бедноты; борьба между демркратией и диктатурой, между индивидуализмом и коммунизмом, между Востоком и Западом — все это будоражило, словно бы в поучение нам, блестящую и бурную жизнь древней Эллады.

В греческой цивилизации не найдется ничего, что не проливало бы свет на нашу. Мы попытаемся обозреть жизнь Греции как во взаимодействии ее культурных элементов, так и в грандиозной пятиактной драме ее восхождения и упадка.



Мы начнем с Крита и его недавно воскрешенной цивилизации потому, что, по-видимому, из Крита и из Азии происходила доисторическая культура Микен и Тиринфа, которая мало-помалу превращала ахейских переселенцев и дорийских захватчиков в цивилизованных греков; мы остановимся на мгновение, чтобы вглядеться в мужественный мир воинов и любовников, пиратов и трубадуров, который пришел к нам, несомый стремительным потоком гомеровского стиха.

Мы увидим возвышение Спарты и Афин при Ликурге и Солоне и проследим за расселением плодовитых греческих колонистов по всем островам Эгеиды, берегам западной Азии и Черного моря, Африки, Италии, Сицилии, Франции и Испании. Мы увидим, как демократия сражалась за свою жизнь при Марафоне, каким стимулом послужила для нее победа, как она организовала себя и расцвела в богатейшую культуру в истории при Перикле; мы задержимся, чтобы насладиться зрелищем освобождения человеческого разума от суеверий, создания новых наук, рационализации медицины, секуляризации истории и достижения беспримерных вершин в поэзии и драме, философии, риторике и искусстве; мы меланхолично развернем летопись самоубийственного конца Золотого века в годы Пелопоннесской войны.

Мы будем созерцать доблестные попытки разобщенных Афин оправиться от удара, нанесенного поражением; даже упадок их будет блистательным благодаря гению Платона и Аристотеля, Апеллеса и Праксителя, Филиппа и Демосфена, Диогена и Александра.

Затем — пройдя по следам полководцев Александра — мы увидим, как греческая цивилизация, слишком могучая для маленького полуострова, вырывается за его пределы и вновь затопляет Азию, Африку и Италию, как она учит мистический Восток культу тела и рассудка, возрождает славу Египта в Александрии Птолемеев и обогащает Родос посредством торговли и искусства, развивает геометрию благодаря Евклиду в Александрии и Архимеду в Сиракузах, в лице Зенона и Эпикура формулирует самые долговечные философические течения в истории, создает Афродиту Мелосскую, Лаокоона, Нику Самофракийскую и Пергамский алтарь, безуспешно стремится организовать свою политику на началах честности, единства и мира, все глубже погружается в хаос гражданской и классовой войны, истощив свою почву, чресла и дух, уступает автократии, квиетизму и мистицизму Востока, наконец, чуть ли не приветствует тех самых завоевателей-римлян, через которых умирающая Греция передаст в наследство Европе свою науку, философию, литературу и искусство — живой культурный фундамент нашего современного мира.

