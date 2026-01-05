Словарь в формате djvu и словарь для Цитаты из Библии огромного энциклопедического библейского справочника под редакцией ред. Элуэлл У., Камфорт Ф.

В словарь вошли практически все личные имена, географические названия и термины, встречающиеся в Библии. Для лучшего ознакомления с географией в статьи включено около 90 карт и цветная вклейка с картами.

Издание содержит обширную информацию о жизни и обычаях разных народов, о животных и растениях, музыкальных инструментах и одежде; в нем затронуты многочисленные темы, связанные с повседневной жизнью в библейские времена.

Большой Библейский Словарь

Под редакцией Уолтера Элуэлла и Филипа Камфорта

С-Петербург, 2005. - 1504 с. + цв. вкл.

ISBN 5-7454-0931-2

Перевод: Рыбакова Ο. Α.

Редактирование, верстка, составление указателей, дизайн обложки: Цыганков Ю. А.

Редактирование: Копелев Д. И., Копелева Г. В.

Технические редакторы: Тимофеев Д. Б., Папаян Н. И.

Подготовка карт: Кравченко О. С.

Корректор: Ярмаль П. И.

TYNDALE BIBLE DICTIONARY, 2001

by Tyndale House Publishers, Inc.

Translated into Russian by permission

of Tyndale House Publishers,

Wheaton, Illinois, U.S.A.

ISBN 0-8423-7089-7

Большой библейский словарь - Элуэлл У., Камфорт Ф. - Введение

В словарь включены обширные статьи, посвященные всем каноническим книгам Библии, а также второканоническим, апокрифическим и псевдоэпиграфическим сочинениям, истолковываются важные библейские понятия, рассказывается о переводах, рукописях и каноне Писания. Словарь снабжен указателем, позволяющим найти все упоминания того или иного библейского стиха в его тексте.

При подготовке словаря привлекался в адаптированном виде материал из других публикаций издательства «Тиндейл», в частности, из книг «Происхождение Библии» и «Кто есть кто в истории христианства». В ряде случаев редактор Филип Камфорт использовал также свои предыдущие труды: «Новый полный комментарий к Библии» («Новый Завет»), «Я есмь путь», «Открывая Евангелие от Иоанна» (авторство совместно с У. Хаули), «Полный путеводитель по переводам Библии», «Поиски исходного новозаветного текста», «Ранние рукописи и современные переводы Нового Завета», «Богодухновенное Слово».



Это большой прорыв в нашей работе...

В нашем клубе этот труд стал возможен благодаря титаническому труду DikBSD, печатаю тут его лирические отступления - Esxatos:

Файл весит около 43М, из них - 10М - текстовая подложка. К сведению: Сканы занимают 8ГБ. Если из них делать pdf - то он будет "весить" минимум 1ГБ. А djvu без текстовой подложки получился около 33 М.

P.S. Это издательство выпускает книги самого плохого качества.

Уж очень плохо напечатано издание (по крайней мере - ББС, которую я купил)...

На обработку ББС ушло часов 80. Тонкая бумага, все просвечивается с обратной стороны. Убирал вокруг букв подтеки типографской краски, сотни точек мусора на каждой странице. Это ужас какой-то...

В doc и fb2 пока делать не буду - иначе остановится основная работа...сия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7

05/10/2024 - новая исправленная версия модуля