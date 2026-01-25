Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Райт Николас Томас - Популярный комментарий

Райт Николас Томас - Популярный комментарий
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, Wright Nicholas Thomas

13 книг Райта Н. Т. в серии коментариев на Новый Завет.

Комментарии на Новый Завет известного современного библеиста и историка Николаса Томаса Райта доступны для понимания каждому, даже неподготовленному читателю.

Николас Томас Райт - Популярный комментарий - все книги серии

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М., ББИ, 2008 - 2010.

Николас Томас Райт - Популярный комментарий - От автора

Первый же человек, возвестивший людям Иисуса, ясно дал понять: эта весть адресована каждому. То был великий день - его иногда называют днем рождения Церкви. Могучий ветер Духа Божьего пронесся меж учениками Иисуса и наполнил их новой радостью и ощущением Божьего присутствия и силы. Петр, старший из учеников, который всего несколько недель назад рыдал, как ребенок, из-за того, что солгал и отрекся даже от знакомства с Иисусом, теперь смело объяснял огромной толпе: произошло событие, изменившее мир раз и навсегда.

То, что Бог сделал для него, Петра, Он отныне начинает делать для всего мира: новая жизнь, прощение, новая надежда и сила появляются, словно весенние цветы после долгой зимы. Началась новая эпоха, в которой Бог Живой будет творить в мире новое, причем начнет прямо сейчас, с тех людей, которые слышат Петра. «Ибо для вас обещание и для всех дальних» (Деян 2:39). Оно не для какой-то одной группы людей, но для каждого.

Очень быстро это стало явью: юное движение распространилось по значительной части тогдашней ойкумены. Также широко расходились и охотно читались тексты христианских авторов. Эти короткие произведения не были предназначены ни для религиозной, ни для интеллектуальной элиты. С самого начала они были написаны для всех.


К нашим временам это относится ничуть не меньше. Конечно, нельзя сбрасывать со счета, что некоторые люди внимательно и глубоко изучают исторические свидетельства, значение слов в греческом оригинале (ранние христиане писали на греческом языке), нюансы в высказываниях разных авторов о Боге, Иисусе, мире и самих себе. Данная серия комментариев во многом основана именно на таких исследованиях.

Однако ориентируюсь я здесь на самую широкую аудиторию, особенно на тех, кто обычно не читает научные работы по библеистике и не знает греческого языка. Именно такого читателя я имею в виду. Вот почему в конце книжки помещен словарь самых необходимых ключевых понятий. Всякий раз, как вы видите в тексте непонятное слово, выделенное жирным шрифтом, можете заглянуть в конец и прочесть объяснение.

В наши дни существует много переводов Нового Завета. В данном случае я предлагаю свой собственный перевод, ориентированный все на тот же широкий круг читателей, которые могут не понять более официального и подчас тяжеловесного стиля стандартных переводов. Естественно, я старался держаться как можно ближе к оригиналу. Но основная задача состояла в понятности: чтобы текст был понятен не избранным, а всем и каждому.

Николас Томас Райт

Модуль для Цитаты всех книг серии Николаса Томаса Райта - Популярный комментарий - BibleQuote

Райт Матфей Евангелие

Райт Н. Т. Матфей. Евангелие. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — xii+311 с.
Перевод Евгении Зацепиной

Том Райт - Матфей - Евангелие - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Марк

Райт Н. Т. Марк. Евангелие. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»), — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — х+218 с.
Перевод: Любовь Сумм

Том Райт - Марк - Евангелие - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Лука. Евангелие. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — 308 с.
Перевод: Андрей Лукьянов

Том Райт - Лука - Евангелие - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Иоанн. Евангелие. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»), — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. — xii+296 с.
Перевод: Любовь Сумм

Том Райт - Иоанн - Евангелие - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Деяния апостолов

Райт Н. Т. Деяния Апостолов. Популярный комментарий

  • Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — хп+377 с.

  • Перевод: Глеб Ястребов

Том Райт - Деяния Апостолов - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт послание к Римлянам

Райт Н. Т. ПАВЕЛ. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ. Популярный комментарий

  • Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2009. — х+243 с.

  • Перевод: Глеб Ястребов

  • Данный перевод английского издания книги Н. Т. Райта Paulfor Everyone Romans публикуется с согласия издательства SPCK

  • This translation of Paul for Everyone Romansby Tom Wright originally published in English in 2004 is publishedby arrangement with SPCK.

  • Издание осуществлено при поддержке Kerk in Actie (Утрехт, Нидерланды).

Том Райт - Павел - Послание к римлянам - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Послания Коринфянам

Райт Н. Т. Павел. Послания к Коринфянам. Популярный комментарий

  • Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — х+430 с.

  • ISBN 978–5–98647–215–7

Том Райт - Павел - Послания к коринфянам - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Галатам

Райт Н. Т. Павел. Послания к Галатам и фессалоникийцам. Популярный комментарий

  • Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — M. Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — Х+170 с.

  • ISBN 5–89647–192–0

  • Перевод: Александр Конев

  • Редактор. Алексей Лысаков

Том Райт - Павел - Послания к галатам и фессалоникийцам - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Павел. Послания из тюрьмы: Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимону. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. — X+202 с.
Перевод: Марина Карпец

Том Райт - Павел - Послания из тюрьмы - читайте на Эсхатосе

Райт Пастырские послания

Райт Н. Т. Павел. Пастырские послания. I и II Послания к Тимофею и Послание к Титу. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М. : Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — xii+168 с.

Том Райт - Павел - Пастырские послания - читайте на Эсхатосе

Райт Послание к евреям

Райт Н. Т. Послание к Евреям. Популярный комментарий

Пер.с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — х+161 с.
ISBN 5-89647-191-2

Том Райт - Послание к Евреям - читайте на Эсхатосе

Откровение Иоанна Райт Н. Т.

22.09.2013

Райт H. T. Откровение Иоанна. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2013. — х+182 с.

Перевод: Глеб Ястребов

Том Райт - Откровение Иоанна - читайте Эсхатосе

Райт Н. Т. Ранние христианские письма

04.10.2013

Райт H. T. Ранние христианские письма. Иаков, Петр, Иоанн и Иуда. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2013. — х+166 с.

Перевод: Глеб Ястребов

ISBN 978–5-89647–305–3

Том Райт - Ранние христианские письма - читайте на Эсхатосе

Обновление файлов книг Томаса Райта Популярный комментарий

21/08/2022 - все файлы обновлены и изготовлены новые файлы PDF

Views 18 274
Rating 4.6 / 5
Added 25.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
4.6/5 (61)

Comments (15 comments)

I
ivanB 3 years ago

Отлично, спасибо!
R
Romashka 4 years ago


Слава Ісусу Христу! Я семінарист, ніяк не можу дістати дані книги для написання робіт. Чи можете ними поділитись? 

Ось мій адрес: [email protected]


 
B
brat Andron 7 years ago

При обновлении файла пропали ссылки на книги.
E
esxatos 7 years ago

Есть на самой странице ссылки на конкретные книги - на тех страницах все и есть...
Мирт7 11 years ago
Спасибо
 
Леонид78 13 years ago
Спасибо
Леонид78 13 years ago
Спасибождем еще и побольше
E
esxatos 13 years ago
Сегодня есть и побольше - Римлянам, Коринфинам, Галатам, Фессалоникийцам и др. в трех форматах
E
esxatos 13 years ago
Сегодня добавил  от DikBSD Павел. Послания из тюрьмы Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимону - в четырех форматах: djvu, doc, fb2,epub
G
ggalburg 13 years ago
Спасибо!
инг 13 years ago
 Благодарю,книги Райта вдохновляют!!!
P
palatinus 13 years ago
Спасибо DikBSD за подарок!
P
pikalov 13 years ago
Отлично! Спасибо!
V
Vahram 13 years ago
 Спасибо !!!
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

Related Books

All Books