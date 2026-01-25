13 книг Райта Н. Т. в серии коментариев на Новый Завет.

Комментарии на Новый Завет известного современного библеиста и историка Николаса Томаса Райта доступны для понимания каждому, даже неподготовленному читателю.

Николас Томас Райт - Популярный комментарий - все книги серии

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М., ББИ, 2008 - 2010.

Николас Томас Райт - Популярный комментарий - От автора

Первый же человек, возвестивший людям Иисуса, ясно дал понять: эта весть адресована каждому. То был великий день - его иногда называют днем рождения Церкви. Могучий ветер Духа Божьего пронесся меж учениками Иисуса и наполнил их новой радостью и ощущением Божьего присутствия и силы. Петр, старший из учеников, который всего несколько недель назад рыдал, как ребенок, из-за того, что солгал и отрекся даже от знакомства с Иисусом, теперь смело объяснял огромной толпе: произошло событие, изменившее мир раз и навсегда.

То, что Бог сделал для него, Петра, Он отныне начинает делать для всего мира: новая жизнь, прощение, новая надежда и сила появляются, словно весенние цветы после долгой зимы. Началась новая эпоха, в которой Бог Живой будет творить в мире новое, причем начнет прямо сейчас, с тех людей, которые слышат Петра. «Ибо для вас обещание и для всех дальних» (Деян 2:39). Оно не для какой-то одной группы людей, но для каждого.



Очень быстро это стало явью: юное движение распространилось по значительной части тогдашней ойкумены. Также широко расходились и охотно читались тексты христианских авторов. Эти короткие произведения не были предназначены ни для религиозной, ни для интеллектуальной элиты. С самого начала они были написаны для всех.



К нашим временам это относится ничуть не меньше. Конечно, нельзя сбрасывать со счета, что некоторые люди внимательно и глубоко изучают исторические свидетельства, значение слов в греческом оригинале (ранние христиане писали на греческом языке), нюансы в высказываниях разных авторов о Боге, Иисусе, мире и самих себе. Данная серия комментариев во многом основана именно на таких исследованиях.

Однако ориентируюсь я здесь на самую широкую аудиторию, особенно на тех, кто обычно не читает научные работы по библеистике и не знает греческого языка. Именно такого читателя я имею в виду. Вот почему в конце книжки помещен словарь самых необходимых ключевых понятий. Всякий раз, как вы видите в тексте непонятное слово, выделенное жирным шрифтом, можете заглянуть в конец и прочесть объяснение.



В наши дни существует много переводов Нового Завета. В данном случае я предлагаю свой собственный перевод, ориентированный все на тот же широкий круг читателей, которые могут не понять более официального и подчас тяжеловесного стиля стандартных переводов. Естественно, я старался держаться как можно ближе к оригиналу. Но основная задача состояла в понятности: чтобы текст был понятен не избранным, а всем и каждому.



Николас Томас Райт

Модуль для Цитаты всех книг серии Николаса Томаса Райта - Популярный комментарий - BibleQuote

Райт Н. Т. Матфей. Евангелие. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — xii+311 с.

Перевод Евгении Зацепиной

Том Райт - Матфей - Евангелие - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Марк. Евангелие. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»), — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — х+218 с.

Перевод: Любовь Сумм

Том Райт - Марк - Евангелие - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Лука. Евангелие. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — 308 с.

Перевод: Андрей Лукьянов

Том Райт - Лука - Евангелие - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Иоанн. Евангелие. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»), — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. — xii+296 с.

Перевод: Любовь Сумм

Том Райт - Иоанн - Евангелие - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Деяния Апостолов. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — хп+377 с.

Перевод: Глеб Ястребов

Том Райт - Деяния Апостолов - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. ПАВЕЛ. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2009. — х+243 с.

Перевод: Глеб Ястребов

Данный перевод английского издания книги Н. Т. Райта Paulfor Everyone Romans публикуется с согласия издательства SPCK

This translation of Paul for Everyone Romansby Tom Wright originally published in English in 2004 is publishedby arrangement with SPCK.

Издание осуществлено при поддержке Kerk in Actie (Утрехт, Нидерланды).

Том Райт - Павел - Послание к римлянам - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Павел. Послания к Коринфянам. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — х+430 с.

ISBN 978–5–98647–215–7

Том Райт - Павел - Послания к коринфянам - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Павел. Послания к Галатам и фессалоникийцам. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — M. Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — Х+170 с.

ISBN 5–89647–192–0

Перевод: Александр Конев

Редактор. Алексей Лысаков

Том Райт - Павел - Послания к галатам и фессалоникийцам - Популярный комментарий - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Павел. Послания из тюрьмы: Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимону. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. — X+202 с.

Перевод: Марина Карпец

Том Райт - Павел - Послания из тюрьмы - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Павел. Пастырские послания. I и II Послания к Тимофею и Послание к Титу. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М. : Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — xii+168 с.

Том Райт - Павел - Пастырские послания - читайте на Эсхатосе

Райт Н. Т. Послание к Евреям. Популярный комментарий

Пер.с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — х+161 с.

ISBN 5-89647-191-2



Том Райт - Послание к Евреям - читайте на Эсхатосе

22.09.2013

Райт H. T. Откровение Иоанна. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2013. — х+182 с.

Перевод: Глеб Ястребов

Том Райт - Откровение Иоанна - читайте Эсхатосе

04.10.2013

Райт H. T. Ранние христианские письма. Иаков, Петр, Иоанн и Иуда. Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2013. — х+166 с.

Перевод: Глеб Ястребов

ISBN 978–5-89647–305–3

Том Райт - Ранние христианские письма - читайте на Эсхатосе

Обновление файлов книг Томаса Райта Популярный комментарий

21/08/2022 - все файлы обновлены и изготовлены новые файлы PDF