Том Райт - Матфей - Евангелие - Популярный комментарий

При описании будущего Царства Божьего часто используется символ беременности, так как это время наполнено большими надеждами, тревогами и серьезными опасностями. Библейские писатели охотно упоминают беременность в качестве иллюстрации намерения Господа дать жизнь новому миру. В данной главе Евангелия от Матфея, так же как и в параллельных главах (Мк 13) и (Лк21), эта библейская тема звучит наиболее отчетливо. «Это начало мук рождения», - говорит Иисус.



Человек может говорить о Божьем будущем только образно, потому что его точное описание невозможно, - да мы бы его и не вынесли. Иисус, имея в виду свою собственную судьбу, использует множество образов: рождение ребенка, свадьба царского сына, дерево, на котором появляются новые листочки. Он пришел в Иерусалим, зная, что призыв израильтян к покаянию усилит враждебность первосвященников и ускорит Его смерть, но Бог воскресит Его из мертвых.



Другая тема этого отрывка - судьба иерусалимского Храма. Во время своего пастырства Иисус не раз намекал на то, что не Храм, а Он сам является средоточием Божьего исцеления и возрождения. Теперь Христос говорит прямо, что Храм подлежит суду и у Него есть право вынести ему приговор. Храм считался одним из самых прекрасных сооружений в мире, но когда апостолы показывают их Иисусу, Он предупреждает их: все это рухнет. Ученики поверили Иисусу, но для них оставалось загадкой, как и когда это произойдет.

Когда же весь мир увидит, что Иисус истинный Божий Мессия? Если бы вы были подданными Рима, живущими вдали от столицы, вы мечтали бы о том дне, когда римский кесарь посетит вашу провинцию. Большая часть населения Римской империи знала греческий язык, на котором визит, «появление» царя обозначается словом «парусил» (т.е. «пришествие»). Это же слово часто использовалось, когда речь шла о каком-то чуде, свидетельствующем о вмешательстве божества. Слово «парусия» используют и ученики (в 3-м стихе), когда они спрашивают Иисуса о сроках «конца века» и пришествия Мессии. Ответ Иисуса на эти вопросы - в интерпретации Матфея - требуют внимательного чтения и трезвого размышления.



Апостолы хотели видеть Иисуса царем, но Он напоминает им, что это будет связано с разрушением Храма, гибелью нынешнего века и судорогами рождения нового мира. Да, говорит Иисус, предстоят родовые муки - войны, революции, землетрясения, голод. Наступят ужасные времена, и на долю последователей Христа выпадут жестокие испытания, которых многие не выдержат и отрекутся от Него.



Появятся лжемессии, призывающие к мятежам и революциям, но верные ученики Христа не должны позволить им обманывать себя. Они должны терпеливо ждать, когда закончится переход от нынешнего века к тому времени, когда Благая весть о Царстве Божьем распространится не только в Израиле (10:5-6, 15:24), но и во всем мире.



Все это в первую очередь имеет отношение к периоду между пастырством Христа и разрушением Храма в 70 г. н. э., - но и к каждому последующему поколению последователей Иисуса. Возможно, нам тоже придется пережить трудные времена и выдержать все до конца, продолжая верить в грядущую парусию Христа перед всем миром. И мы тоже призваны жить во время мук рождения нового века и верить в то, что эти муки закончатся Божьей победой.