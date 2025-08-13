Том Райт - Матфей - Евангелие - Популярный комментарий

Райт Николас Томас - Матфей - Евангелие
При описании будущего Царства Божьего часто используется символ беременности, так как это время наполнено большими надеждами, тревогами и серьезными опасностями. Библейские писатели охотно упоминают беременность в качестве иллюстрации намерения Господа дать жизнь новому миру. В данной главе Евангелия от Матфея, так же как и в параллельных главах (Мк 13) и (Лк21), эта библейская тема звучит наиболее отчетливо. «Это начало мук рождения», - говорит Иисус.
Человек может говорить о Божьем будущем только образно, потому что его точное описание невозможно, - да мы бы его и не вынесли. Иисус, имея в виду свою собственную судьбу, использует множество образов: рождение ребенка, свадьба царского сына, дерево, на котором появляются новые листочки. Он пришел в Иерусалим, зная, что призыв израильтян к покаянию усилит враждебность первосвященников и ускорит Его смерть, но Бог воскресит Его из мертвых.
Другая тема этого отрывка - судьба иерусалимского Храма. Во время своего пастырства Иисус не раз намекал на то, что не Храм, а Он сам является средоточием Божьего исцеления и возрождения. Теперь Христос говорит прямо, что Храм подлежит суду и у Него есть право вынести ему приговор. Храм считался одним из самых прекрасных сооружений в мире, но когда апостолы показывают их Иисусу, Он предупреждает их: все это рухнет. Ученики поверили Иисусу, но для них оставалось загадкой, как и когда это произойдет.
Человек может говорить о Божьем будущем только образно, потому что его точное описание невозможно, - да мы бы его и не вынесли. Иисус, имея в виду свою собственную судьбу, использует множество образов: рождение ребенка, свадьба царского сына, дерево, на котором появляются новые листочки. Он пришел в Иерусалим, зная, что призыв израильтян к покаянию усилит враждебность первосвященников и ускорит Его смерть, но Бог воскресит Его из мертвых.
Другая тема этого отрывка - судьба иерусалимского Храма. Во время своего пастырства Иисус не раз намекал на то, что не Храм, а Он сам является средоточием Божьего исцеления и возрождения. Теперь Христос говорит прямо, что Храм подлежит суду и у Него есть право вынести ему приговор. Храм считался одним из самых прекрасных сооружений в мире, но когда апостолы показывают их Иисусу, Он предупреждает их: все это рухнет. Ученики поверили Иисусу, но для них оставалось загадкой, как и когда это произойдет.
Когда же весь мир увидит, что Иисус истинный Божий Мессия? Если бы вы были подданными Рима, живущими вдали от столицы, вы мечтали бы о том дне, когда римский кесарь посетит вашу провинцию. Большая часть населения Римской империи знала греческий язык, на котором визит, «появление» царя обозначается словом «парусил» (т.е. «пришествие»). Это же слово часто использовалось, когда речь шла о каком-то чуде, свидетельствующем о вмешательстве божества. Слово «парусия» используют и ученики (в 3-м стихе), когда они спрашивают Иисуса о сроках «конца века» и пришествия Мессии. Ответ Иисуса на эти вопросы - в интерпретации Матфея - требуют внимательного чтения и трезвого размышления.
Апостолы хотели видеть Иисуса царем, но Он напоминает им, что это будет связано с разрушением Храма, гибелью нынешнего века и судорогами рождения нового мира. Да, говорит Иисус, предстоят родовые муки - войны, революции, землетрясения, голод. Наступят ужасные времена, и на долю последователей Христа выпадут жестокие испытания, которых многие не выдержат и отрекутся от Него.
Появятся лжемессии, призывающие к мятежам и революциям, но верные ученики Христа не должны позволить им обманывать себя. Они должны терпеливо ждать, когда закончится переход от нынешнего века к тому времени, когда Благая весть о Царстве Божьем распространится не только в Израиле (10:5-6, 15:24), но и во всем мире.
Все это в первую очередь имеет отношение к периоду между пастырством Христа и разрушением Храма в 70 г. н. э., - но и к каждому последующему поколению последователей Иисуса. Возможно, нам тоже придется пережить трудные времена и выдержать все до конца, продолжая верить в грядущую парусию Христа перед всем миром. И мы тоже призваны жить во время мук рождения нового века и верить в то, что эти муки закончатся Божьей победой.
Апостолы хотели видеть Иисуса царем, но Он напоминает им, что это будет связано с разрушением Храма, гибелью нынешнего века и судорогами рождения нового мира. Да, говорит Иисус, предстоят родовые муки - войны, революции, землетрясения, голод. Наступят ужасные времена, и на долю последователей Христа выпадут жестокие испытания, которых многие не выдержат и отрекутся от Него.
Появятся лжемессии, призывающие к мятежам и революциям, но верные ученики Христа не должны позволить им обманывать себя. Они должны терпеливо ждать, когда закончится переход от нынешнего века к тому времени, когда Благая весть о Царстве Божьем распространится не только в Израиле (10:5-6, 15:24), но и во всем мире.
Все это в первую очередь имеет отношение к периоду между пастырством Христа и разрушением Храма в 70 г. н. э., - но и к каждому последующему поколению последователей Иисуса. Возможно, нам тоже придется пережить трудные времена и выдержать все до конца, продолжая верить в грядущую парусию Христа перед всем миром. И мы тоже призваны жить во время мук рождения нового века и верить в то, что эти муки закончатся Божьей победой.
Райт Н.Т. - МАТФЕЙ - ЕВАНГЕЛИЕ - Популярный комментарий
Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».)
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — xii+311 с.
Перевод Евгении Зацепиной
Том Райт - Матфей - Евангелие - Популярный комментарий - Содержание
1 :1-17 Родословие Иисуса Христа
1 :18-25 Рождество Иисуса Христа
2 :1-12 Поклонение волхвов
2 :13-23 Бегство в Египет
3 :1-10 Проповедь Иоанна Крестителя
3 :11-17 Крещение Иисуса
4 :1-11 Искушение в пустыне
4 :12-17 Возвещение о Царстве
4 :18-25 Иисус призывает первых учеников
5 :1-12 Заповеди блаженства
5 :13-20 Исполнение Закона
5 :21-26 О вражде и примирении
5 :27-37 О разводе и клятвах
5 :38-48 Любите врагов ваших
6 :1-6 Не совершайте добрых дел напоказ
6 :7-15 Господняя молитва
6 :16-24 О посте и духовных богатствах
6 :25-34 Не беспокойтесь
7 :1-6 Об осуждении других
7 :7-12 О молитве и «золотом правиле»
7 :13-23 Два пути
7 :24-29 Истинное смирение
8 :1-13 Исцеление прокаженного и слуги сотника
8 :14-22 Что значит идти за Иисусом
8 :23-27 Иисус успокаивает шторм на море
8 :28-34 Иисус изгоняет бесов
9 :1-8 Исцеление расслабленного
9 :9-17 Мытарь Матфей - ученик Иисуса
9 :18-26 Воскрешение девочки
9 :27-38 Слава Иисуса растет
10 :1-15 Иисус посылает апостолов на проповедь
10 :16-23 Овцы среди волков
10 :24-31 Призыв «не бойтесь!»
10 :32-42 Все отвергнуть ради Христа
11 :1-6 Иисус и Иоанн Креститель
11 :7-15 Иисус об Иоанне Крестителе
11 :16-24 Иисус осуждает города
11 :25-30 Призыв Иисуса
12 :1-14 Господин субботы
12 :15-21 «Вот Отрок Мой...»
12 :22-32 Иисус и Вельзевул
12 :33-42 Иисус и знамение Ионы
12 :43-50 Истинная семья Иисуса
13 :1-9 Притча о сеятеле
13 :10-17 Почему Иисус говорил притчами
13 :18-23 Истолкование притчи о сеятеле
13 :24-35 Другие притчи Иисуса
13 :36-43 Истолкование притчи о плевелах
13 :44-53 Притчи о Царстве Небесном
13 :54-58 Противники Иисуса в Назарете
14 :1-12 Смерть Иоанна Крестителя
14 :13-22 Умножение хлебов
14 :23-36 Иисус ходит по водам
15 :1-9 Спор о чистом и нечистом
15 :10-20 Притча о чистом и нечистом
15 :21-28 Вера хананеянки
15 :29-39 Второе умножение хлебов
16 :1-12 Закваска фарисейская
16 :13-20 Петр объявляет Иисуса Сыном Божьим
16 :21-28 Иисус предсказывает свою смерть
17 :1-8 Преображение Господне
17 :9-13 Вопрос об Илии
17 :14-21 Вера, которая сдвигает горы
17 :22-27 О пошлине в пользу Храма
18 :1-7 Будьте как дети
18 :8-13 О «малых сих»
18 :15-20 Обличение грешника и обещание Господа
18 :21-35 Вопрос о прощении
19 :1-9 Вопрос о разводе
19 :10-15 О безбрачии и детях
19 :16-22 Молодой богач
19 :23-30 Первый станет последним
20 :1-16 Работники в винограднике
20 :17-28 Испить чашу
20 :29-34 Исцеление двух слепых
21 :1-11 Иисус входит в Иерусалим
21 :12-22 О Храме и смоковнице
21 :23-32 Вопрос об Иоанне
21 :33-46 Притча о виноградарях
22 :1-14 Притча о брачном пире
22 :15-22 О подати кесарю
22 :23-33 Вопрос о воскресении
22 :34-46 О главной заповеди
23 :1-12 О книжниках и фарисеях
23 :13-22 Осуждение книжников и фарисеев (1)..
23 :23-33 Осуждение книжников и фарисеев (2)..
23 :34-39 Суд Иисуса над Иерусалимом
24 :1-14 Начало мук рождения
24 :15-28 О «мерзости запустения» на святом месте
24 :29-35 Явление Сына Человеческого
24 :3644 О пришествии Господа
24 :45-51 О разумном и глупом рабе
25 :1-13 О разумных и неразумных девах
25 :14-30 Притча о талантах
25 :31-46 О суде Господнем
26 :1-13 Иисус готовится к смерти
26 :14-25 Пасха и предательство
26 :26-35 Тайная вечеря
26 :36-46 Моление о чаше
26 :47-56 Арест Иисуса
26 :57-68 Иисус отвечает Каиафе
26 :69-75 Отречение Петра
27 :1-10 Смерть Иуды
27 :11-26 Суд Пилата
27 :27-37 Издевательства и распятие Иисуса
27 :39-44 Отношение к Иисусу на кресте
27 :45-56 Смерть Божьего Сына
27 :57-66 Погребение Иисуса
28 :1-10 Воскресение Иисуса
28 :11-15 Первосвященники и стражники
28 :16-20 Великое поручение
1 :18-25 Рождество Иисуса Христа
2 :1-12 Поклонение волхвов
2 :13-23 Бегство в Египет
3 :1-10 Проповедь Иоанна Крестителя
3 :11-17 Крещение Иисуса
4 :1-11 Искушение в пустыне
4 :12-17 Возвещение о Царстве
4 :18-25 Иисус призывает первых учеников
5 :1-12 Заповеди блаженства
5 :13-20 Исполнение Закона
5 :21-26 О вражде и примирении
5 :27-37 О разводе и клятвах
5 :38-48 Любите врагов ваших
6 :1-6 Не совершайте добрых дел напоказ
6 :7-15 Господняя молитва
6 :16-24 О посте и духовных богатствах
6 :25-34 Не беспокойтесь
7 :1-6 Об осуждении других
7 :7-12 О молитве и «золотом правиле»
7 :13-23 Два пути
7 :24-29 Истинное смирение
8 :1-13 Исцеление прокаженного и слуги сотника
8 :14-22 Что значит идти за Иисусом
8 :23-27 Иисус успокаивает шторм на море
8 :28-34 Иисус изгоняет бесов
9 :1-8 Исцеление расслабленного
9 :9-17 Мытарь Матфей - ученик Иисуса
9 :18-26 Воскрешение девочки
9 :27-38 Слава Иисуса растет
10 :1-15 Иисус посылает апостолов на проповедь
10 :16-23 Овцы среди волков
10 :24-31 Призыв «не бойтесь!»
10 :32-42 Все отвергнуть ради Христа
11 :1-6 Иисус и Иоанн Креститель
11 :7-15 Иисус об Иоанне Крестителе
11 :16-24 Иисус осуждает города
11 :25-30 Призыв Иисуса
12 :1-14 Господин субботы
12 :15-21 «Вот Отрок Мой...»
12 :22-32 Иисус и Вельзевул
12 :33-42 Иисус и знамение Ионы
12 :43-50 Истинная семья Иисуса
13 :1-9 Притча о сеятеле
13 :10-17 Почему Иисус говорил притчами
13 :18-23 Истолкование притчи о сеятеле
13 :24-35 Другие притчи Иисуса
13 :36-43 Истолкование притчи о плевелах
13 :44-53 Притчи о Царстве Небесном
13 :54-58 Противники Иисуса в Назарете
14 :1-12 Смерть Иоанна Крестителя
14 :13-22 Умножение хлебов
14 :23-36 Иисус ходит по водам
15 :1-9 Спор о чистом и нечистом
15 :10-20 Притча о чистом и нечистом
15 :21-28 Вера хананеянки
15 :29-39 Второе умножение хлебов
16 :1-12 Закваска фарисейская
16 :13-20 Петр объявляет Иисуса Сыном Божьим
16 :21-28 Иисус предсказывает свою смерть
17 :1-8 Преображение Господне
17 :9-13 Вопрос об Илии
17 :14-21 Вера, которая сдвигает горы
17 :22-27 О пошлине в пользу Храма
18 :1-7 Будьте как дети
18 :8-13 О «малых сих»
18 :15-20 Обличение грешника и обещание Господа
18 :21-35 Вопрос о прощении
19 :1-9 Вопрос о разводе
19 :10-15 О безбрачии и детях
19 :16-22 Молодой богач
19 :23-30 Первый станет последним
20 :1-16 Работники в винограднике
20 :17-28 Испить чашу
20 :29-34 Исцеление двух слепых
21 :1-11 Иисус входит в Иерусалим
21 :12-22 О Храме и смоковнице
21 :23-32 Вопрос об Иоанне
21 :33-46 Притча о виноградарях
22 :1-14 Притча о брачном пире
22 :15-22 О подати кесарю
22 :23-33 Вопрос о воскресении
22 :34-46 О главной заповеди
23 :1-12 О книжниках и фарисеях
23 :13-22 Осуждение книжников и фарисеев (1)..
23 :23-33 Осуждение книжников и фарисеев (2)..
23 :34-39 Суд Иисуса над Иерусалимом
24 :1-14 Начало мук рождения
24 :15-28 О «мерзости запустения» на святом месте
24 :29-35 Явление Сына Человеческого
24 :3644 О пришествии Господа
24 :45-51 О разумном и глупом рабе
25 :1-13 О разумных и неразумных девах
25 :14-30 Притча о талантах
25 :31-46 О суде Господнем
26 :1-13 Иисус готовится к смерти
26 :14-25 Пасха и предательство
26 :26-35 Тайная вечеря
26 :36-46 Моление о чаше
26 :47-56 Арест Иисуса
26 :57-68 Иисус отвечает Каиафе
26 :69-75 Отречение Петра
27 :1-10 Смерть Иуды
27 :11-26 Суд Пилата
27 :27-37 Издевательства и распятие Иисуса
27 :39-44 Отношение к Иисусу на кресте
27 :45-56 Смерть Божьего Сына
27 :57-66 Погребение Иисуса
28 :1-10 Воскресение Иисуса
28 :11-15 Первосвященники и стражники
28 :16-20 Великое поручение
Дякую за чудовий коментар
спасибо