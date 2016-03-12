Этот перевод Библии на латинский язык сделан по той причине, что до IV века не было совершенного перевода. Старая латинская Библия была переведена с древнегреческого языка. Блаженный Иероним начал его в 382 году по поручению папы Дамаса I (366—84). Блаженный Иероним не стал редактировать старый текст, а сделал новый перевод с языков оргинала. Иероним брал уроки древнееврейского языка у людей, с которыми был знаком в Палестине.

Вульгата

ВУЛЬГА́ТА (Vulgata), латинский перевод Библии, осуществлен блаженным Иеронимом.

VULGATE THE LATIN OLD AND NEW TESTAMENTS

by Jerome (c.345-c.419)

Books For The Ages

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Version 1.0 1997

Труд по переводу Библии продолжался с 382 по 405 годы.

Иероним перевел Ветхий Завет с древнееврейского, лишь для второканонических книг (§ 2.1.4d) он использовал более ранние латинские переводы.

Новый Завет Иеронима был тщательно пересмотренным переизданием более ранних латинских версий на основе греческого оригинала. Иероним пользовался в качестве такового ранними свидетельствами византийского типа текста. Работу над Евангелиями он закончил в 383 г.

Новая версия посланий появляется лишь в начале V века, причем является общераспространенным мнение, что ее подготовил неизвестный ученик Иеронима. Во всяком случае этот труд был тщательным с научной точки зрения. Так возникла "vulgata versio", т. е. «общая версия» латинского перевода, которая получила распространение в Латинской церкви с VII века. Сохранилось около восьми тысяч рукописей Вульгаты, некоторые из них весьма близки по времени оригинальному тексту Иеронима, например Codes Sangallensis (η-16), хранящийся в Санкт-Галлене, содержащий фрагменты Евангелий и относящийся к началу V века.



Поскольку Вульгата («общее издание») утверждалась в обиходе лишь путем компромиссов с более ранними версиями, Тридентский собор 1546 г. принял решение о подготовке аутентичного издания перевода. В 1590 г., при папе Сиксте V, вышло новое издание (Vulgata Sixtina), но она содержала так много ошибок, что уже два года спустя (1592) папа Климент VIII велел выпустить новое ее издание. Эта версия (Clementina) в третьем издании (1598) стала официальным текстом Библии, принятым в Римско-католической церкви.



Вульгата имела большое значение для утверждения такого текста Библии, который был бы относительно близок греческому оригинальному тексту. В Католической церкви он был заменен в 1979 г. Нео-Вульгатой (Nova Vulgata Bibliorum sacrorum editio), которая представляет собой надежный латинский перевод новейшей реконструкции греческого исконного текста. Надежная реконструкция исконного текста Иеронимова перевода готовится в бенедиктинском монастыре Сан Джироламо (Иеронимус) в Риме.

Английское критическое издание выпущено в 1889-1954 гг. Дж. Вордсвортом, Г.Уайтом и Г. Спарксом. В 1969 г. вышло полное критическое издание Вульгаты Вюртембергского библейского общества в Штутгарте, в 1994 г. - ее четвертое, исправленное издание.

