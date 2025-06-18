В мировой экзегетике тесная связь Послания Иакова с учением Иисуса Христа, представленным в Евангелиях, не вызывает сомнения. Нередко можно встретить следующие высказывания: «Сходство с учением Иисуса поразительно» (Jobnsson, 55), «Послание Иакова - это отражение учения Иисуса» (Elwell-Yarbrought, 356), «Нет другой книги Нового Завета, за исключением Евангелий, которая была бы так созвучна со словами Иисуса, как Послание Иакова» (Κittel, ZNW 43,84).

Дэвиде насчитывает от 36 до 46 «параллелей с учением Иисуса» (66). В нашем комментарии мы выявили сходство 43 стихов послания из 108 (то есть сорока процентов стихов) с традицией Христа; в комментарии под словом «традиция», как правило, имеется в виду учение.

Однако в подобных оценках обычно присутствует субъективный элемент, и на самом деле точных данных быть не может. Вместе с тем, до сих пор остается бесспорным вывод В. Бейшлага: «Никакое другое новозаветное послание не имеет столь много созвучий с учением Иисуса, особенно с Нагорной проповедью».