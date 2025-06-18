Майер - Послание Иакова
Книга известного современного библеиста епископа Герхарда Майера – первый том историко-богословской серии толкований Нового Завета, разрабатываемой ведущими немецкими и американскими экзегетами.
Основные особенности комментария – обстоятельный исторический анализ ситуации написания Послания, скрупулезное толкование текста, точность значения ключевых слов и выражений, а также возможность использования богословскими учебными заведениями, священнослужителями и широким кругом читателей, самостоятельно изучающих Новый Завет.
В мировой экзегетике тесная связь Послания Иакова с учением Иисуса Христа, представленным в Евангелиях, не вызывает сомнения. Нередко можно встретить следующие высказывания: «Сходство с учением Иисуса поразительно» (Jobnsson, 55), «Послание Иакова - это отражение учения Иисуса» (Elwell-Yarbrought, 356), «Нет другой книги Нового Завета, за исключением Евангелий, которая была бы так созвучна со словами Иисуса, как Послание Иакова» (Κittel, ZNW 43,84).
Дэвиде насчитывает от 36 до 46 «параллелей с учением Иисуса» (66). В нашем комментарии мы выявили сходство 43 стихов послания из 108 (то есть сорока процентов стихов) с традицией Христа; в комментарии под словом «традиция», как правило, имеется в виду учение.
Однако в подобных оценках обычно присутствует субъективный элемент, и на самом деле точных данных быть не может. Вместе с тем, до сих пор остается бесспорным вывод В. Бейшлага: «Никакое другое новозаветное послание не имеет столь много созвучий с учением Иисуса, особенно с Нагорной проповедью».
До сих пор продолжается дискуссия о том, почему Иаков, так часто использовавший традицию Иисуса, не ссылался на нее. На этот вопрос даются самые разные ответы. Некоторые исследователи утверждают, что в те далекие времена цитаты не приводились (Kittel, ZNW 43,84). Другие заявляют, что, будучи учеником Господа, Иаков воспринял услышанное от Него сердцем и разумом, а поэтому цитирование для него не имело смысла. Однако первое утверждение не выдерживает критики, так как Деян 20:35, 1 Фес 4:15, 1 Кор 7:10; 9:14; 11:23 и 12:25 убедительно доказывают, что цитирование и тогда имело место. Второй ответ можно обосновать так: Иаков был старшим братом Иисуса и свидетелем Его воскресения; поэтому он мог воспринимать учение Иисуса как собственное и не требующее цитирования.
Герхард Майер - Послание Иакова - Историко-богословский комментарий к Новому Завету
Пер. с нем. И. В. Просвиряков
М.: Издательство ББИ, 2012. - 288 с.
ISBN 978-5-89647-263-6
Серия «Историко-богословский комментарий к Новому Завету»
Герхард Майер - Послание Иакова - Историко-богословский комментарий к Новому Завету
Введение
- 1.1. Послание Иакова и традиция Иисуса
- 1.2. Иаков и Павел
- 1.3. Иаков и Петр
- 1.4. Иаков и традиция Иоанна
- 1.5. Иаков, ветхозаветная и иудейская мудрость
- 1.6. К истории толкования Послания Иакова
- 1.7. Автор
- 1.8. Время и место написания
- 1.9. Богословские задачи Послания Иакова
Толкование
- 2.1. Заглавие
- 2.2. Рескрипт (начало послания) – Иак 1:1
- 2.3. Первый раздел темы «Искушение» (Иак 1:2-12)
- 2.3.1. Радость и терпение в искушении (Иак 1:2-4)
- 2.3.2. Прошение о необходимом (Иак 1:5-8)
- 2.3.3. Искушение как величие и унижение братьев (Иак 1:9-11)
- 2.3.4. Блаженство искушаемых (Иак 1:12).
- 2.4. Второй раздел темы «Искушение» (Иак 1:13-18)
- 2.5. Испытание веры в кротости (Иак 1:19-21)
- 2.6. Испытание веры делом (Иак 1:22-27)
- 2.7. Испытание веры заботой о бедных (Иак 2:1-13)
- 2.8. Вера и дела (pivsti~ и e[rga) (Иак 2:14-26)
- 2.9. Испытание веры в разговоре (Иак 3:1-12)
- 2.10. Мудрость приносит мир (Иак 3:13-18)
- 2.11. Призыв к согласию (Иак 4:1-12) 1
- 2.12. Против надменной самоуверенности (Иак 4:13-17)
- 2.13. Призыв богатых к покаянию (Иак 5:1-6)
- 2.14. Призыв терпеть до пришествия Иисуса (Иак 5:7-11)
- 2.15. Предостережение «не клянитесь» (Иак 5:12)
- 2.16. Совет для молитвы (Иак 5:13-18)
- 2.17. Призыв помогать заблуждающимся (Иак 5:19-20)
Приложение
- 3.1. Список используемой литературы 270
- 3.2. Список авторов 277
- 3.3. Список ключевых слов
2016-11-19
Здравствуйте. Объясните мне как пользоваться приложением? Хочу прочитать книгу Герхарда Майера , Толкование Иакова.
Большое спасибо!
спасибо
Извините, но почему не удается скачать книгу?
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