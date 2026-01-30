В основу русского издания был положен материал английского словаря «New Bible Dictionary» (Inter-Varsity Press, Leicester, England; Intervarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1996). В этом словаре содержится информация о 1500 персонажах, в нем много карт, рисунков, схем, где указаны генеалогические связи и это делает библейскую историю реальной. В основу словаря положен материал "New Bible Dictionary" Inter-Varsity Press.

Русское издание состоит из двух частей: ч.1 — «Библейские персонажи», ч. 2 — «Библейские реалии». Задача первой части словаря состоит в том, чтобы очертить круг лиц, достаточно активно проявивших себя в библейской истории, и показать реальность библейских персонажей, чтобы читатели Библии поняли, что библейские события являются частью общечеловеческой истории, и, возможно, наиболее значимой ее частью.

Новый Библейский словарь - Часть 2 - Библейские реалии

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001. — 1014 с, ил.

Энциклопедия христианства)

ISBN 5-88869-110-0.

Новый Библейский словарь - Часть 2 - Библейские реалии - Предисловие

Во второй части словаря дана обширная информация по географии, археологии, архитектуре, искусству, музыке, быту, религии древнего востока и т. д., нашедшая свое отражение в Библии.

В процессе работы структура английского словаря была значительно изменена, материалы переработаны и дополнены, но содержание статей и принципиальные позиции авторов сохранены полностью. Статьи различны по объему и тематике, написаны разными авторами, но есть и общая черта — корректное отношение к истории и к Библии. Авторы стараются избегать категоричных оценок и не пытаются навязать читателям собственное мнение, они лишь показывают различные точки зрения по многим спорным моментам библейской истории.

Большинство статей отличается информативной насыщенностью, хорошим научным уровнем и широтой проблематики. Статьи дополнены библиографией на английском, французском, немецком и латинском языках. Эта информация может быть использована теми, кто хочет глубже исследовать проблемы, связанные с библейской историей.

Надеемся, что этот словарь будет полезен всем читающим и изучающим Библию.

Новый Библейский словарь - Часть 2 - Библейские реалии - Вифания

ВИФАНИЯ

1. Деревня (современное население 726 человек) на дальней стороне Елеонской (Масличной) горы, примерно в 3 км от Иерусалима, у дороги в Иерихон.

Впервые она упоминается в Евангелиях, особенно часто как дом близких друзей Иисуса — Марии, Марфы и Лазаря; отсюда и современное название Эль-Азариех. Свое центральное место в Евангелии В. занимает как место помазания Иисуса (Мк. 14:3—9). Помимо Евангелий В. упоминается в основном в христианских путевых заметках, преданиях и легендах.

2. Место, где Иоанн крестил «при Иордане» (Ин. 1:28).

Его местонахождение остается неопределенным. Уже ко времени Оригена (ок. 250 г. н. э.) оно было неизвестным (см.: Commentary on John 6:40. P. 157, ed. Brooke). Ориген предпочитал прочтение Вифавара, поскольку в его время это место было известно; более того, по его мнению, этот выбор мог быть подкреплен фактами.

Как бы то ни было, вариант «Вифания» следует принять как более сложное прочтение. Упоминание места, которое так скоро было забыто, часто приводится как подтверждение знания Палестины I в. евангелистом или автором источника.

J.N.B. А.П.

Новый Библейский словарь: Часть 1 - Библейские персонажи