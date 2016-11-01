Книги Барта Эрмана, ученика известнейшего библеиста Брюса Мецгера, по популярной библеистике написаны с точки зрения ученого-агностика.

Книги Барта Эрмана - Библеистика

К концу третьего года учебы в институте Муди (обучение было трехгодичным) я преуспел в своих занятиях и более серьезно, чем когда-либо, был настроен стать христианским ученым.

В то время я рассудил, что если среди евангелических христиан много высокообразованных ученых, то среди светских высокообразованных ученых не так много христиан, и решил стать представителем евангелического христианства в светских кругах — получив дипломы и степени, которые дадут мне возможность преподавать в светской среде и в то же время сохранять преданность христианской вере.

Но прежде всего мне требовалось получить степень бакалавра, а для этого — отучиться в лучшем евангелическом колледже.

God's Problem - Ehrman Bart D. This book deals with a matter that is very important to me, not just professionally but also personally. I have written it for a broad audience of regular readers, not for a narrow audience of specialists (who might, I suppose, be considered irregular readers). In view of the intended audience, I have kept endnotes and references to a sparse minimum. Anyone interested in further, in‑depth scholarship can easily find it by looking around a bit. Two excellent places to start are James L. Crenshaw’s Defending God: Biblical Responses to the Problem of Evil (New York: Oxford University Press, 2005), and Antti Laato and Johannes C. de Moor’s Theodicy in the World of the Bible (Leiden: E. J. Brill, 2003). Both books are fully documented, and the former provides an extensive bibliography.

Барт Эрман - Искаженные слова Иисуса - Кто, когда и зачем правил Библию

Издательство "Эксмо", М., 2009 г

Эта книга зрела у меня в голове дольше, чем любой другой написанный мной текст — целых тридцать лет, с тех пор, как еще в юности я приступил к изучению Нового Завета.

Поскольку она была неразрывно связана со мной такое продолжительное время, я считаю своим долгом изложить личные соображения о том, почему этот материал имел и до сих пор имеет столь важное значение для меня.

Книга посвящена древним рукописям Нового Завета и расхождениям, обнаруженным в них, а также переписчикам, которые копировали Священное Писание и порой вносили в него изменения. Предмет книги может показаться малоперспективным, если рассматривать его как ключ к автобиографии, тем не менее он является таковым. Над подобными обстоятельствами никто не властен.

Барт Эрман - Иисус, прерванное слово Издательство "Эксмо", М., 2009 г 1. Исторические нападки на веру

2. Мир несоответствий

3. Разнообразие взглядов

4. Кто написал Библию?

5. Лжец, безумец или Господь? Поиски исторического Иисуса

6. Как у нас появилась Библия

7. Кто создал христианство?

8. Возможна ли вера?

Барт Эрман - Утеренное Евангелие от Иуды - Новый взгляд на предателя и преданного Барт Д. Эрман; пер. с англ Ю.Д. Тулайковой - М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.- 255, [1] с.



Книга крупнейшего специалиста по раннему христианству Барта Д. Эрмана посвящена одному из важнейших библейских открытий современности - Евангелию от Иуды. Он подробно рассматривает источники, повествующие о жизни Иуды Искариота, как широко известные, так и мало исследованные, и заставляет читателя по-новому взглянуть на канонические тексты Нового Завета.

Кроме того, автор подробно излагает удивительную историю о том, где и как был обнаружен древний папирус с текстом Евангелия, историю его странствований от одного антиквара к другому реставрации и переводов. Эрман предлагает совершенно новый взгляд на Иисуса, его учеников и на одного из наиболее осуждаемых историей людей. Иуду Искариота. Барт Эрман - Тайны Иисуса и Марии Магдалины Барт Д. Эрман; перевод с англ. А.В. Казанцевой, Е.Е. Сырневой. - М: АСТ: Астрель, 2007. - 22 0, [4 ]с. - (Все тайны Земли) Ответ на книгу Дэна Брауна, направленный против содержащихся в нем исторических утверждений о Христе, Марии Магдалине, Константине Великом и формировании канона Священного Писания.

Барт Эрман - Петр, Павел и Мария Магдалина - Последователи Иисуа в истории и легендах

Издательство «Весь Мир», 2009

Книга первоначально опубликована на английском языке в 2006 г.









Переработанное издание, в соавторстве с известным американским богословом Бартом Д. Эрманом, освещает новейшие достижения в области новозаветной текстологии.

Мецгер Брюс M. - Эрман Барт Д. - Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала

Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»). - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство ББИ, 2013.-хх+ 405 с. ISBN 978-5-89647-270-4

Каждая книга Барта Эрмана вызывает яростные споры, но в этой он превзошел себя и удивил всех. Человек, которого считали врагом христианства, доказывает, что Иисус из Назарета — реальная историческая личность. Эрман писал эту книгу со страхом и трепетом, а то, что у него получилось, определит направление всех разговоров о началах христианства на многие и многие годы. Уникальный обзор современных научных взглядов, смелые интерпретации евангельских текстов, блестящие интеллектуальные вызовы — все это ждет вас на страницах новой книги Барта Эрмана, ставшей предметом острых дискуссий еще до своего выхода. Барт Эрман Б. А был ли Иисус? Неожиданная историческая правда Барт Эрман ; [пер. с англ. Г. Г. Ястребова]. — М. : Эксмо, 2012. — 480 с. — (Религия. Война за Бога). ISBN 978-5-699-58245-7



В очередной раз московское издательство Эксмо дало чернушное маркетинговое название книге Барта Эрмана, буквальный перевод названия которой с английского - Подлог. Книга может просто не найти своего читателя. Барт Эрман увлекательно рассказывает об истории литературных подделок в древние времена. Он выстраивает гипотезу о том, что авторами многих христианских произведений были совсем не те люди, которым оно приписано традицией. Но можно ли текты Нового Завета считать подделками?

Почему авторы этих произведений прибегали ко лжи? Была ли это драматическая борьба за истину? На эти и многие другие вопросы пытается ответить автор.

Барт Эрман - Великий обман - Научный взгляд на авторство священных текстов М., Эксмо, 2013, серия Религия. Война за Бога

Барт Эрман - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание

Bart Ehrman Bible: A Historical and Literary Introduction

М., Центрполиграф, 2015 г., 592 стр. ISBN 978-5-227-06235-2; 2015 г.

Барт Эрман - Как Иисус стал богом

Bart D. Ehrman - How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee

Барт Эрман; [пер. с англ. С. Горячевой]

Москва : Эксмо, 2016. — 576 с.

Религиозный бестселлер

ISBN 978-5-699-70880-2

10 книг Барта Эрмана в 1 файле - удобнейшая вещь для чтения и поиска