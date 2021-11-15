Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики - книги и модуль BibleQuote

Норман Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, Apologetics mod, Reference mod, PROTESTANTISM, Theology, Educational, Reference
В этом исчерпывающем издании подробно рассмотрены ключевые вопросы, связанные с трудными местами в Библии, классические способы апологетической аргументации, все персоналии, философские системы и концепции, имеющие отношение к апологетике христианства. Данная книга - наиболее полный и точный источник ответов, собранных в одном томе для того, чтобы подготовить христиан к защите своих убеждений во всем диапазоне противостоящей им аргументации.

Норман Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики - модуль BibleQuote Цитата из Библии

Словарь для BQ от SlavaEv, файлы вставить в папку Dictionaries

Норман Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики

СПб, Библия для всех, 2004 - 1184 с.
ISBN 5-7454-0875-8

Норман Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики - Из книги

Существуют различные типы апологетиче­ских систем, но нет общепризнанного спо­соба их классификации. Признаки разли­чия апологетических подходов, как пред­ставляется, в значительной мере определя­ются точкой зрения того, кто эти подходы классифицирует. Тем не менее существуют общепонятные термины, которые можно использовать для осмысленного описания различий между наиболее популярными подходами.

Классификация систем

Было бы со­блазнительно выделить логически полные, исчерпывающие категории апологетичес­ких систем. Этому мешают две возникаю­щие проблемы. Во-первых, некая катего­рия может выглядеть уместной, но соответ­ствующая логически противоположная ка­тегория оказывается слишком широкой. Во-вторых, различающиеся системы зачас­тую попадают в одну и ту же категорию. Например, если выделять категории пред-посылочной и беспредпосылочной апологе­тики, то обнаружатся не только сильно раз­личающиеся виды апологетики предпосылочной, но и значительные вариации в рам­ках беспредпосылочных систем.
То же са­мое получается при классификации по при­знаку опоры на определенную разновид­ность свидетельства; апологетику класси­ческую и историческую, и даже некоторые формы предпосылочной апологетики (ст., например, карнелл, эдвард джон) придется отнести к одной и той же категории. Подоб­ная ситуация возникает также, если выде­лять в качестве двух обобщенных катего­рий классическую и неклассическую апо­логетику.

Типы систем

Несмотря на тот факт, что категории не являются логически исчерпы­вающими и частично перекрываются, представляется, что удобней всего просто пользоваться общепонятными обозначени­ями различных систем и указывать на чер­ты различия и сходства между ними. Под­робную оценку каждой системы можно найти в соответствующих статьях об от­дельных системах и их ведущих представи­телях.
Для разъяснений по каждому типу сис­тем мы будем пользоваться тремя рубрика­ми: будут перечислены основные предста­вители, описаны некоторые важнейшие черты системы и приведены комментарии относительно совпадений и/или контра­стов с другими подходами.
Views 7 414
Rating 4.6 / 5
Added 15.11.2021
Author brat Kliment
Rate this publication:
4.6/5 (29)

Comments (9 comments)

O
okarpov 4 years ago

Благословит Вас Бог!
S
Sergey05 4 years ago

Огромное спасибо!
O
OlegN 4 years ago

Благодарю!
S
Stady 5 years ago

Словарь для BQ от SlavaEv, файлы вставить в папку Dictionaries

 

в BQ 7.5 - не работает словарь, неподскажете как решить проблему
V
Vasil 6 years ago

Благодарю!
G
gios76 8 years ago

Спасибо!
M
mcpavlick 9 years ago

Спасибо. Отличная книга
апологет 13 years ago
Благодарю,благословений!
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

Related Books

All Books