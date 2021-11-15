Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики - книги и модуль BibleQuote
В этом исчерпывающем издании подробно рассмотрены ключевые вопросы, связанные с трудными местами в Библии, классические способы апологетической аргументации, все персоналии, философские системы и концепции, имеющие отношение к апологетике христианства. Данная книга - наиболее полный и точный источник ответов, собранных в одном томе для того, чтобы подготовить христиан к защите своих убеждений во всем диапазоне противостоящей им аргументации.
Норман Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики - модуль BibleQuote Цитата из Библии
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Норман Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики
СПб, Библия для всех, 2004 - 1184 с.
ISBN 5-7454-0875-8
Норман Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики - Из книги
Существуют различные типы апологетических систем, но нет общепризнанного способа их классификации. Признаки различия апологетических подходов, как представляется, в значительной мере определяются точкой зрения того, кто эти подходы классифицирует. Тем не менее существуют общепонятные термины, которые можно использовать для осмысленного описания различий между наиболее популярными подходами.
Классификация систем
Было бы соблазнительно выделить логически полные, исчерпывающие категории апологетических систем. Этому мешают две возникающие проблемы. Во-первых, некая категория может выглядеть уместной, но соответствующая логически противоположная категория оказывается слишком широкой. Во-вторых, различающиеся системы зачастую попадают в одну и ту же категорию. Например, если выделять категории пред-посылочной и беспредпосылочной апологетики, то обнаружатся не только сильно различающиеся виды апологетики предпосылочной, но и значительные вариации в рамках беспредпосылочных систем.
То же самое получается при классификации по признаку опоры на определенную разновидность свидетельства; апологетику классическую и историческую, и даже некоторые формы предпосылочной апологетики (ст., например, карнелл, эдвард джон) придется отнести к одной и той же категории. Подобная ситуация возникает также, если выделять в качестве двух обобщенных категорий классическую и неклассическую апологетику.
Типы систем
Несмотря на тот факт, что категории не являются логически исчерпывающими и частично перекрываются, представляется, что удобней всего просто пользоваться общепонятными обозначениями различных систем и указывать на черты различия и сходства между ними. Подробную оценку каждой системы можно найти в соответствующих статьях об отдельных системах и их ведущих представителях.
Для разъяснений по каждому типу систем мы будем пользоваться тремя рубриками: будут перечислены основные представители, описаны некоторые важнейшие черты системы и приведены комментарии относительно совпадений и/или контрастов с другими подходами.
Благословит Вас Бог!
Огромное спасибо!
Благодарю!
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в BQ 7.5 - не работает словарь, неподскажете как решить проблему
Благодарю!
Спасибо!
Спасибо. Отличная книга