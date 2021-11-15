В этом исчерпывающем издании подробно рассмотрены ключевые вопросы, связанные с трудными местами в Библии, классические способы апологетической аргументации, все персоналии, философские системы и концепции, имеющие отношение к апологетике христианства. Данная книга - наиболее полный и точный источник ответов, собранных в одном томе для того, чтобы подготовить христиан к защите своих убеждений во всем диапазоне противостоящей им аргументации.

Норман Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики - модуль BibleQuote Цитата из Библии

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Норман Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики СПб, Библия для всех, 2004 - 1184 с. ISBN 5-7454-0875-8

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