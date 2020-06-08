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Библия - Современный перевод РБО - 2011 - книги и модуль BibleQuote

Библия - Перевод РБО 2011
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Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, Bible mod, Bible Translations
Модули BibleQuote Цитата из Библии РБО 2011 года - современный перевод Ветхого Завета и перевод Нового Завета В. Кузнецовой.

Библия - Современный русский перевод - Российское Библейское Общество - 2011 год - BibleQuote Цитата из Библии

- это новый перевод Библии, в свет издание вышло 1 июня 2011 г. благодаря издателю и переводчику - Российскому Библейскому Обществу.
В издании две автономных части перевода, это Современный перевод Ветхого Завета, переводы отдельных книг выходили в течение 1996 - 2010 г.г. Авторы перевода Ветхого Завета - М. Г. Селезнев, В. Ю. Вдовиков, А. Э. Графов, А. С. Десницкий, Л. Е. Коган, Л. В. Маневич, Е. Б. Рашковский, Е. Б. Смагина, С. В. Тищенко, Я. Д. Эйделькинд.
Новый Завет в этом издании представлен Современным переводом Нового Завета, который осуществила В. Н. Кузнецова при участии научно-редакционной комиссии. У этого перевода давняя история, начало ему положено протоиреем Александром Менем - по его инициативе, в середине 1980-х...
Работа продолжена Российским Библейским Обществом, перевод получил известность под названием Радостная Весть (опубликован впервые в 2001 г.). В этом издании Библии РБО 2011 года текст Нового Завета в переводе В. Кузнецовой издается в четвертой редакции, которая была специально подготовлена для этого издания в 2010 году.

Библия - Современный русский перевод - Российское Библейское Общество - 2011 год - Исход 15 глава


1 Тогда Моисей и сыны Израилевы запели песнь Господу: Воспою Господу: Он велик! Он коня и всадника в море вверг!
2 Господь — моя мощь, Он — сила моя! Он — спасенье мое! Он мой Бог, я прославлю Его! Бог отцов моих — возвеличу Его!
3 Господь — воин! Имя Его — Господь!
4 Колесницы фараона, войска его в море Он вверг, его лучших воинов в море Чермном потопил.
5 Поглотила пучина их: они камнем пошли на дно!
6 Господь! Твоя рука крепка и сильна! Господь! Твоя рука сразила врага!
7 Велик Ты! Недругов Ты поверг! Как огонь — солому, Твой гнев их сжег!
8 Дунул Ты — и вздыбились воды, волны встали стеной, твердью стала пучина!
9 «Догоню, настигну, — подумал враг, — поживлюсь добычей: возьму, что хочу! Меч обнажу — уничтожу всех!»
10 Но Ты дунул — и море покрыло их: как свинец, под воду они ушли.
11 Нет подобных Тебе средь богов, Господь! Нет, Могучий, подобных Тебе средь Святых! Страшный в славе! Творец чудес!
12 Простер руку — земля поглотила врагов!
13 А народ, что Тобою спасен, Ты повел, защищая, любя, в Свой святой край повел,
14 и народы, услышав, трепещут! Дрожат жители Филисти́и,
15 в ужас пришли вожди Эдо́ма, страхом объяты владыки Моа́ва, жутко жителям Ханаа́на.
16 Пусть же охватит их страх и ужас! Под рукой Твоей тяжкой пусть станут как камень, пока мимо них идет Твой народ — народ, который Ты сделал Своим!
17 Ты поселишь его на Твоей горе, там, Господь, Ты жилище построил Себе, там, Владыка, святилище Ты воздвиг!
18 Воцарится Господь — навеки!
19 Когда вошли вглубь моря конные колесницы фараона и его всадники, то Господь повернул против них воды морские. А сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше!
20 Мирья́м-пророчица, сестра Аарона, взяла бубен, и все женщины пошли за ней следом — с плясками, с бубнами.
21 И Мирьям запела: «Пойте Господу: Он велик! Он коня и всадника в море вверг!» [6]
22 От Чермного моря Моисей повел сынов Израилевых в пустыню Шур. Три дня они шли по пустыне и нигде не могли найти воды.
23 А когда пришли в Мару́ [7], то не могли пить там воду — вода была горькой. (Потому это место и называется Мара.)
24 Люди стали роптать на Моисея. «Что мы будем пить?» — спрашивали они.
25 Моисей воззвал к Господу, и Господь указал ему дерево. Моисей бросил кусок этого дерева в воду, и вода стала пригодной для питья. Там Он дал им законы и правила, там Он их подверг испытанию.
26 Господь сказал: «Если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, и делать то, что Ему угодно, внимать Его повелениям и соблюдать Его законы, то Я никогда не поражу вас теми болезнями, какие послал на египтян. Я Господь — ваш Целитель!»
27 Сыны Израилевы пришли в Эли́м. Там было двенадцать источников и семьдесят финиковых пальм. Там, у источников, они сделали остановку.

История модуля BibleQuote Библия - Перевод РБО 2011

Впервые модуль разработан в 2012 г SamuelAKim
08/03/2013 в модули внесены поправки
04/05/2013 в модулях исправлены обнаруженные ошибки
05/05/2013 добавлен модуль в кодировке ANSI для Цитаты из Библии 5 - разработан Klangtao
10/05/2013 закачаны новые версии модулей в кодировке UTF-8 с правками файлов от RigelZion
13/07/2013 новая версия модуля в кодировке UTF-8 с поправкой salavejka - комментарии не отображаются кракозябрами
24/09/2013 RigelZion внес поправки - (было раньше вместе Она или Он - Юна или Юн, вместо Цель - Щель, непр. ударения)
24/11/2013 - новая версия модуля RigelZion - изменил порядок посланий Нового Завета (сделал как в Синодальном переводе)
04/12/2013 - RigelZion внес в оба модуля в кодировке UTF-8 правки текста по ошибкам, которые обнаружил Michael72
2013-12-04
Views 33 903
Rating 4.7 / 5
Added 08.06.2020
Author esxatos
Rate this publication:
4.7/5 (174)

Comments (18 comments)

B
Bible-man 12 years ago
Очень много ошибок здесь, вместе Она или Он - Юна или Юн, вместо цель - щель и т.д.
нужно вычитывать.
E
esxatos 12 years ago
Размещу новый вариант, RigelZion внес правки
E
esxatos 13 years ago
Сегодня разместил новые версии модулей в кодировке UTF-8 с правками текстов от RigelZion
K
Klangtao 13 years ago
Модуль в ANSI c поддержкой BQ5
E
esxatos 13 years ago
Спасибо, Олег, закинул в основное сообщение модуль!
E
esxatos 13 years ago
Спасибо за поправки и ошибки, сегодня внес изменения и выкладываю исправленные модули!Сергей, в будущем смело можешь делать правки и высылать поправленный модуль...
R
RigelZion 13 years ago
Модуль в UTF-8 для BQ6 и для АндроидМатф 16:24   "возь –мет"
R
RigelZion 13 years ago
Насчет кавычек - проблем не вижу никаких как их восстановить. Исправил бы сам, да не могу - модуль не мой...
Z
zzkk 13 years ago
RigelZion, спасибо за подсказку удалить теги ,
R
RigelZion 13 years ago
- Проблема с одинарными кавычками ' - во многих местах открывающие кавычки заменены на запятую и перед ними удален пробел (Ин 1:23 - пустыне:, Проложите) (Мар14:14: „Учитель спрашивает:, Где комната, в которой Я буду есть с учениками пасхального ягненка?'”) и так далее...- Во многих местах в тексте перед закрывающими кавычками стоит пробел. (мар 14:27: „Сражу пастуха — и овцы разбегутся ”)- Матф 15:5: матери:, Что ты мог бы иметь от меня — то мой дар Богу '
R
RigelZion 13 years ago
Ещё заметил проблему в модуле - нумерация стихов неправильно отображается (отображение идет не как номера стихов,а просто как цифры) вследствие чего нет возможности показать параллельные места.Проблема в том что для нумерации стихов используется тег <sup>. Для решения данной проблемы надо либо взять нормальный тег <p> либо в файле bibleqt.ini в строке "HTMLFilter=" удалить теги  </sup>, <sup, <sup>.
E
esxatos 13 years ago
Внес исправления сегодня и перезалил файлы модуля
R
RigelZion 13 years ago
В Модуле в UTF-8 для BQ6 и для Андроид от SamuelAKim правка В. Яковлев, SamuelAKim - 24/02/2013
P
pikalov 13 years ago
Отлично! Спасибо!
R
RigelZion 13 years ago
ещё исправить: 1 тим 3:12 "жена–ты"
E
esxatos 13 years ago
В каком модуле?
E
esxatos 13 years ago
SamuelAKim внес поправки в Евангелие Марка - 2 и 3 главы были вместе, размещены сегодня новые версии модуля...
E
esxatos 13 years ago
Сегодня выложил модули с правкой В. Яковлева (в результате вычитки убраны лишние пробелы в тексте)  и Библию в формате epub.

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