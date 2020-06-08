Библия - Перевод РБО 2011

Модули BibleQuote Цитата из Библии РБО 2011 года - современный перевод Ветхого Завета и перевод Нового Завета В. Кузнецовой.

Библия - Современный русский перевод - Российское Библейское Общество - 2011 год - BibleQuote Цитата из Библии

- это новый перевод Библии, в свет издание вышло 1 июня 2011 г. благодаря издателю и переводчику - Российскому Библейскому Обществу.

В издании две автономных части перевода, это Современный перевод Ветхого Завета, переводы отдельных книг выходили в течение 1996 - 2010 г.г. Авторы перевода Ветхого Завета - М. Г. Селезнев, В. Ю. Вдовиков, А. Э. Графов, А. С. Десницкий, Л. Е. Коган, Л. В. Маневич, Е. Б. Рашковский, Е. Б. Смагина, С. В. Тищенко, Я. Д. Эйделькинд.

Новый Завет в этом издании представлен Современным переводом Нового Завета, который осуществила В. Н. Кузнецова при участии научно-редакционной комиссии. У этого перевода давняя история, начало ему положено протоиреем Александром Менем - по его инициативе, в середине 1980-х...

Работа продолжена Российским Библейским Обществом, перевод получил известность под названием Радостная Весть (опубликован впервые в 2001 г.). В этом издании Библии РБО 2011 года текст Нового Завета в переводе В. Кузнецовой издается в четвертой редакции, которая была специально подготовлена для этого издания в 2010 году.

Библия - Современный русский перевод - Российское Библейское Общество - 2011 год - Исход 15 глава



1 Тогда Моисей и сыны Израилевы запели песнь Господу: Воспою Господу: Он велик! Он коня и всадника в море вверг!

2 Господь — моя мощь, Он — сила моя! Он — спасенье мое! Он мой Бог, я прославлю Его! Бог отцов моих — возвеличу Его!

3 Господь — воин! Имя Его — Господь!

4 Колесницы фараона, войска его в море Он вверг, его лучших воинов в море Чермном потопил.

5 Поглотила пучина их: они камнем пошли на дно!

6 Господь! Твоя рука крепка и сильна! Господь! Твоя рука сразила врага!

7 Велик Ты! Недругов Ты поверг! Как огонь — солому, Твой гнев их сжег!

8 Дунул Ты — и вздыбились воды, волны встали стеной, твердью стала пучина!

9 «Догоню, настигну, — подумал враг, — поживлюсь добычей: возьму, что хочу! Меч обнажу — уничтожу всех!»

10 Но Ты дунул — и море покрыло их: как свинец, под воду они ушли.

11 Нет подобных Тебе средь богов, Господь! Нет, Могучий, подобных Тебе средь Святых! Страшный в славе! Творец чудес!

12 Простер руку — земля поглотила врагов!

13 А народ, что Тобою спасен, Ты повел, защищая, любя, в Свой святой край повел,

14 и народы, услышав, трепещут! Дрожат жители Филисти́и,

15 в ужас пришли вожди Эдо́ма, страхом объяты владыки Моа́ва, жутко жителям Ханаа́на.

16 Пусть же охватит их страх и ужас! Под рукой Твоей тяжкой пусть станут как камень, пока мимо них идет Твой народ — народ, который Ты сделал Своим!

17 Ты поселишь его на Твоей горе, там, Господь, Ты жилище построил Себе, там, Владыка, святилище Ты воздвиг!

18 Воцарится Господь — навеки!

19 Когда вошли вглубь моря конные колесницы фараона и его всадники, то Господь повернул против них воды морские. А сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше!

20 Мирья́м-пророчица, сестра Аарона, взяла бубен, и все женщины пошли за ней следом — с плясками, с бубнами.

21 И Мирьям запела: «Пойте Господу: Он велик! Он коня и всадника в море вверг!» [6]

22 От Чермного моря Моисей повел сынов Израилевых в пустыню Шур. Три дня они шли по пустыне и нигде не могли найти воды.

23 А когда пришли в Мару́ [7], то не могли пить там воду — вода была горькой. (Потому это место и называется Мара.)

24 Люди стали роптать на Моисея. «Что мы будем пить?» — спрашивали они.

25 Моисей воззвал к Господу, и Господь указал ему дерево. Моисей бросил кусок этого дерева в воду, и вода стала пригодной для питья. Там Он дал им законы и правила, там Он их подверг испытанию.

26 Господь сказал: «Если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, и делать то, что Ему угодно, внимать Его повелениям и соблюдать Его законы, то Я никогда не поражу вас теми болезнями, какие послал на египтян. Я Господь — ваш Целитель!»

27 Сыны Израилевы пришли в Эли́м. Там было двенадцать источников и семьдесят финиковых пальм. Там, у источников, они сделали остановку.

История модуля BibleQuote Библия - Перевод РБО 2011

Впервые модуль разработан в 2012 г SamuelAKim

08/03/2013 в модули внесены поправки

04/05/2013 в модулях исправлены обнаруженные ошибки

05/05/2013 добавлен модуль в кодировке ANSI для Цитаты из Библии 5 - разработан Klangtao

10/05/2013 закачаны новые версии модулей в кодировке UTF-8 с правками файлов от RigelZion

13/07/2013 новая версия модуля в кодировке UTF-8 с поправкой salavejka - комментарии не отображаются кракозябрами

24/09/2013 RigelZion внес поправки - (было раньше вместе Она или Он - Юна или Юн, вместо Цель - Щель, непр. ударения)

24/11/2013 - новая версия модуля RigelZion - изменил порядок посланий Нового Завета (сделал как в Синодальном переводе)

04/12/2013 - RigelZion внес в оба модуля в кодировке UTF-8 правки текста по ошибкам, которые обнаружил Michael72