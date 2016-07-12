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Wilpert - Die Malereien der Katakomben Roms - Вильперт - Живопись катакомб Рима

Живопись катакомб Рима - Иосиф Вильперт
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Category ESXATOS BOOKS, FOREIGN, **Archaeology, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
В 1903 году вышла книга исследователя Иосифа Вильперта (1857–1944) "Живопись катакомб Рима"(нем. Die Malereien der Katakomben Roms), в которой он представил первые фотографии фресок из катакомб (чёрно-белые фотографии Вильперт лично раскрасил в цвета оригинальных изображений).

Wilpert - Die Malereien der Katakomben Roms - Иосиф Вильперт - Живопись катакомб Рима

Альбом 1903 г. на немецком языке. Фото цветные и черно-белые
Ниже представлены некоторые из этих фотографий, иллюстрирующие развитие христианской живописи в хронологическом порядке (II–IV вв.)
Живопись катакомб
Рисунки из катакомб Рима
Views 2 248
Rating 4.8 / 5
Added 12.07.2016
Author Discovery
Rate this publication:
4.8/5 (6)

Comments (2 comments)

G
gios76 5 years ago

спасибо
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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