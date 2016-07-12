Живопись катакомб Рима - Иосиф Вильперт

В 1903 году вышла книга исследователя Иосифа Вильперта (1857–1944) "Живопись катакомб Рима"(нем. Die Malereien der Katakomben Roms), в которой он представил первые фотографии фресок из катакомб (чёрно-белые фотографии Вильперт лично раскрасил в цвета оригинальных изображений).

Wilpert - Die Malereien der Katakomben Roms - Иосиф Вильперт - Живопись катакомб Рима

Альбом 1903 г. на немецком языке. Фото цветные и черно-белые

Ниже представлены некоторые из этих фотографий, иллюстрирующие развитие христианской живописи в хронологическом порядке (II–IV вв.)