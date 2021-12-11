Отголоски Писания в посланиях Павла - Ричард Хейз

Хейз - Отголоски Писания в посланиях Павла
Если мы хотим получить детальное представление о богословской позиции Павла относительно его родного народа и священных текстов Израиля, то должны вести с апостолом диалог на том языке, на котором говорил он. Мы будем следовать его толкованиям текстов, в которых он слышал глас слова Божьего. Таким образом, основным мотивом моего исследования является вопрос: как Павел интерпретировал Писания Израиля? Чтобы рассматривать этот вопрос в верном историческом ракурсе, читатель должен принять во внимание ряд важных предпосылок.
Во–первых, послания Павла — первые из новозаветных писаний. Однако это обстоятельство несколько затушевывается расположением книг в каноне НЗ. Все послания были разосланы как пастырские письма в те или иные церкви, прежде чем было составлено первое каноническое Евангелие. Поэтому слово «евангелие» в этой книге употребляется, как правило, в том смысле, в каком употреблял его сам Павел, — как указание на содержание раннехристианской проповеди, а не как обозначение определенных повествовательных текстов.
С этим первым обстоятельством логически связано второе: поскольку Павел писал в то время, когда еще не было НЗ, не было собрания христианских текстов, признаваемых всеми верующими как авторитетные, для него Писанием были тексты, составлявшие священные писания Израиля, которые впоследствии у христиан стали именоваться Ветхим Заветом. Сам Павел никогда так не называл эти писания.
Писание, которое он знал как фарисей, оставалось для него Писанием и после того, как он был призван возвещать евангелие распятого Мессии, и он не мог предполагать, что оно будет дополнено НЗ. Поэтому, пользуясь термином «Писание» в этой книге, я обычно употребляю его в том значении, в каком употреблял его сам Павел, — как указание на Библию еврейского народа (в христианской терминологии — ВЗ).
Ричард Хейз - Отголоски Писания в посланиях Павла
Черкассы: Коллоквиум, 2011.-281 стр.
ISBN 978-966-8957-27-7
Перевод с английского Леонида Колкера
ECHOES OF SCRIPTURE IN THE LETTERS OF PAUL
RICHARD B. HAYS
Ричард Хейз - Отголоски Писания в посланиях Павла - Содержание
Предисловие
1. Загадка Павловой герменевтики
- Павел — толкователь Писания
- Критические подходы к Павловой герменевтике
- Интертекстуальный отголосок в Флп. 1,19
- Герменевтические размышления и ограничения
- За рамками ограничений
2. Отголоски в Послании к Римлянам
- Прообразы гнева и праведности
- Закон и пророки как свидетели Божьей праведности
- Овцы, обреченные на заклание
- Слово Божье не сбылось?
- «Праведность от веры так говорит»
3. Дети обетования
- Экклезиоцентричная герменевтика
- Израиль в пустыне
- Типологическая связь Израиля и церкви
- Благословение язычников в прообразах Писания
4. Письмо Христово
- Герменевтика нового завета
- Толкование 2 Кор. 3,1 — 4,6
- Текст преображенный
5. Герменевтика в эсхатологическом сообществе
- Павловы толкования Писания
- Послания Павла как герменевтическая модель
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Ричард Хейз - Отголоски Писания в посланиях Павла - Критические подходы к Павловой герменевтике
Толкование Павлом Писания — загадка, над которой бьются многие ученые. Я не стану подробно рассматривать долгую историю этой дискуссии; ограничусь лишь тем, что дам общую оценку состоянию обсуждаемого вопроса и предложу новый подход к разрешению ряда известных трудностей.
На протяжении почти всей истории христианского богословия и библейского толкования Павловы новаторские трактовки текстов Писания не вызывали затруднений, потому что Павлова герменевтика выполняла для христиан роль переводчика, когда они слушали ВЗ: смысл Писания был таким, каким объяснял его Павел. Однако историческая критика воссоздала представление о Писании как об особом, самостоятельном голосе (точнее, хоре самостоятельных голосов, хотя Павел, судя по всему, понимал Писание иначе), и таким образом дала нам возможность понять, как в текстах Павла голос Писания соотносится с его жизненным опытом и исповеданием. Но такое понимание показывает нам, что между священными текстами и Павловыми трактовками этих текстов, есть разночтения.
Со времени критического исследования Библии в эпоху Просвещения внимательные читатели стали обращать внимание на явные словесные расхождения между многими новозаветными цитатами и их предполагаемыми ветхозаветными источниками.[18] В первых научных работах, посвященных этим цитатам, они зачастую рассматривались как трудные тексты, смысл которых необходимо выяснить с помощью текстологии.
В прошлом столетии ученые в целом признавали, что использование Писания Павлом невозможно объяснить, просто сославшись на различные текстуальные традиции. Трудности, связанные с его толкованиями, являются, по существу, герменевтическими вопросами из‑за явного разрыва между «изначальным смыслом» текстов ВЗ и Павловым толкованием даже в тех случаях, где цитаты дословно согласуются с LXX. Этот разрыв послужил предметом множества критических изысканий, в которых одни авторы с возмущением отрицали, что такой разрыв наблюдается, другие же настойчиво доказывали обратное.
15/04/2012
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