Возрождение воображения - Ричард Хейз

Десять статей Ричарда Хейза посвящены исследованию герменевтики апостола Павла. Книга показывает причины и историю создания предыдущей книги - «Отголоски Писания в посланиях Павла».

Хейз в книге отвечает на критику «Отголосков», озвученную Крейгом Эвансом, Джеймсом Сандерсом, Уильямом Грином и Кристианом Бекером в 1990 г.

Ричард Хейз - Возрождение воображения

Черкассы: Коллоквиум, 2012. - 236 стр.

ISBN 978-966-8957-30-7

Перевод с английского Леонида Колкера

The Conversion of the Imagination Paul as Interpreter of Israel's Scripture RICHARD B. HAYS

Ричард Хейз - Возрождение воображения - Содержание

Введение. Павел и толкование Писания Израиля

1. Возрождение воображения. Писание и эсхатология в 1 Кор. 11

2. «Кто ПОВЕРИЛ СЛЫШАННОМУ ОТ НАС?» Трактовка Исайи у Павла

3. Псалом 142 и свидетельство о праведности Бога

4. Авраам - отец иудеев и язычников

5. Три драматических роли. Закон в Рим. 3 - 4

6. Христос молится словами Псалмов. Псалтырь - матрица ранней христологии

7. Апокалиптическая герменевтика. Аввакум возвещает о праведнике.

8. Роль Писания в этике Павла

9. Ответ на критику книги «Отголоски Писания в посланиях Павла»

10. Герменевтика доверия

Ричард Хейз - Возрождение воображения - Герменевтика доверия в толковании Писания

Какие последствия эта трактовка герменевтики Павла имеет для нашей деятельности - толкования слова? Здесь можно отметить, по крайней мере, три момента.

1. Для того чтобы правильно толковать Писание, мы должны доверять Богу, который глаголет в Писании. Как справедливо указывает Шюсслер Фьйоренца, этот Бог - не Бог насилия, он не злодей и не обольститель. Этот Бог столь горячо желает, чтобы мы пребывали в безопасности и здравии, что предал смерти Сына своего за нас. «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8, 32) Как Авраам, как Мария, как Иисус, как Павел, мы предстоим перед Богом с пустыми и простертыми к нему руками.

Именно в таком положении надлежит нам толковать Писание. Петер Штульмахер утверждает нечто подобное, говоря о необходимости в герменевтике согласия (Einverständnis) - готовности с доверием принимать то, что желает дать нам любящий Бог по свидетельству тех, кто прежде нас обратился к вере.

2. Что же тогда можно сказать о герменевтике сомнения?

Правильно ли было бы отказаться от всякого вопрошания и отвергнуть всякий критический подход к трактовке Писания? Μη γένοιτο. Не следует приравнивать к απιστία стремление ставить необходимые и сложные вопросы. Когда мы интерпретируем Писание, рассматривая его через призму герменевтики доверия к Богу, нам становится ясно, что нам действительно

следует сомневаться: прежде всего - сомневаться в самих себе, поскольку наши умы повреждены и находятся под влиянием настоящего лукавого века (Гал. 1, 4). Наши умы должны быть преображены благодатью, и это преображение никогда не совершается так радикально, как при чтении Писания с открытым сердцем, с доверием и с упованием на помощь Святого Духа.



То, что мы читаем Писание с открытым сердцем и с доверием, не означает, что мы бездумно принимаем все, о чем говорится в тексте, - на это указывает то, как сам Павел критически анализировал Тору. В некоторых случаях нам нужно будет признать, что мы наблюдаем внутренние противоречия в Писании, требующие от нас того, чтобы в ходе поисков смысла текста одному библейскому источнику мы предпочли другой. Поскольку само по себе свидетельство Писания не является простым или однозначным, герменевтика доверия непременно оказывается делом искреннего стремления вслушиваться и вникать. Поэтому мы не отвергаем трактовок, которые дают феминистки и другие толкователи, опыт которых позволяет им слышать библейские тексты по-новому и вопреки сложившимся традициям.



В то же время нам следует с сомнением относиться к институтам, контролирующим и регламентирующим процесс толкования. И это не только церковные институты, но и учебные заведения. Если наши критические трактовки уводят нас от упования на благодать Бога в Иисусе Христе, значит, в наши рассуждения вкралась какая-то ошибка, и потому нам следует проверить методы и критически оценить исходные предпосылки, опираясь на которые мы в надменности или страхе отдалились от текста Писания и не услышали в нем благодатного слова обетования.

3. Я опасаюсь того, что недоверие может препятствовать нам толковать Библию; отсюда следует мой заключительный тезис. Подлинная задача толкования состоит в том, чтобы вслушиваться в текст. Мы должны научиться толковать и преподавать Писание так, чтобы в этом раскрывалась его идея, так, чтобы в этом люди видели пример доверия к Богу и сами учились доверять ему. Очень многие исследователи, которые руководствуются принципами идеологической критики, господствующей ныне в ученом сообществе, этих задач не выполняют.

Они критически исследуют Писание, но не истолковывают его. Эта критика выявляет нечто, но никогда не объясняет. Таким образом, само слово уходит на задний план, а нам остается только говорить о принципах интерпретации, ибо мы утратили способность осуществлять толкования. Многие из нас в ученом сообществе устали от этой тактики критического маневрирования. И, возможно, ситуация уже начала меняться.

21/01/2013