Послания апостола Павла - Николай Куломзин

Перевод с французского языка курса лекций по Новому Завету, которые читал протоиерей Н. Куломзин в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже в 1970-е годы.

Однако, будучи православными, мы исповедуем также, что богодухновенность не умалила человеческого участия. Писание отмечено не только печатью Духа Святого, оно несет в себе образ тех людей, тех святых, которые его создавали. Так, тексты, написанные евангелистом Иоанном, отмечены личностью «возлюбленного апостола»; Павловы послания отражают характер «апостола языков». Священное Писание не есть результат только Божественного или только человеческого делания; оно — плод Богочеловеческого сотворчества.

Христианство не просто система взглядов, это — жизнь в Духе Святом в союзе со Христом и в общении с теми, кого мы любим. Поэтому, приступая к изучению текстов ап. Павла, как, впрочем, любого другого библейского текста, мы должны познакомиться с личностью автора. Конечно, в Новом Завете повествуется о вечных богословских истинах, однако не следует забывать, что они были сформулированы людьми — и эти люди должны вызывать наш интерес — в определенных исторических обстоятельствах.

Николай Куломзин, прот.; пер. с фр. К. А. Александровой.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2011 - 128 с.

ISBN 978-5-7429-0398-7

Глава V. Пленение ап. Павла в Кесарии и в Риме — так называемые «Послания из уз»: Флп., Кол., Флм. и Еф.

Николай Куломзин - Послания апостола Павла - Лекции по Новому Завету - Введение

В жизнеописании святого интересно не только перечисление каких-то фактов или событий. Гораздо важнее увидеть те этапы, которые душа проходит на своем пути к Богу. Подобно тому, как Библия — это Священная История, повествующая о действиях Бога в мире и в Церкви, житие каждого отдельного святого — тоже своего рода небольшая «священная история», повествующая о вхождении Бога в судьбу человека, как об этом писал ап. Павел к Римлянам: «Кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8. 30). Жизнь святых — путь к Богу, череда духовных испытаний, нередко связанных со страданиями, нередко отмеченных победами. Жизнь святых состоит из постоянных усилий, иной раз — превосходящих человеческие силы, в постепенно растущем осознании того, что человеческие заслуги — ничто рядом со всесильной жизнью Духа, действующего в Церкви.

Мы поставили себе целью изучить наследие ап. Павла, следующим образом соотнеся его послания с этапами жизни:

В главе 1 мы попытались восстановить события жизни ап. Павла, начиная с самого рождения, включая его обращение и период до первого миссионерского путешествия.

В главе II речь идет о первом путешествии апостола на Кипр, в Памфилию, Писидию и Фригию (территория современной Турции) (Деян. 13-14).

Кроме того, мы специально останавливаемся здесь на апостольском соборе, имевшем большое значение {Деян. 15. 1—35) и состоявшемся после этого путешествия.

Глава III посвящена второму путешествию ап. Павла (по европейской территории: в Филиппы, в Фессалоники, Верию, Афины, Коринф) (Деян. 15. 36-18. 21).

Во время этого путешествия ап. Павел написал два своих первых послания: 1 и 2 послания к Фессалоникийцам.

Глава IV. Третье путешествие ап. Павла. Достаточно сложно установить точную хронологическую последовательность перемещений ап. Павла во время этого путешествия. Он обосновался в Эфесе и оттуда навещал основанные им в Европе Церкви (Деян. 18.22-21. 16).

В этот период ап. Павел пишет четыре больших послания (1 и 2 к Коринфянам, к Римлянам и к Галатам).

Глава V посвящена возвращению ап. Павла в Иерусалим, его аресту, переезду в Кесарию, где правил прокуратор Феликс. Фес-тус, сменивший Феликса, дал согласие на перемещение ап. Павла в Рим для того, чтобы он был судим Кесарем. В этой же главе повествуется о буре на море, высадке на Мальте, затем — на Путеоле, прибытии в Рим и двухлетнем плене в Риме (Деян. 12. 17 — кон).

Согласно преданию, во время римского плена ап. Павел пишет так называемые «Послания из уз»: к Филиппийцам, к Колосянам, к Ефесянам и к Филимону, которые мы рассмотрим в этой главе.

Содержание главы VI — предполагаемое освобождение ап. Павла, его предполагаемое Четвертое путешествие, во время которого, на свободе, он пишет 1 послание к Тимофею и Послание к Титу.

Второй арест апостола. Второе послание к Тимофею, написанное во время вторых римских уз.

Глава VII посвящена Посланию к Евреям.

Таким образом, мы разделили весь корпус письменного наследия ап. Павла на несколько групп в зависимости от исторических условий их создания. Для того чтобы правильно понять мысль апостола в том или ином послании, необходимо учитывать исторический контекст, в котором оно было написано.