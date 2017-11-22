Послания апостола Павла - Николай Куломзин

Куломзин - Послания апостола Павла
Перевод с французского языка курса лекций по Новому Завету, которые читал протоиерей Н. Куломзин в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже в 1970-е годы.
Христианство не просто система взглядов, это — жизнь в Духе Святом в союзе со Христом и в общении с теми, кого мы любим. Поэтому, приступая к изучению текстов ап. Павла, как, впрочем, любого другого библейского текста, мы должны познакомиться с личностью автора. Конечно, в Новом Завете повествуется о вечных богословских истинах, однако не следует забывать, что они были сформулированы людьми — и эти люди должны вызывать наш интерес — в определенных исторических обстоятельствах.
Исповедуя богодухновенность Священного Писания, мы признаем действие Святого Духа при создании библейских текстов.
Однако, будучи православными, мы исповедуем также, что богодухновенность не умалила человеческого участия. Писание отмечено не только печатью Духа Святого, оно несет в себе образ тех людей, тех святых, которые его создавали. Так, тексты, написанные евангелистом Иоанном, отмечены личностью «возлюбленного апостола»; Павловы послания отражают характер «апостола языков». Священное Писание не есть результат только Божественного или только человеческого делания; оно — плод Богочеловеческого сотворчества.
Куломзин Николай, прот. Послания апостола Павла: Лекции по Новому Завету
Николай Куломзин, прот.; пер. с фр. К. А. Александровой.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2011 - 128 с.
ISBN 978-5-7429-0398-7
Николай Куломзин - Послания апостола Павла - Лекции по Новому Завету - Содержание
Введение
Глава I. Жизнь ап. Павла до миссионерских путешествий
Глава II. Первое миссионерское путешествие ап. Павла
Глава III. Второе миссионерское путешествие ап. Павла
- Первое послание к Фессалоникийцам
- Второе послание к Фессалоникийцам
Глава IV. Третье миссионерское путешествие ап. Павла
- Первое послание к Коринфянам
- Второе послание к Коринфянам
- Послание к Римлянам
- Послание к Галатам
Глава V. Пленение ап. Павла в Кесарии и в Риме — так называемые «Послания из уз»: Флп., Кол., Флм. и Еф.
- Историческая часть
- Послания из уз
- Послание к Филиппийцам
- Послания к Колосянам, к Филимону и к Ефесянам
- Послание к Колосянам
- Послание к Филимону
- Послание к Ефесянам
Глава VI. Пастырские послания
- Все свидетельства Нового Завета о церковной иерархии
- Оспариваемая подлинность посланий
- Структура пастырских посланий
Глава VII.Послание к Евреям
Николай Куломзин - Послания апостола Павла - Лекции по Новому Завету - Введение
В жизнеописании святого интересно не только перечисление каких-то фактов или событий. Гораздо важнее увидеть те этапы, которые душа проходит на своем пути к Богу. Подобно тому, как Библия — это Священная История, повествующая о действиях Бога в мире и в Церкви, житие каждого отдельного святого — тоже своего рода небольшая «священная история», повествующая о вхождении Бога в судьбу человека, как об этом писал ап. Павел к Римлянам: «Кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8. 30). Жизнь святых — путь к Богу, череда духовных испытаний, нередко связанных со страданиями, нередко отмеченных победами. Жизнь святых состоит из постоянных усилий, иной раз — превосходящих человеческие силы, в постепенно растущем осознании того, что человеческие заслуги — ничто рядом со всесильной жизнью Духа, действующего в Церкви.
Мы поставили себе целью изучить наследие ап. Павла, следующим образом соотнеся его послания с этапами жизни:
В главе 1 мы попытались восстановить события жизни ап. Павла, начиная с самого рождения, включая его обращение и период до первого миссионерского путешествия.
В главе II речь идет о первом путешествии апостола на Кипр, в Памфилию, Писидию и Фригию (территория современной Турции) (Деян. 13-14).
Кроме того, мы специально останавливаемся здесь на апостольском соборе, имевшем большое значение {Деян. 15. 1—35) и состоявшемся после этого путешествия.
Глава III посвящена второму путешествию ап. Павла (по европейской территории: в Филиппы, в Фессалоники, Верию, Афины, Коринф) (Деян. 15. 36-18. 21).
Во время этого путешествия ап. Павел написал два своих первых послания: 1 и 2 послания к Фессалоникийцам.
Глава IV. Третье путешествие ап. Павла. Достаточно сложно установить точную хронологическую последовательность перемещений ап. Павла во время этого путешествия. Он обосновался в Эфесе и оттуда навещал основанные им в Европе Церкви (Деян. 18.22-21. 16).
В этот период ап. Павел пишет четыре больших послания (1 и 2 к Коринфянам, к Римлянам и к Галатам).
Глава V посвящена возвращению ап. Павла в Иерусалим, его аресту, переезду в Кесарию, где правил прокуратор Феликс. Фес-тус, сменивший Феликса, дал согласие на перемещение ап. Павла в Рим для того, чтобы он был судим Кесарем. В этой же главе повествуется о буре на море, высадке на Мальте, затем — на Путеоле, прибытии в Рим и двухлетнем плене в Риме (Деян. 12. 17 — кон).
Согласно преданию, во время римского плена ап. Павел пишет так называемые «Послания из уз»: к Филиппийцам, к Колосянам, к Ефесянам и к Филимону, которые мы рассмотрим в этой главе.
Содержание главы VI — предполагаемое освобождение ап. Павла, его предполагаемое Четвертое путешествие, во время которого, на свободе, он пишет 1 послание к Тимофею и Послание к Титу.
Второй арест апостола. Второе послание к Тимофею, написанное во время вторых римских уз.
Глава VII посвящена Посланию к Евреям.
Таким образом, мы разделили весь корпус письменного наследия ап. Павла на несколько групп в зависимости от исторических условий их создания. Для того чтобы правильно понять мысль апостола в том или ином послании, необходимо учитывать исторический контекст, в котором оно было написано.
05/03/2013
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