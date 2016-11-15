Edith M. Humphrey

Originally published in English under the title

Grand Entrance: Worship on Earth as in Heaven

by Brazos Press a division of Baker Publishing Group

Эта книга - больше, чем любая другая - раскрывает мои исследования о природе церкви. Работала над ней я на последней стадии духовных поисков, начавшихся более тринадцати лет назад и завершившихся (хотя и не окончательно) в 2009 году, на Пятидесятницу, когда я через миропомазание (помазание елеем) пришла в православную церковь.

Учитывая эти обстоятельства, сохранить последовательность письменного изложения было достаточно непросто, и читатели заметят, что я считаю своими позиции сразу нескольких церквей. Я не кривлю душой и не воображаю о себе лишнего: хотя я и православная христианка, я испытываю глубокое родство и с англиканской церковью, и с Армией спасения; мне также близки и другие группы и церкви, с которыми я провожу время в поклонении. В то время когда я задумала написать эту книгу, я очень серьезно была вовлечена в процесс реформирования англиканского обряда причастия. Завершала я ее уже будучи православной верующей. Все это время я не переставала общаться с пресвитерианами, католиками и представителями других конфессий как в Питтсбургской духовной семинарии, так и за ее пределами. Возможно, книгу стоило бы начать с начала и писать ее с одной конкретной позиции, но я все же решила оставить этот странный плод моих церковно-духовных переживаний как есть. (Хотя поклонение в моей церкви, как и у большинства православных, основано на традициях Восточной церкви, недооценивать обряды Западной церкви было бы ошибкой. Взять, к примеру, «Обряд западного викариата», благодаря которому многие православные христиане могут присоединиться к западному стилю поклонения, причем это не какая-нибудь уловка, а замечательная возможность совершенно свободно ознакомиться с традициями других церквей. Лично я особенно люблю западные гимны, что, впрочем, нередко встречается среди православных христиан.) Если же мое нежелание замести следы собственных перемен в сознании и будет свидетельствовать о некоторой неопределенности моих взглядов, это, пожалуй, не так и страшно. Сегодня немало христиан пытаются разобраться в природе церкви и в том, что делает достойным поклонение, и я надеюсь - читатель отнесется снисходительно к разнородности моих взглядов в этой книге.

Неопределенность моего положения усугубляется еще и тем, что, с одной стороны, мне приходится где-то неофициально, а где-то профессионально руководить богослужением, а с другой, когда я нахожусь в гостях в какой-то церкви или - как новообращенная православная - в своей, я принимаю участие в песнопениях, но служением уже не руковожу. В результате, хотя я и не специалист по литургике, я одновременно выступаю и как руководитель служения с определенным опытом, и как абсолютный новичок в ряде вопросов. Так что иногда во мне просыпается голос дирижера, а иногда на первый план выходит скромная послушная овечка. (Так и должно быть: даже в Священном Писании - например, в Послании к Ефесянам - не всегда ясно, говорит Павел от лица апостолов или же от лица всей общины. И пастухи, и овцы - Божьи дети, и все по своему служат ему.) Я столкнулась с трудностями согласования современных требований к служению, с одной стороны, и потребности сохранить преемственность, с другой. Иногда, взирая на постоянное стремление к новизне в богослужении, я готова согласиться с Клайвом Льюисом, который однажды с юмором заметил: «Петру было сказано: "Паси овец моих" а не "Научи моих собак новым трюкам!"». [1] Переход от служителя к рядовому члену общины - еще одна причина, по которой мой голос меняет тональность на протяжении всей этой книги.

Хотя я и пыталась тщательно изучить все библейские тексты, вникая во многие детали, исследуя историю классического богослужения, я все же не претендую на то, что в полной мере все это здесь раскрываю. Католики и православные, возможно, скажут, что я недостаточно места уделяю вопросам архитектуры, иконам и мощам. Их может удивить то, что я недостаточно усердно выступаю в защиту сакраментальности (впрочем, надеюсь, мое восхищение таинственным все же очевидно).

Цель моей книги вполне конкретна - раскрыть тему входа в поклонение, и я надеюсь, что она окажется полезной для христиан других церквей, которых некоторые достойные обсуждения вопросы могут не интересовать. Представители реформатских и других протестантских церквей, возможно, будут разочарованы, что я не исследовала как надо период Реформации и обошла стороной историю возникновения различных протестантских форм поклонения. К счастью, на эту тему написано много замечательных книг. Во всяком случае, основы протестантского богослужения закладывались еще до Реформации, так как сами реформаторы при разработке форм поклонения ориентировались главным образом на библейский период, а иногда и на традицию церкви до ее разделения. Более того, благодаря усилиям по обновлению форм богослужения в традиционных церквях и благодаря влиянию Роберта Уеббера в среде евангельских церквей многие потомки реформаторов восстановили в своей практике некоторые элементы классических литургий Востока и Запада. Поэтому я надеюсь, что, хотя протестантские читатели и не встретят тщательного исследования возникновения и развития форм богослужений, которых они придерживаются, они сочтут полезным исследование поклонения в Библии и ранней церкви и приведенные в шестой главе описания (в общем положительные, хоть я и не со всем могу согласиться) различных сценариев поклонения.

Возможно, также будут полезны следующие пояснения. Я приняла за основу перевод Библии RSVJ так как считаю его, во-первых, наиболее подходящим в раскрытии темы поклонения и, во-вторых, полагаю, что традиция церкви в нем сохранилась лучше, нежели в более популярном сейчас переводе NRSV. В тех случаях, когда я использовала другие версии, указано соответствующее обозначение (NRSV, KJV и т. д.), а тексты, в которых я предлагаю свой собственный вариант перевода, помечены «перевод автора». [2] Курсив в библейских и других цитатах добавлен мной. Некоторые читатели могут быть удивлены тем, что я веду речь о Боге и Христе только в мужском роде. Мое решение придерживаться традиции не стоит понимать ни как пренебрежение женщинами, ни как закапывание в привычных архаизмах. Я поступаю по примеру Иисуса, который открыл Божьему народу Отца (Ин. 1, 18; Мф. 12, 25-27; Лк. 10, 22), но также хочу воздать честь и Сыну, с которым обручена Церковь. Вообще вопросы метафор, откровения и святого имени Божьего не так просты, как кажется некоторым, и любые изменения в них могут повлечь за собой пересмотр основ веры.