Райт Николас Томас - Главная тайна Библии
Вся эта книга представляет собой размышление над молитвой Отче наш, где говорится: "да будет воля Твоя и на земле, как на небе". Это одно из самых мощных и радикальных утверждений из всех, что мы знаем. Как я понимаю, великим ответом на эту молитву был день воскресения Христа, а еще один полный и окончательный ответ прозвучит тогда, когда в Новом Иерусалиме небеса соединятся с землей.
В день воскресения Христа сама Надежда, в буквальном смысле обретшая человеческое лицо, потрясла весь мир, потому что тут она ворвалась из будущего в настоящее. Окончательная надежда не перестает нас удивлять, отчасти потому, что мы не знаем сроков ее осуществления, а отчасти потому, что у нас есть для нее только образы и метафоры, но мы можем полагать, что эта реальность превзойдет наши ожидания и будет еще удивительнее.
Есть и надежда в промежутке - то, что происходит сегодня как осуществление воскресения Христа и предвкушение последнего дня; она также удивительна, потому что без нее мы остаемся в царстве энтропии и молчаливо соглашаемся с настроением большинства, глядя, как многие вещи портятся, а мы ничего не можем с этим поделать.
Но мы ошибаемся. Наша задача в теперешнее время - и я надеюсь, если это угодно Богу, данная книга тоже способствует ее осуществлению - стать людьми воскресения между первой Пасхой и последним днем, чтобы наша христианская жизнь, как общественная, так и личная, наше поклонение и наша миссия стали знаком первого события и предвкушением второго.
Райт Николас Томас - Главная тайна Библии - Смерть и жизнь после смерти в христианстве
Tom Wright. SURPRISED BY HOPE
Перевод с английского M. Завалова
Второе издание
Перевод с английского M. Завалова
Второе издание
Том Райт . Второе издание. — Москва: «Эксмо», 2018 .— 416 с.
(Религия. История Бога)
ISBN 978-5-04-093034-0
ISBN 978-5-04-093034-0
Первое издание
Том Райт; [пер. с англ. М. И. Завалова]
М.: Эксмо, 2009. - 384 с.
Религия. Настоящее христианство
ISBN 978-5-699-34131-3
ISBN 978-5-699-34131-3
Райт Николас Томас - Главная тайна Библии - Содержание
Часть I СОЗДАНИЕ КОНТЕКСТА
1 УЖЕ ПРИНАРЯДИЛИСЬ, НО НЕКУДА ПОЙТИ?
- 1. Введение
- 2. Надежда: сумятица представлений в большом мире
- 3. Многообразие представлений
2 РАЙ — ЗАГАДКА ДЛЯ ХРИСТИАН
- 1. Надежда христиан: сумятица в умах
- 2. Прояснение ситуации
- 3. К чему приводит подобная сумятица представлений
- 4. Более широкие последствия сумятицы
- 5. Ключевые вопросы
3 НАДЕЖДА ПЕРВЫХ ХРИСТИАН В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
- 1. Введение
- 2. Воскресение и жизнь после смерти в античном язычестве и в иудаизме
- 3. Поразительные особенности надежды первых христиан
4 СТРАННЫЙ ПАСХАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
- 1. Беспрецедентные истории
- 2. Воскресение Иисуса в свете исторической науки
- 3. Заключение
Часть II ЗАМЫСЕЛ БОГА О НАШЕМ БУДУЩЕМ
5 БУДУЩЕЕ ВСЕЛЕННОЙ: ПРОГРЕСС ИЛИ ТУПИК?
- 1. Введение
- 2. Мнение первое: эволюционный оптимизм
- 3. Мнение второе: переходный период для душ
6 НА ЧТО НАДЕЕТСЯ ВЕСЬ МИР
- 1. Введение
- 2. Основания надежды
- 3. Сев и жатва
- 4. Победная битва
- 5. Граждане небес, колонизирующие землю
- 6. Бог будет всем во всем
- 7. Новое рождение
- 8. Брак неба и земли
- 9. Заключение
7 ИИСУС, НЕБЕСА И НОВОЕ ТВОРЕНИЕ
- 1. Вознесение
- 2. «Второе пришествие» — что это?
8 КОГДА ОН ЯВИТСЯ
- 1. Введение
- 2. Пришествие, явление, откровение, присутствие царственной особы
9 ИИСУС И ГРЯДУЩИЙ СУД
- 1. Введение
- 2. Второе пришествие и суд
10 ИСКУПЛЕНИЕ ТЕЛА НАШЕГО
- 1. Введение
- 2. Воскресение: жизнь после «жизни после смерти»
- 3. Воскресение в Посланиях к Коринфянам
- 4. Воскресение: споры в истории христианства
- 5. Воскресение сегодня: кто, где, что, зачем, когда и как
11 ЧИСТИЛИЩЕ, РАЙ, АД
- 1. Введение
- 2. Чистилище
- 3. Рай
- 4. За рамками надежды и жалости
- 5. Заключение: цели человека и новое творение
Часть III НАДЕЖДА, ВОПЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ: ВОСКРЕСЕНИЕ И МИССИЯ ЦЕРКВИ
12 СПАСЕНИЕ СЕГОДНЯ: НЕБЕСА, ЗЕМЛЯ И ЦАРСТВО БОЖЬЕ
- 1. Введение
- 2. «Спасение» — что это значит?
- 3. Царство Божье
13 СОЗИДАНИЕ ДЛЯ ЦАРСТВА
- 1. Введение
- 2. Справедливость
- 3. Красота
- 4. Благовестие
- 5. Заключение
14 ЦЕРКОВЬ, ГОТОВАЯ К МИССИИ (1): БИБЛЕЙСКИЕ КОРНИ
- 1. Введение
- 2. Евангелия и Деяния
- 3. Павел
15 ЦЕРКОВЬ, ГОТОВАЯ К МИССИИ (2): ЖИЗНЬ ИЗ БУДУЩЕГО
- 1. Введение: празднование Пасхи
- 2. Пространство, время и материя: искупленное творение
- 3. Воскресение и миссия
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4. Воскресение и духовность
- а. Новое рождение и крещение
- б. Евхаристия
- в. Молитва
- г. Писание
- д. Святость
- е. Любовь
Вместо эпилога: две пасхальные проповеди
Том Райт - Главная тайна Библии - Смерть и жизнь после смерти в христианстве - Царство Божье
Мы уже не раз сталкивались с тем, что привычное для христиан понимание «царства», особенно «царства Небесного», попросту ошибочно.
И «царство Божье», и «царство Небесное» обозначают верховное правление Бога (то есть «небесное» правление, правление Того, Кто обитает на небесах), которое, как говорил Иисус, уже проникло в нынешний мир, на «землю». Вот о чем, согласно Его словам, мы должны молиться. Мы не вправе пропустить этот пункт из молитвы Отче наш или думать, что сказанное там не следует понимать слишком буквально. И это, как мы видели, прямо связано с воскресением и вознесением Иисуса и с дарованием Святого Духа. Все эти события произошли не для того, чтобы забрать нас с земли, но чтобы сделать из нас посредников для преображения земли в ожидании того дня, когда, по обетованию, «земля наполнится познанием Господа, как воды покрывают море».
Когда в конце Евангелия от Матфея воскресший Иисус является своим ученикам, Он провозглашает, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. А в Откровении Иоанн слышит громоподобные голоса с небес, поющие:
«Царство мира стало Царством Господа нашего и Христа Его, и будет Он царствовать во веки веков».
И Евангелия — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна — вместе с Деяниями уверяют, что оно уже началось. Как именно оно началось: когда произошла «инаугурация», или нужно говорить о «предвосхищении» — обо всем этом спорили долгое время. Эти дискуссии ни к чему не вели отчасти потому, что спорящие обычно не проясняли для себя вопрос, что же именно началось и что именно стало осуществляться. С одной стороны, это, конечно, надежда Израиля, выраженная в таких классических отрывках о «царстве», как Ис 52:7-12. Там сказано, что «Господь воцарился», и это означает, что изгнание окончено, зло сокрушено и Бог Израилев наконец-то возвращается на Сион.
И мы можем видеть, что это основная тема не только для жизни и общественного служения Иисуса, но и для того, как Он сам понимал свою смерть.14 Но и за такими представлениями, если мы расширим перспективу, стоит представление о «царстве Бога», в которое входило и осуществление надежды Израиля — другими словами, ради этого «царства» Бог и призвал Израиль. Когда Его прекрасное и могущественное творение взбунтовалось, Бог замыслил его исправить, избавить от состояния испорченности и растущего хаоса и вернуть к благому порядку, чтобы оно снова могло приносить плоды.
Иными словами, Бог желал восстановить Свое мудрое правление над всем творением и задумал для этого великий акт исцеления и избавления. Он не хотел спасать людей от творения, как не хотел избавить Израиль от язычников. Он хотел освободить Свой народ, чтобы Израиль стал светом для язычников, и подобным образом хотел освободить людей, чтобы человек осуществлял его спасающее правление над творением. Такова внутренняя динамика царства Божьего.
Спасибо! Райт на самом деле "тяжеловес" !
Спасибо за точные копии книги второго издания 2018 года!