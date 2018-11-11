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Райт Николас Томас - Главная тайна Библии

Райт Николас Томас - Главная тайна Библии - 2 издание
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Wright Nicholas Thomas
Вся эта книга представляет собой размышление над молитвой Отче наш, где говорится: "да будет воля Твоя и на земле, как на небе". Это одно из самых мощных и радикальных утверждений из всех, что мы знаем. Как я понимаю, великим ответом на эту молитву был день воскресения Христа, а еще один полный и окончательный ответ прозвучит тогда, когда в Новом Иерусалиме небеса соединятся с землей.
В день воскресения Христа сама Надежда, в буквальном смысле обретшая человеческое лицо, потрясла весь мир, потому что тут она ворвалась из будущего в настоящее. Окончательная надежда не перестает нас удивлять, отчасти потому, что мы не знаем сроков ее осуществления, а отчасти потому, что у нас есть для нее только образы и метафоры, но мы можем полагать, что эта реальность превзойдет наши ожидания и будет еще удивительнее.
Есть и надежда в промежутке - то, что происходит сегодня как осуществление воскресения Христа и предвкушение последнего дня; она также удивительна, потому что без нее мы остаемся в царстве энтропии и молчаливо соглашаемся с настроением большинства, глядя, как многие вещи портятся, а мы ничего не можем с этим поделать.
Но мы ошибаемся. Наша задача в теперешнее время - и я надеюсь, если это угодно Богу, данная книга тоже способствует ее осуществлению - стать людьми воскресения между первой Пасхой и последним днем, чтобы наша христианская жизнь, как общественная, так и личная, наше поклонение и наша миссия стали знаком первого события и предвкушением второго.

Райт Николас Томас - Главная тайна Библии - Смерть и жизнь после смерти в христианстве

Tom Wright. SURPRISED BY HOPE
Перевод с английского M. Завалова
Второе издание
Том Райт . Второе издание. — Москва: «Эксмо», 2018 .— 416 с.
(Религия. История Бога)
ISBN 978-5-04-093034-0
Первое издание
Том Райт; [пер. с англ. М. И. Завалова]
М.: Эксмо, 2009. - 384 с.
Религия. Настоящее христианство
ISBN 978-5-699-34131-3

Райт Николас Томас - Главная тайна Библии - Содержание

Часть I СОЗДАНИЕ КОНТЕКСТА
1 УЖЕ ПРИНАРЯДИЛИСЬ, НО НЕКУДА ПОЙТИ?
  • 1. Введение
  • 2. Надежда: сумятица представлений в большом мире
  • 3. Многообразие представлений
2 РАЙ — ЗАГАДКА ДЛЯ ХРИСТИАН
  • 1. Надежда христиан: сумятица в умах
  • 2. Прояснение ситуации
  • 3. К чему приводит подобная сумятица представлений
  • 4. Более широкие последствия сумятицы
  • 5. Ключевые вопросы
3 НАДЕЖДА ПЕРВЫХ ХРИСТИАН В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
  • 1. Введение
  • 2. Воскресение и жизнь после смерти в античном язычестве и в иудаизме
  • 3. Поразительные особенности надежды первых христиан
4 СТРАННЫЙ ПАСХАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
  • 1. Беспрецедентные истории
  • 2. Воскресение Иисуса в свете исторической науки
  • 3. Заключение
Часть II ЗАМЫСЕЛ БОГА О НАШЕМ БУДУЩЕМ
5 БУДУЩЕЕ ВСЕЛЕННОЙ: ПРОГРЕСС ИЛИ ТУПИК?
  • 1. Введение
  • 2. Мнение первое: эволюционный оптимизм
  • 3. Мнение второе: переходный период для душ
6 НА ЧТО НАДЕЕТСЯ ВЕСЬ МИР
  • 1. Введение
  • 2. Основания надежды
  • 3. Сев и жатва
  • 4. Победная битва
  • 5. Граждане небес, колонизирующие землю
  • 6. Бог будет всем во всем
  • 7. Новое рождение
  • 8. Брак неба и земли
  • 9. Заключение
7 ИИСУС, НЕБЕСА И НОВОЕ ТВОРЕНИЕ
  • 1. Вознесение
  • 2. «Второе пришествие» — что это?
8 КОГДА ОН ЯВИТСЯ
  • 1. Введение
  • 2. Пришествие, явление, откровение, присутствие царственной особы
9 ИИСУС И ГРЯДУЩИЙ СУД
  • 1. Введение
  • 2. Второе пришествие и суд
10 ИСКУПЛЕНИЕ ТЕЛА НАШЕГО
  • 1. Введение
  • 2. Воскресение: жизнь после «жизни после смерти»
  • 3. Воскресение в Посланиях к Коринфянам
  • 4. Воскресение: споры в истории христианства
  • 5. Воскресение сегодня: кто, где, что, зачем, когда и как
11 ЧИСТИЛИЩЕ, РАЙ, АД
  • 1. Введение
  • 2. Чистилище
  • 3. Рай
  • 4. За рамками надежды и жалости
  • 5. Заключение: цели человека и новое творение
Часть III НАДЕЖДА, ВОПЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ: ВОСКРЕСЕНИЕ И МИССИЯ ЦЕРКВИ
12 СПАСЕНИЕ СЕГОДНЯ: НЕБЕСА, ЗЕМЛЯ И ЦАРСТВО БОЖЬЕ
  • 1. Введение
  • 2. «Спасение» — что это значит?
  • 3. Царство Божье
13 СОЗИДАНИЕ ДЛЯ ЦАРСТВА
  • 1. Введение
  • 2. Справедливость
  • 3. Красота
  • 4. Благовестие
  • 5. Заключение
14 ЦЕРКОВЬ, ГОТОВАЯ К МИССИИ (1): БИБЛЕЙСКИЕ КОРНИ
  • 1. Введение
  • 2. Евангелия и Деяния
  • 3. Павел
15 ЦЕРКОВЬ, ГОТОВАЯ К МИССИИ (2): ЖИЗНЬ ИЗ БУДУЩЕГО
  • 1. Введение: празднование Пасхи
  • 2. Пространство, время и материя: искупленное творение
  • 3. Воскресение и миссия
  • 4. Воскресение и духовность
    • а. Новое рождение и крещение
    • б. Евхаристия
    • в. Молитва
    • г. Писание
    • д. Святость
    • е. Любовь
Вместо эпилога: две пасхальные проповеди

Том Райт - Главная тайна Библии - Смерть и жизнь после смерти в христианстве - Царство Божье

Том Райт - Главная тайна Библии - 1-е изданиеМы уже не раз сталкивались с тем, что привычное для христиан понимание «царства», особенно «царства Небесного», попросту ошибочно.
И «царство Божье», и «царство Небесное» обозначают верховное правление Бога (то есть «небесное» правление, правление Того, Кто обитает на небесах), которое, как говорил Иисус, уже проникло в нынешний мир, на «землю». Вот о чем, согласно Его словам, мы должны молиться. Мы не вправе пропустить этот пункт из молитвы Отче наш или думать, что сказанное там не следует понимать слишком буквально. И это, как мы видели, прямо связано с воскресением и вознесением Иисуса и с дарованием Святого Духа. Все эти события произошли не для того, чтобы забрать нас с земли, но чтобы сделать из нас посредников для преображения земли в ожидании того дня, когда, по обетованию, «земля наполнится познанием Господа, как воды покрывают море».
Когда в конце Евангелия от Матфея воскресший Иисус является своим ученикам, Он провозглашает, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. А в Откровении Иоанн слышит громоподобные голоса с небес, поющие:
«Царство мира стало Царством Господа нашего и Христа Его, и будет Он царствовать во веки веков».
И Евангелия — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна — вместе с Деяниями уверяют, что оно уже началось. Как именно оно началось: когда произошла «инаугурация», или нужно говорить о «предвосхищении» — обо всем этом спорили долгое время. Эти дискуссии ни к чему не вели отчасти потому, что спорящие обычно не проясняли для себя вопрос, что же именно началось и что именно стало осуществляться. С одной стороны, это, конечно, надежда Израиля, выраженная в таких классических отрывках о «царстве», как Ис 52:7-12. Там сказано, что «Господь воцарился», и это означает, что изгнание окончено, зло сокрушено и Бог Израилев наконец-то возвращается на Сион.
И мы можем видеть, что это основная тема не только для жизни и общественного служения Иисуса, но и для того, как Он сам понимал свою смерть.14 Но и за такими представлениями, если мы расширим перспективу, стоит представление о «царстве Бога», в которое входило и осуществление надежды Израиля — другими словами, ради этого «царства» Бог и призвал Израиль. Когда Его прекрасное и могущественное творение взбунтовалось, Бог замыслил его исправить, избавить от состояния испорченности и растущего хаоса и вернуть к благому порядку, чтобы оно снова могло приносить плоды.
Иными словами, Бог желал восстановить Свое мудрое правление над всем творением и задумал для этого великий акт исцеления и избавления. Он не хотел спасать людей от творения, как не хотел избавить Израиль от язычников. Он хотел освободить Свой народ, чтобы Израиль стал светом для язычников, и подобным образом хотел освободить людей, чтобы человек осуществлял его спасающее правление над творением. Такова внутренняя динамика царства Божьего.

Views 5 388
Rating 4.9 / 5
Added 11.11.2018
Author brat Oleksiy
Rate this publication:
4.9/5 (17)

Comments (7 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
B
brat Eduard 5 years ago

Спасибо! Райт на самом деле "тяжеловес" !

 
E
esxatos 7 years ago

Спасибо за точные копии книги второго издания 2018 года!
A
andrew-law 11 years ago
книга то цікава, але як її б почитати...
E
esxatos 11 years ago
Админу в личку написать...
N
Nizovtsev 13 years ago
Благодарю!
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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