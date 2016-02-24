Николас Томас Райт родился 01/12/1948, в настоящее время является одним из ведущих библеистов и богословов современности. B 2003 - 2010 гг - епископ Даремский. Профессор Нового Завета в Оксфордском и Кембриджском университетах. Н.Т. Райт является автором многочисленных исследований о Новом Завете. Сайт www.ntwrightpage.com Николас Томас Райт - библеист и богослов По иронии судьбы Н. Т. Райт имеет славу либерального богослова у консерваторов и консервативного у либералов...

Так, Д. В. Феско, пастор Женевской пресвитерианской церкви (Мариетта, Джорджия, США) и профессор богословия реформатской богословской семинарии (Атланта) считает:

"В работах данного богослова практически не упоминается крайняя важность работы Святого Духа", а далее следует уничтожающий вывод, фактически запрет на изучение трудов Н. Т. Райта реформатами, потому что они указывают «на его принадлежность к историко-критической школе либеральной мысли. Н. Т. Райта можно, вне сомнений, считать представителем правого крыла историко-критического лагеря.

Те, кто считает, что взгляды Райта совместимы с исторической реформатской верой, должны более внимательно исследовать его богословские предпосылки и спросить себя: могут ли сомнительные с точки зрения Писания предпосылки достигнуть приемлемых результатов, которые бы полностью соответствовали учению Святого Писания" (Феско Д. В. Богословские предпосылки Н. Т. Райта. reformed.org.ua/2/552/Fesko)

Самое любопытное опровержение тезиса Теско в отношении не упоминания важности работы Святого Духа Райтом можно найти в книге "Божий суд" - Райт пишет о доктрине спасения реформатов, которая не уделяет должного места работе Святого Духа:

"Джон Пайпер и традиция, которую он представляет, утверждают, что спасение достигается с помощью верховной благодати Божьей, действующей через смерть Иисуса Христа вместо нас и ради нас, и оно воспринимается только верой. Я абсолютно, на все сто процентов, с этим согласен. В данной формулировке нет ни одной даже малейшей детали, которая бы вызвала у меня возражение.

Однако здесь чего‑то, точнее, кого‑то, не хватает. Где здесь Святой Дух? Некоторые великие реформатские богословы, включая самого Кальвина, понимали, что работа Духа не менее важна, чем дело Сына. Но мы не можем просто добавить слова о Духе в конце формулировки, полагая, что при этом ее смысл не изменится. В данной книге, среди прочего, я хочу показать, что работу Духа не следует отрицать, поскольку это имеет отношение и к самой христианской вере, и к тому, что эта вера «действует любовью» (Гал 5:6). И именно живая вера, движимая Духом и действующая любовью, вместе со всем тем, что из нее рождается, имеет прямое отношение к тому, как Бог в итоге избавит свой народ от смерти (Рим 8:1–11)."

Богословие «Нового взгляда на Павла» поставило под сомнение выводы Лютера. Мы можем прочесть в статье из второго тома «Словаря Нового Завета» ББИ «Павел и его интерпретаторы»

«Богословие Реформации (где многое было завязано на личный опыт обращения Лютера) выдернуло Павлово учение об оправдании верой из его изначального контекста и перенесло в самый центр сотериологии.

На самом деле Павла волновала судьба язычников (где именно их место в божественном замысле о мире?), но из этой конкретной заботы теологи сделали абстрактный доктринальный ответ на отчаяние людей от своей неспособности жить в соответствии с нравственными требованиями Закона или на гордыню тех, кто пытается оправдаться Законом».

Позиция Н. Т. Райта бескомпромисна, он считает:

"Слишком долго мы смотрели на Писание как люди 19-го столетия и задавались вопросами 16-го столетия. Пришло время увидеть его глазами первых христиан и поставить вопросы, актуальные для нашего времени".

"Близкое знакомство с его работами может помочь ответить на вопрос, искренен ли Райт в защите христианства перед лицом современного мира, или он очередной модернист, уводящий мир от Христа.

Я лично думаю (на основании прочитанного), что Райт действительно искренний христианин, чем радящийся в христианство либерал. Думаю, это могут подтвердить все, кто действительно читает его работы. Именно поэтому я думаю, что он лично мне скорее друг, чем враг (как лично мне является другом любой искренний христианин). И мне кажется, что после внимательного знакомства с его работами у вас может сложиться такое же впечатление. "Воскресение Сына Божия" - это как раз та работа, которую стоит прочитать полностью, прежде чем поместить Райта в существующий спектр собственного мировоззрения."

Русскоязычному читателю еще только предстоит ознакомиться с многими работами известнейшего богослова и Эсхатос обязательно будет освещать все вновь выходящие книги автора.

Книги Николаса Томаса Райта Многотомная эпопея - Истоки христианства и вопрос о Боге Райт Николас Томас - Новый Завет и народ Божий - Первая часть труда «Истоки христианства и вопрос о Боге» The New Testament and the People of God Publisher: SPCK Publication Date: 1992 Pages: 535 Эту книгу Н. Т. Райт более всего цитирует в своих последующих книгах, постоянно на неё ссылается как на некий нормативный акт для себя. И мы, наконец, через много лет, дождались ее перевода на русский язык - издательство "Коллоквиум" порадовало этим основополагающим трудом Райта. Райт Николас Томас - Новый Завет и народ Божий - Первая часть труда «Истоки христианства и вопрос о Боге» Райт Николас Томас - Иисус и победа Бога Истоки христианства и вопрос о Боге - Том 2 - Иисус и победа Бога М.: ББИ, 2004 г. 688 стр. ISBN: 5-89647-078-9 Jesus and the Victory of God Publisher: SPCK Publication Date: 1996 Pages: 741

В послушании своему призванию Иисус осознал, что был тем, кем в еврейском сознании мог быть только Бог, совершал то, что только Бог мог совершить... Эту книгу нужно иметь каждому, кто хочет понять миссию Иисуса, Его победу и Его возвращение. "Предложенный мною портрет Иисусова склада ума, целей и верований говорит не об ужасном Боге, чье непосредственное воплощенное присутствие заставляет нас содрогнуться, но о Том, чья слава чудесным образом раскрывается в радушном приеме и предупреждении, символе и рассказе, угрозе Храму, праздновании на Тайной вечере, а также темной ночи во время полдня на Голгофе. Швейцер сказал, что Иисус приходит к нам как неизвестный. Если я прав, дело обстоит как раз наоборот. Мы приходим к нему как неизвестные, добираясь ползком из далекой страны, где мы промотали средства на мятежный, но бесплодный историцизм. Рожки для свиней — «несомненные результаты современной критики» — напомнили нам о том знании, которое чуть не стерла из памяти гордыня, и мы отправились к дому. И, когда мы подходили к дому (как мы попытались сделать в этой книге), мы увидели, что он выбежал к нам навстречу — хорошо известный, некогда отвергнутый нами во имя науки или веры, но терпеливо ждущий, пока мы его взыщем и снова обретем. И кольцо на нашем пальце, и сандалии на наших ногах убеждают нас: празднуя за его столом его Царство, мы снова и снова обнаруживаем не только, кто он, но и кто мы — неизвестные, но хорошо известные, как умирающие, но вот, мы живы." Райт Николас Томас - Иисус и победа Бога Николас Томас Райт - Воскресение сына Божьего Истоки христианства и вопрос о Боге - Том 3 - The Resurrection of the Son of God - Воскресение сына Божьего Серия: Современная библеистика Издательство: ББИ, 2011 г. ISBN 978-5-89647-245-2 The Resurrection of the Son of God Publisher: SPCK Publication Date: 2003 Pages: 817 "История Иисуса из Назарета, которую мы находим в Новом Завете, предлагает нам, подобно тому как сам Иисус подарил нам свое общественное служение и слова, свою тело и кровь, ответ на эту сложную проблему: Царство Божье входит именно в этот мир пространства, времени и материи, мир несправедливости и тирании, империи и распятий. Таков мир, куда должно прийти Царство, на земле, как на небе. Какой бы взгляд на творение, на справедливость породила бы просто новая духовность с ее билетом в один конец как избавление от неприятностей, как бегство из реального мира?



Неудивительно, что ироды, кесари и саддукеи этого мира, Древнего или нового, жаждут исключить всякую возможность подлинного воскресения. Они ведь заявляют свою претензию на реальный мир. Именно этим реальным миром тираны и бандиты (в том числе интеллектуальные и культурные тираны и бандиты) пытаются управлять силой — и натыкаются на одну проблему: чтобы это делать, им нужно ликвидировать все толки о воскресении, толки, которые означают, что их величайшее оружие — смерть и разрушение — в конечном итоге не всесильны. Но именно этот реальный мир, как думали иудеи, создал реальный Бог, который о нем до сих пор горюет. Это реальный мир, который уже в самых первых рассказах о воскресении был решительно и бесповоротно исправлен этим событием — событием, которое следовало понимать не как загадочное чудо, но как начало нового творения. Это реальный мир, который, как бы то ни было сложно, призваны изучать историки. И какой бы опасностью это ни обернулось, это реальный мир, в котором и ради которого христиане призваны жить и, когда нужно, умирать. Этого — и никак не меньше — требует Бог творения, Бог правды, Бог, открывшийся как распятый и воскресший Иисус из Назарета. Николас Томас Райт - Воскресение сына Божьего Истоки христианства и вопрос о Боге - Тома 4 - 6 Ученый по Новому Завету, плодовитый автор и лектор, Н. Т. Райт был очень влиятельным в изучении Иисуса, воскресения и раннего христианства. Теперь, в долгожданной четвертой части серии, Райт исследует мировоззрение Павла и богословие в свете Второго Храма иудаизм. Он также обобщает и объясняет все ключевые области дискуссий в современных исследованиях по апостолу Павлу. В заключительной части этого трехтомного труда даны самые важные и влиятельные статьи по Павлу за последние 30 лет. На 3-х томник объявлена подписка по Логосу. В бумажном варианте книги вышли из печати в 2013 году. Paul and the Faithfulness of God Author: N. T. Wright Publisher: SPCK Publication Date: 2013 Paul and His Recent Interpreters Author: N. T. Wright Publisher: SPCK Publication Date: 2013 Pauline Perspectives: Essays on Paul 1978–2012 Author: N. T. Wright Publisher: SPCK Publication Date: 2013 N. T. Wright - Paul and the faithfulness of God - Апостол Павел и верность Бога CHRISTIAN ORIGINS AND THE QUESTION OF GOD

VOLUME 4 N. T. Wright. PAUL AND THE FAITHFULNESS OF GOD Fortress Press Edition 2013 Истоки христианства и вопрос о Боге Том 4 Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога 4 том грандиозной эпопеи Николаса Томаса Райта по библеистике Нового Завета. Эту книгу Николас Томас Райт Посвятил Ричарду Хейзу. N. T. Wright - Paul and the faithfulness of God Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Истоки христианства и вопрос о Боге Черкассы: Коллоквиум 2015 Данный труд представляет собой четвертый том серии «Истоки христианства и вопрос о Боге». В этой книге Н. Т. Райт предлагает подробное исследование культурного, политического, социального и философского контекстов греко-римского и иудейского миров Павла, чтобы показать их влияние на мировоззрение и богословие апостола. Автор также хорошо освещает основные современные дискуссии по многим академическим вопросам, относящимся к богословию Павла. Вероятно, для большинства новозаветных ученых и студентов эта книга станет основополагающей для исследования посланий Павла на многие годы. Книга адресована специалистам и всем, кто интересуется исследованиями в области Нового Завета. Николас Томас Райт - Апостол Павел и верность Бога - в 3-х томах - Истоки христианства и вопрос о Боге Райт Н. Т. - Что на самом деле сказал апостол Павел - Был ли Павел из Тарса основателем христианства М., Издательство ББИ, переиздание 2010 г.

«Допустим, — скажете вы, — однако это и есть оправдание верой». Но заметьте, сам Павел в этом контексте (см., например, 1 Фес 1) слово «оправдание» не употребляет ни разу.

Да оно здесь и ни при чем. Правда, возможно, вы станете возражать: дескать, все Послание к Римлянам — о том, как становятся христианами, и оправдание там, между прочим, — главное слово.

Забегая вперед, скажу, что именно таким прочтением сотни лет грубо извращали Павлову мысль, и пора бы, наконец, прислушаться к самому апостолу.

Действительно, Павел много размышляет о том, что церковь привыкла считать «оправданием», но вот «оправданием» он это не называет.

В этой связи стоит повнимательней отнестись к критическому замечанию Макграта. Павел мог бы согласиться или не согласиться с Лютером, Августином или кем угодно еще относительно того, как человек во Христе познает Бога, но он никогда не описывал этот процесс словом «оправдание».

Он говорит о другом — о проповеди Евангелия Иисуса Христа, действии Духа и соучастии в жизни народа Божьего.



Но что в таком случае значит для него «оправдание» и как оно связано с Благой вестью? Я попытаюсь изложить свою позицию в виде трех тезисов, которые впрямую соотносятся с представленным в предыдущей главе трехчастным толкованием «праведности».

На Эсхатосе можно также найти прекрасный модуль для Цитаты с лучшими книгами Н. Т. Райта по билеистике -

Модуль для Цитаты Н. Т. Райт Библеистика В него вошли 3 книги: Иисус и победа Бога

Воскресение Сына Божьего Что на самом деле сказал апостол Павел?

Райт Т. - Божий Суд - Что нас ждет на самом деле согласно Библии

Том Райт ; [пер. с англ. М. И. Завалова]

М. : Эксмо, 2013. — 448 с. — (Религиозный бестселлер)

ISBN 978-5-699-52610-9

"В рамках богословия завета, через который Бог замыслил исправить наш мир, постоянно используются образы судебной тяжбы. Это не одна из многих возможных метафор для описания того, как Бог прощает людям грехи, вводит их в правильные взаимоотношения с собой и дает им твердые основания для надежды на будущее.

Это самая подходящая метафора, которая позволяет Павлу выражать и развивать библейские представления о том, что Бог Творец должен «судить» мир, то есть в итоге все в нем исправить, — и что Бог совершает такой суд в истории через Иисуса Христа, который, во исполнение завета, справляется с грехом через свою смерть, открывает новый мир своим воскресением и посылает своего Духа, чтобы человек, через покаяние и веру, мог стать маленьким живым и дышащим предвестником грядущего нового творения.

На этом суде прозвучал «вердикт», который был достигнут и публично возвещен через смерть и воскресение Иисуса, согласно которому все, кто «в нем», считаются умершими и воскресшими вместе с ним, так что для Бога их грехи уже не считаются поводом к их обвинению, и они уже стоят на земле воскресения и обрели свободу стать людьми в подлинном смысле этого слова. И знаком принадлежности к семье обновленного Божьего завета, куда вводит Дух, является вера и только вера — особенно вера в то, что Иисус есть Господь и что Бог воздвиг его из мертвых.



Эта вера, отрытая для всех, для иудеев и язычников, свидетельствует о начале того обновления вселенной, того соединения неба и земли, которые возвещают началам и властям о том, что многообразная премудрость Божья воплотилась в Господе Иисусе Христе. И И наконец, как стало ясно из всего вышесказанного, этот судебный вердикт, вводящий в действие замысел Бога завета и во всем опирающийся на Иисуса Христа, возвещается как ныне, на основании веры и только веры, и также прозвучит в будущем, в тот день, когда Бог воздвигнет из мертвых всех тех, в ком уже обитает Дух.

Нынешний вердикт дает твердую надежду на то, что грядущий вердикт будет соответствовать прежнему; силою Духа будущий вердикт, когда он прозвучит, будет соответствовать жизни верующего. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил вас от закона греха и смерти». Это одновременно позволяет нам ясно понять представления Павла о Последнем суде и столь же ясно — представления Павла о логике нынешнего призвания, миссии, святости и единства церкви в целом, а в ее рамках — о призвании, святости и принадлежности к телу Христову каждого верующего.



Где же здесь повод хвалиться человеческими традициями (включая традиции Реформации)? Повод упразднен.

Tom Wright - Justification - God's Plan and Paul's Vision Tom Wright ISBN 9780281060900 Publisher SPCK Publishing

February 2009

Богословие, которое известно как "новый взгляд" на Павла.

"Это, безусловно, одна из самых интересных и значительных книг, которые я прочитал в этом году. Как и все работы автора, мне было трудно изложить, как только я начал ее читать. Сильно высоко оценил!"

Говард Маршалл

Райт Т. - Иуда и Евангелие Иисуса - Развенчание нового мифа о происхождении христианства

М.: ЭКСМО, 2009.

В Евангелии Иисуса, в отличие от Евангелия Иуды, мы находим иудейское откровение, предназначенное всему миру: откровение о Боге Творце, любившем мир так сильно, что он призвал иудейский народ быть опорой для спасения мира и в нужный момент послал иудейского Мессию выполнить замысел спасения; мы находим откровение об этом Мессии, провозглашающем великое, мудрое, исцеляющее царство Бога Творца своими деяниями и учением и, особенно, своей смертью и воскресением;

мы находим откровение о будущем завершении нового творения, начавшегося событиями с участием Иисуса, о завершении, гарантированном теми событиями и осуществляемом силой дающего жизнь Святого Духа того же самого Бога Творца; мы находим откровение, призывающее людей всех племен и народов не к тому, чтобы искать божественную искру внутри себя, а к тому, чтобы ответить благодарностью и смиренной верой на великую весть, провозглашающую Иисуса истинным Господом мира, и чтобы путем служения ему и принадлежности к его священному народу открыть новое измерение жизни в мире,

а не приглашение сбежать из мира; мы находим откровение, побуждающее последователей Иисуса, укрепленных силой Святого Духа, отправиться в мир и осуществлять новое творение с уверенностью, что эта работа уже начата воскресением Иисуса и будет завершена, когда небеса и земля наконец объединятся, и делать это так, чтобы изменения в жизни людей проявлялись уже сейчас.



Это — настоящее Евангелие. Оно о настоящем Иисусе, о настоящем мире и, самое главное, о настоящем Боге. Как говорится в рекламе, остерегайтесь подделок.

Райт Т. - Главная тайна Библии - Смерть и жизнь после смерти в христианстве

М.: ЭКСМО, 2009.

«Спасение» значит не «отправиться на небеса», но «восстать к жизни на новом небе и новой земле». И как только мы это начинаем понимать, мы сразу замечаем, что Новый Завет постоянно — и косвенно, и со всей прямотой — говорит нам, что «спасение» не сводится лишь к ожиданию некоего события в далеком будущем. Мы можем жить им уже здесь и сейчас (разумеется, не во всей полноте, поскольку всем нам предстоит умереть), в подлинном смысле слова предвосхищать это будущее событие в настоящем.

«Мы были спасены в надежде», — говорит Павел в Послании к Римлянам 8:24. Слова «были спасены» указывают на действие в прошлом, которое уже совершилось, и, без сомнения, Павел имеет в виду веру и крещение, о которых говорил в Послании раньше. Но это спасение остается «в надежде», потому что мы все еще ожидаем окончательного избавления в будущем, о чем Павел пишет (например) в Рим 5:9-10.

Николас Томас Райт - Популярный комментарий - все книги серии Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М., ББИ, 2008 - 2013.

Книги в разных форматах

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния апостолов

Послание римлянам

Послание к Евреям

Послания Галатам

I и II Послания Фессалоникийцам

1 и 2 Послания к Коринфянам

Послание к Ефесянам

Послание Филиппийцам

Послание Колоссянам

Послание Филимону

Послания Тимофею

Послание Титу

Ранние христианские письма

Откровение Иоанна

Райт H. T. - Откровение Иоанна - Популярный комментарий Revelation for Everyone by Tom Wright Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско–богословский институт св. апостола Андрея, 2013. — х+182 с. Перевод: Глеб Ястребов ISBN 978–5-89647–304–6 Райт H. T. - Откровение Иоанна - Популярный комментарий

Вошли произведения Райта Н. Т. по богословию и апологии христианства:

Райт Н. Т. Настоящее христианство

Райт Н. Т. Тайна зла: откровенный разговор с Богом

Райт Н. Т. Главная тайна Библии

Райт Н. Т. Авторитет Писания и власть Бога

Райт Н. Т. Иисус. Надежда постмодернистского мира (The Challenge of Jesus)

Райт Н. Т. Иуда и Евангелие Иисуса

Райт Н. Т. Бог есть. Что дальше





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