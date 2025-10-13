Сегодня многие авторы пытаются доказать, что основателем христианства на самом деле был не Иисус из Назарета, а Павел из Тарса. Но как выглядит эта идея в свете последних работ ведущих библеистов? Есть ли у нас основания утверждать, что Иисус христианином не был?

Один из наиболее авторитетных исследователей жизни и текстов св. Павла показывает, как в действительности повлиял Павел на становление христианства. Эта книга – для тех, кто хотел бы проверить на подлинность свои представления об истоках христианства, личности Христа и о том, что сегодня может значить Его учение.

В этой книге H. Т. Райт, епископ Даремский, ведущий библеист, специалист по посланиям апостола Павла, детально рассматривает вклад апостола в формирование раннего христианства и приходит к выводу о несостоятельности многочисленных утверждений о том, что именно Павел, а не Иисус был основателем христианства. Книга адресована всем, кто интересуется Новым Заветом и ранним христианством.

Райт Николас Томас - Что на самом деле сказал Апостол Павел - Был ли Павел из Тарса основателем христианства? Библейско–Богословский Институт св. Апостола Андрея, Москва Современная библеистика Издательство ББИ, переиздание 2010 г. ISBN 978-5-89647-234-6 Райт Николас Томас - Что на самом деле сказал Апостол Павел - Был ли Павел из Тарса основателем христианства - Содержание

Глава первая Загадка Павла

Глава вторая Гонитель Савл и христианин Павел

Глава третья Глашатай Царя

Глава четвертая Павел и Иисус

Глава пятая Благая весть для язычников

Глава шестая Благая весть для Израиля

Глава седьмая Оправдание и церковь

Глава восьмая Обновленный народ Божий

Глава девятая Евангелие апостола Павла прежде и теперь

Глава десятая Павел, Иисус и корни христианства

Райт Николас Томас - Что на самом деле сказал Апостол Павел - Был ли Павел из Тарса основателем христианства - От автора

Воскресение Иисуса Христа было для Павла величайшим эсхатологическим событием. Уилсон же умудряется написать целую книгу, словно не замечая этого; напротив, он утверждает, что Павел не признает телесного воскресения Иисуса (236). «Воскресение», полагает Уилсон, было для Павла «высокой идеей», сердечным убеждением и будущей надеждой, а не свершившимся фактом. Такой Павел ни за что бы не написал: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (1 Кор 15:14, 17).

Созданный Уилсоном персонаж никогда бы не смог описать эсхатологическое событие, начавшееся с воскресения и воцарения Мессии Иисуса, как нечто уже случившееся, как данность (ср. 1 Кор 15:20–28). Апостол Павел жил не только в конце времен, в «роковые дни» накануне исполнения мессианских пророчеств. Он жил также и в «первые дни» осуществившихся обетовании. «Ибо все обетования Божий в Нем "да"» (2 Кор 1:20), — пишет Павел. Конечно, совсем не так, как это представлялось некогда фарисею Савлу, но после воскресения он уже не может не видеть того, что «праведность Божья», Его великий, всеохватный, искупительный завет с Авраамом исполнился в Иисусе Христе.



Павел не превращает телесное воскресение в некое действо наподобие эллинистической мистерии. Он воспринимает его так, как и должен воспринимать такие события иудей. Для него несомненно, что, поскольку Израиль был средоточием замысла Творца обо всем мире, все, что совершил Творец для Израилева Мессии Иисуса и в Нем, также распространяется на весь мир. Вместо сомнительных оговорок и недомолвок Уилсона, у Павла (см. об этом пятую главу) мы находим отчетливо выраженную полемическую направленность. Он хочет ни много, ни мало «пленить всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор 10:5). Стоит посмотреть сквозь эллинистическую призму, картинка тут же переворачивается. Но если мы рассуждаем в иудейской логике, все, включая эллинистические параллели, становится на свои места.

Опубликовано 21/05/2012