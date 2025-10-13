Райт Николас Томас - Что на самом деле сказал апостол Павел
Сегодня многие авторы пытаются доказать, что основателем христианства на самом деле был не Иисус из Назарета, а Павел из Тарса. Но как выглядит эта идея в свете последних работ ведущих библеистов? Есть ли у нас основания утверждать, что Иисус христианином не был?
Один из наиболее авторитетных исследователей жизни и текстов св. Павла показывает, как в действительности повлиял Павел на становление христианства. Эта книга – для тех, кто хотел бы проверить на подлинность свои представления об истоках христианства, личности Христа и о том, что сегодня может значить Его учение.
В этой книге H. Т. Райт, епископ Даремский, ведущий библеист, специалист по посланиям апостола Павла, детально рассматривает вклад апостола в формирование раннего христианства и приходит к выводу о несостоятельности многочисленных утверждений о том, что именно Павел, а не Иисус был основателем христианства. Книга адресована всем, кто интересуется Новым Заветом и ранним христианством.
Райт Николас Томас - Что на самом деле сказал Апостол Павел - Был ли Павел из Тарса основателем христианства?
Библейско–Богословский Институт св. Апостола Андрея, Москва
Современная библеистика
Издательство ББИ, переиздание 2010 г.
ISBN 978-5-89647-234-6
Райт Николас Томас - Что на самом деле сказал Апостол Павел - Был ли Павел из Тарса основателем христианства - Содержание
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Глава первая Загадка Павла
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Глава вторая Гонитель Савл и христианин Павел
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Глава третья Глашатай Царя
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Глава четвертая Павел и Иисус
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Глава пятая Благая весть для язычников
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Глава шестая Благая весть для Израиля
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Глава седьмая Оправдание и церковь
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Глава восьмая Обновленный народ Божий
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Глава девятая Евангелие апостола Павла прежде и теперь
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Глава десятая Павел, Иисус и корни христианства
Райт Николас Томас - Что на самом деле сказал Апостол Павел - Был ли Павел из Тарса основателем христианства - От автора
Воскресение Иисуса Христа было для Павла величайшим эсхатологическим событием. Уилсон же умудряется написать целую книгу, словно не замечая этого; напротив, он утверждает, что Павел не признает телесного воскресения Иисуса (236). «Воскресение», полагает Уилсон, было для Павла «высокой идеей», сердечным убеждением и будущей надеждой, а не свершившимся фактом. Такой Павел ни за что бы не написал: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (1 Кор 15:14, 17).
Созданный Уилсоном персонаж никогда бы не смог описать эсхатологическое событие, начавшееся с воскресения и воцарения Мессии Иисуса, как нечто уже случившееся, как данность (ср. 1 Кор 15:20–28). Апостол Павел жил не только в конце времен, в «роковые дни» накануне исполнения мессианских пророчеств. Он жил также и в «первые дни» осуществившихся обетовании. «Ибо все обетования Божий в Нем "да"» (2 Кор 1:20), — пишет Павел. Конечно, совсем не так, как это представлялось некогда фарисею Савлу, но после воскресения он уже не может не видеть того, что «праведность Божья», Его великий, всеохватный, искупительный завет с Авраамом исполнился в Иисусе Христе.
Павел не превращает телесное воскресение в некое действо наподобие эллинистической мистерии. Он воспринимает его так, как и должен воспринимать такие события иудей. Для него несомненно, что, поскольку Израиль был средоточием замысла Творца обо всем мире, все, что совершил Творец для Израилева Мессии Иисуса и в Нем, также распространяется на весь мир. Вместо сомнительных оговорок и недомолвок Уилсона, у Павла (см. об этом пятую главу) мы находим отчетливо выраженную полемическую направленность. Он хочет ни много, ни мало «пленить всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор 10:5). Стоит посмотреть сквозь эллинистическую призму, картинка тут же переворачивается. Но если мы рассуждаем в иудейской логике, все, включая эллинистические параллели, становится на свои места.
Павел не превращает телесное воскресение в некое действо наподобие эллинистической мистерии. Он воспринимает его так, как и должен воспринимать такие события иудей. Для него несомненно, что, поскольку Израиль был средоточием замысла Творца обо всем мире, все, что совершил Творец для Израилева Мессии Иисуса и в Нем, также распространяется на весь мир. Вместо сомнительных оговорок и недомолвок Уилсона, у Павла (см. об этом пятую главу) мы находим отчетливо выраженную полемическую направленность. Он хочет ни много, ни мало «пленить всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор 10:5). Стоит посмотреть сквозь эллинистическую призму, картинка тут же переворачивается. Но если мы рассуждаем в иудейской логике, все, включая эллинистические параллели, становится на свои места.
Опубликовано 21/05/2012
Спасибо! Райт всегда интересен, хотя, к сожалению, в этой книге нет обязательных ссылок на научну литературу, да и на еврейское наследие эпохи Второго Храма, в чем он уже давно прославился.
Большое спасибо!
Перешёл по вашей ссылке, прочитал статью, посвящённую Райту, а именно его книге "Что на самом деле сказал апостол Павел".
Не могу назвать статью хорошей по нескольким причинам:
1. Очень мало материала в самой статье для полноценной критики. Статья изобилует общими формулировками, зачастую вообще не относящимися к теме статьи и Н.Т. Райту, а кака говорит сам автор, касается критики богословского направления "нового взгляда". Это ведёт к обобщению материала статьи и обобщению богословской темы. Хотя статья посвещена именно Райту, и по названию именнно конкретной его книге.
2. Райт сам, часто не согласен с представителями "Нового взгляда", и открыто выражает свою позицию, и анализирует мнение оппонентов. Не только в этой но и в других своих работах.
3. Статья направленна больше на апологетитку некоторых конкретных доктрин, причём в том виде в котором понимает их сам автор, относящий себя к фундаменталистам.
4. Ссылатся на Лютера и Кальвина как на абсолютный авторитет, на мой взгляд не корректно. Достаточно вспомнить, что во-первых, по ряду богословских вопросов их мнения не совпадают, а во-вторых например, Лютер хотел убрать из Нового Завета послание Иакова, за его акценте на делах. Оно так полностью и не вписалось в его богословие "оправдания по вере".
Мне кажется, данная статья больше носит пасторский характер, и выражает опасения как бы паства не ушла куда не надо, по принципу "лучше предотвратить, чем потом разбираться с последствиями", и не даёт возможность к формированию независимого критического мышлению.
Рекомендую прочитать новый том Райта "Богословие Апостола Павла".
Вы будете иметь понимание позиции Райта и сформируете свой личный взгляд как на Райта так и на его богословие....