Теологический энциклопедический словарь - Уолтер Элвелл

Теологический энциклопедический словарь - первый перевод на русский язык широко известного издания "Evangelical Dictionary of Theology" под редакцией Уолтера Элвелла, профессора богословия Уитон Колледжа (США).

1488 стр., Твердый переплет.

Теологический энциклопедический словарь

Данное издание подготовлено большим коллективом современных теологов, специализирующихся в области философии, социологии истории, культуры, права, и содержит около 1200 статей практически по всем разделам теологии, а также по философии, общей истории и истории религии, истории и теории культуры, юриспруденции.

После нескольких десятилетий, на протяжении которых человечество пыталось найти ответы на волнующие его вопросы на основе знаний из самых разных областей — от биохимии до компьютерной техники, — все более очевидным становился тот факт, что эти вопросы носят теологический характер и что ответы на них также может дать только теология. Данное обстоятельство способствовало созданию новой, более располагающей атмосферы для изучения теологии, соответственно выявило насущную потребность в основательных, хотя и общедоступных справочных изданиях.

Старые издания, сколь бы хороши они ни были, адресованы прошлым поколениям и не соответствуют нашим сегодняшним потребностям. В итоге увидел свет «Словарь евангелической теологии» (СЕТ). (В русском издании — «Теологический словарь».) Он призван занять место «Теологического словаря Бейкера», который, со времени его публикации в 1960 г., честно прослужил двум поколениям студентов теологических учебных заведений. Значительно превосходя своего предшественника по количеству статей и объему текста, СЕТ тем не менее ограничен форматом однотомника.

Такое ограничение дало хороший результат: все несущественное осталось за пределами Словаря. Первоначальный словник, состоявший из 8000 единиц, в процессе нескольких сокращений уменьшился приблизительно до 1200 единиц. Несомненно, по-прежнему будут высказываться различные мнения относительно того, действительно ли 1200 статей Словаря освещают наиболее существенные вопросы. Однако мы смиренно просим читателей понять, насколько трудно решить вопрос об изъятии или добавлении той или иной статьи.

Для более эффективной работы читателя со Словарем отметим несколько его особенностей. Во-первых, в каждой статье внимание сосредоточивается на теологическом измерении темы. Посвящена ли статья вопросам церковной истории, Библии или имеет биографический характер, упор делается на теологическое значение рассматриваемой темы, а не на значение темы самой по себе. Во-вторых, при всей близости авторам Словаря рассматриваемой проблематики их подход носит конструктивный характер, и во многих случаях в Словаре представлены критические оценки того или иного явления. В-третьих, СЕТ написан общедоступным языком.

Редактор, авторы статей, издатели искренне надеются, что Словарь найдет своих читателей. Одна из целей Словаря состоит в том, чтобы ученый нашел его точным, а мирянин — понятным. В-четвертых, перекрестные ссылки в конце статей связывают различные словарные материалы, позволяя читателю более тщательно изучить вопрос в целом. В-пятых, приведенная библиография носит выборочный, а не исчерпывающий характер. В основном она ограничена работами на английском языке, поскольку это единственный язык, доступный большинству читателей.