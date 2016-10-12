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Библейская энциклопедия РБО

Библейская энциклопедия РБО
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Educational, Reference
Энциклопедия адресована широкому кругу читателей, интересующихся библейской историей и географией. Эта книга может стать незаменимым учебным пособием благодаря сочетанию доступного текста, красочных фотографий и рисунков, цветных географических карт, схем, хронологических таблиц и диаграмм.

Библейская энциклопедия

Перевод книги на русский язык осуществлен Российским Библейским Обществом.
Перевод И.Козырева, научное редактирование А.Архипова, и С.Твердовского, литературное редактирование Т. Кистановой, В. Кулакова и А. Твердовской.
Издатель: Российское Библейское Общество, 1998 г.
ISBN 5-85524-022-3

Библейская энциклопедия - Содержание

1 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
  • География Палестины
  • Растительный мир Палестины
  • Деревья и кустарники
  • Животный мир Палестины
  • Птицы Палестины
2 АРХЕОЛОГИЯ И БИБЛИЯ
  • Раскапывая прошлое
  • Письменность
  • Археология и Ветхий Завет
  • Археология и Новый завет
3 ИСТОРИЯ БИБЛИИ
  • Как Библия была написана и как она стала единой книгой
  • Переводы и переводчики
4 ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ
  • Знакомство с Библией
  • Книги Библии
  • Понимание Библии
  • Библейская критика
5 РЕЛИГИЯ И БОГОСЛУЖЕНИЕ В БИБЛИИ
  • Религия Израиля
  • Заповеди
  • Посты и праздники
  • Скиния и храмы
  • Священники, левиты и жертвоприношения
  • Пророки
  • Между двумя заветами
  • Иудейская религия в эпоху Нового Завета
  • Учение Иисуса
  • Христианское Богослужение в Новом Завете
6 СЛОВАРЬ БИБЛЕЙСКОГО БОГОСЛОВИЯ
7 БЫТ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ В БИБЛИИ
  • Жизнь в семье
  • Особые события
  • Одежда и моды
  • Городская жизнь
  • Деревенская жизнь
  • Дом
  • Как питалась Израильская семья
  • Свободное время
8 ЛЮДИ БИБЛИИ
9 РЕМЕСЛА И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ В БИБЛИИ Святая земля
  • Домашний труд, труд профессионалов и труд рабов
  • Сельское хозяйство
  • Строительство
  • Изготовление одежды
  • Горное дело и металлургия
  • Гончарное дело
  • Другие ремесла и промыслы
  • Медицина
  • Торговля
  • Деньги и система мер
  • Управление и администрация
  • Образование
  • Войны, воины и оружие
  • Путешествия и транспорт
10 БИБЛЕЙСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
11 НАРОДЫ БИБЛИИ
  • Египтяне
  • Хананеи
  • Филистимляне
  • Ассирийцы
  • Вавилоняне
  • Персы
  • Греки
  • Римляне
  • Другие народы
12 АТЛАС БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
  • Начало: от сотворения мира до потопа
  • Мир Ветхого Завета
  • Патриархи от Авраама до Иосифа
  • Из Египта в землю обетованную
  • Иисус Навин, завоевание Ханаана и судьи Израильские
  • Первые цари Израиля:Саул, Давид и Соломон
  • Два царства
  • Возвышение Ассирии
  • Вавилонское нашествие
  • Плен
  • Возвращение в Иерусалим
  • Эллинистическая империя и культура
  • Римляне и мир Нового Завета
  • Надежды Иудеев
  • По следам Иисуса
  • После пятидесятницы: распространение церкви
  • Путешествия апостола Павла
Указатель
Фотографии и рисунки

Библейская энциклопедия - Авторы

Кэнон Вуттон: раздел «Переводчики и переводы» в Части 3 «История Библии».
Ральф Гауэр: Часть 7 «Дом и семейная жизнь в Библии».
Джон Дрэйн: разделы «Введение в Библию» и «Библейская критика» в Части 4 «Понимание Библии».
Роберт Кили: раздел «Книги Библии» в Части 4 «Понимание Библии».
Кеннет Китчен: раздел «Египтяне» в Части 11 «Народы Библии».
Дэвид Клайнс: Часть 5 «Религия и богослужение в Библии».
Алан Миллард: Часть 2 «Археология и Библия»; Часть 11 «Народы Библии» (за исключением разделов «Греки», «Римляне» и «Египтяне»).
Маргарет Мур: исследовательский материал для Части 12 «Библейский атлас».
Стивен Париш: разделы «Государственное устройство» и «Путешествия» в Части 9 «Древняя община: труд и социальная жизнь».
Джон Патерсон: раздел «География Израиля» в Части 1 «Земля Библии».
Колин Химер: разделы «Греки» и «Римляне» в Части 11 «Народы Библии»; соавтор Части 10 «Библейская география».
Маргарет Эмбри: Часть 9 «Древняя община: труд и социальная жизнь» (за исключением разделов «Государственное устройство» и «Путешествия»).
2012-05-23
Views 3 820
Rating 4.7 / 5
Added 12.10.2016
Author brat Artem
Rate this publication:
4.7/5 (13)

Comments (2 comments)

M
masambik 10 years ago
Ссылка на скачивание не работает!
 
E
esxatos 10 years ago
[quote=masambik]
Ссылка на скачивание не работает!
[/quote]Закачал по новой.

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