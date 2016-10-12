Библейская энциклопедия РБО
Энциклопедия адресована широкому кругу читателей, интересующихся библейской историей и географией. Эта книга может стать незаменимым учебным пособием благодаря сочетанию доступного текста, красочных фотографий и рисунков, цветных географических карт, схем, хронологических таблиц и диаграмм.
Библейская энциклопедия
Перевод книги на русский язык осуществлен Российским Библейским Обществом.
Перевод И.Козырева, научное редактирование А.Архипова, и С.Твердовского, литературное редактирование Т. Кистановой, В. Кулакова и А. Твердовской.
Издатель: Российское Библейское Общество, 1998 г.
ISBN 5-85524-022-3
Библейская энциклопедия - Содержание
1 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
- География Палестины
- Растительный мир Палестины
- Деревья и кустарники
- Животный мир Палестины
- Птицы Палестины
2 АРХЕОЛОГИЯ И БИБЛИЯ
- Раскапывая прошлое
- Письменность
- Археология и Ветхий Завет
- Археология и Новый завет
3 ИСТОРИЯ БИБЛИИ
- Как Библия была написана и как она стала единой книгой
- Переводы и переводчики
4 ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ
- Знакомство с Библией
- Книги Библии
- Понимание Библии
- Библейская критика
5 РЕЛИГИЯ И БОГОСЛУЖЕНИЕ В БИБЛИИ
- Религия Израиля
- Заповеди
- Посты и праздники
- Скиния и храмы
- Священники, левиты и жертвоприношения
- Пророки
- Между двумя заветами
- Иудейская религия в эпоху Нового Завета
- Учение Иисуса
- Христианское Богослужение в Новом Завете
6 СЛОВАРЬ БИБЛЕЙСКОГО БОГОСЛОВИЯ
7 БЫТ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ В БИБЛИИ
- Жизнь в семье
- Особые события
- Одежда и моды
- Городская жизнь
- Деревенская жизнь
- Дом
- Как питалась Израильская семья
- Свободное время
8 ЛЮДИ БИБЛИИ
9 РЕМЕСЛА И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ В БИБЛИИ
- Домашний труд, труд профессионалов и труд рабов
- Сельское хозяйство
- Строительство
- Изготовление одежды
- Горное дело и металлургия
- Гончарное дело
- Другие ремесла и промыслы
- Медицина
- Торговля
- Деньги и система мер
- Управление и администрация
- Образование
- Войны, воины и оружие
- Путешествия и транспорт
10 БИБЛЕЙСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
11 НАРОДЫ БИБЛИИ
- Египтяне
- Хананеи
- Филистимляне
- Ассирийцы
- Вавилоняне
- Персы
- Греки
- Римляне
- Другие народы
12 АТЛАС БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
- Начало: от сотворения мира до потопа
- Мир Ветхого Завета
- Патриархи от Авраама до Иосифа
- Из Египта в землю обетованную
- Иисус Навин, завоевание Ханаана и судьи Израильские
- Первые цари Израиля:Саул, Давид и Соломон
- Два царства
- Возвышение Ассирии
- Вавилонское нашествие
- Плен
- Возвращение в Иерусалим
- Эллинистическая империя и культура
- Римляне и мир Нового Завета
- Надежды Иудеев
- По следам Иисуса
- После пятидесятницы: распространение церкви
- Путешествия апостола Павла
Указатель
Фотографии и рисунки
Библейская энциклопедия - Авторы
Кэнон Вуттон: раздел «Переводчики и переводы» в Части 3 «История Библии».
Ральф Гауэр: Часть 7 «Дом и семейная жизнь в Библии».
Джон Дрэйн: разделы «Введение в Библию» и «Библейская критика» в Части 4 «Понимание Библии».
Роберт Кили: раздел «Книги Библии» в Части 4 «Понимание Библии».
Кеннет Китчен: раздел «Египтяне» в Части 11 «Народы Библии».
Дэвид Клайнс: Часть 5 «Религия и богослужение в Библии».
Алан Миллард: Часть 2 «Археология и Библия»; Часть 11 «Народы Библии» (за исключением разделов «Греки», «Римляне» и «Египтяне»).
Маргарет Мур: исследовательский материал для Части 12 «Библейский атлас».
Стивен Париш: разделы «Государственное устройство» и «Путешествия» в Части 9 «Древняя община: труд и социальная жизнь».
Джон Патерсон: раздел «География Израиля» в Части 1 «Земля Библии».
Колин Химер: разделы «Греки» и «Римляне» в Части 11 «Народы Библии»; соавтор Части 10 «Библейская география».
Маргарет Эмбри: Часть 9 «Древняя община: труд и социальная жизнь» (за исключением разделов «Государственное устройство» и «Путешествия»).
2012-05-23
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