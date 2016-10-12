Энциклопедия адресована широкому кругу читателей, интересующихся библейской историей и географией. Эта книга может стать незаменимым учебным пособием благодаря сочетанию доступного текста, красочных фотографий и рисунков, цветных географических карт, схем, хронологических таблиц и диаграмм.

Библейская энциклопедия

Перевод книги на русский язык осуществлен Российским Библейским Обществом.

Перевод И.Козырева, научное редактирование А.Архипова, и С.Твердовского, литературное редактирование Т. Кистановой, В. Кулакова и А. Твердовской.

Издатель: Российское Библейское Общество, 1998 г.

ISBN 5-85524-022-3

Библейская энциклопедия - Содержание 1 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ География Палестины

Растительный мир Палестины

Деревья и кустарники

Животный мир Палестины

Птицы Палестины 2 АРХЕОЛОГИЯ И БИБЛИЯ Раскапывая прошлое

Письменность

Археология и Ветхий Завет

Археология и Новый завет 3 ИСТОРИЯ БИБЛИИ Как Библия была написана и как она стала единой книгой

Переводы и переводчики 4 ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ Знакомство с Библией

Книги Библии

Понимание Библии

Библейская критика 5 РЕЛИГИЯ И БОГОСЛУЖЕНИЕ В БИБЛИИ Религия Израиля

Заповеди

Посты и праздники

Скиния и храмы

Священники, левиты и жертвоприношения

Пророки

Между двумя заветами

Иудейская религия в эпоху Нового Завета

Учение Иисуса

Христианское Богослужение в Новом Завете 6 СЛОВАРЬ БИБЛЕЙСКОГО БОГОСЛОВИЯ 7 БЫТ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ В БИБЛИИ Жизнь в семье

Особые события

Одежда и моды

Городская жизнь

Деревенская жизнь

Дом

Как питалась Израильская семья

Свободное время 8 ЛЮДИ БИБЛИИ 9 РЕМЕСЛА И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ В БИБЛИИ Домашний труд, труд профессионалов и труд рабов

Сельское хозяйство

Строительство

Изготовление одежды

Горное дело и металлургия

Гончарное дело

Другие ремесла и промыслы

Медицина

Торговля

Деньги и система мер

Управление и администрация

Образование

Войны, воины и оружие

Путешествия и транспорт 10 БИБЛЕЙСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 11 НАРОДЫ БИБЛИИ Египтяне

Хананеи

Филистимляне

Ассирийцы

Вавилоняне

Персы

Греки

Римляне

Другие народы 12 АТЛАС БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ Начало: от сотворения мира до потопа

Мир Ветхого Завета

Патриархи от Авраама до Иосифа

Из Египта в землю обетованную

Иисус Навин, завоевание Ханаана и судьи Израильские

Первые цари Израиля:Саул, Давид и Соломон

Два царства

Возвышение Ассирии

Вавилонское нашествие

Плен

Возвращение в Иерусалим

Эллинистическая империя и культура

Римляне и мир Нового Завета

Надежды Иудеев

По следам Иисуса

После пятидесятницы: распространение церкви

Путешествия апостола Павла Указатель Фотографии и рисунки Библейская энциклопедия - Авторы Кэнон Вуттон: раздел «Переводчики и переводы» в Части 3 «История Библии». Ральф Гауэр: Часть 7 «Дом и семейная жизнь в Библии». Джон Дрэйн: разделы «Введение в Библию» и «Библейская критика» в Части 4 «Понимание Библии». Роберт Кили: раздел «Книги Библии» в Части 4 «Понимание Библии». Кеннет Китчен: раздел «Египтяне» в Части 11 «Народы Библии». Дэвид Клайнс: Часть 5 «Религия и богослужение в Библии». Алан Миллард: Часть 2 «Археология и Библия»; Часть 11 «Народы Библии» (за исключением разделов «Греки», «Римляне» и «Египтяне»). Маргарет Мур: исследовательский материал для Части 12 «Библейский атлас». Стивен Париш: разделы «Государственное устройство» и «Путешествия» в Части 9 «Древняя община: труд и социальная жизнь». Джон Патерсон: раздел «География Израиля» в Части 1 «Земля Библии». Колин Химер: разделы «Греки» и «Римляне» в Части 11 «Народы Библии»; соавтор Части 10 «Библейская география». Маргарет Эмбри: Часть 9 «Древняя община: труд и социальная жизнь» (за исключением разделов «Государственное устройство» и «Путешествия»).

2012-05-23