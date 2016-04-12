Библия короля Якова - King James Version Bible

Перевод Библии на английский язык, выполненный под патронажем короля Англии Якова I, выпущен в 1611 году. Перевод выполнили 47 переводчиков. Новый Завет переведен с греческого Textus Receptus. Ветхий Завет переведен с иврита с масоретских текстов, неканонические книги переведены с греческой Септуагинты, кроме второй книги Ездры, которая переведена с латинской Вульгаты.

Издание 1611 года

Библия короля Якова

В основе греческого текста Нового Завета Эразма лежало шесть или семь минускульных рукописей. Самую древнюю и лучшую из них (кодекс I, минускул X в., в котором много общего с более ранним унциальным текстом), он использовал в наименьшей степени, поскольку опасался, что ее текст во многом непоследователен и неточен (!). По своей ценности для текстологии текст Эразма уступает Комплютенскому изданию; и лишь потому, что он первым появился на рынке, был дешевле и более удобного формата, он приобрел гораздо большую популярность и оказал большее влияние на читателей, чем его «конкурент» (текст последнего готовился к печати с 1502 по 1514 г.).

Издания Безы широко популяризировали Textus Receptus. Переводчики Библии короля Иакова 1611 г. также во многом опирались на издания 1588–1589 и 1598 гг.

В 1624 г. братья Бонавентура и Авраам Эльзевир, предприимчивые печатники из Лейдена, выпустили маленькое и удобное издание Библии на греческом языке, текст которого был заимствован из малого издания Безы 1565 г. В предисловии ко второму изданию, которое вышло в свет в 1633 г., говорилось следующее:

«Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного».

Таким образом, в известной степени случайная фраза, служившая аналогом современной рекламы, закрепила за Textus Receptus название общепринятого, стандартного текста.

Греческий текст, представленный в изданиях Стефана, Безы и Эльзевиров, стал претендовать на звание «единственно истинного текста», который благоговейно перепечатывался в сотнях последующих изданий. Он лежит в основе английского перевода Библии короля Иакова (King James Version) и всех основных протестантских переводов на европейские языки вплоть до 1881 г. Сложилось такое почтительное отношение к Textus Receptus, что в иных случаях критика его воспринималась как осквернение святыни.

Тем не менее основой его текста остается ряд поздних и случайно подобранных минускульных рукописей, а некоторые его фрагменты вообще не имеют соответствий в сохранившихся греческих рукописях.