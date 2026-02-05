Гренц и Олсон сумели безошибочно разглядеть самое важное в размышлениях о Боге великих мыслителей трагического ХХ века… Они предлагают нам своеобразный путеводитель по той удивительной стране, где живут и трудятся современные богословы и которая может показаться столь далекой и почти нереальной. Я приглашаю читателя внимательно ознакомиться с ней, ибо рано или поздно он поймет, что и сам стал жителем этой страны.

Дж. Пакер, Риджент колледж

Стенли Гренц (1950–2005) преподавал богословие в Риджент колледже (Ванкувер).

Роджер Олсон – преподаватель богословия в семинарии Университета Бэйлора.

«В своих лучших проявлениях христианское богословие всегда стремилось найти равновесие между двумя родственными библейскими истинами – божественной трансцендентностью и божественной имманентностью», – пишут С. Гренц и Р. Олсон, начиная таким образом исследование колебаний богословского маятника ХХ века.

Под пристальное внимание авторов книги попадают такие известные богословы прошлого столетия, как Карл Барт, Эмиль Бруннер, Рудольф Бультман, Юрген Мольтман, Вольфхарт Панненберг, Дитрих Бонхеффер, Карл Ранер, Ганс Кюнг, Карл Хенри, Бернард Рэмм и многие другие.

Авторы считают, что «одним из важных факторов, которые будут определять развитие богословия в XXI веке… станет вопрос постмодернизма. Двадцатый век можно рассматривать как переходный этап. В прошедшие десятилетия человечество медленно… но неуклонно уходило от ­модернистсткого наследия Просвещения. Но куда ведет этот путь – каковы будут особенности постмодернизма – вопрос остается открытым.

Стенли Гренц и Роджер Олсон - Богословие и богословы XX века

Издательство: Коллоквиум

Год издания: 2011 - 520 с.

ISBN: 978-966-8957-19-2



Стенли Гренц и Роджер Олсон - Богословие и богословы XX века - Содержание

Предисловие

Введение Трансцендентность и имманентность в истории современного богословия

Глава 1 Просвещение. Нарушение классического равновесия

Глава 2 Возрождение трансцендентности. Понятие имманентности в богословии XIX века Иммануил Кант. Божественная имманентность в нравственном опыте Г. В. Ф. Гегель. Имманентность Бога в восприятии разума Фридрих Шлейермахер. Имманентность Бога в религиозных чувствах Альбрехт Ритчль и классическое либеральное богословие. Имманентность Бога в этической культуре Классическое либеральное богословие Жизнь и деятельность Альбрехта Ритчля Адольф Гарнак Вальтер Раушенбуш

Глава 3 Восстание против имманентности. Понятие трансцендентности в неоортодоксии Карл Барт. Трансцендентность как свобода Бога Эмиль Бруннер. Трансцендентность во встрече человека с Богом Рудольф Бультман. Трансцендентность керигмы Хайдеггер и Новый Завет Рейнгольд Нибур. Трансцендентность открывается в мифе

Глава 4 Расширение понятия имманентности. Новое в традиционном либеральном богословии Пауль Тиллих. Имманентность «Бога над Богом» Богословие процесса. Имманентность в процессе Научная деятельность Тейяра де Шардена Метафизика Уайтхеда Богословие процесса Джона Кобба

Глава 5 Имманентность в светском контексте. Радикальное движение Дитрих Бонхеффер. Трансцендентность в повседневной жизни Светское богословие. Погружение Бога в современный мир Богословие смерти Бога Уильям Гамильтон Томас Альтицер Джон Робинсон Трансцендентность в рамках имманентности Христианство и светская сфера Харви Кокс

Глава 6 Трансцендентность будущего. Богословие надежды Юрген Мольтман.Трансцендентность и имманентность будущего Вольфхарт Панненберг. Трансцендентность в разуме и надежде

Глава 7 Возрождение имманентности в условиях угнетения. Богословие освобождения Негритянское богословие освобождения. Имманентность в жизни чернокожих американцев Джеймс Коун Латиноамериканское богословие освобождения. Имманентность в освобождении Богословие феминизма. Имманентность Бога в опыте женщин

Глава 8 Трансцендентность человеческого духа.Новое католическое богословие Карл Ранер. Трансцендентность человеческой индивидуальности Ханс Кюнг. В поисках равновесия

Глава 9 Трансцендентность в рамках повествования. Нарративное богословие Богословское происхождение Неоортодоксия как первоисточник повествовательного богословия Библеистика у истоков повествовательного богословия Нарративные подходы Структурализм История и жизнь

Глава 10 Восстановление равновесия. Евангельское богословие достигает зрелости Карл Генри. Евангельская альтернатива модернизму Бернард Рамм. Евангельское движение

Заключение. Прошлое и будущее в поисках богословия трансцендентности и имманентности

Библиография

Именной указатель

Предметный указатель

Стенли Гренц и Роджер Олсон - Богословие и богословы XX века - Введение

Богословие XX века, являясь продолжением богословия XIX века, представляет собой интересный пример попытки уравновесить эти два аспекта взаимоотношений Бога с его творением. Пристальное внимание к соотношению между трансцендентностью и имманентностью облегчает понимание единства и многообразия главного богословского течения, красной нитью прошедшего через все столетие. Выражаясь точнее, важнейшие богословские идеи этой эпохи свидетельствуют о нестабильности, вызванной нарушением равновесия между трансцендентностью и имманентностью. Порой создается впечатление, что на протяжении всей истории богословия божественная трансцендентность и имманентность сами стремятся к равенству. Богословие двадцатого века являет немало примеров, когда смещение акцента в ту или иную сторону в конце концов порождает противоположную тенденцию, которая, в попытке восстановить нарушенное равновесие, переходит в другую крайность. Таким образом, желание восстановить утраченный баланс вполне может стать отправной точкой истории богословия XX столетия.

Начало этой истории не было положено в первый день нового века. Ее истоки следует искать в годах, непосредственно предшествующих и следующих за переходом календаря от 31 декабря 1900 года к 1 января года 1901. Новое столетие, разумеется, вступило в свои права с полночным ударом часов, а значит, формально богословие двадцатого века стало продолжением прежнего, оптимистичного по сути своей образа мышления, сосредоточенного на земной жизни и делавшего основной упор на божественной имманентности — активном участии Бога в жизни человечества. Однако с точки зрения исторического развития событий, XX век начался лишь со вторым десятилетием 1900-х годов. Залпы «августовских пушек» 1914 года возвестили не только о начале Первой мировой войны. Они прозвучали как похоронный звон для ушедшего в прошлое мира XIX века. Эта страшная катастрофа принесла с собой новые интеллектуальные идеалы, характерные для всех последующих лет, ибо Первая мировая война разрушила оптимистическое мироощущение предшествующих столетий, на смену которому пришло интеллектуальное и культурное уныние, закрепившееся в умах человечества с 1914 года.

Актуальность возникших богословских вопросов также обусловлена последствиями этого события, навсегда изменившего мир.

Развитие богословия двадцатого века началось с попытки возрождения на руинах войны, опустошившей не только Европу, но и традиционное европейское богословие. Неудивительно, что богословие нового века прежде всего выступило против основных богословских идей прошлого столетия, в том числе акцента на имманентности, преобладавшего в западном мышлении со времен Возрождения. Итак, в центре внимания богословия двадцатого века оказывается трансцендентность. Карл Барт и другие богословы задаются вопросом: можно ли услышать Бога, обитающего на небесах, в разоренном войной мире?

Первую мировую войну нельзя считать временным отклонением, незначительной задержкой в победном марше истории, как могли бы предположить богословы предшествующих столетий. Скорее, она стала предвестником грядущих событий. Десятилетия, последовавшие за первыми залпами орудий, прозвучавшими в Центральной Европе, стали свидетелями бесконечного числа постоянно усугубляющихся конфликтов. Жертвами военного противостояния стали не только человеческие жизни, оно нанесло огромный урон культурной жизни.

Отчаяние, нависшее над интеллектуальным горизонтом, проникло глубоко в западную культуру, наложив свой отпечаток на богословие. Войны сыграли столь значительную роль в жизни XX столетия, что в целом богословие начала века сводилось к поиску ответа на один вопрос: способно ли человечество справиться с нескончаемой чередой обрушившихся на него конфликтов — военных, политических и общественных. В таких условиях погибает последняя надежда не только найти Бога в этом мире, но и расслышать его звучащий с небес голос.

В обстановке повсеместно царящего уныния постмодернизма богословы последних десятилетий продолжают трудиться над решением все той же проблемы, то вновь переживая присущее модернизму ощущение имманентности, то устремляясь на поиски трансцендентного Бога. Несмотря на их героические усилия, богословие, начавшее свой вековой путь с «науки счастья» Карла Барта, к концу столетия почти непроизвольно оказалось в темном тупике деконструктивизма.